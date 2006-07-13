С самого рождения несколько месяцев меню младенца состоит только из одного блюда – маминого грудного молока или адаптированных молочных смесей. Но все-таки наступает пора, когда рацион малыша приходится расширять. Не потому, что ему надоело четыре месяца подряд питаться одним и тем же, а потому, что для дальнейшего полноценного роста и развития ему необходимо огромное количество самых разных питательных веществ, витаминов и микроэлементов – тех самых “строительных материалов”, поступление которых с маминым молоком со временем снижается.

Всему свое время.

Молочное детство заканчивается в 4 месяца. Именно в этом возрасте педиатры рекомендуют начинать обучающий прикорм. Введение прикорма до 4-х месяцев может негативно сказаться на здоровье ребенка, так как до этого возраста он физиологически не подготовлен к усвоению пищи, отличной от женского молока или его заменителей, так как велика вероятность возникновения аллергических заболеваний, непереносимости чужеродного продукта. Если же начинать прикорм слишком поздно (после 6-7 месяцев), то ребенку будет трудно адаптироваться к пище, более плотной консистенции, чем молоко.

Обучающий прикорм (фруктовые соки и пюре)

На 5-ом месяце знакомим малыша с фруктовыми соками. Наиболее целесообразно использовать соки для детского питания промышленного выпуска(!). В условиях неблагоприятной экологической обстановки именно они обеспечивают гарантию качества и безопасности детям первого года жизни. Вначале попробуйте соки из одного вида фруктов, лучше всего начать с яблочного сока. Он имеет низкую кислотность и невысокий потенциал аллергенности.

1-й день: 1/2 чайной ложки сока

2-й день: если нет аллергических реакций, можно дать полную чайную ложку.

Постепенно доведите количество сока до 30 мл.

Только потом можно пробовать сливовый, абрикосовый, персиковый, тыквенный, вишневый, малиновый, черносмородиновый соки, а так же нектары и напитки.

Кислые и терпкие соки нужно разводить кипяченой водой. Раньше 6-7 месяцев не рекомендуется давать детям соки из экзотических фруктов – апельсиновый, мандариновый, клубничный. Это относится и к сокам из манго, гуавы, папайя, так как они принадлежат к числу продуктов с высокой потенциальной аллергенностью.

Через 2-3 недели после первой пробы сока можно предложить ему фруктовое пюре. Они должны иметь гомогенную консистенцию и состоять из одного вида фруктов.

1-й день: 1 чайная ложка пюре

2-й день: 2 чайные ложки

Постепенно доводите количество пюре до 50 г. в день

Как только вы убедились, что малыш хорошо усваивает пюре из одного компонента (для начала лучше снова выбрать яблочное пюре), можно начать давать ему различные комбинации фруктов: яблоко-абрикос, яблоко-персик. Используйте тот же ассортимент фруктов, что и для соков, и ту же последовательность их введения.

Первый прикорм (овощное пюре)

Примерно в 5 месяцев пора познакомиться с овощами. Здесь так же действует принцип: сначала один вид овощей (картофель, кабачки, цветная капуста) – потом переходим к смеси овощей с постепенным расширением ассортимента (брокколи, морковь, позднее – томаты, зеленый горошек)

Так же постепенно увеличиваем количество овощного пюре. В конечном итоге “Овощная” порция вашего малыша должна составлять примерно 130-150 г.

Через 1-2 недели после введения овощей, вы уже можете заменить ими одно из дневных кормлений

Второй прикорм (каши с молоком и без)

Еще через 2-3 недели после введения овощей можно переходить к прикорму на зерновой основе - молочные и безмолочные каши. Для этого лучше всего подходят сухие растворимые каши.

Важно для первых каш использовать безглютеновые продукты – рисовую, а так же гречневую и курузную каши. В этом возрасте в кишечнике ребенка еще недостаточно ферментов, способных переварить глютен. Кроме того глютенсодержащие злаки (пшеница, овес, ячмень) могут вызвать у джетей первых месяцев жизни глютеновую энтеропатию. Поэтому не желательно, пользуясь опытом бабушек, прикармливать малышей до 7-8 месяцев манной кашей, содержащей глютен.

К 7-8 месяцам расширяем овощной прикорм блюдами с добавлением мяса, например, супы и овощные пюре с добавлением мяса.

Третий прикорм

После того, как ваш карапуз перешел границу семи-восьмимесячного возраста начинаем лакомиться творогом. До 6 месяцев материнское молоко удовлетворяет потребности детей в белке. А вот в период начала прорезывания зубов и кальций и белок малышу очень пригодится.

После семи месяцев можно попробовать яичный желток. Раньше этого делать не стоит, потому что это чревато аллергическими реакциями. Начинайте с 1/4 желтка, и постепенно к концу первого года доведите порцию до половины желтка в день.

Нужно только заметить, что детям, страдающим аллергическими заболеваниями, творог и желток вводить в прикорм нужно очень осторожно, и только после консультации с педиатром.

Новый этап - кусочковое питание

В возрасте 8-10 месяцев ваш малыш может попробовать пюре с маленькими кусочками овощей и мяса, а так же блюда, содержащие множество разных компонентов. В этот период он наконец-то начинает есть пищу, состоящую из кусочков, учится жевать. Осваивает технику орудования ложкой.

Рекомендуется начинать с мясного пюре, которое позднее (9-10 месяцев) заменяется фрикадельками и паровыми котлетами.

С 10 месяцев один-два раза в неделю вместо мясного пюре можно подавать рыбу.

По мере роста объема прикорма на него отводится сначала одно, а затем 2 и 3 кормления.

Прикорм молоку не помеха!

Хотя на свете так много замечательной еды, с которой малышу еще предстоит познакомиться, молочная часть питания остается для него такой же важной, как и в первые месяцы жизни. Молочная часть рациона ребенка после 6 месяцев должна быть не меньше 500 мл в сутки. Если количество грудного молока на фоне использования прикормов снижается, то после 6 месяцев можно использовать заменители грудного молока - продолжающие молочные смеси.. Нелишним будет в очередной раз заметить, что цельное коровье молоко запрещено до возраста 1, 5 лет

Для тех, кто на искусственном питании

У детей, находящихся на искусственном питании, прикорм вводится в более ранние сроки, чем у детей, находящихся на естественном вскармливании. Это объясняется тем, что с искусственным питанием эти дети уже получают “чужеродный” продукт. Таким образом они более адаптированы к “чужеродному” питанию. Встреча с новым продуктом в виде соков и пюре не будет для них большим стрессом. Но, не смотря на это, дети, находящиеся на искусственном вскармливании нуждаются в еще более дифференцированном и индивидуальном подходе к организации их прикорма.

Правила:

Не нужно ориентироваться на взрослые вкусы в подборе детского питания. Консервированное детское питание не требует добавления сахара или соли.

Никогда не разогревайте питание повторно. Не используйте остатки питания снова.

Если вы разогреваете питание в микроволновой печи, его необходимо тщательно перемешивать после разогрева. Всегда проверяйте температуру.

Питание лучше всего хранить в основном отделении холодильника, а не на дверце, чтобы температура оставалась постоянной.

Примерные сроки введения некоторых продуктов, блюд прикорма при ЕСТЕСТВЕННОМ вскармливании детей первого года жизни