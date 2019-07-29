Молочные зубы у детей: схема прорезывания и уход. Ответы на важные вопросы

Все о молочных зубах! В этой статье ответим на все вопросы, связанные с прорезыванием зубов: в каком порядке появляются зубы, почему прорезываются с задержкой, как облегчить процесс, как кормить в этот период, как влияет пустышка на развитие челюсти и нужно ли чистить зубки грудничку.

Почему молочные зубы прорезываются с задержкой?

Если ребенок родился с маленьким весом и признаками рахита, недоношенным, ослабленным и болел в первые месяцы жизни, то эти неблагоприятные факторы непременно действуют на организм и являются причиной задержки прорезывания зубов.

К 9–12 месяцам зубы так и не прорезались и при этом ребенок здоров? Поинтересуйтесь у ваших бабушек, в каком возрасте появились зубы у ваших мам и пап. Как правило, позднее прорезывание зубов — это генетика. Ещё русский педиатр Г. Н. Сперанский первым обратил внимание на эту наследственность. За свою врачебную практику он наблюдал эту особенность у 2–3 поколений детей.

Но те же генные особенности могут повлиять и на более раннее прорезывание зубов. Раньше это считалось плохой приметой, и в Новой Гвинее существовал жестокий обычай — если ребенок рождался с одним или двумя зубами, его приносили в жертву богам. Считалось, что такой ребенок навлекал беду на свой род. Но это все предрассудки, и в появлении ранних зубов нет ничего плохого, и тревожиться повода тоже нет.

Сроки прорезывания зубов у детей (средние значения)

Почему зубки появляются не в том порядке?

Обратите внимание, в каком порядке прорезываются зубы у вашего малыша. Если порядок нарушен, проконсультируйтесь с педиатром и запишитесь на прием к детскому стоматологу. По нормам должен появиться один из нижных резцов, затем второй, далее прорезываются два верхних резца.

За ними появляются верхние боковые резцы, затем нижние, и далее по одному коренному зубу вверху и внизу. Между коренными зубами и боковыми резцами появляются клыки - сначала верхние, потом нижние и в конце внизу и вверху последняя пара коренных зубов.

Стоматологи пользуются форумулой, чтобы вычислить количество зубов: возраст в месяцах минус шесть. В 8 месяцев (8–6)=2 зуба, в 9 месяцев (9–6)=3 зуба и так далее.

Режутся зубы у ребенка. Лучшие гели при прорезывании зубов 2019 Как облегчить ребенку прорезывание зубов? Это физиологический процесс, но его симптомы часто напоминают болезнь. В нашем материале — обзор самых эффективных гелей, которые могут снять болезненность при прорезывании зубов. Все о гелях

Как узнать, скоро ли прорежется первый зуб?

Усиленное образование слюны — это самый первый признак скорого появления зубика. Слюна начинает обильно течь примерно за пару месяцев до появления зуба, так как нервные окончания раздражены. Малыш готовится к разжевыванию твердой пищи, и природой предусмотрено обильно смачивать слюной пищу во рту.

В силу возраста малышу жевать пока нечего и нечем, а глотать слюну он еще не научился. Чтобы стекающая по шее слюна не раздражала нежную кожу малыша, используйте мягкие детские салфетки.

Заболеет ли малыш, если режутся зубки?

Прорезывание зубов — не ветрянка и не корь, а естественный процесс, при котором не должна повышаться температура. Идеально, если вы случайно обнаружите краешек зуба при кормлении малыша, наткнувшись на него ложкой.

Но так бывает не всегда. Проклевывающийся зубик может причинять беспокойство малышу. Это может быть недосыпание и недоедание, которые ослабляют иммунитет и делают его беззащитным перед респираторными и кишечными инфекциями. Постарайтесь уберечь ребенка от них и сведите к минимуму контакты с посторонними людьми. Все, что тянет малыш в рот в этот период, должно быть чистым, иначе не миновать расстройства желудка.

Как облегчить процесс прорезывания зубов?

Устранить воспаление десны в том месте, где скоро появится зубик, можно с помощью зуборезных гелей с обезболивающими и снимающими красноту и отечность веществами. Чтобы помочь малышу, можно разновидность бальзама с анестезирующим действием с эффектом легкой заморозки — холод успокоит боль и зуд, окажет противовоспалительный эффект и просто отвлечет малыша от неприятных ощущений во рту. С этой же целью можно использовать зубное колечко с водой внутри. Перед тем, как дать его малышу, положите колечко в холодильник минут на 15.

Чем кормить ребенка, когда режутся зубки?

Когда появляется первый зуб, сосательный рефлекс постепенно меняется на потребность кусать и грызть. Теперь только мягкой и жидкой пищи не достаточно. Многие родители дают малышам погрызть сушку. При каждом кормлении предлагайте малышу кусочек подсушенного хлеба, небольшой срез огурца или сваренной не до полной мягкости моркови, четверь яблока без семечек и кожи.

Жевание более твердой пищи улучшает кровоснабжение десен, укрепляет и тренирует появившиеся зубки, а также способствует прорезыванию новых зубов.

Если в центральной нервной системе нет нарушений, то ребенок без проблем осваивает навыки жевания. Детям с неврологическими проблемами жевание дается нелегко. Этот жевательный процесс является залогом здорового пищеварения, четкой речи и артикуляции в будущем. Малыши, которые плохо разговаривают, отдавали предпочтение в младенчестве пюре и кашам, чем твердой пище.

Надо ли чистить зубы младенцу?

Ранее считалось, что чистить зубки детям до 2–3 лет нет необходимости, поскольку ребенка в этом возрасте трудно научить делать это самостоятельно. Но детские стоматологи пришли к выводу, что чистить зубы нужно именно с появлением первого зубика и под контролем родителей. Примерно к 10 годам ребенок уже вполне может чистить зубы сам.

Правда ли, что пустышки могут мешать формированию зубов?

К сожалению, это правда. Если появился первый зубик — с пустышкой пора расставаться, поскольку резцы могут начать расти вперед, создавая открытый прикус. Это может исказить даже черты лица, ведь в раннем возрасте активно формируются челюсти ребенка. Для исправления подобных дефектов существуют ортодонтические соски. Для малышей, нижняя челюсть которых развита хорошо, подойдут соски-«вишенки». Они напоминают форму материнского соска. Но на глаз ни одна мама не сможет определить как развивается нижняя челюсть и формируется прикус.

Откуда берутся желтоватые пятнышки на прорезавшихся зубах и почему эмаль не гладкая, а волнистая?

У «новорожденных» молочных резцов нижний краешек часто бывает неровным и напоминает красивую волну. Постепенно такая волнистость стирается и сглаживается при жевании — так и должно быть. Но на самих резцах может быть гофрированная и истонченная эмаль по причине дефицита кальция и инфекций, которые мама могла перенести во время беременности или при других неблагоприятных обстоятельствах в момент закладки молочных зубов. Причиной также может быть недостаточное питание самого ребенка или его болезни.

Педиатры стараются не применять в раннем возрасте тетрациклин, поскольку он вреден для детских зубов. Под его действием зубы желтеют, темнеют и нарушается их рост. Покажите малыша детскому стоматологу, если цвет и поверхность резцов выглядят не совсем обычно. Педиатры рекомендуют устраивать ребенку «кальциевую дотацию» при прорезывании зубов для того, чтобы эмаль была крепкой: давать 3 раза в день по 1/3 таблетки глюконата кальция в течение 2 недель. Они не растворяются в воде, поэтому разотрите их и добавляйте в пищу.

Фото: globallookpress.com