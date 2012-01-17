Безопасность ребенка в доме. Бытовые травмы

В последние годы бытовой травматизм приобретает массовый характер. Одни дети гибнут из-за своей любопытности и неосторожности или беспечности и халатности родителей. Другие остаются инвалидами на всю жизнь. К инвалидности приводят травмы, связанные с повреждением конечностей и сопровождающиеся ампутацией пальцев, кистей, стоп; потеря зрения и травмы мозга. Поражение концевых фаланг пальцев происходит при попадании их в двери, окна, когда взрослые закрывают их с силой. Глаза повреждаются при взрывах, неосторожном обращении с ножницами. Особое место занимает сотрясение головного мозга, последствия которого могут сказаться через много лет…

Естественно, все это не может никого из нас, взрослых, оставить равнодушными, особенно в летний период. Тем более что в структуре всего детского травматизма бытовые травмы не только наиболее грозное, но и самое распространенное явление. На их долю приходится от 50 до 75% всех несчастных случаев.

К группе риска относятся ребятишки первых шести лет жизни. По данным специалистов, на их долю приходится свыше 42% от числа несчастных случаев и травм, ежегодно регистрируемых среди детского населения крупных городов. Выявлены четкие возрастные градации. Меньше всего травм отмечено у детей первого года жизни, зато в группе от 3 до 6 лет травматизм больше в три раза. Однако максимальный уровень травматизма отмечен у детей второго года жизни.

Нейрофизиологическое созревание основных мозговых структур продолжается до 9-10 лет. Область мозга (чаще это области левого полушария), «отвечающая» за ориентировку в пространстве, вос­приятие времени, формируется лишь к 9-10 годам. Это выражается в том, что до 10 лет ребенку сложно определить, с какой стороны ис­ходит звук, лишь к этому возрасту мальчики и девочки способны использовать перифе­рическое (боковое) зрение, так как их внимание фокусируется на объекте.

До 7 лет ребенок неправильно определяет расстояния до объектов, так как не знает настоящие их размеры и не представляет, как зрительно они ме­няются с увеличением расстояния. Нужно учитывать, что до 4 лет малыш не способен понять и запомнить все то, что вы рассказали ему о мерах безопасности. Дети эмо­циональны, впечатлительны, с трудом переключают внимание, не способны концентрировать внимание и легко отвле­каются. Можно сказать, что ситуация в какой-то мере управляет ребен­ком. Действия детей импульсивны и конкретны, они сразу начинают что-либо делать не подумав. В результате примерно до 7-8 лет поведение зачастую непред­сказуемо. Малыш может просто погладить собаку и будет удивлен, если она его укусит — ведь он не желал ей зла! А все потому, что дети дошкольного возраста воспринимают мир иначе, чем взрослые, они наивны и доверчивы.

Ребенок уверен, что правила поведения выполняются людьми не пото­му, что люди договорились их выполнять, а потому, что они не могут их не выполнять. Даже рост карапуза влияет на восприятие мира. Ма­ленький рост ограничивает обзор, маленьких труднее заметить. Попро­буйте побыть на уровне роста ребенка, посмотрите с этой точки обзо­ра на вашу квартиру. Вы увидите, что теперь многие действия становятся неудобными. А ведь у чада нет вашей силы, ваших длинных рук и, главное, опыта, который подсказывает вам, что опасно, а что безопасно.

Мальчики получают травмы в 1,5 раза чаще, чем девочки. Эта закономерность действительна для всех возрастов и связана с психофизиологическими особенностями, различиями в поведении, воспитании, характере и формах проведения досуга.

Соотношение бытовых и уличных травм приблизительно составляет 2:1. При этом у детей первого года жизни свыше 95% – бытовые травмы, полученные дома. У ребят 3—6 лет доля травм, получаемых дома, свыше 35%. Это говорит о том, что, к сожалению, многие родители пока не сделали свой дом безопасным для детей. Мы постараемся помочь вам в этом.

Меры безопасности в доме:

1. Мебель должна быть крепкой и устойчивой, чтобы, взявшись за нее, ребенок не упал. Дверцы шкафов лучше закрыть, чтобы ни дверцы шкафа, ни выдвижные ящики не могли защемить пальчики. На крыльях стола поставьте фиксаторы во избежание защемления ручки карапуза. Скатерть со стола лучше уберите, пока ребенок не станет старше, иначе он может потянуть ее и свалить все на себя. Любые стекла на дверцах шкафа, книжных полках должны быть заметны малышу — красивые наклейки украсят стекло и предупредят удар. Убедитесь, что ребенок сможет выбраться из шкафа или из-под дивана. Острые углы могут представлять опасность, и на них должны быть закреплены округлые уголки-страховки.

2. Большую опасность в доме представляет входная дверь с доводчиком (закрывается с ускорением). Стеклян­ные проемы в дверях должны быть заметны малышу, чтобы он не пытался пройти «сквозь них». Лучше всего замените стекла оргалитом или фанерой. Объясните ребенку, чем опасно разбитое стекло. Осторожно откры­вайте межкомнатные двери, чтобы случайно не ушибить малыша. Замки и защелки на дверях в тех местах, куда малышу не следует входить, должны быть расположены высоко, чтобы он не смог их достать и открыть дверь.

3. На окнах установите фиксаторы, чтобы ребенок не смог их открыть и выпасть и окна (распространенная травма, особенно при мытье окон).

4. Не оставляйте без присмотра маленького, когда он сам карабкается по лестнице. На верхних и нижних площадках лестнич­ного марша нужно установить специальные «калитки», обитые мягким материалом. Ступени лестницы лучше покрыть мягким и шершавым материалом и зафиксиро­вать его у основания каждой ступеньки. Чтобы ребенок постарше не ездил по перилам, можно набить на перила деревянные катушки.

5. Ковровые покрытия на полу смягчают падения и ушибы ребенка, но они не должны быть скользкими. На полу не раскладывайте провода, чтобы ребенок в них не запутался.

6. Стены в комнатах оклейте бумажными обоями. Комната должна «дышать», покрытие стен не должно вызывать аллергию у ребенка. А после уборки комнаты пылесосом хорошо проветрите ее от микрочастиц пыли.

8. Запретите ребенку трогать электрические приборы, розетки. Не приобретайте бывшие в употреблении электроприборы, так как нет никакой гарантии, что они безопасны. Провода электроприборов не должны свисать, лучше иметь приборы с пружинящими проводами. Не используйте в детской кроватке электрическое одеяло, при намокании оно становится смертельно опасным.

9. Обязательно прячьте от детей в недоступные места спички, не оставляйте в кармане зажигалки, а прицепите их на ключи, как брелок. Покажите ребенку опасные горячие места (печь, камин, плиту), пусть он знает, что они горячие. Разместите оградительные решетки, чтобы ребенок не смог близко к ним подойти.

10. Ни на минуту не оставляйте ребенка одного в ванной комнате, даже если звонит телефон или домофон. Не оставлять без присмотра ведра с водой, малыш может упасть вниз головой в ведро.

11. Все лекарства должны быть недоступны ребенку. Не носите лекарства в сумках или карманах, так как дети любят их обследовать.

12. Средства дезинфекции храните под замком, только в своей упаковке. Не переливайте их в другие емкости, например, в бутылки из под питьевой воды, лимонада.

13. Все острые предметы также уберите подальше от детей. Более взрослые дети могут пользоваться ножом под присмотром взрослых. Чем раньше ребенок освоит острые инструменты (ножницы, нож) и научится уверенно ими пользоваться, тем безопаснее они будут для него.

14. Желательно, чтобы игрушки не содержали мелких деталей. Приобретайте игрушки известных фирм, игрушки с рынка могут быть окрашены химически вредными красителями, которые нанесут вред здоровью вашего ребенка. Следите, чтобы малыш не проглотил мини-батарейки в музыкальных открытках, поскольку они содержат ртуть и при проглатывании начинают протекать.

15. Обратите внимание на ядовитые домашние растения и растения с иголками и шипами, постарайтесь, чтобы они находились в недоступном месте.

16. Собаки, особенно давно живущие в доме и избалованные хозяевами, невероятно ревниво ведут себя по отношению к новорожденным и даже могут напасть на них. Проследи­те, не требует ли собака знаков внимания всякий раз, когда вы берете ребенка на руки. Если да, то никогда не оставляйте ее наедине с ребенком в комнате.

Кошки не так ревнивы, как собаки, однако следите за тем, чтобы кошка не могла устроиться внутри коляски, свернувшись калачиком рядом с лицом малыша. Следите, не появляются ли царапины у ребенка постарше, который может тискать кошку так, что она начнет защищаться.

Хомяков и морских свинок лучше не давать детям в руки, так будет лучше и тем, и другим. Ребенок может гладить зверюшку, пока вы держите ее на своей ладони, а лучше пусть наблюдает за ней через стекло. Аквариумы с рыбками недостаточно гигиеничны: рыбы подвержены разнообразным грибковым заболеваниям. Не разрешайте ребенку лазить руками в аквариум.

Уважаемые родители! Будьте предусмотрительны, принимайте соответствующие меры предосторожности. Старайтесь постоянно держать ребенка в поле зрения, не оставляйте его надолго одного. Только вы знаете, чему сегодня научился ваш ребенок и прогнозируете, что он узнает завтра. Это необходимо для того, чтобы понять, какие предметы могут заинтересовать сына или дочь.

Анастасия Васильевна Петрова, педагог-психолог