Одна из важнейших потребностей новорожденного (наряду с потребностями в кормлении и родительской любви) – это потребность в движении. Ещё в середине прошлого века известный физиолог, профессор И.А. Аршавский доказал, что ведущей системой у новорожденного ребенка является опорно-двигательная, и от должного её развития зависит нормальное развитие всех остальных систем, в том числе и психическое развитие ребенка.

Профессор отмечает, что природа снабдила младенца различными физиологическими механизмами, благодаря которым он осуществляет двигательную активность. Это известные всем хватательный, подошвенный, шаговый, ползательный другие рефлексы (ниже мы перечислим основные из них, которые заметны уже в первые часы после рождения). Кроме того, присутствует у младенца и так называемая спонтанная двигательная активность – во сне ребёнок с определенной периодичностью совершает мышечные сокращения и движения; эта активность, выражающаяся в непроизвольных движениях, хорошо видна и во время кормления грудью.

«Мышечная активность, запускаемая деятельностью нервных центров, - таким констатировал детский физиолог, – обеспечивая организму возможность осуществить самые разнообразные контакты со средой, является едва ли не основным фактором, определяющим развитие мозга, увеличение его массы, и тем самым и его информационной емкости».

РЕФЛЕКСЫ:

«Хватательный» – если вложить свои большие пальцы в ладони ребенка, то он их крепко схватит. Этот обхват бывает настолько крепким, что малыша можно приподнять. При этом усиливается общий мышечный тонус. Это основной рефлекс, который задействован в динамической гимнастике: не ВЫ держите ручку ребёнка своей уверенной рукой, а напротив, ОН САМ хватается за палец (чувствуя, что «его судьба в его руках»). Тогда получается, что рука взрослого, обхватывая кулачок сверху, лишь страхует его хватку. На мой взгляд, этот способ захвата не только безопасен при выполнении упражнений (кулачок ребёнка уже не выскользнет из рук взрослого), но также способствует выработке активной жизненной позиции у самого малыша.

Рефлекс «ползания» (или рефлекс Бауера) – если приложить свои ладони к подошвам ног ребенка (когда он лежит на животе), ребёнок оттолкнется от них и попытается ползти.

«Шаговый» рефлекс – если поддерживать ребенка под мышки вертикально, опереть его ступни о твердую поверхность и чуть наклонить тело вперед, то он начнет делать шагающие движения. После трёх месяцев этот рефлекс обычно угасает, но если ребёнок вовлечён в активные виды деятельности с первых недель жизни, то шаговый рефлекс сохраняется довольно долго и к 6-8ми месяцам может плавно перейти в попытки сделать первые самостоятельные шаги.

«Подошвенный рефлекс» (или рефлекс Бабинского) – если легко нажать на подошву сразу под пальцами, то все пальцы, кроме большого, согнутся, большой же выпрямится. Поддержку этого рефлекса удобно осуществлять вместе с массажем стоп.

«Рефлекс Моро» (называемый ещё «цеплятельным рефлексом»). Если слегка дернуть за пеленку, то ребенок, лежащий на ней, разведет руки и напряжет мускулы. Считается, что этот рефлекс остался от необходимости успеть уцепиться за мать при резком ее движении. Рефлекс Моро в динамической гимнастике «работает» при подбрасываниях малыша вверх в процессе игры. К таким упражнениям нужно подходить постепенно, и тогда в дальнейшем ощущение «свободного полёта» будет вызывать у ребенка неописуемый восторг, и, кроме того, он никогда не познает «морскую болезнь».

ГРАВИТАЦИЯ

Если продолжить обоснование потребности ребёнка в движении, можно вспомнить, что, находясь в утробе матери, ребёнок постоянно совершал активные движения. И это неудивительно – в водной среде кувыркаться и брыкаться ему было куда легче, чем на суше. Но сразу после рождения он оказался подобен киту, выброшенному на берег: куда там кувыркаться и плавать! В первые недели после рождения ребёнку настолько трудно справиться с собственным весом, что он способен едва шевелить ручками и ножками и слегка поднимать головку. Однако, (помним слова физиолога Аршавского!) потребность в движении у него остаётся – это залог развития, это инструмент познания окружающего мира. Да-да, именно инструмент! ВСЕ органы чувств посылают сигналы в мозг ребёнка, и эта разнообразная информация способствует развитию мозга и совершенствованию его функций. Среди вкусовых, тактильных и прочих ощущений не последнее место занимают и ощущения, поставляемые мозгу вестибулярным аппаратом, т.е., ощущения изменения положения тела в пространстве. Возросшие силы гравитации, с которыми ребёнок познакомился сразу после рождения, могут использоваться нами как инструмент для его развития при выполнении гимнастических упражнений.

О ВРЕДЕ ПЕЛЕНАНИЯ И ПРОЧЕГО ЗАКРЕПОЩЕНИЯ

Наиважнейшее требование для обеспечения ребенку двигательной активности – категорический отказ от пеленания. Если ребенка не пеленают, то он в среднем меньше времени проводит во сне, раньше начинает выполнять сложные манипуляции с предметами, улыбаться и произносить первые осмысленные звуки. Впрочем, о вреде пеленания хорошо осведомлены и современные педиатры, и родители, и даже бабушки. Если вы с ребёнком намереваетесь практиковать динамическую гимнастику – пеленания (тугие ли, не тугие) не для вас. К слову сказать, динамическая гимнастика (как это станет ясно из дальнейших инструкций) предполагает определённый образ жизни семьи, склад характера родителей и их подход к воспитанию. И ключевым словом здесь является «свобода». А она начинается уже со свободы передвижения новорождённого.

Итак, будем считать, что мы с вами согласны с тем, что двигаться ребёнку необходимо с первых дней жизни. Чем же хороша именно динамическая гимнастика?

ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ОТКЛОНЕНИЙ

Большинство детей даже при естественных мягких родах испытывает колоссальные перегрузки во время прохождения по родовым путям, и нередко в разных частях тела ребенка могут фиксироваться напряжения. Они могут быть незаметны, но даже незначительные, зажимы сразу же обнаруживаются на первом занятии. И здесь динамическая гимнастика может стать хорошей профилактикой развития более серьёзных осложнений – в условиях регулярных, постепенно нарастающих симметричных нагрузок небольшие отклонения могут быть исправлены.

В случае родовой травмы и при поставленном диагнозе «гипер- или «гипотонус» динамическая гимнастика тоже может помочь решить определенные задачи. Так, в случае с гипотонусом мы заставляем напрягаться и работать «ленивые» мышцы, при гипертонусе «зажатые» мышцы разминаются и расслабляются. Ведь динамическая гимнастика построена на принципе кратковременных и частых напряжений и расслаблений различных групп мышц.

СПОСОБ ОБЩЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ

Часто родители новорождённых детей могут наблюдать такую картину: ребёнок сухой, сытый, дремлет, но не засыпает. Физиологи дают такой ответ: психика ребёнка уже насытилась новой информацией, ему необходим сон (как время на усвоение и классификацию полученной информации), но тело ещё не устало. Динамическая гимнастика нагружает тело, при правильном выполнении – даёт чувство приятной усталости (но не переутомляет!) и гарантирует спокойный сон после заслуженных трудов. Труд сделал из обезьяны человека – не стоит пренебрегать им даже в столь нежном возрасте.

И, конечно же, динамическая гимнастика – это еще одна из множества форм общения ребенка с родителями - возможность увидеть улыбку и глаза мамы или папы, услышать родной голос, почувствовать руки. В такие моменты (если выполняющий с ребёнком упражнения сам прежде всего спокоен и позитивен), у ребёнка формируется базовое доверие к миру и окружающим людям. Позднее он охотнее идёт на контакт, и, что называется, «лёгок на подъём».

Так, мой средний сын Данила познакомился с динамической гимнастикой в возрасте двух недель и к месяцу полюбил эту форму досуга. В период от трёх месяцев до полугода для нас с ним это был один из вариантов времяпрепровождения: заскучали мама или малыш – сделали несколько упражнений, и настроение заметно улучшилось.

ХОРОШИЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Нельзя не отметить и ещё несколько приятных «побочных» эффектов динамической гимнастики, которые проявятся позднее:

- умение правильно группироваться при падениях, сводя к минимуму возможные травмы; дети, которых крутили и подбрасывали в младенчестве, хорошо чувствуют своё тело в пространстве, так, в полтора года они почти не падают с качелей, а если и падают, то получают минимум синяков и шишек

- даже во дворе с минимальным набором лесенок и «лазилок» такой малыш не заскучает: он охотно «импровизирует» на самых простеньких «снарядах», проявляя удивительную самостоятельность и изобретательность;

- они, что называется, знают меру и не заберутся на такую высоту, откуда не смогут спуститься самостоятельно: это следствие, в том числе, и того безопасного захвата, который рекомендуется для выполнения упражнений – ребёнок чувствует ответственность за себя, и не будет делать больше своих возможностей.

Что приятно: гуляя с таким ребёнком на детской площадке, маме нет необходимости стоять внизу возле крутой лесенки, держась за сердце с криками «Слезай, упадёшь!!!» Впрочем, такая фраза сама по себе неуместна в устах родителей, которые практиковали динамическую гимнастику.

Просто они знают, что любые упражнения закончатся хорошо – это и есть то самое базовое доверие к миру, которое испытывают и сами такие родители, и их «динамические» дети.

Итак, если вашему ребёнку не больше трёх месяцев, вы с ним здоровы (телом и духом ), и готовы приступить к занятиям динамической гимнастикой, я призываю вас сначала… потратить несколько минут и ознакомиться с мнениями экспертов

Лишь затем можете смело перейти к практике !

Желаю удачи и уверенности в ваших с малышом силах!

