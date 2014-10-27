Дети и ВИЧ

Как странно… Иногда, прочитав даже маленький кусочек о чьей-то жизни, целиком меняется отношение к своей.

2011 год. Екатеринбург. Обычная районная школа.

…Теперь Ваня долго добирается до школы и часто простывает зимой, когда долго ждет транспорта. Первоклассник Ванька ничем не отличается от своих сверстников, обычный неусидчивый мальчишка, который еще не понял, что он уже школьник. У Вани ВИЧ-инфекция, его воспитывает бабушка. Мама Вани лишена родительских прав. Школа находится прямо во дворе. О ВИЧ-статусе ребенка, естественно, указано в его медицинской карте, которую должна хранить школьный врач, не разглашая диагноз. Сейчас невозможно сказать, что руководило взрослыми, но о статусе медик рассказала классному руководителю, классный руководитель всем родителям на собрании, родители – детям… «СПИДовский!», - начали обзываться на Ваньку одноклассники, а один папа даже пригрозил Ване расправой, если он подойдет к его сыну… Бабушка забрала Ваньку из школы, перевела в другую, только новая находится за несколько остановок. Ванька часто простывает зимой, когда долго ждет транспорта.

У меня два вопроса. Первый: неужели ВЗРОСЛЫЕ люди до сих пор слепо верят в «страшилки» столетней давности о том, что ВИЧ, якобы, передается бытовым путем?! И второй: как может опять-таки ВЗРОСЛЫЙ человек так жестоко поступить с маленьким ребенком?!

Да, мы знаем о проблеме ВИЧ, о том, что надо предохраняться… И все! Это можно понять, человек всегда боялся чем-нибудь заболеть. Но мы знаем о том, как вести себя во время подъема заболеваемости гриппом, что делать, если мы получили травму и т.д. Чем ВИЧ-инфекция отличается от других болезней? Может быть я открою для кого-то тайну, но если ВИЧ-инфекция выявлена вовремя, то больному выписывают специальные препараты, с помощью которых он может поддерживать свое здоровье. И уж конечно, никого не заразит бытовым путем!

Подумайте сами: за 25 лет в Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ от ребенка к ребенку, и даже если дети «подерутся до крови», риск заражения отсутствует.

И как много времени еще нужно нашему обществу, чтобы наконец-то повзрослеть и стать грамотными настолько, чтобы прекратить заниматься травлей как во времена средневековья! Ведь это же дети, маленькие дети! Ну как малыш может быть виноват в том, что он болен? Он точно такой же ребенок, как и остальные детишки! И уж совсем непонятно, почему некоторые взрослые берут на себя роль «общественных глашатаев»? Диагноз ребенка – это, во-первых, врачебная тайна! И тот, кто ее раскрывает, например, школьная медсестра, является человеком как минимум непрофессиональным.

В одном из подобных случаев дело зашло настолько далеко, что пришлось вызывать специалистов. В социальную службу Свердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции обратилась педагог одного из учреждений дополнительного образования. Родители детей, посещающих занятия в ее кружке, узнали о ВИЧ-положительном диагнозе ребенка и поставили ультиматум: запретить ВИЧ-инфицированному ребенку посещать учреждение. Специалисты Свердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции вместе с педагогом, обратившемся за помощью, встретились с родителями. Эту встречу можно было назвать ликвидацией элементарной безграмотности по проблеме ВИЧ/СПИД. Чтобы спасти ребенка от стигмы и дискриминации, чтобы не подвергать его изоляции и травле, оказалось достаточно одной встречи!

Хочется обратиться ко всем родителям: давайте будем грамотными и терпимыми! Ведь дети – это наше будущее, и то, какими они вырастут, зависит только от нас!

Подробнее о ВИЧ-инфекции Вы можете узнать на сайте Городского центра медицинской профилактики www.profilaktica.ru/vich/.

(В статье использовались материалы Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» www.livehiv.ru)