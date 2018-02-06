Микробы, бактерии, вирусы: какой вред они наносят нашему здоровью?
«Чистота — залог здоровья», «мой руки перед едой» — утверждения, знакомые, пожалуй, каждому из нас ещё с детства. Не теряют детсадовские и школьные лозунги своей актуальности и по сегодняшний день. Простое и своевременное мытьё рук помогает значительно уменьшить вероятность «подхватить»
Дети младшего возраста особенно уязвимы. Иммунная система у них ещё не до конца сформирована, а важный гигиенический навык не всегда хорошо усвоен. Поэтому малыши довольно часто переболевают инфекциями, передающимися через грязные руки.
Что собой представляют вирусы?
Это независимые и простые частицы, способные воспроизводиться/размножаться только внутри клеток живых организмов (людей, животных, растений). Содержат генетический материал (ДНК или РНК), «упакованный» в белковую оболочку.
Каждый вид вируса предпочитает прикрепляться к определённым клеткам — например, вирус гриппа «любит» эпителий дыхательных путей.
Что собой представляют микробы/бактерии?
Это простейшие микроорганизмы, которые состоят из одной клетки и снаружи покрыты оболочкой или стенкой. Ученые считают, что на Земле существует около миллиона их видов.
По форме бактерии бывают разными: палочковидными, шаровидными, звёздчатыми
Жизнедеятельность микробов возможна при определённой температуре, влажности и наличии питательных веществ.
Попав в неблагоприятные условия, бактерии покрываются плотной оболочкой, превращаясь в споры — приспособление для выживания. В таком «сонном» состоянии многие споры способны сохраняться довольно длительное время (иногда — до нескольких лет), выдерживая воздействие некоторых химических веществ, высоких и низких температур. Как только споры попадают в хорошие условия, вновь трансформируются в живые клетки.
Питательные вещества микробы получают от «хозяина» при проникновении в организм.
Влияние бактерий на наше здоровье
Не все они наносят нам вред. Внутри каждого из нас живёт одновременно невообразимое количество бактерий, которые в норме мирно сосуществуют между собой, не мешая друг другу. Большинство из них помогают нашему организму.
Полезные бактерии: важнейшие — бифидобактерии, бактероиды и лактобактерии (около 95% находится в кишечнике), сопутствующие — кишечная палочка и энтерококки. Большинство из них участвуют в процессе пищеварения и защищают нас от многих инфекционных заболеваний.
Непостоянная микрофлора или
Особенности сопутствующих бактерий и непостоянной микрофлоры:
* живут на коже и слизистых оболочках, в
* при неблагоприятных ситуациях и ослаблении защитных сил организма могут активироваться, вызывая развитие различных заболеваний.
Бактерии и вирусы: как долго сохраняются и быстро ли размножаются?
Каждый болезнетворный микроорганизм имеет свой цикл развития, а также обладает способностью сохраняться во внешней среде определённое количество времени.
Микробы
Размножаться могут как во внешней среде, так и внутри человеческого организма: вначале из одной клетки получаются две дочерние, затем из двух — четыре
На скорость деления виляют многие факторы:
* для одних + 20°С — оптимальная температура (большинство микробов), для других — от 0 до + 10°С;
* некоторые бактерии могут жить и размножаться только в присутствии кислорода, для других кислород не нужен;
* для бактерий важна определённая кислотность и влажность;
*
Довольно быстро бактерии размножаются на наших загрязненных руках. Благодаря теплу человеческого тела и оптимальной влажности, создаются практически идеальные условия для воспроизведения бактерий: клетки делятся примерно через каждые 20–25 минут.
Вирусы
Способны размножаться только внутри клеток «хозяина». После выхода новых вирусных частиц сама клетка погибает. Затем «новорожденные» вирусы поражают другие клетки организма — цикл повторяется.
На воздухе вирусы быстро погибают. Однако при хороших условиях во внешней среде и внутри помещений обладают способностью выживать в течение нескольких часов или даже дней (например, вирус гриппа).
Какие болезни могут возникнуть от грязных рук?
Малыши очень любознательны, а, знакомясь с окружающим миром, ползают и «пробуют на зуб» предметы. Поэтому риск встретиться с вирусом у них довольно высокий.
Последствия занесения микробов и вирусов в организм
Коварство и опасность болезнетворных микроорганизмов объясняется особенностями их жизнедеятельности.
Бактерии
Могут самостоятельно вырабатывать энергию, поддерживать обмен веществ и размножаться. Однако им необходимы благоприятные условия пребывания и питание, которое они получают в организме «хозяина».
Вирусы
Сами не вырабатывают энергию и не имеют обмена веществ. Чтобы жить и размножаться они проникают в клетки живых организмов.
На протяжении своей жизни вирусы и бактерии вырабатывают различные вредные для человека вещества: токсины, белки и ферменты.
Вред от нежданных «гостей» для здоровья:
* приводят к гибели наших клеток;
* продукты жизнедеятельности обуславливают интоксикацию и проявления болезни, ослабляют иммунную систему;
* могут вызвать развитие тяжёлых осложнений.
Какие болезни передаются с помощью грязных рук?
На самом деле инфекционных недугов великое множество, но мы перечислим наиболее часто встречающиеся.
Кишечные инфекции — известно около 30 возбудителей
* Бактериальные: сальмонеллёз, дизентерия, кампилобактериоз, эшерихиоз, холера, брюшной тиф и другие.
* Стафилококковое пищевое отравление.
* Вирусные: ротавирусы, вирусы группы Норфолк, энтеровирусы, коронавирусы.
* Вызваны паразитическими простейшими (лямблиоз, амебиаз).
Паразиты или глисты
Заражение аскаридами, острицами, власоглавом, токсокарозом.
Острые респираторные инфекции
Сюда относятся вирус гриппа, парагриппа, аденовирусы и другие. Да, да…«Летающие» вирусы можно не только вдохнуть с заражённым воздухом, но и случайно проглотить.
Современный мир: где чаще всего дожидаются вирусы и бактерии своих «жертв»?
Болезнетворные микроорганизмы вездесущи: живут в воде и воздухе, продуктах питания, «цепляются» за шерсть животных, находятся даже в кратерах вулканов и ледниках.
Самая большая опасность таится в наших собственных домах, на работе и в общественном транспорте. Наиболее «грязными» являются окружающие нас предметы: клавиатура компьютера, дверные ручки, поручни в общественном транспорте, мобильные телефоны, ключи, детские игрушки, выключатели, деньги, кошелёк и другие.
Почему важно мыть руки? Простое объяснение обычной учительницы
Донна Аллен из Северной Каролины на одном из уроков по основам безопасного образа жизни продемонстрировала важность мытья рук на наглядном примере:
* в первый пакет поместила кусочек хлеба в стерильных перчатках;
* во второй — тщательно вымытыми руками;
* в третий — кусочек хлеба, побывавшего в руках каждого ученика.
Результат
На протяжении нескольких дней дети наблюдали за пакетами: в первых двух не было никаких изменений, в третьем на хлебе появились черные точки и быстро стали разрастаться.
Отсюда вывод: нужно соблюдать личную гигиену и мыть руки.
Можно ли привить ребёнку этот важный навык в виде игры? Да. В следующем материале мы поговорим об этом. Рассмотрим так же как правильно мыть руки и защититься от болезнетворных микроорганизмов.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
фото: http://globallookpress.com/