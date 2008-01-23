Эта статья начинает цикл, посвященный вредным продуктам. Которые по своему составу – иногда – не тянут на питание вовсе. Однако их благословили и выпустили, ведь если одно подопытное животное из десяти умерло в результате испытаний от рака, это, оказывается, еще не повод, чтобы запретить химическую вкусовую добавку. Некоторые из вредностей существуют достаточно давно. В их появлении виновата все та же возрастающая скорость жизни. Нам бы все по-быстрому. Схватить, положить в рот и убежать, а там хоть трава не расти. Поколение Интернета быстро-быстро поглощает что-то, лежащее рядом с клавиатурой. Через некоторое время изумленно оглядывается: я что-то ел? Работники офисов, которым недобросовестное начальство не выделяет достаточное время для обеда, запаривают себе нечто, необъяснимое словами, в пластиковой подложке. Нервные перегрузки, очереди, пробки… между этой чехардой пытается вклиниться здоровая пища. Ее попытки иногда смехотворны и неубедительны. Зато производители наращивают выпуск продуктов для питания на ходу. Пакетики, коробочки, подложки. Побольше глутамата натрия, чтобы вкус радовал сердце и живот. Еда обезвоженная, обжаренная, собранная из таблицы Менделеева, низкокачественных жиров и кукурузного крахмала. Раньше мы смеялись над ней, почитывая американские романы и удивляясь, с какой охотой капиталисты пользуются едой из банок и пакетов. То ли дело домашний супчик. Сейчас самое время посмеяться над собой.

Многие родители предлагают детям псевдошоколадки и чипсы чуть ли не с года. Ведь у них самих в детстве не было этого великолепия. И теперь они считают, что детей нельзя обделять, как обделяли их, второй аргумент: «все равно попробует». В жизни наших детей подобной химии будет навалом. Чем позже они к ней привыкнут, тем лучше. Чем крепче будет их организм, тем быстрее он отразит химическую атаку впоследствии. Организм крепчает только на здоровой пище, нездоровая день за днем незаметно точит иммунитет, особенно зимой. Подсластители, вкусовые добавки дают дополнительную нагрузку на печень и почки. Растущий молодой организм расходует силы только лишь на вывод нежелательных веществ, на развитие же у него уже не остается сил. Ребенок чаще болеет «аллергией на холод» - тонзиллиты, экземы. Странные болячки одолевают – то ОРВИ, то ОКИ… Мамы запасаются лекарствами - и продолжают ежедневно «совсем чуть-чуть» подсовывать детям сосиски, растишки, киндеры…

Почему детям «все можно»?

Взрослые удивляются: стоит им самим пригубить пачку чипсов или запить бутылочкой пепси псевдошоколадный батончик, многие моментально чувствуют тяжесть или рези в животе. Они как будто сразу поправились на килограмм-два, и где-то зачесалось, и аппетит пропал. Как могут дети, особенно в подростковом возрасте хлопать по нескольку пачек чипсов, да еще и лакировать их двухлитровыми бутылями газировки? И при этом еще хотеть есть через два часа? Может, им – не вредно, растущий организм гвозди переварит? А дело вовсе не в этом. Дети еще не научились концентрироваться на своих ощущениях в полную силу. Это взрослые прислушиваются к «там кольнет, тут потянет». Ночью проснулся без одеяла – ой! – утром встал с больным горлом. Испуганная мысль сделала свое черное дело: замерз, прогрузился этим – заболел. Детям это неинтересно. Они еще воспринимают мир иначе. Им неинтересно думать о том, замерзли ли руки, и тянет ли живот от чипсов. Это помогает им меньше простужаться и не чувствовать колик от огромных количеств вредной еды. Известно, что нет пищи вреднее, чем та, которую поглощают с мыслью о ее вредности. Дети с удовольствием едят только то, что доставляет им радость, они не испытывают комплекс вины за избыток жиров, не считают калории. Дети легко переедают. И полная тарелка пельменей может исчезнуть в пятилетнем ребенке без плохих последствий для организма, но только потому, что пельмени – более или менее натурпродукт.

Бывают продукты, которые категорически нельзя переедать в любом возрасте. Вы не знаете, что эта химия вытворит через день, месяц или год, этого не могут точно сказать даже люди науки. Представьте себе сам процесс: каждая пачка чипсов вытянула из организма что-то полезное. Организм пытается бороться с химией и тратит свои ценные ресурсы. Раз за разом. Представьте, что происходит со здоровьем детей в этом случае, когда полуфабрикаты, чипсы или газировка мелькают каждый день.

Кому выгодна быстрая еда

Все продуктовые компании объединяет общее стремление: выпускать приносящие доход продукты.

Для этого надо:

1) уменьшить скорость порчи и удлинить срок хранения,

2) облегчить распространение,

3) производить «новинки», используя искусственные добавки и красители,

4) продукты сделать «привлекательными».

Добавляются вкусовые и ароматические отдушки, жир, консерванты и другие химические усилители; в итоге получается удобное питание, ставшее сегодня нормой. Эти продукты не съест никакой уважающий свое здоровье микроб или паразит. Производители придумывают фишки про содержание в своих суррогатах витаминов и минералов. «Ноль калорий», «без сахара», «обогащен витаминами» - все эти надписи на пачках и есть рекламные фишки. Они должны настораживать, а не вдохновлять. К примеру, при обработке муки теряется 24 вида питательных веществ. Из нее делают сухой завтрак, добавляют в него подсластитель аспартам (его вредную историю читайте на ю-маме в этой статье) или другой заменитель сахара – на коробке напишем «БЕЗ САХАРА!» Далее засунем в завтрак гидрорированные жиры (это разрушенные растительные масла – раз продукт не содержит растительное масло, он уже якобы обезжиренный) и укажем на коробке «БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА!», сдобрим наш завтрак тремя синтетическими витаминами – вот и родилась третья фишка для рекламы: «ОБОГАЩЕН ВИТАМИНАМИ!» Также продукт может содержать консервант, не входящий в список разрешенных консервантов для пищевой промышленности, ведь никто не будет докапываться и проверять, и тогда мы увидим на коробке еще и «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ!» Чудесная еда! И паразиты не съедят. Только люди…

В советские времена существовало множество разных нормативов. Государственные стандарты (ГОСТы) регламентировали практически каждый шаг предприятия. Сейчас производственные ГОСТы имеются далеко не на все виды продуктов. Вы удивитесь, но до сих пор нет ГОСТА для кефира, творога, сметаны, ряженки, простокваши, мороженого. Эти продукты в большинстве своем выдумываются производителями, и в конечном итоге в них остается совсем мало «от коровы». Фокус заключается в том, что для сертификации производитель может добросовестно приготовить продукт с соблюдением всех необходимых требований или вообще купить продукт какого-нибудь другого производителя. Когда же сертификат получен, можно работать как угодно и с каким угодно сырьем, ведь проверок Госстандарт не проводит. Вывод: наш век можно смело объявить веком продуктового бесчинства. Каждый зарабатывает, как может. А нам это – есть.

Диетологи называют 5-6 самых вредных продуктов нашего времени: чипсы, шоколадные батончики, сосиски (колбаса, сардельки), жирное жареное мясо, газированные напитки и обезжиренные продукты!

Влияние «быстрой» пищи на здоровье

Глюкоза является источником энергии для нашего организма. Она необходима для мышечной активности и особенно для функционирования мозга. Без этого невозможна жизнь. Если вы питаетесь хорошим углеводами, повышение глюкозы в крови будет нормальным. Плохие углеводы (сладости, попкорн, сухие завтраки, чипсы) вызывают всплеск инсулина. Организм думает, будто вы потребляете глюкозу, и старается вовсю – вырабатывает инсулин. Бледность, сильное сердцебиение, потливость, беспокойство, дрожь, внезапное чувство голода – признаки резкого снижения сахара в крови. Большинство людей, которых в течение дня преследуют приступы голода, а после обеда их тянет поспать, считают, что им нужна пища для жевания на ходу. Как раз наоборот! Слабость наступает от чрезмерного употребления плохих углеводов, особенно на завтрак.

В большинстве случаев уровень глюкозы снижается постепенно, симптомы бывают неявными, что затрудняет диагностику. Люди жалуются на головные боли, постоянную усталость, плохую память, чувство сонливости. У них возникают проблемы со зрением, бывают приступы озноба или зевоты. Нервозное и раздражительное состояние возникает, как правило, ближе к обеденному времени. От озноба чаще страдают женщины, и это состояние также отмечается обычно к полудню. Все это признаки гипогликемии (низкого уровня сахара в крови). Парадокс: чтобы сахар в крови не падал – ешьте меньше сахара, и меньше плохих углеводов-пустышек. Привычка что-то жевать, особенно за компьютером, в 100% случаев приводит к гипогликемии.

Ваш ребенок плохо учится, невнимателен на уроках, его одолевает сонливость - вы связываете эти симптомы с зимним сезоном и переутомлением?

Последите за тем, что он ест. Особенно на завтрак. Дети лет с десяти склонны переедать пустыми углеводами, их ведь не заставишь утром есть полезную кашу и черный хлеб. Куда проще засыпать сухой завтрак, намазать батон, сварить сосиски – так? Подумайте, как часто ваш ребенок завтракает этими продуктами. И не спешите тратить деньги на витаминные комплексы «от зимы» - пересмотрите рацион.

Если у вас или вашего ребенка наблюдаются вышеописанные симптомы, и вы понимаете, что не очень правильно питаетесь, вам показаны продукты, содержащие витамин С, биофлавоноиды, пантотеновую кислоту, комплекс витаминов группы В, липоевую кислоту. Минералы: хром, цинк, магний. Аминокислоты: карнитин, глутамин. Лекарственные растения при гипогликемии: солодка, корейский женьшень, элеутерококк.

Более 60% продуктов пресыщены химическими добавками – консервантами, ароматизаторами, загустителями и пр. Они прилипают к стенкам сосудов, загрязняют кровь, накапливаются в печени. Самое грустное - это то, что токсичность некоторых ингредиентов проявляется не сразу, а спустя десятилетия. Часто являясь сложными химическими соединениями с примесями тяжелых металлов, химические красители могут серьезно влиять на кожу и вызывать тяжелые аллергические реакции, включая дерматит и рак кожи. Врачи находят промышленные пластификаторы-фталаты в моче, консерванты - в опухолях молочных желез, все добавки передаются через молоко кормящей мамы к ребенку, а у беременных через плаценту – к плоду. Химические вещества вызывают рак мочевого пузыря и лимфому, они поглощают витамины группы В, кальций, магний, цинк и хром. Для начала вы будете «просто» гораздо больше уставать, гораздо чаще нервничать и «почему-то» постоянно простывать. И пойдете в аптеку, подыскать витаминчики для себя, мужа, детей… а еда остается все та же, и неизменные сосиски, сухарики и сухие завтраки закупаются на неделю.

Рассмотрим влияние вредных добавок на примере первого пункта из списка самых вредных продуктов - чипсов.

«Специи и вкусовые добавки» - химическая атака

Какие добавки обычно содержатся в чипсах:

БЕНЗОАТЫ: Могут вызывать желудочно-кишечные раздражения, приступы астмы, сыпь, зуд и раздражение глаз. Бензойная кислота провоцирует тяжелую реакцию у 27 из 34 детей, относящихся к гиперактивным. По мнению ученых, эти добавки относятся к препаратам, вызывающим злокачественные опухоли.

ВНА и ВНТ: Считается, что эти добавки приводят к повышению уровня холестерина, аллергическим реакциям, повреждениям почек и печени, бесплодию, стерильности и ослаблению иммунной системы. ВНА менее токсична, но обе добавки являются потенциальными канцерогенами.

MSG: Ароматизатор. Может обозначаться на этикетке как моноглутамат натрия. Может вызывать головокружение, слабость, сыпи и другие аллергические реакции.

ГЛУТАМАТ НАТРИЯ – о нем читаем здесь

ФОСФАТ НАТРИЯ, Е627 - использование фосфатов может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Чрезмерное употребление фосфатов чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза. Все эти вещества запрещены в производстве детского питания.

ГИДРОГЕНИЗИРОВАННЫЕ ЖИРЫ - это жиры, изготовленные из растительных масел. Эти масла проходят обработку под действием высоких температур и затем вступают в реакцию с водородом, в результате чего образуются частично гидрогенизированные жиры. Они содержат так называемые трансизомеры жирных кислот, мутированные молекулы которых непоправимым образом нарушают функции человеческих клеток.

Некоторые характеристики других пищевых добавок:

Опасны E110, E123, E127, E129, E150, E151, E173-175, E210, E212, E216-219, E227, E228, E235, E242, E339-341, E400-403, E450-452, E521-523, E541-556, E559, E574-579, E620-625, E900, E912, E951, E954, E965, E967, E999, E1200-1202 Сомнительны E102, E104, E120, E122, E124, E141, E150, E161, E173, E180, E241 Канцерогены E131, E142, E210-217, E239, E330 разрушают витамин B12 E220 нарушают деятельность желудочно-кишечного тракта E221-226 нарушают функцию кожи E230, E231, E233 вызывают сыпь E311, E312 содержат много холестерина E320, E321 нарушают пищеварение E338, E340, E341, E407, E450, E461-463, E466, E468

Натуральные добавки (красители, ароматизаторы и пр.) – это компоненты и смеси из натурального сырья. Например, лимонный ароматизатор получают путем экстракции эфирного масла из кожицы лимона. Малиновый ароматизатор – прессованием из целой ягоды. Если в продукт добавлен натуральный ароматизатор, то на упаковке (этикетке) будет указано: «йогурт с лимоном (с клубникой)», либо «лимонный йогурт», «клубничное молоко». Если ароматизатор искусственный, на упаковке будет указано «чипсы СО ВКУСОМ лука» или одинокое кокетливое слово «Лук».

Идентичные натуральным – это химические соединения, которые по составу похожи на натуральные, но получены с помощью химического синтеза. Если на упаковке приобретаемого продукта написано «с ароматом лимона (сыра, лука и др.)», то продукт содержит идентичный натуральному ароматизатор.

Искусственные (синтетические) – это химические соединения, не существующие в природе. Их получают путем химического синтеза. К продуктам, содержащим искусственные добавки, следует относиться с осторожностью, частое применение таких продуктов не рекомендуется. Если вы видите одинокое слово «ароматизатор» или «консервант», это – химия.

Почему бы всем производителям в мире не использовать сугубо натуральные вещества для аромата и вкуса? Потому что это очень дорого. Недорогие продукты продаются быстрее.

Картофельные чипсы: похрусти, но потом не грусти!

Ради этих чипсов Лейз

Я б пошел в далекий лес,

Я б развел большой костер,

Я б порезал помидор,

Я бы покрошил лучка

Я б пожарил шашлычка,

Я б картошечку с дымком

На углях испек потом,

Я б пивка открыл бутылку,

Я достал бы ложку-вилку...

Но не стал бы это есть -

У меня же чипсы есть!

Чипсы Лейз-Макс лучше всех

И с улыбкой глупою

Я на ощупь их рельеф

Все сижу и щупаю

(Леонид Каганов)

Все знают, что чипсы – вредны. Это не обсуждается. Однако люди «плачут, колются» и покупают цветные упаковки. Мол, желудок еще и не то способен переварить, а жить - вредно, не только благодаря чипсам. Поинтересуемся, что на данный момент известно о чипсах. Свойства картофеля как ценного продукта питания человека известны давно. В нём содержатся практически все химические элементы, необходимые человеку. Если вы каждый день едите картофель, вам обеспечен здоровый иммунитет. Чем отличаются картофельные чипсы от своего прародителя? Они изготавливаются из натурального картофеля или сухого полуфабриката с добавлением значительного (до 60-70 %) количества крахмала (картофельного или кукурузного). Второй вариант дешевле, чем первый, легко понять, что в большинстве чипсов содержится именно сухой полуфабрикат. Берем сухое пюре неизвестно качества, забиваем в него 70 процентов кукурузного крахмала, обжариваем. При обжарке в температуре выше 100 градусов теряются все ценные вещества, которые еще хлипко держались за жизнь. Украшаем чипсы ароматизаторами, красителями и консервантами и получаем продукт, который некоторые люди употребляют не только под футбол и пиво, но даже используют в приготовлении салатов и предлагают своим детям.

Вкусовые качества чипсов достигаются за счет применения различных ароматизаторов (правда, фирмы-производители почему-то называют их специями). Если раньше на упаковках с честными голубыми глазами писали «чипсы с луком», теперь производителей обязали не врать, и чипсы стали называться просто «сметана и лук» либо «со вкусом сыра». Естественно, никаких натуральных добавок в чипсах нет.

Чем еще травят?

Средняя пачка чипсов весит 90 г. Энергетическая ценность такого количества чипсов - около 550 ккал, причем достигается она за счет технического жира, которым буквально пропитаны ломтики картофеля. Во многих продуктах, прошедших температурную обработку свыше 120 градусов, учёные обнаружили огромные концентрации акриламида - вещества, чьё токсическое действие может спровоцировать появление рака. По европейским стандартам, содержание акриламида не должно превышать 0,1 мкг на килограмм, а в килограмме чипсов было обнаружено 1000 мкг этого опасного вещества, в картошке фри - 500 мкг. Акриламид образуется при приготовлении продуктов во фритюре или на гриле, а при варке практически нет. По данным Международного агентства раковых исследований акриламид вызывает мутации генов. В результате опытов на животных было установлено, что акриламид вызывает злокачественные опухоли желудка. Известно также, что он причиняет вред центральной и периферийной нервной системе. Для того, чтобы пограничный объем вредных веществ оказался в организме человека, достаточно съесть 0,5 г картофельных чипсов. Благодаря крайне плохой системе контроля над качеством товаров, производители - врут. На некоторых пачках с чипсами написано «не содержат канцерогенов!» - это вранье. Акриламид в них содержится точно, да и не только он. Никто не арестует фирму-производителя в тот же день, поэтому она вольна сочинять любые байки про свою продукцию.

Чипсы с большим количеством «синяков» (черных разводов по краям) - верный признак наличия в сырье яда соланина. Значит, сырье на изготовление шло не самого высшего качества. Также чипсы могут быть изготовлены из трансгенной картошки. По новому постановлению этикетку со специальной маркировкой получают не все трансгенные продукты, а лишь те, где GM-компонентов больше 5%. Чипсы, которые вы покупаете, могут содержать гораздо выше, чем 5% трансгенной сои, кукурузы или картофеля – опять же, благодаря плохому контролю. Проверки качества все-таки иногда происходят, и тогда в топку летит огромное количество продуктов, выпущенных «на благо здоровья», нарушающих все мыслимые нормы.

Самая маленькая 20-граммовая упаковка чипсов содержит 50-80% суточной нормы соли!

Берегите детей от химических приправ!

Дети, родившиеся в начале 90-х годов, на сегодняшний день являются самым больным поколением, — говорит доктор медицинских наук Жанетта Горелова из Научного центра здоровья детей РАМН. — По разным подсчетам, более половины детей имеют проблемы с иммунитетом и репродуктивным здоровьем. Более того, недостаток здорового питания усугубился и хлынувшим потоком низкокачественных продуктов — печеньем с суррогатным кремом, «шоколадными» батончиками, чипсами, гамбургерами… Короче, всего того, что на Западе именуется словом snack, которое в переводе означает и закуску, и грязное нецензурное ругательство. Если же прибавить к этому неискоренимое еще с советских времен пристрастие россиян к хлебу, макаронам, маслу, «глазастой» колбасе с жирком и белым булкам, политым сверху сгущенкой, то рацион окажется совсем убийственным.

Специалисты Тюменского областного онкологического диспансера провели статистическую выборку и выяснили, что самой частой причиной возникновения рака (35 процентов) является неправильное питание. Вслед за этим идет курение — 30 процентов, инфекционные факторы и наследственная предрасположенность — по 10 процентов. Основная причина убийственного воздействия продуктов быстрого питания — консерванты, красители, улучшители вкуса, которые накапливаются в организме. Например, трансгенные жиры, которые присутствуют в большинстве чипсов и любых других жареных закусках, вообще не встречаются в естественных продуктах. Но, попадая к человеку в организм, они не перерабатываются, а «пристраиваются» к стенкам кровеносных сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, и как следствие возникают инсульты. К примеру, в Германии принят закон, согласно которому на продуктах типа чипсов должно стоять строгое предупреждение: «Не для ежедневного потребления!» Посмотрите на российскую рекламу, сокрушаются диетологи, она же в открытую пропагандирует обжорство! И воспитывает стереотип: ешьте, сколько влезет, а от всех проблем спасет какой-нибудь мезим…

Маленькие дети еще до достижения пятилетнего возраста получают около 4 кг синтетических пищевых добавок! Эти добавки не нужны ни для повышения полезности и питательности продуктов, ни для улучшения здоровья. Они содержатся в сосисках, мороженом, сухих завтраках, чипсах… Берегите детей, ведь здоровье не купишь так же быстро, как ежедневную пачку чипсов.