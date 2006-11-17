Лечение ребенка. Как провести неприятные процедуры

Лечить маленького больного — сущее наказание. То он не дает себе в нос закапать, то лекарство не хочет проглотить. Как ему делать процедуры?

С детьми постарше можно договориться, в крайнем случае, посулить им что-нибудь вкусненькое или подарок «за храбрость». А малышам приходится заговаривать зубы или пытаться их обхитрить. Есть, конечно, еще один путь: навалиться всей семьей на визжащего и отбивающегося трусишку, сжать его руки и ноги, удержать голову и силой влить в рот микстуру или закапать капли в нос. Только боюсь, такой трюк вам не удастся повторить.

Пьем лекарства

К счастью, сейчас многие детские лекарства выпускаются в виде сладких сиропов. Малыши не только их с удовольствием пьют, даже просят добавки. Когда надо было дать сынишке таблетку, я добавляла растолченное лекарство в варенье, а потом предлагала воду — запить. Но иногда, года в два с половиной, дети впадают в такое упрямство и такую вредность, что готовы выплюнуть даже сладкий сироп, лишь бы не выполнять просьбу родителей. Я в таком случае, видя, что сын подозрительно долго держит лекарство во рту, просила его: «Быстренько скажи мне «а»!» Прежде, чем удивленно протянуть «а-а-а», ему волей неволей приходилось сглотнуть.

Комментирует педиатр профессор Лев Николаевич ХАХАЛИН:

Разводить почти все твердые лекарства можно в любой жидкости: чае, соке, супе, в том числе и антибиотики. Так что ребенок может получить лекарство с напитком и даже этого не заметить.

Внимательно читайте инструкцию: препарат надо давать до еды, во время или после? Если прием назначен во время еды, постарайтесь, чтобы малыш прежде съел хотя бы половину своей порции.

В инструкции к любому препарату всегда указаны «детские» дозы. Их надо обязательно соблюдать. Если рядом нет врача, нет инструкции, действуйте по правилу: младенцам можно дать не более 112 взрослой дозы, детям до трех лет — 14, до 7 лет — 13, до 12 лет −12.

Никогда не предваряйте прием лекарства уговорами — дети очень чутки и, поняв, что им сочувствуют, превратят простую процедуру в казнь для себя и для вас тоже.

Капаем в нос

Во всех руководствах пишется, что ребенка надо положить на диван или к себе на колени, а потом уже закапывать капли в нос. Но как это сделать, когда он визжит и крутит головой при одном только виде пипетки? Я, когда сын был маленьким, поступала так: сворачивала из ваты фитильки, макала их в капли от насморка и вставляла … себе в нос. Получались прекрасные бивни, которыми можно было бодать и щекотать игрушечных мишек и зайцев. Мишкам и зайцам игра очень нравилась, они смеялись и просили сделать им такие же бивни. «А мне бивни, а мне…», — теперь уже кричал мой ребенок. «Ну, не знаю, — неуверенно тянула я, — может быть, завтра?» Надо ли объяснять, что бивни ему требовались срочно, сейчас же. Тогда я сворачивала и щедро смачивала в растворе ватные фительки уже для подставляющего нос сына.

Комментирует педиатр:

Метод остроумный, замечательно подойдет при легком насморке. Но если нос наглухо закупорен вязкой слизью или кровью?

Лучше воспользоваться современными лечебно-противовоспалительно-сосудосуживающими спреями, они глубоко проникают в задние отделы носоглотки, содержат смягчающие вещества и минимально «обжигают» нежную слизистую оболочку.

Наибольшая эффективность — у теплых растворов, согревайте в руке флакончик с каплями.

Нельзя капать чаще, чем раз в три часа. Почти все капли для носа эффективны пять-семь дней, затем лекарство надо заменить. Не пользуйтесь носовыми каплями, изготовленными в аптеке на заказ, больше 10 дней.

Капли домашнего приготовления (такие, как «чесночная вода», сок алоэ или каланхоэ) очень быстро стареют. Эти воистину народные средства сейчас применяются не часто, они сильно раздражают слизистую, дети их переносят с трудом, но по своим противоинфекционным и иммуностимулирующим свойствам им до сих пор нет равных.

Как закапать в ухо

Когда у малыша болит ухо, он не дает до него дотронуться, и очень капризничает. Приходится уговаривать, что угодно обещать, на ходу сочинять сказки про волшебные капельки, которые прислал Айболит, и просить, чтобы малыш сначала их закапал своим куклам и игрушечным зверушкам. А он все равно хнычет, что капли холодные, что они вытекают из уха…

Комментирует педиатр:

Боль в ухе почти так же непереносима, как зубная боль. Четверть «ушных» проблем у детей связаны не с воспалениями (отитами средними, катаральными или гнойными), а с серными пробками и попаданием в слуховые проходы инородных тел: щепок, песка, бусинок…

Поэтому сначала надо проверить чистоту и проходимость наружных слуховых проходов. Если они заполнены выделениями, очистите их, иначе капли не попадут по назначению. Малыш обязательно будет сопротивляться осмотру, смиритесь с этим заранее.

Согрейте капли до температуры тела ребенка (подержите флакончик у него под мышкой), и у малыша будет меньше неприятных ощущений. Даже самое маленькое ушко требует двух капель, а самое большое — не больше пяти. Ребенка кладут на бок, и «спускают» капли из пипетки по стенке слухового прохода. Жидкость не выливается из глубины среднего уха, поэтому после процедуры можно сразу встать. Массировать ухо не надо!

Капаем в глаза

Представьте, мама пальцами раздвигает тебе веки, ты видишь, как пипетка медленно приближается к твоему глазу, и даже не можешь зажмуриться. Это страшно, как в фильме ужасов!

Я никогда так не капала сыну в глаза. Я всегда его укладывала на диван и просила покрепче зажмуриться. Пускала капельки прямо на веки и слегка поворачивала голову так, чтобы жидкость собралась в лужицу у края глаза, который ближе к носу. А потом просила открыть глаза и часто-часто поморгать. Остатки лекарства мы промокаем стерильной салфеткой, для каждого глаза своей.

Комментирует педиатр:

Этот способ сгодится для профилактики местной аллергической реакции и при негнойных конъюнктивитах. Во всех других случаях необходимо, чтобы лекарство в большой дозе попало в конъюнктивальный мешок, образованный нижним веком. Там всегда гнездятся бактерии и вирусы.

Требуется большая одномоментно введенная доза лекарства, чтобы их разрушить. Тем более что из-за специфического состава слез, лекарства часто «работают» лишь несколько минут.

Так что плачет малыш или нет, берите его на руки, либо кладите, фиксируйте его голову, пальцами разводите веки, и в полость за нижним веком опускайте одну или две капли раствора. Затем мягко помассируйте глаз через опущенные веки.

Если у малыша потекли слезы, значит, лекарство начало действовать.

Делаем ингаляции

Дышать паром трав через бумажную трубочку, надетую на носик чайника, у малыша вряд ли получится. Попробуйте сами: потянешь воздух сильнее — обжигаешься, тянешь чуть-чуть — только мусолишь бумагу. Мы с сыном обычно дышали над кастрюлей свежесваренной картошки в мундире, накрывшись полотенцем. Конечно, вместе, голова к голове. И, конечно, играя, будто, мы прячемся от волка в теплом домике. Мне кажется, все процедуры, которые вы хотите сделать ребенку, надо испробовать сначала на себе. Чтобы понять, насколько они могут быть неприятными и пугающими.

Комментирует педиатр:

Ингаляции неплохо помогают при острых инфекционных заболеваниях носа, горла, трахеи, бронхов, воспалении легких, при острых отеках гортани, приступах астматического бронхита.

Старинный способ — вдыхать пар вареного картофеля под одеялом — хорош тем, что у него нет обжигающего эффекта, пар выделяется долго и содержит небольшое количество лекарственных аэрозолей. Но не все дети соглашаются сидеть в жарких потемках. Можно посадить ребенка под зонтик рядом с широкой кастрюлей, наполненной кипятком. В кипяток надо добавить питьевую соду (1 столовая ложка на литр воды), морскую соль (1 столовая ложка на литр воды) или отвар почек сосны (1:10, 50 мл на литр воды). Ингаляция длится 20 минут. А можно ванную комнату заполнить паром горячей воды из душа, и раздетого ребенка подержать в этом помещении не менее 20 минут.

Очищаем желудок

Мне кажется, это самая трудная манипуляция. От души желаю, чтобы вам не довелось ее проводить. Но мне однажды пришлось попытаться. Года в четыре сынишка забрался в ящик письменного стола, нашел там успокоительные таблетки и съел сразу несколько красивых желтых шариков. Когда я это обнаружила, то сразу попыталась вызвать рвоту. Стала поить его водой. Но он не очень-то хотел ее пить. Прочитала в справочнике, что надо нажать на корень языка, а потом потянуть за язык. Вымыла руки, взяла ложечку, попросила сына открыть рот, нажала на корень…, и тут сын меня укусил. Больше мне не удалось открыть ему рот, даже силой. Пришлось вызывать «скорую».

Комментирует педиатр:

Да, это одна из самых сложных процедур. Надо напоить ребенка большим количеством воды, равным трем порциям супа, выждать три-пять минут, а затем надавить на корень языка. Если нужное количество выпито, рвота начнется фонтаном.

Есть три тонкости в этой манипуляции. Первая — поить следует в положении сидя с наклоненной вперед головой. Это легко сделать, если ребенок будет пить через трубочку. Вторая — промывают желудок только прохладной кипяченой водой. Никакой марганцовки, тем более не годятся «минералки» и соки. Третья — нельзя, чтобы вода задержалась в желудке дольше 5–7 минут. Иначе она начнет всасываться, опускаться в двенадцатиперстную кишку, что только ухудшит ситуацию и прогноз отравления.

