Диастема – это промежуток между верхними передними зубами, который раньше (и сейчас) считался серьезным косметическим недостатком, который необходимо откорректировать ещё в детском возрасте. Мы попытались разобраться, нужно ли лечить диастему, когда это нужно делать, и какие способы коррекции диастемы сегодня считаются у стоматологов самыми эффективными и безболезненными для ребенка.

Нам согласилась помочь главный детский стоматолог Екатеринбурга, врач-ортодонт высшей категории Людмила Ивановна Ворожцова. И первое, на что обращает внимание Людмила Ивановна – это то, что сегодня отношение к диастемам как у врачей, так и в обществе кардинально изменилось. Например в США и Европе щель между передними зубами, которая так не нравится многим родителям, очень часто называют «зубами счастья». По мнению многих людей, именно такие зубы приносят человеку счастье, удачу, богатство и поэтому лечению, естественно, не подлежат. Мы сходу смогли вспомнить харизматичных обладателей «зубов счастья» среди представителей отечественного шоу-бизнеса и кинематографа – Аллу Пугачеву, Константина Райкина, Николая Караченцева, Николая Расторгуева…

И спросили Людмилу Ивановну – когда родителям стоит начинать беспокоиться о том, что с ростом зубов у их ребенка что-то не так и, если им не нравится диастема, бежать к ортодонту за лечением?

- В детской ортодонтии есть понятие «гадкого утенка» - до 7-8 лет у ребенка формируется прикус, и аномалии здесь не только возможны, но и ожидаемы - рассказала Людмила Ивановна, - низкое прикрепление уздечки верхней губы, которое чаще всего является причиной диастемы, с возрастом - к 9-10 годам - может исчезнуть. Считается, что волокна низко расположенной уздечки как раз и разделяют передние зубы, образуя между ними щель. Но маленькие дети не похожи на взрослых – об этом всегда нужно помнить. У них во рту маленькие челюсти, при смене зубов и росте челюстей очень часто низкое прикрепление уздечки может исчезнуть само по себе. Уздечка «уйдет» выше, и диастема закроется сама. Ещё она может исчезнуть после прорезывания боковых резцов – когда они займут свое место в зубном ряду и сместят к центру челюсти центральные резцы, межу которым и образуется щель. Свою роль могут сыграть и клыки, которые окончательно прорезываются к 10-11 годам. Поэтому по современным понятиям, коррекцией диастемы нужно заниматься не раньше 9-10-летнего возраста ребенка.

Причины и коррекция диастемы

Раннее рассечение уздечки (хирургическим скальпелем, специальными ножницами или в более современном варианте – лазером), как считают ортодонты, может привести больше к негативным, чем к положительным косметическим последствиям для ребенка. После такой мини-операции, которую раньше рекомендовали проводить в 3-5 лет (и вообще – «чем раньше, тем лучше и тем лучше заживет») вместо мягкой эластичной уздечки может образоваться грубый плотный рубец, который нарушит работу верхней губы – она будет выворачиваться наружу при улыбке. Рубец на уздечке будет виден всегда, когда ребенок будет улыбаться – и этот косметический дефект останется с ним на всю жизнь. Сегодня врачи-ортодонты считают, что оперировать то, что ещё не выросло (то есть уздечку верхней губы) не нужно. А вырастает она и «встает на место» к 9-10 годам.

Но, начиная с 3-х лет, ребенка все же нужно каждые два года показывать врачу-ортодонту. Потому что причиной диастемы может быть не только низкое прикрепление уздечки, а другие причины – которые более опасны, чем сама диастема. Очень редко, но все же так бывает, когда большая широкая уздечка верхней губы крепится к краю десны и оттягивает её от зуба. В результате между десной и зубами образуется карман, в который может попадать инфекция. В таком случае уздечку действительно приходится рассекать. Лазер по сравнению с ножницами и скальпелем, действительно, дает меньшее кровотечение, но показания к такому вмешательству должны быть выставлены не родителями, не врачом стоматологом-терапевтом, а именно врачом-ортодонтом.

Существует ещё один метод коррекции диастемы – не путем устранения низкого прикрепления уздечки, а с помощью методов ортодонтии – брекетов и специальных пластинок. Но и здесь есть одно большое НО – использовать их можно и нужно только в том случае, когда причиной диастемы является аномалия расположение зубов в ряду – в первую очередь центральных и боковых резцов. Они могут быть повернуты вокруг своей оси, и их обратный разворот как раз и ликвидирует щель. Для чисто косметической коррекции диастемы грамотный ортодонт эту методику не предложит. Есть ещё один современный аппарат – трейнер. Он сделан из эластичного материала, повторяет форму нормальной челюсти, надевается на зубы в то время, когда человек не принимает пищу и в случае диастемы используется тогда, когда помимо явной щели между передними зубами они сами наклонены вперед.

Врачи-ортодонты, говоря о коррекции диастемы, имеют ещё один веский довод для родителей, которые начинают заниматься этим слишком рано, когда у ребенка ещё идет активное прорезывание зубов – если рано собрать зубы верхней челюсти в некий идеальный вариант, то прорезывающимся зубам нижней челюсти, которые смыкаются с «поставленными на место» верхними зубами расти будет некуда. Это может привести к серьезным проблемам с прикусом и расположением корневой системы зубов в будущем, что потребует и более серьезного лечения.

Какие основные выводы мы сделали после того, как «погрузились» в тему диастемы?

- ребенка нужно консультировать у врача-ортодонта как минимум раз в 2 года после наступления 3-х летнего возраста,

- щель между передними зубами может быть физиологической и патологической,

- диастема может исчерзнуть сама по себе к 9-10 годам,

- если кроме щели между зубами ничего не беспокоит, не нужно делать пластику уздечки раньше чем в 9-10 лет,

- брекеты помогают устранить щель между зубами если есть аномалия расположения зубов и их тоже не нужно ставить слишком рано,

- коррекцией диастемы должен заниматься врач-ортодонт.

фото: http://globallookpress.com/