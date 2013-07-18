Аденоиды: когда защитный орган становится источником проблем

Аденоиды – что это? Часть иммунной системы организма или, наоборот, источник постоянной инфекции? Из-за чего ребенок часто болеет – из-за увеличенных аденоидов или, наоборот, именно инфекции и становятся причиной их развития?

Как ни странно, ответ на все эти вопросы один – да. Да, аденоиды – это скопление лимфоидной ткани в носоглотке. Да – они принимают участие в защите организма человека от инфекции. Да – инфекции могут вызвать рост аденоидной и ткани. И опять же, да – из-за увеличенных аденоидов дети начинают часто болеть, у них появляются другие неприятные симптомы. И у родителей возникает вопрос – как в этом случае помочь своему ребенку? Обязательна ли операция, в каком случае без неё не обойтись, а когда можно подождать?

Сегодня мы попытаемся разобраться с проблемой лечения аденоидов. В качестве эксперта мы пригласили заведующую оториноларингологическим отделением ДГКБ № 9, главного детского отоларинголога Екатеринбурга Татьяну Валентиновну Рожкову.

К слову, моего сына Татьяна Валентиновна наблюдает практически с рождения, и за эти 4,5 года я, сама в детстве прошедшая всех ЛОР-врачей Екатеринбурга и дважды оперированная по поводу все тех же аденоидов, убедилась, что наконец-то нашла того ЛОР-врача, которому доверила бы и себя в детстве, и доверяю сейчас здоровье своего ребенка.

Итак, обычно (в норме) миндалины – это небольшое скопление лимфоидной ткани в слизистой оболочке полости носа, рта и глотки. Трубные (расположены около слуховой трубы), небные (расположены между «дужками» в задней части ротовой полости), язычные и глоточная миндалина. Все вместе они образуют лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, которое является составной частью иммунной системы организма. То есть, основная функция миндалин – защитная. Они, в том числе и глоточная миндалина (которая при разрастании и называется аденоидами) являются барьером на пути вдыхаемых с воздухом бактерий и вирусов.

Кстати, аденоиды - это не те миндалины, которые «болеют» хроническим тонзиллитом и которые можно увидеть по бокам глотки, заглянув ребенку в рот. Тонзиллит – это «зона ответственности» небных миндалин. Аденоиды же без соответствующего оборудования увидеть невозможно, так как расположены они выше – вверху задней стенки носоглотки (см. рисунок).

Итак, аденоиды (аденоидные вегетации) представляют собой патологические разрастания глоточной миндалины. Эта миндалина хорошо развита в детском возрасте, а после двенадцати лет она начинает уменьшаться, поэтому у взрослых людей аденоиды встречаются редко. Хотя бывают и исключения. Например, совсем недавно в Городской клинической больнице № 40 по поводу аденоидов был прооперирован пациент, перешагнувший 75-летний рубеж!

В связи с этим наш первый вопрос Татьяне Валентиновне:

- В каком возрасте аденоиды беспокоят детей чаще всего?

Т.Р.: - Чаще всего аденоиды начинают беспокоить детей с возраста 3-5 лет, а, точнее, с момента начала посещения ребенком детского сада. Хотя у нас в отделении бывают и пациенты до года, и старше 5-ти лет, и подростки. Дело в том, что в детском саду домашний ребенок встречается с новой для него инфекцией, он начинает болеть, и это может привести к разрастанию аденоидной ткани. Хотя, подчеркну, случается это все же не у всех детей.

- А что может стать предрасполагающим фактором? Может быть, наличие аденоидов в анамнезе и мам и пап, дедушек и бабушек?

Т.Р.: - Семейный анамнез для аденоидов не так важен. А вот внутриутробные инфекции, перенесенные ребенком, прежде всего, вызванные цитомегаловирусом и вирусом Эпштейн-Барр, аллергические состояния, анатомические особенности развития носоглотки (например, слишком короткая носоглотка) – все это может определить не только развитие аденоидов, но и рецидив после проведенной операции.

- Татьяна Валентиновна, мы уже поняли, что сами родители в домашних условиях не увидят, есть ли у их сына или дочки аденоиды, а по каким симптомам они смогут заподозрить, что пора вести ребенка к ЛОР-врачу?

Т.Р.: - Аденоиды проявляют себя, в первую очередь, нарушением носового дыхания. Ребенок может днем дышать открытым ртом, во сне он может храпеть и сопеть. А так как он плохо спит ночью, то днем у него будет сонливость, а также нарушение памяти, внимания, раздражительность. Ребенок с аденоидами может жаловаться на головные боли, першение и боли в горле. Дети с аденоидами хуже учатся. И, что особенно неприятно, к аденоидам могут присоединиться частые экссудативные отиты с последующим снижением слуха у ребенка. Отит – это уже осложнение аденоидов, так как при достаточно большом объеме аденоиды перекрывают отверстие слуховой трубы, в которой вследствие этого возникает воспаление. Но нужно отметить, что во время операции после удаления собственно аденоидов большинству детей не требуются какие-либо дополнительные манипуляции со стороны хирурга для того, чтобы санировать слуховую трубу – она освобождается самостоятельно от воспалительного секрета практически сразу. Ведь, убирая аденоидную ткань, мы тем самым устраняем причину воспаления в слуховой трубе.

- Какие ещё осложнения могут вызвать аденоиды?

Т.Р.: - У маленьких детей до года аденоиды могут стать причиной тяжелой обструкции, так как маленькие дети ещё не умею дышать через рот – в данном случае ребенку нужна неотложная помощь. И ещё одно достаточно неприятное осложнение аденоидов – это аденоидит, их воспаление. Тогда к той клинике, которая уже была у ребенка, добавляются признаки воспаления – повышается температура, появляются выделения из носа, также воспалительное отделяемое аденоидов стекает по задней стенке глотки. При аденоидитах бывают и острые отиты, которые в дальнейшем могут привести к тугоухости.

- Татьяна Валентиновна, а всегда ли операция является единственным выходом при лечении аденоидов? Как оценить, что защитный барьер от инфекции уже сам стал источником серьезных проблем со здоровьем?

Т.Р.: - Мы считаем, что до 6-ти лет аденоиды у ребенка можно не лечить оперативно, так как они все же важны для формирования иммунитета. Но не всегда! Если у ребенка нарушено дыхание во время сна, тем более – наблюдаются остановки дыхания, если мы видим, что к аденоидам присоединяются отиты, если у ребенка есть врожденная патология челюстно-лицевой области – тогда, безусловно, операцию нужно делать раньше 6-ти лет.

Эндоскопическая стойка

- А как в клинике определяют, есть у ребенка аденоиды или нет?

Т.Р.: - С точностью о степени увеличения аденоидов любой ЛОР-врач может сказать только после эндоскопического обследования пациента. Такое обследование занимает всего несколько минут, для обезболивания мы используем местный анестетик (в аэрозоле).

Во время обследования пациенту в полость носа вводится тонкая трубочка, на которой закреплена микроскопическая видеокамера, с помощью которой ЛОР-врач может объективно оценить все важные моменты для принятия решения о выборе метода лечения. Только при помощи эндоскопической диагностики можно выяснить степень увеличения аденоидов (что является необходимым для решения об операции) и наличие воспаления аденоидной ткани.

- И, если ЛОР-врач после осмотра принимает решение о необходимости операции, то как лучше подготовить ребенка к ней?

Т.Р.: - Я советую за 2 недели до операции не водить ребенка в детский сад и, по возможности, не посещать с ним места массового скопления людей – для того, чтобы он не заболел ОРЗ накануне операции. Другой специальной подготовки перед операцией по удалению аденоидов не требуется. Перед поступлением в больницу ребенку будет необходимо сдать общий анализ крови – обязательно со свертываемостью и определением уровня тромбоцитов, общий анализ мочи, анализ на определение маркеров вирусных гепатитов В и С, биохимический анализ крови, пройти электрокардиограмму (приведен перечень необходимых обследований, принятый в ДГКБ № 9 – прим.редакции).

- Поступают в отделение накануне днем?

Т.Р.: - Да, к нам в отделение перед аденотомией дети поступают накануне днем, в этот же день их осматривает врач-анестезиолог, операция назначается на утро следующего дня. Детей мы в операционную забираем не позже 14-00, ведь дошкольникам и младшим школьникам, которые, в основном, лежат у нас отделении, достаточно тяжело переносить голод, который необходим перед операцией. Поэтому в более позднее время мы плановые операции не проводим.

- Операция по удалению аденоидов проводится под общим наркозом?

Т.Р.: Раньше такие операции проводились «вслепую», врач работал в носоглотке ребенка без контроля зрения, наощупь, и делали их под местной анестезией. На мой взгляд, это был колоссальным стрессом и для ребенка, и качество проведенной операции можно было оценить только субъективно. Сейчас во всем мире аденотомию детям делают под общим наркозом, мы в ДГКБ № 9 во время операции используем эндоскопическое оборудование и полный визуальный контроль за тем, как идет удаление аденоидов. В общей сложности операция занимает около получаса, и дети уже на следующий день уходят домой. Затем в течение недели ребенок должен избегать физических перегрузок, не перегреваться, получать щадящую пищу – не горячую, без грубых комков и специй. И уже через неделю он может снова посещать детский сад или школу.

- А есть ли консервативные методы лечения аденоидов?

Т.Р.: - Конечно, они есть, и здесь в первую очередь нужно обратить внимание на причину, которая вызвала разрастание аденоидной ткани. Если у ребенка присутствует аллергический компонент – мы назначаем топические стероиды (ингаляционные препараты – например, назонекс), элиминационную терапию (направленную на вымывание аллергенов из полости носоглотки - например, препараты аквалор, аквамарис и другими). При присоединении аденоидита хорошо помогают изофра, полидекса, ИРС-19.

- А климатолечение на море, например, в Крыму?

Т.Р.: - Если у ребенка аденоиды небольшие, что длительное пребывание на море, особенно больше месяца, может временно снять эту проблему. Но бывают и такие случаи, когда по приезду домой аденоиды со свойственной им клиникой появляются снова. И здесь уже нужна консультация ЛОР-врача и решение вопроса о необходимости более радикального лечения.

На сегодня в Екатеринбурге, помимо ДГКБ № 9, операцию аденотомии у детей проводят и несколько частных клиник. В их числе – Бонум, Доктор Плюс, УГМК Здоровье. При подготовке этого материала я обзвонила все эти клиники и поинтересовалась стоимостью операции (как известно в ДГКБ № 9 запись на плановую аденотомию сейчас идет уже на следующий год) и методикой её проведения. Как оказалось, аденотомию и в частных клиниках Екатеринбурга проводят под общим наркозом. Как правило, дети ночь после операции проводят в стационаре клиники и на следующий день, если у них все хорошо, уходят домой. По стоимости операции с относительной точностью меня сориентировали только в УГМК-Здоровье, где она составляет 37-40 тысяч рублей. В Докторе Плюс начальная стоимость операции, как сообщила регистратор, составляет 13200, но что в это включено и потребуются ли дополнительные расходы, может уточнить только врач на очном приеме. В «Бонуме» о стоимости операции разговаривать отказались, даже не обозначили верхнюю и нижнюю её границу – здесь все решается на консультации у врача.

В 9-ке сделать аденотомию платно и с меньшей очередью, как оказалось, тоже возможно и стоит это около 9 тысяч рублей – для этого нужно обратиться на прием к ЛОР-врачу в консультативную поликлинику этой больницы, а затем оформить договор в отделе маркетинга. Стоимость операции в этом случае составит около 9 тысяч рублей и сегодня на такие операции записывают на сентябрь этого года. В случае, если будет необходима сервисная палата и она будет свободна в те дни, когда будет происходить операция, она будет предоставлена за дополнительную плату.