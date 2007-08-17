Ребенок за компьютером

Каждый из нас может вспомнить хотя бы одного знакомого ребенка, который выберет из всех видов развлечений компьютер.

Так как компьютеры начинают занимать все более важное место в нашей повседневной жизни, родителей не могут не беспокоить проблемы, возникающие у детей, проводящих много времени за компьютером. Чтобы избежать последствий так называемого синдрома CVS, родители должны внимательно относится к тому, как и сколько времени их ребенок проводит за компьютером.

Что такое синдром CVS

Это определенное состояние, вызванное продолжительным нахождением за компьютером и включающее в себя зрительное перенапряжение. На экране компьютера слова и картинки слегка мерцают, что и вызывает зрительное напряжение. Напряжение глаз происходит также по причине пересыхания глазного яблока при работе на компьютере, так как человек реже моргает, когда смотрит на находящиеся рядом предметы, а влага необходима для нормального функционирования зрительного аппарата.

Еще одним фактором, вызывающим CVS, являются неправильно подобранные для работы с компьютером очки или контактные линзы, которые могут вызывать излишнее зрительное перенапряжение и способствовать неправильной осанке при постоянных попытках ребенка сесть поудобнее, чтобы видеть информацию на мониторе.

CVS явление временное, но если зрительная система будет находиться в таком состоянии постоянно это может привести к ухудшению зрения.

Вот каковы симптомы CVS:

- Красные, раздраженные глаза

- Уставший взгляд

- Повышенная чувствительность к свету

- Слезящиеся глаза

- Сниженная работоспособность

- Боли в области шеи, спины, плеч

- Мышечные спазмы

- Головные и желудочные боли, тошнота

Существуют простейшие меры предосторожности, которые могут соблюдать родители, чтобы уберечь зрение своих чад.

Не экономьте при выборе монитора

Выбирайте монитор с высокой частотой обновления, с большой разрешающей способностью и маленьким шагом расположения точек. Протирайте монитор от пыли как можно чаще. Монитор должен располагаться немного ниже уровня глаз ребенка. Наиболее благоприятный для глаз фон - это темные буквы на светлом фоне.

Уменьшение мерцания экрана

Приглушайте верхний свет и избегайте ламп, сведите к минимуму солнечное освещение (например, зашторив окно).

Вырабатывайте правильную осанку

Ребенок должен сидеть на расстоянии по меньшей мере 50 см от экрана, прямо и не наклоняясь вперед.

Перерывы

Напоминайте ребенку, чтобы он чаще отрывал взгляд от компьютера, смотрел вдаль, потягивался, и чаще моргал во избежании пересыхания глазного яблока.

Проверяйте очки и контактные линзы

Если Ваш ребенок носит очки, необходимо проконсультироваться у врача, подходят ли данные очки или линзы для работы с компьютером и не изменилось ли зрение у ребенка, что часто происходит незаметно.

Также врач может посоветовать специальные очки для работы за компьютером и очки для ежедневной тренировки зрения, и предложить специальные комплексы упражнений для расслабления и тренировки глаз.

Регулярное посещение глазного врача также необходимо для сохранения хорошего зрения.

Мы уверены, что выполнение этих мер предосторожности поможет избежать вашему ребенку проблем со зрением.

Ирина Вопнярская, семейный журнал efamily.ru