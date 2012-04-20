Детская аллергия. Респираторные проявления. Прием аллергологов-иммунологов в Екатеринбурге

На самые распространенные вопросы о респираторном проявлении аллергии отвечает врач аллерголог–иммунолог Машинец Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна закончила Уральскую Государственную Медицинскую Академию в 2003 году по специальности врач-оториноларинголог. В 2007 прошла профессиональную переподготовку и получила сертификат аллерголога и клинического иммунолога. С 2007 занимается проблемами аллергических заболеваний в оториноларингологии, применением АСИТ для лечения респираторной аллергии. Член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

- Какие болезни ЛОР органов проявляются при аллергии?

- Аллергические заболевания многолики. Это заложенность носа, выделения из носа, приступообразное чихание, зуд в носу, покраснение глаз, слезотечение, свистящие хрипы, кашель, а так же симптомы со стороны кожных покровов - покраснение, отек, зуд, шелушение. Аллергическим заболеваниям сопутствуют и заболевания среднего уха – снижение слуха, чувство заложенности в ушах, слизистой рта - наличие рецидивирующего стоматита т.д. Отиты могут протекать на фоне аллергических процессов слизистых оболочек. При рецидивирующем течении отита у ребенка необходимо дообследование, для исключения аллергического ринита, как первопричины отита.

Симптомы обычно идут вместе или может повторяться какой-то один – например, стоматит или насморк. Стоматит – это проявление перекрестной пищевой аллергии при поллинозе. Когда, допустим, при сенсибилизации к пыльце березы у пациента есть проявления в виде стоматита на орехи, косточковые фрукты, морковь. Так называемый синдром оральной аллергии. (подробнее о стоматитах - здесь: Стоматит у детей. Лечение)

- Почему аллергия проявляется именно в ЛОР органах? Какая именно аллергия (на что) так проявляется чаще всего?

- Слизистые, как и кожа, выполняют барьерные функции, поэтому все факторы внешней среды воздействуют именно на них, там происходит первое взаимодействие аллергена с организмом, поэтому именно аллергические заболевания дыхательных путей, как верхних, так и нижних, являются самой распространенной патологией среди проявлений аллергии.

Самым активным аллергеном являются пылевые клещи. Они живут у нас в квартирах, питаются остатками слущенного эпидермиса. Живут в постельных принадлежностях, коврах, книгах, игрушках.

- Как различить обычный (вирусныйбактериальный) насморккашель и аллергический?

- Чаще всего аллергические заболевания носа и легких приходится дифференцировать с инфекционными процессами. При инфекционном рините (насморке) пациенты не отмечают каких-либо аллергических заболеваний в анамнезе (то есть пациент никогда не страдал аллергией и его родственники тоже), сезонность так же отсутствует, температура тела, как правило, повышается до субфебрильных и фебрильных цифр (фебрильная температура 38-39 гр., но и при аллергии иногда бывает подъем до 37-37.2 гр.).

Но, в современном мире мы наблюдаем патоморфоз (прим. Патоморфоз (от греч. páthos - страдание, болезнь и morphé - вид, форма), изменение заболеваемости и причин смертности, а также свойств отдельных болезней - так называемых нозологических форм (см. Нозология) под влиянием факторов внешней среды) аллергических заболеваний, т.е. начало, само течение болезни становится не типичным и поэтому разобраться в причине болезни пациент должен не сам, а с помощью врача. Короче говоря, пациент легко может перепутать частые насморки на фоне сезонного снижения иммунитета и аллергический ринит, соответственно только врач может грамотно оценить симптоматику и определить необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.

- Астма – как проявление аллергии. Насколько часто это встречается, возможно ли астму вылечить навсегда?

- В мире бронхиальной астмой страдают 5% взрослого населения. У детей в разных странах распространенность варьирует от 5 до 30%. В России БА (бронхиальная астма) встречается от 2,6 до 20,3%. Считается, что в России существует гиподиагностика, т.е. аллергические заболевания в целом и АР (аллергический ринит) распространены гораздо больше, чем они диагностируются.

БА - одно из самых распространенных заболеваний человека. От 65-90 % детей, страдающих БА, имеют сенсибилизацию (повышенную чувствительность) к пылевым клещам.

В 1998 число больных БА составляло около 155 млн. человек, в настоящее время это число достигает 3000 млн. За последние 10 лет произошло удвоение числа заболеваний этого недуга.

К сожалению, диагноз астма не снимается всю жизнь, но может быть длительная ремиссия, в течение десятилетий. Астма - это то заболевание, которое в 21 веке может и должно быть взято под контроль. Контролируемая бронхиальная астма - это заболевание, минимально нарушающее качество жизни пациента и не имеющее тяжелых осложнений.

- Помимо симптомов в ЛОР органах, какие дополнительные проявления аллергии существуют?

- Конечно, в аллергический процесс вовлекаются и пищеварительная, сердечно-сосудистая, мочеполовая, нервная система. Отдельно надо сказать о коже. Атопический дерматит - это хроническое заболевание кожи, возникающее в раннем детском возрасте и, как правило, являющееся лишь первым проявлением атопии (аллергии).

В более старшем возрасте происходит трансформация кожного процесса в респираторную патологию, с формированием аллергического ринита и бронхиальной астмы. Часто, при проявлениях пищевой аллергии у маленьких детей, мамы не идут к аллергологу, а ждут, когда дети «перерастут» аллергию (при этом пытаются самостоятельно выявить и исключить пищевой аллерген), и действительно, пищевая аллергия с её кожными проявлениями может регрессировать и наступает так называемый период «затишья». Но, если уже были патологические проявления заболевания – то оно не может просто исчезнуть, а может проявиться в более старшем возрасте в виде респираторной аллергии.

- В каком возрасте чаще всего проявляется аллергия? Можно ли предотвратить аллергию?

- Дебют аллергических заболеваний - это чаще всего детский и юношеский возраст. Прекращение контакта с аллергеном - самый лучший способ профилактики. Для этого и нужен аллерголог, который поможет установить причинно-значимый аллерген и разработать план его элиминации.

- Насколько важна генетика в развитии у ребенка аллергических реакций?

- Аллергия (атопия) – это генетическая предрасположенность к выработке специальных иммуноглобулинов в ответ на воздействие определенного аллергена. В настоящее время известно около 20 генов, участвующих в развитии аллергии. Однако эта наследственная предрасположенность к аллергии приводит к развитию астмы, ринита, конъюктивита, экземе и др. только под воздействием соответствующих факторов внешней среды, в том числе, аллергенов.

- Как диагностируется аллергия?

- Диагностика аллергических заболеваний основывается на одном из методов обследования: кожные пробы и лабораторные тесты. Противопоказания к проведению кожного тестирования - обострение заболевания, любого, как самого аллергического, так и любого хронического; острые инфекционные заболевания, детский возраст до 3-х лет, прием противоаллергических препаратов. Исследование крови таких противопоказаний не имеет. Но оценивать результаты должен только врач, так наличие какого либо положительного результата еще не является диагнозом, т.к. диагноз это совокупность осмотра, данных анамнеза, клинической картины и многого другого.

- На данный момент какие существуют наиболее эффективные комплексные программы по лечению аллергии?

- Приоритетным направлением современной аллергологии является применения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). АСИТ - это введение в организм больного причиннозначимого аллергена или аллергенов в нарастающих дозах и концентрациях. Этому методу уже чуть более 100 лет и он с успехом применяется у нас в стране и в мире. Решение вопроса о возможности проведения АСИТ принимает только аллерголог совместно с пациентом.

На сегодняшний день существуют современные препараты для проведения АСИТ, в том числе и сублигвальные, т.е. мама сможет давать назначенный препарат дома, руководствуясь четкой схемой назначенной врачом и в случае необходимости консультироваться у специалиста.

- Что такое сезонная аллергия?

- Поллиноз или пыльцевая аллергия – это классическое аллергическое заболевание, характеризующееся аллергическим воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи. Заболевание отличается четкой, из года в год повторяющейся сезонностью и совпадает со временем пыления определенных растений. Выделяют три основных группы аллергенных растений: древесные, их пик приходится на середину апреля - конец мая, злаковые – с начала июня и до конца июля, сорные травы – июль - сентябрь.

- Как мама может облегчить ребенку состояние в период цветения, помимо принятия лекарственных средств, выписанных врачом?

- Зная о наличии сезонной аллергии, мама должна помнить о наличии перекрестной пищевой аллергии. Белки, вызывающие аллергию, содержатся не только в пыльце, но и листьях, коре, плодах растений, в т.ч. и близкородственных. Если у вас аллергия на пыльцу деревьев, то высока вероятность аллергической реакции на плоды деревьев семейства разноцветных (яблоки, груши, вишня, черешня, персик, слива, орехи, мед, березовый сок), лекарства на основе березовых почек, листьев, ольховых шишек, и приготовленные из них продукты (соки, джемы, кондитерские изделия).

Необходимо ограничить прогулки в лесу, особенно в утренние часы, как можно чаще умываться, особенно после прогулок, не сушить одежду ребенка на открытом воздухе, оставаясь дома закрывать окна, установить воздухоочиститель.