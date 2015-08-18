Шипица, или ладонно-подошвенная бородавка

Пожалуй, сейчас не найдется мамы, которая ни разу не слышала бы о вирусе папилломы человека (ВПЧ), способного вызвать развитие злокачественного новообразования у ребенка в отделенном будущем. Например, у девочки — рак шейки матки, у мальчика — рак полового члена. Поэтому врачебное сообщество рекомендует прививать детей против ВПЧ.

В социальных сетях ведутся горячие дискуссии по этому вопросу: одни высказываются «за» вакцинацию, другие выступают категорично «против». Однако почему-то не всегда упоминается, что ВПЧ может вызвать еще немалое количество, если неопасных, то очень неприятных заболеваний у детей.

Один из таких недугов — ладонно-подошвенные бородавки, которые многие мамы называют шипицами. Причем появляются они как у детей, так и у взрослых, причиняя физические неудобства, боль и эстетический дискомфорт.

Вездесущий и многообразный вирус папилломы человека

Папилломавирус человека — общее название широко распространенной во всем мире группы вирусов. Существует по различным данным от 500 до 600 типов ВПЧ, каждому из которых для удобства присвоен номер.

По статистике от 60 до 90% людей в мире инфицировано одним или несколькими типами ВПЧ. К тому же, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последнее десятилетие количество заболеваний, вызываемых ВПЧ, возросло в десять раз.

На настоящий момент хорошо изучено около 80 типов папилломавирусов, которые вызывают формирование недугов у человека. Причем как минимум 13 типов из них могут приводить к развитию рака (злокачественных новообразований) в различных органах и тканях. Например, согласно статистике, 16-й и 18-й типы ВПЧ выявляются в 70% всех случаев рака шейки матки.

Также имеются данные о частом обнаружении ВПЧ при развитии рака ануса (заднего прохода) вне зависимости от пола, влагалища и полового члена. То есть не только женщины находятся в зоне риска, но и мужчины.

Формирование ладонно-подошвенных бородавок наиболее часто вызывается папилломавирусами 1-го и 2-го типами, несколько реже — 4-го, 27-го и 57-го типами. Причем, как правило, получаем мы такой «подарок», будучи еще детьми. Однако эти типы вирусов не являются онкогенными, то есть в отдаленном будущем не приводят к развитию злокачественных опухолей.

Тогда как типы ВПЧ, способные вызвать развитее опухолевых заболеваний и остроконечных кондилом, мы подхватываем, как правило, став взрослыми.

В чем опасность вируса папилломы человека?

Некоторые типы вирусов, попав в организм, иногда остаются в «спящем» состоянии на месяцы или долгие годы, превращаясь в «бомбу» замедленного действия. Однако при воздействии неблагоприятного фактора, которое ослабляет иммунную систему, они «просыпаются»: стресс, любое тяжелое заболевание, оперативное вмешательство и другие.

В результате ВПЧ в зависимости от типа может приводить к развитию заболеваний: остроконечных кондилом, любых видов бородавок (подошвенных, обыкновенных, плоских), злокачественных опухолей и других.

Однако многие типы папилломавирусов вообще не причиняют никаких проблем, а в течение двух лет с момента заражения наступает самоизлечение.

Как поведет себя ВПЧ в нашем организме, во многом зависит от активности иммунной системы. Если ее клетки распознают и дают достойный отпор «чужакам», заболевание не развивается.

Пути заражения, или Лягушки ни при чем

В детстве мне нравилось находиться у пруда и наблюдать, как резвятся лягушки. Однако мама мне строго-настрого запрещала брать их в руки, мотивируя тем, что покроюсь уродливыми бородавками.

Оправдано ли такое опасение? Нет. На самом деле ни земноводные, ни животные, ни птицы не имеют к ВПЧ никакого отношения. Ибо подхватить папилломавирус можно только от больного человека, даже соблюдая все меры предосторожности.

У взрослых людей риск заразиться повышается в разы с началом активной половой жизни. Чем больше половых партнеров, тем выше вероятность подхватить опасного «пассажира». Причем заражение происходит не только во время полового акта, но даже при кожном контакте здорового человека с больным половым партнером.

У детей вероятность заражения несколько ниже. Однако если ВПЧ все же попадает в детский организм, то нередко заболевание развивается довольно быстро. Поскольку у детей несовершенная иммунная система, и она не вырабатывает достаточно активных защитных факторов для борьбы с вирусом. Поэтому у детей, как правило, чаще и быстрее появляются симптомы заболевания.

Где и как может ребенок подцепить папилломавирус?

Вирус, попав во внешнюю среду от больного взрослого или ребенка, сохраняет свою жизнеспособность около двух-трех часов. Этого времени достаточно, чтобы найти себе новую жертву.

Причем проникнуть в организм через неповрежденную кожу ВПЧ сложно. Нужны предрасполагающие факторы: достаточно небольшой травмы (пореза, ссадины, трещины, потертости, мозоли) либо повышенной потливости кистей и стоп. Тогда вирус легко проникает в ткани, не встречая на своем пути препятствия. Затем с «комфортом» обстраивается и развивается в человеческих клетках.

Пути заражения

• При кожном контакте здорового и больного ребенка во время детских игр.

• Совместного использования инфицированных игрушек либо предметов (например, мочалки).

• Подхватить вирус легко даже в метро или общественном транспорте, коснувшись инфицированного поручня.

• Получить такой «подарок» ребенок может при ходьбе босиком по загрязненным поверхностям в бассейне, раздевалке, тренажерном зале, туалете. Именно такой путь заражения наиболее часто имеет место при развитии подошвенных бородавок.

• Если у мамы в организме присутствует ВПЧ, то она может передать его своему крохе во время родов в момент прохождения по родовым путям. Правда, тогда чаще развиваются бородавки в промежности либо в верхних дыхательных путях.

• Нередко происходит самозаражение — когда уже имеющаяся бородавка или кондилома травмируется (например, трением одеждой либо во время купания). Тогда вирус с кусочками отшелушившейся ткани распрострется на соседние участки кожи.

Однако под воздействием солнечных лучей ВПЧ быстро погибает, поэтому риск заразиться на пляже практически отсутствует.

«Любимые» места ладонно-подошвенных бородавок

Возникают на любом участке кожи стопы или пальцев ног с подошвенной стороны, но наиболее часто располагаются в местах наибольшего давления веса либо в местах трения обуви (пятка или подушечки пальцев).

Кроме того, несколько реже такие бородавки поражают с ладонной стороны кожу кисти и пальцев (в основном — подушечки пальцев, боковые поверхности и вокруг ногтей).

Такая избирательность обусловлена тем, что 1, 2, 4, 27 и 57 типы ВПЧ «любят» именно плотную кожу, склонную к ороговению: образованию кератина — белка, обладающего механической прочностью.

К тому же эти места наиболее часто травмируются как у детей, так и у взрослых. Например, кожа подошвы — при ходьбе, а кожа пальцев — при контакте с поверхностями предметов во время игры или выполнении определенных действий.

В результате облегчается проникновение вируса в организм, а также местно замедляется полноценное восстановление тканей.

Что происходит, когда «чужак» проникает в организм ребенка?

ВПЧ устремляется в глубокие слои кожи, в которых медленно размножается. Именно поэтому долгое время вирус может себя никак не проявлять. Когда у малыша крепкая иммунная система, то наступает выздоровление на этой стадии.

Однако если вирус остается в организме, то спустя, как правило, несколько недель или месяцев после заражения при воздействии провоцирующего фактора (например, потертостей от обуви, появление мозоли) вирус начинает активнее размножаться и развиваться. Именно с этого момента возникают проявления заболевания.

Срываем «маски» или Симптомы ладонно-подошвенных бородавок

Имеется несколько отличительных особенностей ладонно-подошвенных бородавок от других видов бородавок:

• Возникают только на коже подошвенной поверхности стопы и/или ладонной поверхности кисти.

• Вначале на ограниченном участке кожи стопы появляется гладкая и блестящая бляшка, поверхность которой спустя какое-то время (обычно 2-4 недели) становится шероховатой и грубой.

• Наиболее часто имеют округлую или овальную форму.

• По размеру ладонно-подошвенные бородавки обычно разрастаются до одного-двух сантиметров в диаметре. При этом они возвышаются над уровнем кожи от одного до трех миллиметров. Однако если возле «бородавки-мамы» появляются дочерние очаги, то со временем они могут объединяться между собой, формируя более крупные образования и придавая коже мозаичный рисунок.

• Боль и дискомфорт обусловлены тем, что шипица прорастает в более глубокие слои кожи и раздражает болевые рецепторы — нервные окончания. Боль выражена при ходьбе, поскольку на стопу приходится основной вес тела либо участки кожи повергаются трению от неудобной обуви. Когда дело касается кисти, то боль возникает при надавливании на бородавку.

• В большинстве случаев ладонно-подошвенные бородавки имеют светло-коричневый или бело-желтый цвет.

• Зуд вызван тем, что при разрастании бородавка раздражает рецепторы в коже.

• Черные точки возникают, когда верхний слой ладонно-подошвенной бородавки истончается или при травме снимается. В результате капилляры начинают кровоточить, а затем тромбируются, образуя черные вкрапления.

К кому обращаться?

Если у вашего малыша имеется один или несколько из перечисленных симптомов, посетите дерматолога, чтобы он осмотрел кроху и выставил правильный диагноз.

В дальнейшем лечением ладонно-подошвенной бородавки в зависимости от применяемого способа занимается либо дерматолог, либо хирург.

В следующей статье мы рассмотрим методы борьбы с ладонно-подошвенными бородавками: удаление хирургическим путем и лечение при помощи лекарств.

