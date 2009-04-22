Прикорм: готовим самостоятельно!

И завершает наш сериал о разных видах прикорма тема самостоятельного приготовления. Казалось бы, нет ничего проще самодельных блюд: сварил, блендером измельчил, выдал. Но современная мама легких путей не ищет, она выходит в форум и задает массу вопросов: как лучше приготовить, чем измельчить, что добавить, как сохранить. А еще она читает о страшных зимних овощах, в которых нет ничего полезного, а потом ее напугают генетически-модицифированными продуктами…

Как определиться и выбрать для ребенка самое лучшее? Все очень просто. Если у вас повышенная мнительность, и в каждой морковке мерещатся опасные гербициды и генетически измененная ботва – прикармливайте ребенка баночным питанием. Оно не более вредно, чем ежедневное беспокойство о полезности/вредности натуральных продуктов. Что касается вечных споров о ГМ-продуктах - большая часть потребляемых нами овощей и фруктов уже подверглась генетическим изменениям за сотни лет гибридизации. Ученые постоянно выводят что-то новое, подстраиваясь под желания производителя выращивать овощи, которые будут неприятны злостным вредителям. Сейчас наука шагнула далеко вперед, и процесс генной инженерии ускорился в сотни раз, отсюда и паника. Хорошо это или плохо – ответ пока не найден даже учеными, которые понимают в этом лучше. Прикармливайте банками, и спите спокойно – ничего страшного в промышленном питании нет. Зимой не покупайте для прикорма импортные овощи (цуккини, цветная капуста) – они абсолютно точно перекормлены химией для длительного хранения и перевозки в товарном виде. Здоровых импортных овощей и фруктов зимой не бывает. С нашими тоже, увы, не все понятно простому потребителю.

Но если вам все-таки хочется готовить прикорм самостоятельно – или есть возможность воспользоваться своим урожаем, эта подборка советов может оказаться полезной.

ОВОЩИ

Чтобы приготовить овощное пюре, выберите самые красивые овощи без пятнышек и трещин. Для первого прикорма используют овощи, которые не содержат грубую клетчатку: кабачок, цветную капусту, морковь. Смеси овощей вводят, когда ребенок уже распробовал все их составляющие в течение недели. Овощи нужно хорошо промыть под проточной водой – если вы сомневаетесь в качестве воды, используйте кипяченую или очищенную. Постарайтесь не варить овощи на плите, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Лучше сварить на пару - или воспользоваться пароваркой. Допустимо приготовление в микроволновой печи, но в ней овощи иссушаются – в настоящее время есть микроволновки с функцией пароварки. Также их можно запекать, в этом случае потеря полезных веществ минимальна. При варке на плите овощи закладывают только в кипящую воду. Замороженные при этом ни в коем случае не размораживаются предварительно. В зимний период (и ранней весной) благоприятно использовать для прикорма разнообразные заморозки. По поводу их полезности существует немало стереотипов, все они более-менее развенчаны здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4206. Зимой заморозки буквально спасают, но проверяйте их качество хотя бы на ощупь, чтобы внутри не ощущалось крупных кусков льда.

В самые первые овощи не добавляют ничего, через месяц начинают добавлять растительное масло (подсолнечное или оливковое). Готовые овощи протирают через сито или пользуются современными средствами: блендер или иной измельчитель. Не стоит размягчать первые овощи (то есть для первого прикорма в 6-7 месяцев) вилкой или толкушкой, они не справляются с волокнами, и прикорм будет выходить в непереваренном виде.

Что можно добавить для вкуса: овощной отвар, немного сцеженного грудного молока или привычной смеси. Овощи не нужно солить. У ребенка отсутствуют солевые рецепторы, этот вкус навязывается принудительно. К какому вкусу вы приучите, такой и будет в дальнейшем в приоритете. Если ребенок отказывается от овощей, это не значит, что их нужно подсолить – это означает, что овощи введены слишком рано. У каждого ребенка свой индивидуальный график прикорма. Можно начать ввод овощей в 6, 10 или 12 месяцев, все зависит от желаний самого ребенка. В процессе ввода овощей главное – не объем, а разнообразие. Если ребенок съедает крошку того и крошку этого (ложку кабачка, две ложки моркови) – прекрасно. И в плане пользы гораздо лучше, чем скормленные силой – с выходом семейного хора бабушек или «под рекламу» - положенные по инструкции сто граммов.

Возможные ошибки: нельзя мыть овощи мыльной водой. Это лишняя предосторожность. Мыло не смывается полностью, и для ребенка его остатки отнюдь не полезны. Старайтесь готовить овощное пюре непосредственно перед подачей – и только на один раз. Приготовленное пюре не следует разогревать повторно, это увеличит потерю полезных веществ. Какие овощи не вводят до года: белокочанную капусту, свеклу, помидоры, огурцы – и зелень. Они достаточно агрессивны для желудка, и ребенку до года хватит тех овощей, которые можно ввести: кабачки, брокколи, цветная капуста, кольраби, стручковая фасоль, морковь, тыква, картофель, ближе к году – кукуруза, горошек. У некоторых овощей жесткая оболочка, ею грешат кукуруза, стручковая фасоль. Но в пароварке оболочка легко и быстро размягчается. Картофельное пюре – тяжелое блюдо, картошку желательно смешивать с любыми другими овощами.

КАША

Для первого прикорма берут низкоаллергенные крупы: рис, гречку или кукурузу. Кукурузная каша – самая тяжелая, поэтому в условиях самоделки лучше взять рис или гречку. Рис промывают не холодной, а теплой или горячей водой, тогда отделится крахмал. Крупу перемалывают на кофемолке до состояния муки и варят на воде. В принципе можно измельчать уже готовую кашу, но в этом случае витамины и микроэлементы теряются гораздо быстрее. Крупу (полученную крупяную муку) закладывают только в кипящую воду, в идеале ее не варят до готовности, а оставляют разбухать. Иначе есть шанс, что она продолжит разбухание в желудке у ребенка.

Чтобы правильно приготовить полезную кашу, нужно соблюдать соотношение воды и крупы. Нельзя доливать воду в процессе. Все каши – кроме гречневой и рисовой – в процессе помешивают. Для первого прикорма делают жидкую кашку: чайная ложка крупы (крупяной муки) на 100 мл воды. Через 1-2 недели количество крупы увеличивают вдвое. Коровье молоко в кашу не добавляют до года, только немного грудного молока или смеси непосредственно перед подачей, а через месяц после ввода – сливочное масло (3 г). Сахар или фруктоза - не нужны. Допустимые добавки: фруктовое пюре, ближе к году в каши кладут перемолотые сухофрукты, тыкву, морковь.

Когда ребенок распробовал все три вида низкоаллергенных круп, из них делают смеси. В 10 месяцев можно попробовать овсяную кашу, остальные глютеносодержащие крупы в условиях самодельного прикорма вводят не ранее года. В домашних условиях цельные крупы невозможно идеально переработать, они все равно будут тяжелее, чем детские инстантные каши в коробках, поэтому лучше отодвинуть все сроки. Манную кашу не вводят до двух-трех лет, в последнее время специалисты сходятся в том, что эта каша больше предназначена для откорма, а не кормления. Манка содержит 70% крахмала, белки и очень мало витаминов и микроэлементов. А также фитин, связывающий соли кальция, то есть он не дает кальцию поступать в кровь. Когда в организме человека мало кальция, паращитовидные железы «изымают» его из костей и отправляют в кровь. Все каши, так или иначе, связывают кальций – еще и поэтому их рекомендуют вводить уже после овощей и мяса. Но манка старается больше всех, обладая выраженным “рахитогенным” эффектом, она способствует формированию рахита у детей первых двух лет жизни.

Можно ли перемалывать для первого прикорма не цельные крупы, а хлопья? Хлопья – это расплющенное зерно, обработанное паром. Зерно не только плющат, но и делают на нем нарезки, выдерживают под инфракрасными лучами, сушат. Из перемолотых хлопьев получится бедная каша. Мелкие хлопья («Нордик» или любые другие с пометкой «мелкие») вводят после 10-11 месяцев в обычном виде, ребенок вполне способен их усвоить, если у него раньше не наблюдалось проблем с усвоением пищи.

ФРУКТЫ И СОКИ

Ввод фруктов начинают с зеленых яблок и груш. Желательно найти свои родные фрукты, вроде яблок Семеренко, кубанского Чемпиона или Антоновки. Они кислее (и гораздо полезнее) импортных, а кислоту «сбивают» с помощью запекания. Импортные фрукты в большинстве своем дозревают по пути, будучи сорванными незрелыми, это уже обедняет их состав, не говоря уж о химических добавках для сохранения внешнего вида. Фрукты на импорт выращиваются отдельно и в особых условиях – те плантации, которые проплывают мимо автобусов в отпуске за бугром, они сугубо для своих. Не используйте для прикорма яблоки с темными (черными) пятнами, одно такое пятно свидетельствует о потере витаминов на треть.

Яблоки и груши дают свежими, делая «скобленку», или запекают, у запеченного фрукта кислотность понижается и увеличивается количество пектина – полезного вещества, выводящего токсины. Как запекать: очистить от кожуры, нарезать кусочками и удалить часть с косточками. Либо запечь целиком: добавить немного воды в емкость, неплотно закрыть фольгой и запекать при температуре 200 градусов минут 20, время - в зависимости от типа духовки и количества яблок. Также можно «запечь» на микроволнах в течение 2-3 минут, при этом фрукты закрываются пищевой пленкой.

Из фруктов делают пюре, его предлагают его на полдник, впоследствии добавляют в кашу или творог – или оставляют самостоятельным блюдом. Также выдают фрукты кусочками, в этом случае следите, чтобы ребенок не подавился. Фрукты нужно чистить от кожуры и удалять косточки. Кожуру чистят не только потому, что она может содержать остатки парафина, кожура слишком жесткая, она попросту не переваривается. Следующим после зеленых фруктов вводят банан, он волокнистый и крахмалистый, поэтому его следует измельчать со старанием. Персики, абрикосы и ягоды пробуют в последнюю очередь. В ягодах много клетчатки, мельчайших косточек, они могут вызвать нешуточное кишечное расстройство, отсюда мораль: норма ягод для ребенка – ровно столько, сколько он может удержать в своей горсточке, и это немало.

Свежевыжатые соки вводят не ранее полутора лет и только в разбавленном виде (50:50).

МЯСО

Мясо – тяжелый продукт, оно долго усваивается, поэтому спешить с его вводом не нужно, особенно если ребенок находится на грудном вскармливании. Начинают вводить мясное пюре с половины чайной ложечки. Дня три можно давать эту норму и следить за реакцией. Желательно сразу смешивать мясо с овощным пюре (для наилучшего усвоения). Просто понемногу добавляйте мясо в пюре, постепенно увеличивая дозу.

Для первого прикорма идеально подойдет мясо кролика, ягненка, индейки. Телятину, свинину, курицу и красные сорта рыбы вводят после года. В 10 месяцев ребенку можно предложить фрикадельки, а после года – паровые котлеты. Мясные бульоны в питании детей не используются, в них содержатся вредные вещества, вываренные из мяса. Бульон обладает способностью быстро всасываться в кишечник, детская печень не в состоянии отфильтровать все канцерогены. Страдают и почки: из-за огромного количества солей может развиться мочекаменная болезнь. Поэтому перед варкой мясо обязательно отделяют от косточек, не заливают готовое блюдо оставшимся мясным бульоном, а при варке супа мясной бульон наполовину разбавляют водой – или добавляют готовое протертое мясо в овощной суп.

Способ домашнего приготовления: пропущенное два раза через мясорубку мясо варится на пару до готовности (в зависимости от самого мяса процесс может занимать различное время). Либо через мясорубку (блендер, мини-комбайн) пропускается уже сваренное мясо. Фарш протирается через ситечко (или блендером). Паровой способ приготовления: в сырой фарш добавляют воду (чем больше воды, тем нежнее), выкладывают в глубокую посуду и ставят ее в другую посуду с кипящей водой. Накрыть крышкой, готовить минут 10-15. Непаровой способ: мясо варят 20 минут, затем сливают бульон, вторично заливают горячей водой – и варят до готовности. Ни в коем случае не солите мясное пюре – солей в мясе и так предостаточно.

Мясо содержит много грубых волокон, в домашних условиях невозможно превратить его в легко усваиваемое блюдо. И в магазинах сложно найти мясо для первого прикорма, которое можно считать здоровым по составу. Поэтому – самоделка самоделкой, а баночное все-таки лучше, особенно до года.

РЫБА

Проварите филе в небольшом количестве воды в течение 15—20 минут, охладите, пропустите через мясорубку, а затем измельчите блендером. Для детского питания необходимо покупать только филе нежирных сортов рыбы (хек, треску, минтай). Оттаивать лучше в соленой воде, чтобы уменьшить потерю минеральных веществ при размораживании. Филе не рекомендуется полностью размораживать. Слегка оттаявшую рыбу моют в холодной воде и подвергают тепловой обработке, которая, в отличие от мяса, не должна быть слишком длительной. Рыбу кладите только в кипящую воду, после чего огонь сразу убавляется.

КИСЛОМОЛОЧКА

Домашний кефир

Способ 1. Закваской может быть аптечный бифидумбактерин, лактобактерин, «Нарине», «Эвита» или же готовый магазинный биокефир, ацидобифилин и любой «живой» йогурт. В литр теплого молока добавляем закваску, закрываем банку плотной крышкой, заворачиваем в махровое полотенце и отправляем в теплое место (например, в ванную – там всегда тепло) на 6-10 часов. При образовании кефирного сгустка отправляем банку в холодильник еще на несколько часов.

Способ 2. Прокипятите пол-литра молока, остудите до 35 - 36 градусов (так, чтобы в молоке можно было спокойно держать палец) и добавьте в него 5 - 6 ложек старого кефира. Перемешайте, заверните бутылку в одеяло и оставьте на 5 - 6 часов в теплом месте, а затем подержите несколько часов в холодильнике. Если вместо старого кефира вы добавите в молоко простоквашу, вкус напитка будет немного другим. Если дома не оказалось старой простокваши или кефира, в качестве закваски можно использовать кусочек черного хлеба.

Домашний творог

Способ 1. Творог из кефира (кисломолочный) легче переваривается и усваивается. Для его приготовления вылейте кефир в эмалированную кастрюльку (кружку) и поставьте на самый маленький огонь. Когда сверху образуется сгусток, откиньте его на стерильную марлевую салфетку, чтобы стекла сыворотка.

Способ 2. Кальцинированный творог готовят, добавляя к холодному пастеризованному или кипяченому молоку раствор хлорида кальция, он продается в аптеках. Количество хлористого кальция во всех рецептах разное, есть такой: для получения 100 г творога на 600 мл молока кладут 1,5 ч.ложки хлористого кальция. Другой рецепт: молоко довести до кипения и снять с огня. Когда оно немного остынет, добавить при непрерывном помешивании растворенный в небольшом количестве кипяченой воды хлористый кальций, свернувшееся молоко охладить, процедить через марлю, дать стечь сыворотке. На литр молока – 1 ст.л хлористого кальция. Известная в форумских кругах педиатр Наталья Рашидовна Васильева (русмедсервер, и другие форумы) рекомендует следующий рецепт: на 1 литр холодного сырого молока 1 ампула (10 мл.) 10% хлористого кальция - влить - вскипятить - остудить - процедить через сито или марлю - кальцинированный творог готов.

Есть мнение, что ребенку лучше не давать такой творог, вообще-то этот рецепт пришел к нам из ветеринарии, творог из хлористого кальция дают детенышам животных. По крайней мере, кальцинированный творог не стоит давать каждый день. На вкус он может ощутимо горчить, и консистенция у него не подходит для первого прикорма. Попробуйте – составьте свое мнение.

Способ 3. Молоко вскипятить, остудить до температуры тела. Добавить закваску, предварительно разболтанную в небольшом количестве того же самого молока. Это - для его равномерного распределения. Поставить в тёплое место на сутки-двое. При этом лучше его помешать, побеспокоить несколько раз за время заквашивания. Затем - нагреть на водяной бане, а не просто поставив кастрюлю на огонь. Чем больше нагрев, тем сильнее сворачивается казеин. Если его на огне нагревать, то он может свернуться в такие противно-жесткие комочки, то есть будет очень сухой и жесткий творог. А для нежного творога надо прогревать очень осторожно, на водяной бане. Потом - остудить и откинуть: на дуршлаг положить марлю, вылить туда предыдущий полуфабрикат, подождать, пока сыворотка стечёт, а потом концы марли собрать сверху и начат скручивать, чтобы отжать сыворотку. Для большей плотности можно потом положить этот пакетик на дуршлаг, придавив сверху дощечкой с грузом.

Способ 4. Берете самое нежирное молоко, какое только есть в продаже. Выливаете его в большую миску или кастрюлю. Выжимаете в молоко лимонный сок (на каждый литр молока – от половины до целого лимона). Можно использовать также готовый покупной лимонный сок или разведенную лимонную кислоту. Выливаете в кастрюлю с молоком и лимонным соком кипяток из чайника. Кипятка должно быть примерно столько же или даже чуть больше, чем молока. Спокойно перемешиваете и с интересом наблюдаете, как у вас на глазах молоко сворачивается, сыворотка начинает приобретать прозрачность. Не стоит дожидаться, пока молочные сгустки станут плотными. Это придаст вашему творогу нежелательную зернистость. Вылавливаете поваренной ложкой с дырками нежные сгустки и складываете их в другую посуду. Может выделиться еще немного сыворотки, вы ее сливаете. Все.

Способ 5. 4 стакана кислого молока, 2 стакана свежего молока. Свежее молоко вскипятите, и влейте в сосуд с кислым молоком. Тщательно перемешайте и оставьте остывать. После того, как смесь остынет, вылейте ее в сито и процедите через мелкое сито.

Как хранить самодельное пюре

Знающие люди в голос утверждают: готовые овощные (мясоовощные) пюре хранить не надо. Это блюда с нарушенной структурой, в идеале их готовят строго на один раз. В домашних условиях невозможно обеспечить шоковую заморозку – полезные вещества неизбежно теряются. Замораживать надо целые (порезанные) овощи и фрукты, а потом из них делать пюре. Хранят овощи при температуре - 6°С - неделю, при - 12°С - 1 месяц, при - 18°С - 3 месяца.

Но все-таки иногда есть необходимость для заморозки мясного или овощного пюре. Один из простых способов: заполняете емкость для льда и убираете ее в морозильник. Не замораживайте горячую или теплую пищу, сначала ее нужно охладить. Как только пища заморозилась, немедленно положите её в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Не забывайте маркировать и ставить дату, когда вы это сделали. В таком виде пюре может храниться 3-4 недели при температуре не выше -18. Никогда не замораживайте продукты повторно.

Замораживать творог в домашних условиях не рекомендуется, так как такое замораживание идет медленно, отчего значительно нарушается структура белка, и ухудшаются вкусовые и другие качества продукта. В виде исключения это можно делать лишь в морозильных отделениях с двумя и тремя звездочками на крышке или в морозильниках с температурой - 18°; хранить творог в таких условиях следует не более двух недель.

Как подогреть замороженную пищу: переложите ее в подходящую емкость и поместите в кастрюлю с кипящей водой, время от времени перемешивайте. Также можно пользоваться разогревом в микроволновой печи. Питание должно быть хорошо разогретым, ни в коем случае не теплым. Не согревайте продукты повторно более одного раза: оставшуюся пищу нужно выбросить.

Бытовая техника в помощь самодельному прикорму

Самый главный помощник в приготовлении детского питания – это, конечно, блендер. Советы по его выбору читаем здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2422. Современные производители предлагают много интересных приспособлений для облегчения труда. Большинство из них – чистое баловство, но иметь их будет приятно. Например, блендер-пароварка-подогреватель для детского питания Тefal BH 7400, многофункциональный процессор Petit Terraillon (стерилизатор, пароварка и подогреватель в одном), паровой центр Philips/AVENT (пароварка+стерилизатор+подогрев), мини-комбайн для детского питания Maman. А еще существуют специальные контейнеры, в них можно хранить питание в холодильнике или морозильнике, при необходимости – в них же и разогревать (в микроволновке). Это контейнеры AVENT/Philips, Tupperware, BabySteps, Brother Max.

