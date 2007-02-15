Проверено: гипоаллергенно!

Одноразовые подгузники

Для кого:

Карапузам, у которых часто краснеет попка, бывает сыпь и зуд. Если сыпь появляется не только на попе, то подгузник здесь ни при чем, а вот если вы заметили, что раздражение есть только на участках тела, находящихся под подгузником, то скорей всего это проявление аллергической реакции на него. Причиной дерматита может быть повышенная влажность в области одноразовых трусов из-за длительного контакта нежной кожи младенца с мочой и калом, а также продуктами их разложения, из-за трения кожи о подгузник или из-за индивидуальной непереносимости увлажняющего лосьона, которым пропитан внешний слой «памперса».

Что выбрать?

В настоящее время практически каждая фирма- производитель детских одноразовых подгузников выпускает гипоаллергенные модели (Goon, Pampers и...). Они отличаются повышенной впитываемостью, чтобы исключить контакт кожи ребенка с влажной поверхностью и специальным материалом наружного слоя. Как правило, для этого используется хлопок с «разреженной», хорошо вентилируемой поверхностью. Внешний слой имеет двухкомпонентную структуру - мягкий, нетканый материал и микропористый полимер. При этом у пор такой размер, который пропускает пары жидкости и воздух, но недостаточный для прохождения жидкости. В результате она удерживается внутри подгузника и циркуляция воздуха в нем не прекращается. Таким образом, жидкость испаряется и подгузник дольше остается сухим. Кроме того, в гипоаллергенных «памперсах» адсорбент полностью впитывает жидкость и превращает ее в гель, в результате отсутствует отдача возвратной жидкости - внутренняя поверхность остается сухой, независимо от степени заполнения подгузника. Также в «непромокашках» имеется индикатор наполнения: когда подгузник полон, проявляется (или, наоборот, исчезает) рисунок, сигнализируя, что настало время сменить «памперс». В некоторых моделях на спинке подгузника имеются специальные «рассеивающие ячейки» из смешанной хлопковой пряжи, которые эффективно впитывают пот и предупреждают опрелости.

Меры предосторожности:

Под подгузник нельзя использовать любое детское масло. Под таким «компрессом» оно становится прекрасным «транспортным средством» для веществ, которые по идее не должны попадать на кожу малыша, например моче. При каждой смене мокрого подгузника необходимо очистить кожу ребенка салфетками и нанести специальный защитный крем. Если же подгузник сухой, то наносить крем не рекомендуется вовсе.

Заменители грудного молока

Для кого:

Если после введения заменителя грудного молока у ребенка появляется частый и жидкий стул с пеной или зеленоватым оттенком, боли в животике - это признаки непереносимости смеси и надо обращаться к врачу, а если при этом еще появляется сыпь и покраснения кожи - это уже симптомы аллергической реакции, и врач должен вас сразу направить к детскому аллергологу-иммунологу для установления причины реакции и подбора необходимой смеси. А потому нужно срочно подобрать ребенку безаллергенную смесь.

Попытки «самостийного» подбора смеси и эксперименты недопустимы и могут завести в тупик, а специалисту после подобных экспериментов разобраться всегда сложнее.

Что выбрать?

При аллергии к белкам коровьего молока назначают безмолочные диеты. Если аллергическая реакция отсутствует, но очень вероятна (по обеим линиям родословной есть аллергия), то исключают цельное коровье молоко, пресные молочные смеси и творог, яйца, рыбу, орехи, пшено. Таких малышей переводят на гипоаллергенные смеси с частично гидролизованным белковым компонентом, например НАН ГА1, но ни в коем случае не назначают обычные или даже адаптированные кисломолочные смеси, например АГУ-1.

Есть мнение, что детям второго полугодия жизни можно назначать адаптированные смеси, которые обозначают как гипо- аллергенные, заквашенные специальными заквасками, содержащими бифидобактерии и ацидофильную палочку. Это мнение ни на чём не основано и очень вредит детям с предрасположенностью к аллергии. В случае выраженной аллергии к белкам коровьего молока назначаются специализированные адаптированные смеси на основе изолята соевого белка, не содержащие молочного протеина и лактозы (Хумана-СЛ, Энфамил-соя, Нутрилон-Соя, Фрисо-соя). При аллергии к белкам коровьего молока и сое, наблюдающейся у 15-20% детей, назначаются специализированные гипоаллергенные лечебные смеси, приготовленные на основе гидролизатов молочного белка с более высокой степенью гидролиза (Фрисопеп, Алфаре). Специальный процесс гидролиза расщепляет белковый компонент до белков меньшего размера (менее 20 килодальтон) и устраняет практически все аллергенные компоненты белков коровьего молока. Положительный эффект от применения таких смесей обычно проявляется через 3-4 недели после начала их использования.

А при тяжелом атопическом дерматите и при доказанной аллергии к белку коровьего молока переходят на полные гидролизаты молочного белка казеина (Нутрамиген, Фрисопеп АС), в которых белок расщеплен до аминокислот. Смеси эти горькие на вкус, стул при них становится зеленым, и это нормально. Привыкнуть к ним ребенку нелегко, но необходимо, и это удается, если родители понимают, насколько это важно. В противном случае болезнь будет прогрессировать.

Меры предосторожности:

Если вы подобрали молочную смесь, которая не вызывает у ребенка аллергии, остановитесь на ней и не экспериментируйте. Не стоит рисковать и пробовать что-то еще: даже небольшое количество молочной смеси другой марки может нарушить деятельность иммунной системы.

Детское питание

Для кого:

Малышам, у которых после введения первого прикорма возникает нарушение стула, першение в горле, захлебывающийся кашель, зуд кожи или сыпь. Как правило, первые симптомы аллергической реакции проявляются уже через 4-6 часов после еды.

Что выбрать?

После 6 месяцев начинают введение прикорма с моносоков, фруктовых, а затем и овощных пюре. Наименее аллергенными являются зеленое яблоко, груша, цветная капуста и кабачки. Педиатры рекомендуют пользоваться «баночным» питанием, так как оно изготовлено из проверенных качественных продуктов с соблюдением всех норм безопасности. На нашем рынке специальная гипоаллергенная линейка соков и пюре представлена в основном компанией SEMPER. Если аллергические симптомы возникают на все виды баночного пюре - начинайте прикорм с каш. Используйте те крупы, в которых отсутствует глютен (клейковина).

Начните прикорм с безмолочной, не требующей варки рисовой, гречневой или кукурузной каши. Так, специалисты рекомендуют в качестве первого прикорма использовать гипоаллергенную кашу Humana. Она содержит ценный молочный белок, который благодаря щадящей технологии обработки был разделен на мелкие белковые составляющие и, тем самым, приобрел гипоаллергенные свойства. Также можно использовать низкоаллергенные каши от Bebi, Heinz, Nitricia. Разводить безмолочную кашку следует водой, грудным молоком или смесью, которую получал ребенок на протяжении последних месяцев. Если существует аллергическая реакция на коровье молоко, то возможно возникновение перекрестной чувствительности к белкам мяса. Поэтому в качестве первого мясного прикорма лучше предложить ребенку конину, баранину или свинину.

Меры предосторожности:

С введением прикорма не стоит торопиться. При исключительно грудном вскармливании рекомендуется вводить его не ранее 6 месяцев. А во избежание аллергической реакции необходимо соблюдать основные правила введения прикорма. Каждый новый продукт нужно давать малышу в небольшом количестве, постепенно увеличивая дозу. При чувствительности к какому-либо продукту он на длительное время исключается из рациона ребенка (от 6 месяцев до 2-х лет).

Посуда

Для кого:

Карапузам, у которых аллергические симптомы возникают после употребления любой пищи, подвергшейся тепловой обработке. Возможно, причиной аллергии являются не продукты питания, а посуда, в которой приготовлена пища или та, из которой ребенок ест.

Что выбрать?

Для приготовления детского питания желательно использовать посуду из нержавеющей стали, чугуна, а также эмалированную и посуду с качественным тефлоновым покрытием (при отсутствии на ней повреждений и дефектов). Также безопасной считается посуда из высококачественного медицинского сплава, где основными элементами являются хром и никель. Наиболее распространен сплав «хром-никель 18-10», в котором содержится 18% хрома и 10% никеля, остальное - железо. Этот сплав обладает высокими антикоррозионными свойствами, устойчив к действию кислот и щелочей. Посуда из этого сплава идеально подходит для приготовления пищи: безвредна, прочна, легка, долго служит и прекрасно моется.

А для кормления детей до 3-х лет наиболее безопасной признана пластмассовая посуда. Ее выпускают многие крупные компании. Не стоит отказываться и от бабушкиных серебряных ложечек. Столовое серебро обладает рядом полезных свойств: придает воде свежесть, убивает микробы, дезинфицирует полость рта. Приборы из серебра при правильном уходе имеют нео-граниченный срок годности и могут передаваться из поколения в поколение. Но, если металл почернел или на его поверхности появилась матовая пленка, пользоваться такими приборами для кормления ребенка нельзя. Кроме того, в редких случаях серебро может вызывать аллергическую реакцию, которая проявляется в виде покраснения и воспаления слизистой оболочки рта.

Меры предосторожности:

Не рекомендуется готовить еду для ребенка в алюминиевой посуде и посуде с дешевым антипригарным покрытием. При нагревании такая посуда выделяет вредные вещества, которые вступают во взаимодействие с продуктами питания и могут провоцировать развитие аллергических реакций и заболевания желудочно-кишечного тракта. Не приобретайте пластиковую посуду неизвестного производства. Не всякая импортная пластмасса удовлетворяет российским требованиям безопасности. Из некачественного пластика свободные радикалы могут попасть в пищу и при постоянном использовании нанести вред здоровью ребенка. А потому, покупая посуду из пластика для малыша, всегда требуйте сертификаты качества.

Соски, пустышки

Для кого:

Детям, страдающим так называемой «латексной аллергией», основными симптомами которой является раздражение и сыпь на губах, языке и слизистой оболочке рта, проявляющиеся после сосания соски (пустышки) из латекса. Индивидуальной непереносимостью производных каучука (латекса) страдают от 40 до 60% детей.

Что выбрать?

Латекс - это натуральная резиновая смесь, получаемая из млечного сока каучуконосных растений. Приятный, мягкий, эластичный и удобный для неба материал. Но, как любой натуральный продукт, латекс содержит белки (протеины), которые могут вызвать у малыша аллергическую реакцию. Наиболее безопасными являются соски, изготовленные из химически инертного силикона. Он, в противоположность латексу, представляет собой синтетический материал: эластичен, мягок и гибок, нейтральный на вкус, прозрачный и экологически чистый. Силикон является более прочным и менее подвержен деформации, чем латекс, но менее эластичен и устойчив к разрывам. Поэтому, когда у малыша появляются зубки, силиконовую соску он «сгрызет» быстрее, чем латексную. Если кроха предпочитает исключительно латексные соски и пустышки, выбирайте продукцию известных фирм (Avent, Chiсco). Очень важно, чтобы соски и пустышки были изготовлены из высококачественного латекса, прошедшего специальную очистку и обработку. На их упаковках указывается, что они гипоаллергенны.

Меры предосторожности:

Осматривайте любые соски на наличие повреждений перед каждым кормлением малыша. Рекомендуется заменять латексные соски один раз в 2-3 недели, а силиконовые - один раз в 4-5 недель, даже если вы не обнаружили повреждений.

Детская косметика

Для кого:

Детям, у которых имеются любые аллергические реакции. Кожа ребенка-аллергика (независимо от того, какой вид аллергии у него присутствует) изменена и вне обострения. Даже на внешне неизмененных участках она более сухая и легко теряет влагу. Поэтому кожа такого ребенка нуждается в особом уходе и, прежде всего, в увлажнении.

Что выбрать?

К сожалению, найти идеальное косметическое средство можно только методом проб и ошибок. Для чувствительной кожи рекомендуется пользоваться молочком или кремом. А при повышенной сальности использование масел только усугубит проблему. Для сухой кожи, склонной к шелушению, лучше всего подходит масло. Оно быстро снимает воспаления и покраснения. В состав детских масел входят исключительно мягкие субстанции, экстракты различных растений (календулы, ромашки, авокадо, жожоба, миндаля) и витамины. Масло способствует нормализации подкожного кровообращения, оказывает противовоспалительное и восстанавливающее действие. Также оно образует тонкую пленку, препятствующую удалению влаги с эпидермиса (обезвоживанию кожи) и снижающую уровень трения одежды, в том числе подгузников, о кожу.

Дерматологи иногда даже рекомендуют масло как лекарство при лечении различных форм дерматита, (но не атопического!). Также очень удобны в применении влажные и промасленные гипоаллергенные салфетки, например Sanosan. Если у ребенка очень чувствительная кожа, то в течение дня можно ограничиваться «сухим» мытьем, то есть с помощью таких салфеток.

Меры предосторожности:

Иногда излишнее стремление к чистоте также может провоцировать аллергические реакции, в частности использование мыла при каждом подмывании ребенка. В этом нет особой необходимости. Наоборот, даже мягкое детское мыло зачастую сушит и раздражает нежную кожу. Так что вполне достаточно один раз в 4-5 дней мыть малыша с мылом.

Бытовая химия

Для кого:

Детям, у которых аллергические симптомы (аллергический конъюнктивит, ринит, крапивница) появляются сразу после уборки помещения с использованием бытовой химии или после того, как они надевают выстиранную одежду. Специальную гипоаллергенную бытовую химию следует использовать и при наличии у кого-то из членов семьи любого вида дыхательной аллергии (на пыльцу, пыль) и хронических ЛОР-заболеваний.

Что выбрать?

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), хлор, углекислый газ, окислы азота, фенол, формальдегид, ацетон, аммиак, энзимы, отбеливатели, абразивные вещества, ароматизаторы - вот далеко не полный список химических веществ, содержащихся в бытовой химии. Все эти компоненты биологически агрессивны и могут провоцировать аллергические реакции. Для стирки детской одежды (для всех детей до года - обязательно, а для детей старшего возраста - при наличии аллергических симптомов) следует использовать специальные гипоаллергенные порошки из натуральной мыльной стружки, без синтетических добавок, ароматизаторов и красителей, например Наша мама, Мир детства. Для уборки помещений также желательно использовать специальные гипоаллергенные чистящие средства - Extra Profi, Экофрэнд, Acari, Acarosan, Милбиол. Они не агрессивны (не содержат кислот, щелочей, спиртов), не токсичны (без хлора, фенола, фосфатов, консервантов, красителей), не имеют запаха, не раздражают кожу и дыхательные пути. В отличие от традиционных чистящих препаратов в состав гипоаллергенной бытовой химии входят только ПАВ на водной основе.

Меры предосторожности:

Избегайте чрезмерного использования бытовой химии, содержащей хлор, аммиак, фенол, формальдегид, ацетон.

Cтарайтесь применять не порошки, а гели, жидкие или гранулированные средства. Не используйте препараты в аэрозольных баллончиках под давлением.

Шампуни для домашних животных

Для кого:

При наличии аллергии на домашних животных, которая может проявляться в форме ринита, конъюнктивита и бронхиальной астмы. Аллергия на шерсть домашних животных зачастую ставит родителей перед сложным выбором: что делать с «братом нашим меньшим»? Отдавать - жалко, а оставлять - опасно для здоровья ребенка.

Что выбрать?

Аллергенной активностью обладают не сами волосы или шерсть животных, а микроскопические частички (протеины), которые попадают на них вместе со слюной, мочой, выделениями кожи и экскрементами, которые являются сильнейшими аллергенами. Для исключения воздействия аллергенов необходимо проводить регулярный уход за шерстяным покровом животного с использованием специально разработанных шампуней, которые дезактивируют аллергены, делают шерсть шелковистой, а кожу мягкой благодаря растительным добавкам, как вариант - Mite-NIX anti-allergy pet shampoo.

Шампунь обеспечивает эффективное устранение аллергенов домашних животных и пылевых клещей, которые могут находиться в их шерсти. Не сушит и не раздражает кожу животного, подходит для частого применения. Регулярное (1 раз в неделю) использование специального шампуня позволяет свести к минимуму головные боли, заложенность носа, чихание, кожный зуд, воспаление глаз и слезотечение, а также другие симптомы. Помимо натуральных биологически разлагаемых органических компонентов растительного происхождения (антиаллергенная составляющая) в состав шампуня входят деионизированная вода, неионные сурфактанты, масло жожоба, глицерин, алоэ вера.

Меры предосторожности:

После каждого мытья животного следует этим же шампунем вымыть место домашнего питомца (корзинку, клетку) и выстирать подстилку, чтобы избавиться от запаха, шерсти, выделений.

Чехлы для матрацев, одеял и подушек

Для кого:

При наличии аллергии к клещам домашней пыли. Повышенная чувствительность к клещевым аллергенам проявляется насморком, кожными высыпаниями, затрудненным дыханием и приступами удушья. Они возникают, как правило, во время или сразу после сна - ночью и рано утром.

Что выбрать?

Концентрация клещей в каждом доме распределяется неравномерно. Как правило, наибольшие их скопления можно обнаружить в матрацах, одеялах и подушках. Ночью спящий ребенок обеспечивает идеальные условия существования для клещей, отдавая тепло и влагу постельным принадлежностям и поставляя им пищу в форме чешуек кожного покрова. Один из способов защиты от клещевых аллергенов, накапливающихся в постели, - это противоаллергенные защитные чехлы для матрацев, одеял и подушек, например «Аллергофарма». Гипоаллергенные постельные принадлежности и чехлы для мебели обладают непроницаемостью для клещей и их аллергенов, хорошо пропускают влагу и воздух. Эти свойства объясняются использованием высокотехнологичных тканевых переплетений, которые хорошо пропускают влагу и воздух и непроницаемы для клещей, их аллергенов и эпидермиса человека. Таким образом, чехлы исключают полностью контакт ребенка с частицами аллергенов и способствуют созданию комфортных условий для сна.

Меры предосторожности:

При клещевой, плесневой и эпидермальной аллергии желательно заменить пуховые и перьевые подушки и матрасы, шерстяные и ватные одеяла на синтетические (полиэстер, лиоцелл, тинсулейт), обладающие высокой воздушностью, поддерживающие оптимальный режим влажности и выдерживающие частую стирку.

