Ваш ребенок заболел ветрянкой? Казалось бы, что в этом такого? Обычная детская инфекция, которую мы практически все перенесли, будучи детьми. И ничего страшного, если и малыш тоже переболеет, пока не вырос. Ведь бытует мнение, что у взрослых заболевание протекает тяжелее, а риск развития осложнений у них выше.

На самом деле такие рассуждения не совсем верны, поскольку вирус, вызывающий развитие ветряной оспы, остается в нашем организме на всю жизнь. И, к сожалению, он далеко не так безобиден, как кажется на первый взгляд.

Что нужно знать о ветряной оспе?

Это острая вирусная инфекция, которая вызывается вирусом семейства герпесов — герпес зостер.

Вирус передается от больного к здоровому человеку во время вдыхания зараженного воздуха — воздушно-капельный путь передачи.

Наиболее часто болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку в детских коллективах имеется большая скученность.

Инкубационный период при ветряной оспе (промежуток времени с момента попадания вируса в организм до появления первых признаков заболевания) длиться от 10 до 21 дня. Поэтому карантин при ветряной оспе составляет 21 день.

Причем больной становится заразным за день-два до появления первых признаков заболевания. Далее он остается источником инфекции в среднем еще на 5-7 дней после появления последних пузырьков.

Ветряночный вирус переносится ветром?

Герпес зостер очень заразен, поскольку из-за своей небольшой массы он быстро перемещается в пространстве. Для того чтобы его «подцепить», достаточно просто пройти мимо больного. При этом можно даже не разговаривать и не прикасаться к нему.

То есть, если здоровый человек контактирует с больным ветрянкой, практически всегда заражается (восприимчивость к вирусу — почти 100%).

Однако если войти в помещение через 10-15 минут после того, как его покинул больной, риск заражения сводится практически к нулю. Поскольку на воздухе герпес зостер жизнеспособен около 10 минут.

Именно из-за такой феноменальной способности вируса передвигается с потоком воздуха (буквально — ветром), заболевание получило свое название: ветряная оспа.

Дубль два: можно ли заболеть ветрянкой во второй раз?

После того, как человек переболевает ветряной оспой, он получает пожизненный иммунитет. То есть ветрянкой болеют один раз в жизни.

Если заболевание возникает повторно, возможны два варианта:

* В первый раз диагноз был выставлен неверно, но подтвердить его на данный момент некому.

* Имеется выраженный сбой в работе иммунной системы.

Однако герпес зостер после выздоровления никуда не исчезает. Более того, он с «комфортом» обстраивается в нервных узлах, становясь нашим не совсем приятным «попутчиком» по жизни. Немного позднее поговорим о том, чем это опасно для нас.

Как распознать ветряную оспу?

Увидев на коже ребенка типичные пузырьки ветряной оспы, вы, скорее всего, правильно оцените ситуацию. Однако все же нелишне перечислить симптомы заболевания: одни получат новую информация, другие освежат память.

Итак, приступим…

В течение заболевания имеется два синдрома: интоксикации и высыпаний.

Интоксикация

Вызывается действием вируса на организм, продолжаясь от 2 до 5 дней, иногда — до 8-9 дней.

Симптомы: у ребенка повышается температура тела (38,0-39,0°С), он становится вялым, плохо кушает и жалуется на головную боль. Однако нередко признаки интоксикации отсутствуют либо не выражены (t-37,0-37,5°С, аппетит сохраняется, ребенок активный).

Согласитесь, что головная боль, а также повышение температуры тела наблюдаются и при любой другой бактериальной или вирусной инфекции. Как же быть? Поможет основой симптом — сыпь, которая при ветрянке имеет свои особенности.

Высыпания при ветряной оспе

Возникновение

Одновременно с повышением температуры тела появляется сыпь на коже, слизистых оболочках (полости рта, наружных половых органов, органов дыхания) и волосистой части головы. При этом сыпь может возникнуть на любом участке тела, но чаще всего — первоначально на волосистой части головы и коже спины, затем распространяется на все тело. Кожа стоп и ладоней, как правило, остается чистой.

Характер элементов сыпи

Сначала сыпь имеет вид небольших красных круглых или овальных пятнышек (размером с булавочную головку либо чечевичное зерно). Затем в течение нескольких часов (максимально — 24 часов) они уплотняются, а на их поверхности образуются пузырьки. Спустя 1-2 дня пузырьки подсыхают, образуя корочки, которые отпадают чрез 7-14 дней.

Однако процесс образования корочек затягивается на 5-6 дней при присоединении бактериальной инфекции.

На месте высыпаний иногда остаются белесоватые пятна или рубчики, но при правильном уходе со временем они исчезают бесследно. Об этом следует позаботиться заранее: постарайтесь, чтобы малыш не расчесывал пузырьки и корочки.

Повторные высыпания

Возникают на фоне продолжающейся лихорадки в течение 2-5 дней, иногда — 6-9 дней. Новые элементы сыпи появляются толчкообразно: в среднем раз в один-два дня. Причем в момент появления подсыпаний вновь повышается температура тела до высоких цифр. Поэтому лихорадка при ветрянке носит волнообразный характер.

Из-за повторных подсыпаний на коже возникает «мозаика»: одновременно можно увидеть и пятна, и пузырьки и корочки.

На заметку

Иногда за день-два перед возникновением типичной сыпи ребенок жалуется на головную боль и тошноту. Также на коже может появляться мелкая и малозаметная сыпь, не приносящая ребенку дискомфорта.

«Облики» ветряной оспы

Общеизвестно, что у детей ветрянка протекает достаточно гладко. Однако вопреки распространенному мнению взрослые также могут переносить ветряную оспу легко. Все дело в иммунной системе: чем она слабее, тем тяжелее протекает болезнь. Причем варианты течения заболевания идентичны как у детей, так и у взрослых.

Касательно малышей, имеется своя «ложка дегтя»: иногда развиваются нетипичные тяжелые формы ветряной оспы. Наиболее подвержены малыши с ослабленной иммунной системой, имеющие хронические, врожденные либо наследственные заболевания (гастрит, целиакия и другие). В этих случаях компенсаторные механизмы организма дают сбой.

Поэтому эта, казалось бы, неопасная детская инфекция протекает по-разному:

При стертой форме температура тела невысокая. Сыпь на коже скудная, а иногда даже не проходит все стадии.

температура тела невысокая. Сыпь на коже скудная, а иногда даже не проходит все стадии. Типичная форма (наиболее часто встречается) протекает с повышением температуры тела и появлением на коже характерной для ветрянки сыпи.

(наиболее часто встречается) протекает с повышением температуры тела и появлением на коже характерной для ветрянки сыпи. Буллезная форма развивается у ослабленных детей. Общее состояние ребенка тяжелое, температура тела держится на высоких цифрах. На коже вместе с типичными ветряночными пузырьками появляются и большие пузыри, которые могут между собой сливаться.

развивается у ослабленных детей. Общее состояние ребенка тяжелое, температура тела держится на высоких цифрах. На коже вместе с типичными ветряночными пузырьками появляются и большие пузыри, которые могут между собой сливаться. Геморрагическая форма возникает у детей с капиляротоксикозом (геморрагическим васкулитом) — это аутоиммунное заболевание, при котором поражается внутренняя стенка сосудов. В ветряночных пузырьках накапливается кровянистое содержимое, а на коже появляются мелкие кровоизлияния. Могут также наблюдаться кровотечения из носа или десен.

Чем опасна ветряная оспа?

Осложнения развиваются примерно в 5% случаев.

Наиболее часто присоединяется бактериальная инфекция, поэтому высыпания нагнаиваются.

Реже вирус вызывает развитие ветряночной пневмонии, поражает мягкие мозговые оболочки (энцефалит), сердце и почки.

При этих осложнениях общее состояние ребенка ухудшается, температура тела держится на высоких цифрах, при пневмонии появляется кашель или одышка. Поэтому при возникновении тревожных симптомов вызывайте скорую помощь, даже в том случае, если накануне вы посетили врача, а лечение ребенок получает.

Чем младше, тем легче?

На самом деле, это не так. Поскольку малыш рождается с незрелой иммунной системой, которая совершенствуется по мере взросления. Поэтому достойный отпор вирусам и бактериям она дать не может. Наиболее уязвим ребенок до года.

Однако кода малыш находится на грудном вскармливании, а мама переболела ветрянкой, он относительно защищен от заражения. Если кроха все же «подхватит» вирус, как правило, переносит заболевание легче. Секрет прост: с грудным молоком мама передает своему чаду не только полезные вещества, но и антитела против вируса ветряной оспы.

Чем лечить или «Зеленый человечек» — оправданно?

Прежде чем воспользоваться традиционной брильянтовой зеленью, обратитесь к врачу!

Чем поможет доктор?

В типичных случаях для лечения ветрянки доктор пропишет препараты, облегчающее течение болезни: внутрь противоаллергические лекарства (уменьшают зуд) и жаропонижающие.

Основной упор в лечении — уменьшение риска присоединения бактериальной инфекции. Поэтому пузырьки обрабатываются местными антисептиками, которые не только не только борются с бактериями, но и дубят кожу, уменьшая зуд. Причем традиционная зеленка — вовсе не панацея. Однако лучше, если антисептик обладает красящим свойством — легче контролировать появление ежедневно новых сыпинок. Как только вы заметите, что не появилось ни одной новой сыпи, отсчитывайте пять дней, а затем смело собирайтесь в детский сад или школу.

При необходимости бороться с вирусом доктор назначит противовирусные препараты внутрь (из группы интерферонов или ациклических нуклеозидов) либо местно в виде мазей. Показания — тяжелое течение ветрянки либо наличие хронических заболеваний у ребенка.

Антибиотики применяются, если присоединяется вторичная инфекция, либо развиваются тяжелые формы заболевания.

Чем поможете вы?

Создайте условия, чтобы малыш перенес ветрянку быстро и легко:

Постарайтесь, чтобы ребенок достаточно употреблял жидкости — поможет уменьшить явления интоксикации.

Если высыпания «поселяются» в полости рта, кормите малыша полужидкой и негорячей пищей. Исключите соленое и сладкое, чтобы не раздражалась слизистая полости рта. После еды позаботьтесь, чтобы малыш прополоскал полость рта водой либо слабым раствором антисептика.

Одевайте кроху в легкую и не натирающую одежду — ускорит заживление и уменьшит риск присоединения вторичной инфекции.

Важный момент — купание, чтобы смыть пот и бактерии. Купать можно в теплой воде, но нечасто. Моющие средства и мочалку применять нельзя.

Старайтесь, чтобы ребенок не перегревался и не потел.

Оставьте детство детям!

В случае, когда из нескольких детей в семье один заболел ветрянкой, не создавайте специально условия, чтобы его участь разделили все дети. При таком заражении детский организм получает большую дозу вируса, поэтому заболевание нередко протекает тяжелее. Лучше постарайтесь, чтобы здоровые дети не «подцепили» вирус.

Профилактика — наше все!

Позаботьтесь, чтобы остальные члены семьи не контактировали с больным ребенком до появления корок на последних высыпаниях. Также проветривайте и проводите влажную уборку в комнате больного. Этого вполне достаточно, чтобы справится с ветряночным вирусом, поскольку он нестоек в окружающей среде.

Кроме того, с 2008 года в Росси проводится специфическая профилактика ветряной оспы у детей старше года и взрослых. Применяется вакцина «Варилрикс» (аналоги — «Дивакс» и «Окавакс»).

В национальном календаре прививок вакцинация против ветряной оспы не предусмотрена. Однако каждый регион имеет право внести изменения в него в зависимости от эпидемической ситуации.

Календарь прививок

После введения вакцины иммунитет начинает вырабатываться с первого дня, а заканчивается спустя 6 недель. Поэтому ее введение оправдано детям, которые находились в контакте с больным ветряной оспой. В первую очередь — дети с хроническими заболеваниями либо аномалиями развития.

Итак, мы подошли к тому, чем грозит в будущем «знакомство» с ветряночным вирусом.

Герпес зостер — опасный «попутчик»

После перенесенной ветрянки в нашем организме вирус находится в «спящем» состоянии, ни как себя не проявляя долгие годы. Однако при неблагоприятных условиях (переохлаждении, инфекциях, стрессе и других) он «просыпается», приводя к развитию опоясывающего лишая или опоясывающего герпеса. Причем заболевание развивается как у взрослых, так и у детей.

Что происходит?

Вирус начинает размножаться в нервных узлах, а затем отправляется в «путешествие» по отросткам нервных клеток. При этом он вызывает развитее заболевания на тех участках тела, которые «обслуживаются» нервом, пораженным вирусом.

Как проявляется недуг?

Появляются высыпания на коже, которые внешне похожи на ветряночные, но все-таки отличия имеются.

Особенности сыпи:

Высыпания появляются с одной стороны на ограниченном участке тела.

Температура тела повышается за день-два до появления первых высыпаний.

Вначале возникают небольшие пятна. На их месте образуются пузырьки лишь спустя 3-4 дня, которые подсыхают через 6-8 суток. На месте отпавших корочек остаются темные или осветленные пятна.

Отсутствует толчкообразное подсыпание на фоне повышенной температуры тела.

В области высыпаний имеется зуд, жжение и боль, которая плохо поддается действию обезболивающих препаратов.

Чем опасен опоясывающий лишай?

Герпес зостер «любит» нервную систему. Поэтому, внедряясь в нервные клетки, приводит к развитию нескольких вариантов течения заболевания:

Поражение межреберных нервов — наиболее частый вариант проявления опоясывающего герпеса. Заболевание малоприятное, к тому же очень болезненное.

— наиболее частый вариант проявления опоясывающего герпеса. Заболевание малоприятное, к тому же очень болезненное. Воспаление оболочек спинного и головного мозга (менингит) или вещества головного мозга (энцефалит).

(менингит) или вещества головного мозга (энцефалит). Если высыпания находятся на коже лица, слизистой полости рта, области ушей, то может развиться паралич мимических мышц лица .

. При возникновении высыпаний на слизистой глаз, коже век или носа, может поражаться глазное яблоко на стороне высыпания, приводя к слепоте.

В тяжелых случаях развиваются не типичные формы: высыпания появляются на всей поверхности тела (распространенная), в них может присутствовать кровь (геморрагическая), либо погибают нижние слои кожи (гангренозная).

На заметку

Больной острой формой опоясывающего герпеса заразен. Поэтому при контакте с ним взрослый человек, который не болел ветрянкой в детстве, может «подхватить» вирус и заболеть детской инфекцией.

Как видите, нет ничего хорошего том, чтобы перенести ветрянку в детстве. Наоборот, в этом случае ребенок получает «бомбу» замедленного. Поэтому старайтесь всячески оберегать свое чадо от ветряночного вируса. Если, несмотря на все ваши усилия, заражение все же произошло, создайте максимальные условия, чтобы малыш легко перенес заболевание.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/