Ребенка рвет. Что делать?

Несмотря на то, что до наступления Нового Года осталось ещё несколько дней, многие жители Екатеринбурга уже начали отмечать его приближение. Не остаются в стороне от предновогодних торжеств и ранних застолий и дети.

Уже сейчас, например, в Детскую городскую клиническую больницу № 9 поступают малыши, при сборе «анамнеза» у которых удивляются даже опытные врачи. Покупные салаты (от вчерашней трапезы), сосиски, жирные мясные деликатесы (которые по силам переварить не каждому взрослому), пельмени, пирожные типа Наполеон, чипсы, кока-кола и сладости в огромном количестве – этот достаточно «тяжелый» рацион для взрослого составил суточное меню одного из пациентов, который теперь вместе с мамой будет встречать наступающий 2015-й Год в больнице.

А первым симптомом, который появился у этого ребенка, стала рвота. Рвота у детей может появиться даже в том случае, если ребенок съел доброкачественную, но не подходящую ему по возрасту или по объему пищу. Примеров тому множество – ребенка может вырвать просто от того, что он съел килограмм мандарин или весь подарочный набор конфет. Причем мандарины здесь, даже учитывая их аллергенность, будут более выигрышными, так как конфеты из-за высокого содержания в них сахара и жиров могут нанести ещё один удар – по поджелудочной железе. А с этим уже шутить нельзя.

Итак, если у ребенка после нарушения диеты появилась рвота – однократная, без болей в животе и нарушения стула, без повышения температуры и серьезных отклонений в общем состоянии, то в этом случае не нужно паниковать, ребенка следует напоить (небольшим объемом, дробно, буквально по чайной ложке через 10-15 минут). Промывание желудка большими объемами жидкости устраивать не нужно, так как это может спровоцировать повторную рвоту, а рвота – это все-таки защитный рефлекс, направленный на очищение желудка от попавшей в него пищи со всеми её компонентами. Поить ребенка после рвоты можно кипяченой водой комнатной температуры, слегка подслащенной водой, солевыми растворами (продаются в аптеках в виде порошков), а также можно дать ребенку раствор смекты.

Далее нужно ориентироваться на возраст и состояние ребенка. Если после однократной рвоты и питья ребенку стало лучше, его больше ничего не беспокоит, он нормально мочится и возраст этого ребенка – больше 3-х лет, то врача в неотложном порядке можно не вызывать. Однако родителям явно стоит обратить внимание на питание ребенка и посадить его на несколько дней на щадящую диету – с нежирными кашками, жидкими супчиками, без жареных котлет и пельменей. И сделать для себя вывод, где именно была допущена погрешность и больше её не допускать.

Если ребенку ещё нет 3-х лет, то даже при нормальном состоянии его в ближайшие дни стоит показать врачу – хотя бы участковому педиатру, чтобы не пропустить начала серьезного заболевания: кишечной инфекции или воспалительного заболевания органов желудочно-кишечного тракта (гастрита, холецистита, панкреатита).

При повторной рвоте у ребенка любого возраста даже в том случае, если у него больше нет никаких других тревожных симптомов, его нужно в ближайшие часы показать врачу. Если неприятность произошла днем, то можно вызвать участкового педиатра из поликлиники (или дежурного врача). Если рвота у ребенка возникла ночью, то нужно обратиться на скорую помощь.

Дополнительными тревожными симптомами при рвоте, которые говорят о том, что ребенку нужна неотложная медицинская помощь являются: повышение температуры, боль в животе (дети младшего возраста, даже если они уже хорошо говорят, могут не жаловаться на боль в животе, они могут просто плакать, изгибаться в кровати), слабость, сонливость, заторможенность, ребенка, частый жидкий стул, а также наличие в семье больных со схожими симптомами (это говорит о том, что заболевание у ребенка, скорее всего, имеет инфекционную причину).

Первой помощью при рвоте в этом случае (до приезда или прихода врача) также будет питье – обязательно маленькими порциями. При этом нужно очень внимательно следить за общим состоянием ребенка – например, при поносе сначала дети бывают возбужденными, затем по мере обезвоживания у них возникает слабость. Поэтому сон ребенка после неоднократной рвоты совершенно не означает, что ему стало лучше!

Особенно внимательными нужно быть к детям до 3-х лет, потому что у них ткани теряют воду при рвоте и жидком стуле очень быстро – даже при 3-4-х кратном жидком стуле или 3-4-х кратной рвоте в сутки ребенок может стать настолько обезвоженным, что у него могут начаться судороги, представляющие реальную угрозу для жизни и ему потребуется провести несколько дней в стационаре под капельницами.

О праздничных «нормах» для детей:

Как говорят сами детские гастроэнтерологи, ребенку даже в новогодние праздники лучше все-таки не съедать за «один присест» килограмм мандаринов или целый подарочный набор конфет. Лучше ограничиться одним мандарином или одной конфетой после еды, а не на голодный желудок.

Рвота у детей также бывает частным симптомом менингита. Про менингит мы рассказывали здесь. К счастью, сейчас, накануне праздников, с этим опасным заболеванием в Екатеринбурге все достаточно спокойно.