Анаферон и Эргоферон: применение у детей при ОРВИ и гриппе

Разумеется, вы хотите, чтобы ваш малыш был здоров и активен, поэтому стараетесь, чтобы он употреблял больше свежих фруктов и овощей, получал достаточное количество белка.

Причем с началом дождливой и ветреной осени актуальность проблемы возрастает, а затем остается таковой на протяжении всей зимы и ранней весны. Ведь защитить свое дитятко от заражения вирусами и переохлаждения — ваша главная задача в этот период. В ход идут витамины и лекарственные средства для укрепления иммунитета.

О том, как выбрать для ребенка комплекс витаминов, читайте в нашей статье.

Ну а если малыш все же заболел, то вы стараетесь выбрать наиболее эффективный и безопасный препарат. Не так ли?

К примеру, в одной из прошлых наших статей рассмотрены некоторые противовирусные лекарственные средства для лечения, а также профилактики ОРВИ и гриппа у детей.

Однако в этом материале речь пойдет еще о двух противовирусных препаратах с иммуностимулирующим свойством: Анафероне и Эргофероне. Они несколько отличаются от других лекарственных средств, поскольку у них совершенно иной механизм действия.

Поговорим о том, как эти препараты борются с острыми респираторными вирусами, а также исследованиях с наиболее интересным результатом.

Подробнее, как отличить грипп от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) читайте в нашей статье.

Анаферон и Эргоферон: откуда «родом»?

Препараты являются продуктами российской фармакологической компании «Материа Медика Холдинг», которая занимается как производством лекарственных средств, так и БАДов (около 70 наименований).

В основу разработки Анаферона и Эргоферона положены некоторые принципы гомеопатии:

* Действующее вещество сильно разводится до сверхмалых доз, а вода «помнит» то, что когда-то в ней находилось.

* При приеме препарата у здорового человека предположительно вызываются симптомы заболевания: подобное лечат подобным.

Однако официальная фармакотерапия, которая базируется на четких доказательствах эффективности и безопасности лекарственных препаратов (доказательной медицине), к принципам гомеопатии относится скептически.

Анаферон и Эргоферон: этапы производства и механизм действия

В начале кроликам вводится рекомбинантный (искусственно синтезированный) интерферон. Затем из плазмы крови животного получают антитела (белки) к гамма-интерферону человека — основному действующему веществу обоих препаратов.

Далее антитела разбавляются в соотношении: 1 часть антител/99 частей водно-спиртового раствора. Получается, что количество действующего вещества в одном грамме лекарственного средства ничтожно мало. Поэтому существующими методами невозможно подтвердить или опровергнуть его наличие в препарате.

Тогда как производитель утверждает, что именно сверхмалые дозы стимулируют выработку клетками организма собственного интерферона, который способен бороться со всеми вирусами: гриппа, аденовирусов и других. Кроме того, из инструкции препаратов следует, что антитела к интерферонам также улучшают работу иммунной системы в целом.

Между тем официальной наукой пока не до конца выяснен механизм, благодаря которому антитела к интерферонам оказывают именно такое действие.

Анаферон и Эргоферон — БАД или гомеопатия?

Несмотря на принципы, лежащие в основе действия обоих препаратов, в официальных инструкциях производитель не указал, что они относятся к гомеопатическим средствам или БАДам.

То есть считается, Анаферон и Эргоферон являются лекарственными препаратами с экспериментально доказанной эффективностью, о чем мы поговорим ниже.

При этом изначально Анаферон позиционировался, как гомеопатический препарат. Однако в 2009 году производитель пересмотрел новые данные о механизме его действия, а затем убрал этот пункт из официальной инструкции.

Чем отличается Анаферон от Эргоферрона?

В Анафероне содержатся антитела к гамма-интерферону человека, которые являются основным действующим веществом обоих препаратов.

Тогда как в Эргофероне находится комбинация антител к гамма-интерферону человека, антител к СД4 клеткам (виду лимфоцитов — белых кровяных телец) и антител к гистамину (участвует в аллергических реакциях).

Получается, что Эрогоферон обладает более широким спектром действия: стимулирует работу иммунной системы и выработку собственного интерферона, а также уменьшает выраженность аллергических реакций и воспаление.

Эффективность и безопасность

Проведены многочисленные испытания обоих препаратов, результаты которых опубликованы в виде статей в медицинских научных изданиях: «Педиатрия», «Детские инфекции» «Педиатрическая фармакология» и другие.

Анаферон

В 2008 году в журнале «Педиатрия» опубликована одна их последних статей о результатах пятилетнего применения Анаферона у детей для лечения, а также профилактики гриппа и ОРВИ.

Выводы основаны на исследованиях, проведенных на нескольких базах научных центров в России:

* Выздоровление и исчезновение симптомов заболевания происходит в два раза быстрее, даже при развитии осложнений (например, при стенозирующем ларинготрахеите).

* Препарат практически не вызывает развитие побочных эффектов.

* При профилактическом приме Анаферона дети либо не заражались респираторными вирусами, либо переносили заболевание легко.

Эргоферон

В журнале «Детские инфекции» в 2014 году опубликована обзорная статья. В ней обобщены некоторые отечественные и зарубежные материалы о применении Эргоферона у детей для лечения гриппа и ОРВИ.

Выводы:

* Препарат эффективен против вируса гриппа А. При этом действует на новые мутировавшие (видоизмененные) штаммы, которые выработали устойчивость к Ремандадину и осельтамивиру (действующему веществу Тамифлю).

* Симптомы болезни уменьшаются уже на вторые сутки болезни, а выздоровление наступает в два раза быстрее.

* Возможно применение у детей с бронхиальной астмой и другими обструктивными болезнями легких (например, при обструктивном бронхите).

* Не выявлены значимые побочные эффекты.

* Имеется положительный результат при лечении внебольничной бактериальной пневмонии, которая осложнила течение ОРВИ или гриппа.

Казалось бы, что эти два лекарственных средства идеальны для лечения, а также профилактики ОРВИ и гриппа у детей.

Однако, к сожалению, не всегда во время испытаний обоих препаратов соблюдались все принципы доказательной медицины. Например, в некоторых исследованиях принимало участие недостаточное количество испытуемых (50-100 человек — мало).

И все же, несмотря на это, Анаферон и Эргоферон получили патенты в России, а действующее вещество Анаферона (антитела к гамма-интерферону) запатентовано в США в 2009 году.

Применение

Анаферон назначается детям с возраста одного месяца, Эргоферон — с шести месяцев.

Отзывы

Довольно противоречивы: одни пишут, что эти лекарственные препараты неэффективны, другие, наоборот, утверждают, что лучшего средства для борьбы с любыми вирусами не существует. При этом отсутствуют сведения о развитии значимых побочных эффектов у детей.

Как видите, остается еще немало вопросов в отношении механизма действия Анаферона и Эргоферона. На них невозможно ответить, не проведя дополнительные независимые исследования согласно всем международным стандартам для испытания лекарственных препаратов. Именно этим и должны заняться ученные.

Кстати, если говорить о доказательствах, то существуют лекарственные средства, в отношении которых не было проведено большого количества широких контролируемых исследований — например, Нитроглицерин. Однако, тем не менее, препарат остается эффективным средством для снятия приступа стенокардии.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com