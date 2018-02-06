Микробы, бактерии, вирусы: какой вред они наносят нашему здоровью?

«Чистота — залог здоровья», «мой руки перед едой» — утверждения, знакомые, пожалуй, каждому из нас ещё с детства. Не теряют детсадовские и школьные лозунги своей актуальности и по сегодняшний день. Простое и своевременное мытьё рук помогает значительно уменьшить вероятность «подхватить» какой-нибудь недуг, вызванный некоторыми микробами или вирусами.

Дети младшего возраста особенно уязвимы. Иммунная система у них ещё не до конца сформирована, а важный гигиенический навык не всегда хорошо усвоен. Поэтому малыши довольно часто переболевают инфекциями, передающимися через грязные руки.

Что собой представляют вирусы?

Это независимые и простые частицы, способные воспроизводиться/размножаться только внутри клеток живых организмов (людей, животных, растений). Содержат генетический материал (ДНК или РНК), «упакованный» в белковую оболочку.

Каждый вид вируса предпочитает прикрепляться к определённым клеткам — например, вирус гриппа «любит» эпителий дыхательных путей.

Что собой представляют микробы/бактерии?

Это простейшие микроорганизмы, которые состоят из одной клетки и снаружи покрыты оболочкой или стенкой. Ученые считают, что на Земле существует около миллиона их видов.

По форме бактерии бывают разными: палочковидными, шаровидными, звёздчатыми и т. д.

Жизнедеятельность микробов возможна при определённой температуре, влажности и наличии питательных веществ.

Попав в неблагоприятные условия, бактерии покрываются плотной оболочкой, превращаясь в споры — приспособление для выживания. В таком «сонном» состоянии многие споры способны сохраняться довольно длительное время (иногда — до нескольких лет), выдерживая воздействие некоторых химических веществ, высоких и низких температур. Как только споры попадают в хорошие условия, вновь трансформируются в живые клетки.

Питательные вещества микробы получают от «хозяина» при проникновении в организм.

Влияние бактерий на наше здоровье

Не все они наносят нам вред. Внутри каждого из нас живёт одновременно невообразимое количество бактерий, которые в норме мирно сосуществуют между собой, не мешая друг другу. Большинство из них помогают нашему организму.

Полезные бактерии: важнейшие — бифидобактерии, бактероиды и лактобактерии (около 95% находится в кишечнике), сопутствующие — кишечная палочка и энтерококки. Большинство из них участвуют в процессе пищеварения и защищают нас от многих инфекционных заболеваний.

Непостоянная микрофлора или условно-патогенные микроорганизмы (в основном — стафилококки, грибы, протей). При нормальных условиях и сильной иммунной системе не вредят нам, а работают на благо человека.

Особенности сопутствующих бактерий и непостоянной микрофлоры:

* живут на коже и слизистых оболочках, в желудочно-кишечном тракте;

* при неблагоприятных ситуациях и ослаблении защитных сил организма могут активироваться, вызывая развитие различных заболеваний.

Бактерии и вирусы: как долго сохраняются и быстро ли размножаются?

Каждый болезнетворный микроорганизм имеет свой цикл развития, а также обладает способностью сохраняться во внешней среде определённое количество времени.

Микробы

Размножаться могут как во внешней среде, так и внутри человеческого организма: вначале из одной клетки получаются две дочерние, затем из двух — четыре и т. д.

На скорость деления виляют многие факторы:

* для одних + 20°С — оптимальная температура (большинство микробов), для других — от 0 до + 10°С;

* некоторые бактерии могут жить и размножаться только в присутствии кислорода, для других кислород не нужен;

* для бактерий важна определённая кислотность и влажность;

* кому-то нужна энергия солнца, кому-то — органические вещества или химические элементы.

Довольно быстро бактерии размножаются на наших загрязненных руках. Благодаря теплу человеческого тела и оптимальной влажности, создаются практически идеальные условия для воспроизведения бактерий: клетки делятся примерно через каждые 20–25 минут.

Вирусы

Способны размножаться только внутри клеток «хозяина». После выхода новых вирусных частиц сама клетка погибает. Затем «новорожденные» вирусы поражают другие клетки организма — цикл повторяется.

На воздухе вирусы быстро погибают. Однако при хороших условиях во внешней среде и внутри помещений обладают способностью выживать в течение нескольких часов или даже дней (например, вирус гриппа).

Какие болезни могут возникнуть от грязных рук? Малыши очень любознательны, а, знакомясь с окружающим миром, ползают и «пробуют на зуб» предметы. Поэтому риск встретиться с вирусом у них довольно высокий. Читать дальше

Последствия занесения микробов и вирусов в организм

Коварство и опасность болезнетворных микроорганизмов объясняется особенностями их жизнедеятельности.

Бактерии

Могут самостоятельно вырабатывать энергию, поддерживать обмен веществ и размножаться. Однако им необходимы благоприятные условия пребывания и питание, которое они получают в организме «хозяина».

Вирусы

Сами не вырабатывают энергию и не имеют обмена веществ. Чтобы жить и размножаться они проникают в клетки живых организмов.

На протяжении своей жизни вирусы и бактерии вырабатывают различные вредные для человека вещества: токсины, белки и ферменты.

Вред от нежданных «гостей» для здоровья:

* приводят к гибели наших клеток;

* продукты жизнедеятельности обуславливают интоксикацию и проявления болезни, ослабляют иммунную систему;

* могут вызвать развитие тяжёлых осложнений.

Какие болезни передаются с помощью грязных рук?

На самом деле инфекционных недугов великое множество, но мы перечислим наиболее часто встречающиеся.

Кишечные инфекции — известно около 30 возбудителей

* Бактериальные: сальмонеллёз, дизентерия, кампилобактериоз, эшерихиоз, холера, брюшной тиф и другие.

* Стафилококковое пищевое отравление.

* Вирусные: ротавирусы, вирусы группы Норфолк, энтеровирусы, коронавирусы.

* Вызваны паразитическими простейшими (лямблиоз, амебиаз).

Паразиты или глисты

Заражение аскаридами, острицами, власоглавом, токсокарозом.

Острые респираторные инфекции

Сюда относятся вирус гриппа, парагриппа, аденовирусы и другие. Да, да…«Летающие» вирусы можно не только вдохнуть с заражённым воздухом, но и случайно проглотить.

Современный мир: где чаще всего дожидаются вирусы и бактерии своих «жертв»?

Болезнетворные микроорганизмы вездесущи: живут в воде и воздухе, продуктах питания, «цепляются» за шерсть животных, находятся даже в кратерах вулканов и ледниках.

Самая большая опасность таится в наших собственных домах, на работе и в общественном транспорте. Наиболее «грязными» являются окружающие нас предметы: клавиатура компьютера, дверные ручки, поручни в общественном транспорте, мобильные телефоны, ключи, детские игрушки, выключатели, деньги, кошелёк и другие.

Почему важно мыть руки? Простое объяснение обычной учительницы

Донна Аллен из Северной Каролины на одном из уроков по основам безопасного образа жизни продемонстрировала важность мытья рук на наглядном примере:

* в первый пакет поместила кусочек хлеба в стерильных перчатках;

* во второй — тщательно вымытыми руками;

* в третий — кусочек хлеба, побывавшего в руках каждого ученика.

Результат

На протяжении нескольких дней дети наблюдали за пакетами: в первых двух не было никаких изменений, в третьем на хлебе появились черные точки и быстро стали разрастаться.

Отсюда вывод: нужно соблюдать личную гигиену и мыть руки.

Можно ли привить ребёнку этот важный навык в виде игры? Да. В следующем материале мы поговорим об этом. Рассмотрим так же как правильно мыть руки и защититься от болезнетворных микроорганизмов.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/

https://www.pexels.com