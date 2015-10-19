Как отличить опасную детскую инфекцию от обычной простуды или ОРВИ?

Наступила осень… Начинается сезон простуд и острых вирусных инфекций, для которых «визитной карточкой» является повышенная температура тела, боль в горле, кашель и насморк. Подробнее о симптомах ОРВИ, гриппа и простуды читайте в нашей статье.

Однако существуют куда более серьезные инфекции, маскирующее свое начало под такие «пустяковые» симптомы. Причем некоторые довольно опасны, поэтому против них проводится вакцинация согласно календарю прививок.

Итак, давайте вместе «вооружаться» определенными знаниями, чтобы вовремя их распознать и обратиться к врачу.

Острый тонзиллит

Инфекционное заболевание, которое в повседневной жизни мы называем «ангиной». При этом недуге наиболее часто поражаются небные миндалины — скопление лимфоидной ткани в области глотки.

Острый тонзиллит у детей встречается часто, отдавая «пальму первенства» лишь ОРВИ. «Любимые» периоды года ангины — осень-зима.

Кто «виновник»?

Заболевание в основном вызывается стрептококками группы А и стафилококками, реже — другими бактериями.

Наиболее часто источник инфекции — больной взрослый человек либо ребенок, выделяющий в окружающую среду бактерии во время разговора, чихания и дыхания. Здоровый малыш заболевает при вдыхании зараженного воздуха либо совместном использовании загрязненных предметов (например, игрушек или столовых приборов).

Несколько реже ангина развивается при переохлаждении, которое понижает активность иммунной системы — «стража» нашего организма. То есть фактически в этом случае ангина развивается из-за простуды. В результате «просыпаются» бактерии, коих всегда много в верхних дыхательных путях, полости носа или рта — самых «грязных» местах нашего организма.

Как проявляется?

Заболевание начинается остро: у ребенка повышается температура тела, он жалуется на боли в горле и при глотании, ломоту в суставах. Кроха помладше не умеет говорить, поэтому капризничает и плохо кушает. Такие признаки напоминают начало ОРВИ, поэтому могут легко ввести вас в заблуждение.

Между тем как чувствует себя малыш при ангине, зависит от тяжести течения болезни.

При катаральной ангине миндалины покрасневшие и увеличены в размерах, а самочувствие ребенка нарушается умеренно.

Однако если малыш вовремя не получает лечение, то спустя день-два от начала болезни развивается гнойная ангина: на миндалинах появляется белый налет либо они покрываются белыми точками.

При этом состояние ребенка резко ухудшается: боль в горле усиливается, малыш нередко вообще отказывается от еды и становится вялым. Однако основной признак, который настораживает — повышение температуры тела до высоких цифр (39-40°С), которая трудно поддается воздействию жаропонижающих свечей, таблеток или сиропов.

В чем опасность?

Наиболее часто к развитию осложнений при ангине приводит гемолитический стрептококк группы А.

Что происходит? Вроде бы болезнь миновала, но на самом деле затаилась на некоторое время. Спустя одну-три недели после выздоровления ребенок вновь заболевает. При этом в «бой» вступает иммунная система, которая разрушает собственные клетки организма — аутоагрессия. Наиболее «любимые» органы — сердце, почки и суставы.

При поражении сердца и суставов у малыша вновь повышается температура тела, он жалуется на боли в суставах и области сердца — признаки ревматизма или ревматической атаки. Причем ревматизм со временем приводит к формированию пороков сердца и изменению (деформации) суставов.

При поражении почек наиболее часто развивается гломерулонефрит: в процесс вовлекаются нефроны почек, в которых фильтруется и образуется моча. При этом у ребенка повышается температура тела, возникают отеки и боли в области поясницы, нередко появляется кровь в моче (приобретает цвет «мясных помоев»). Заболевание может приводить к развитию острой или хронической почечной недостаточности.

Ротавирусная инфекция или болезнь «грязных рук»

Наиболее часто болеют дети до пяти-шести лет с ноября по апрель месяц, но болезнь встречается и в другие периоды года.

Кто «виновник»?

Заболевание вызывают ротавирусы, передающиеся здоровому малышу от больного (взрослого или ребенка) либо носителя без признаков болезни.

В организм ребенка вирусы попадают через немытые детские ладошки (например, после игры с загрязненными игрушками), при употреблении зараженной пищи или воды.

Как проявляется?

В начале возникают типичные симптомы ОРВИ или простуды: у ребенка повышается температура тела до высоких цифр, он покашливает и сопит носом, жалуется на боль в горле.

Вскоре появляются признаки поражения желудка и кишечника: рвота и понос, пониженный аппетит и боли в животе. При этом жидкий стул имеет особенности: он желтого цвета, обильный пенистый и водянистый, в нем отсутствуют примеси в виде крови и слизи.

В чем опасность?

Обильный жидкий стул и рвота приводят к быстрому обезвоживанию ребенка. Больше всех рискуют маленькие пациенты (особенно груднички), у которых в силу незрелости компенсаторных механизмов организма стремительно происходит потеря жидкости.

При легком обезвоживании ребенок постоянно просит пить, кожа у него становится бледной и сухой на ощупь.

При выраженном обезвоживании к имеющимся симптомам добавляются новые проявления: у малыша хрипнет голос и уменьшается количество выделенной мочи.

Подробнее о признаках ротавирусной инфекции и способах помощи ребенку дома читайте в нашей статье.

Скарлатина

Острое инфекционное заболевание, которым чаще болеют дети до 2-10 лет.

Кто «виновник»?

Заболевание вызывается микробом: гемолитическим стрептококком группы А.

Источник инфекции — клинически здоровый либо больной человек (взрослый или ребенок), который особенно заразен в первые дни болезни.

В окружающую среду стрептококк выделяется при разговоре, чихании либо кашле.

Малыш подхватывает микроб несколькими способами:

* Вдыхая зараженный воздух

* Употребляя продукты питания или воду, в которых находится стрептококк

* Используя зараженную посуду, предметы либо игрушки

* Редко — через ссадины или порезы на коже

Как проявляется?

Первыми возникают признаки, которые с одной стороны напоминают начало гриппа, с другой — ангины:

* Резко повышается температура тела 39-39,5°С

* Ребенок жалуется головную боль, плохое самочувствие и сильную боль в голе при глотании.

Однако к концу первого или началу второго дня болезни на покрасневшей коже ребенка появляется сыпь в виде мелких красных точек. Она немного зудит и возвышается над уровнем кожи.

В начале сыпь располагается на коже лица, шеи и верхней части туловища, а затем обычно за несколько часов покрывает все тело ребенка. Имеются и «любимые» места сыпи: она сгущается на боковых поверхностях туловища, низу живота и кожных складках (в паху, подмышками, локтевых и коленных сгибах).

Характерен внешний вид ребенка: на фоне ярко-красных щечек имеется бледность кожи вокруг рта (носогубный треугольник).

В полости рта ребенка видна ярко-красная слизистая оболочка миндалин, язычка и дужек («пылающий зев») — отличительный и постоянный признак скарлатины. Однако на миндалинах иногда появляются и белые налеты — развивается гнойная ангина, которая протекает тяжело.

При стертом течении скарлатины температура тела повышается до невысоких цифр (37,5-38°С), а состояние ребенка нарушается незначительно. При этом сыпь на коже необильная и невыраженная.

В чем опасность?

Развиваются многочисленные осложнения, но мы поговорим о тех, которые наиболее часто встречаются.

В раннем периоде — на 3-4 день болезни

Возможно распространение микробов по организму с током крови или лимфы. В результате образуются гнойные очаги в других органах — например, пневмонии, синуситов (воспаление пазух носа), отита (воспаление уха).

Токсины стрептококков вызывают обратимое токсическое поражение сердца.

В позднем периоде — спустя 2-3 недели после выздоровления

Возникают наиболее опасные осложнения, связанные с аллергической реакцией организма на стрептококк. В результате клетки иммунной системы атакуют и повреждают собственные ткани.

Наиболее часто встречается ревматизм, поражающий суставы и сердце. Проявляется повышением температуры тела, болями в суставах и области сердца.

Повреждаются клапаны сердца, приводя к тому, что их ткань становится хрупкой и разрывается.

Воспаление мелких суставов проявляется припухлостью и болезненностью.

При поражении почек развивается гломерулонефрит. Вновь у ребенка повышается температура тела до высоких цифр, появляются боли в области поясницы и отеки, в моче может присутствовать кровь.

Коклюш

Инфекционное заболевание, которым наиболее часто болеют дошкольники и дети младшего возраста.

Кто «виновник»?

Заболевание вызывается микробом: коклюшной палочкой.

Заражение происходит при близком контакте здорового ребенка с больным. Тогда как на расстоянии двух-трех метров от источника инфекции риск заражения небольшой, поскольку микроб быстро погибает во внешней среде.

Больной наиболее заразен с 1-го по 25-ый день болезни.

Как проявляется?

В первые три-четыре дня заболевания симптомы напоминают начало ОРВИ или легкой простуды:

* Температура тела повышается до 37-37,5°С, а то и вовсе остается нормальной.

* Появляется сухой и частый кашель, небольшая заложенность носа и насморк.

При этом самочувствие ребенка практически не нарушается, поэтому он нередко продолжает посещать садик или школу. Между тем это весьма печально, ибо именно в этот период ребенок очень заразен.

Однако кашель постепенно усиливается, а к третьей неделе болезни он становится приступообразным. Причем кашель при коклюше настолько специфичен, что один раз услышав его, уже не перепутаешь с другим.

Приступ начинается с глубокого свистящего вдоха. Затем идут несколько судорожных кашлевых толчков, следующих друг за другом без остановки на протяжении одного выдоха. Во время приступа кожа на лице ребенка краснеет или синеет, а сам приступ может закончиться рвотой или отхождением слизи.

Особенность у грудничков: нередко отсутствуют типичные приступы, а вместо них могут возникать кратковременные остановки дыхания.

Количество и тяжесть приступов кашля зависит от течения заболевания, иногда достигая до 30-40 раз в сутки, нередко учащаясь в ночные часы. Между приступами состояние ребенка обычно не нарушается.

В чем опасность?

Во время приступа возникает спазм голосовой щели. В результате ребенок не делает полноценный вдох, что может привести к кратковременной остановке дыхания.

Сильные кашлевые толчки могут вызвать кровоизлияние в головной мозг, разрыв барабанных перепонок или пневмоторакс (наличие воздуха между грудной стенкой и легким).

Кроме того, часто развиваются осложнения из-за присоединения другой бактериальной инфекции — например, пневмония, бронхит, отит.

Проводится специфическая профилактика коклюша. Подробнее о прививке АКДС читайте в наших статях: Прививка АКДС. Первая часть - основные вопросы и Прививка АКДС. Часть вторая - общие реакции организма, осложнения, противопоказания

Полиомиелит

Грозное и заразное инфекционное заболевание, которому наиболее подвержены дети до пяти-семи лет.

Кто «виновник»?

Заболевание вызывается вирусом полиомиелита.

Источник инфекции — больной с явными или стертыми симптомами болезни, выделяющий с калом вирусы во внешнюю среду. Причем выделение вируса сохраняется даже после выздоровления в течение нескольких месяцев.

Ребенок подхватывает вирус при употреблении зараженной пищи, воды либо через грязные немытые ладошки.

Как проявляется?

В начале у ребенка повышается температура тела, он жалуется на усталость и головную боль, сонливость, боль в горле. Нередко нарушается стул и появляется рвота. Кто же подумает о полиомиелите? Разумеется, начинается лечение ОРВИ или простуды.

Однако наряду с этими симптомами у малыша появляются боли в конечностях, дрожание и подергивание мышц. К сожалению, даже такие жалобы ребенка не всегда настораживают доктора. Поскольку на настоящий момент полиомиелит считается практически исчезнувшей в мире болезнью, а врачей, которые видели ее проявления, немного.

Спустя 3-5 дней у ребенка температура тела нормализуется, боли в мышцах утихают, но появляются параличи (снижение силы мышц) и парезы (отсутствие произвольных движений) конечностей.

Однако согласно статистике из 200 заболевших детей лишь у одного ребенка развивается паралитическая форма полиомиелита. Получается, что остальные 199 не выявленных детей, к сожалению, нередко продолжают посещать детский садик или школу, заражая других.

В чем опасность?

Вирус приводит к необратимым изменениям в центральной нервной системе. В результате развиваются параличи мышц конечностей, лица, дыхательных мышц и других. Однако восстановить полностью утраченные функции не удается.

Более того, по статистике 5-10% больных, у которых развилась паралитическая форма болезни, умирают от паралича дыхательных мышц.

Историческая справка

Франклин Делано Рузвельт перенес полиомиелит в возрасте 39 лет (1921 году) и остался прикованным к инвалидной коляске. Однако он не сломился под натиском болезни: в 1932 году (11 лет спустя) стал 32 президентом США.

Вернемся к действительности: в мае 2015 года зарегистрирован случай полиомиелита в Иркутской области у 9 месячной девочки и выявлено 4 носителя. Болезнь пришла из Таджикистана.

Итак, стоит ли испытывать судьбу? Разумеется, — нет. Прививаете свое дитятко вовремя согласно календарю прививок.

Менингококковая инфекция

Дети болеют в 25 раз чаще взрослых. Имеется сезонность болезни: конец зимы или начало весны.

Кто «виновник»?

К болезни приводит микроорганизм — менингококк, который передается от больного или здорового носителя во время разговора, чихания или кашля.

Для того чтобы заразиться необходимо находится на расстоянии 50 см от источника инфекции. За пределами этих границ вероятность подхватить микроб минимальна, поскольку он быстро погибает в окружающей среде.

Менингококк поражает оболочки спинного или головного мозга (менингит), либо микроб распространяется с током крови по всему организму (менингококковый сепсис). В 2/3 случаев обе формы сочетаются.

Как проявляется?

На фоне полного здоровья либо насморка (менингококкового назофарингита) у ребенка резко повышается температура тела до высоких цифр (39-40°С) и появляется выраженный озноб. Возникает и нарастает настолько сильная головная боль, что малыш может даже кричать. Кроме того, имеется рвота «фонтаном» без тошноты, не приносящая облегчения и не связанная с приемом пищи.

У детей до года с первых часов болезни рвота нередко сочетается с поносом, возможны судороги и потеря сознания.

Такие симптомы напоминают начало тяжелой формы гриппа. Однако спустя несколько часов на коже малыша появляется мелкая сыпь — кровоизлияния, которые не исчезают при надавливании. «Любимые» места сыпи — ноги, ягодицы и нижняя половина туловища.

Далее сыпь стремительно распространяется (в течение нескольких часов) и сливается между собой, приобретая звездчатую и неправильную форму.

К сожалению, многие мамы полагают, что в начале болезни мелкая сыпь — следствие лихорадки. Поэтому вовремя не обращаются к врачу, упуская драгоценное время. Между тем при менингококковой инфекции счет идет не на часы, а на минуты.

В чем опасность?

Микроб вырабатывает токсин, который повреждает мелкие сосуды и понижает свертываемость крови. В результате нарушается снабжение тканей кровью, а также развиваются кровоизлияния в кожу и внутренние органы.

Кроме того, возникает отек головного мозга, а из-за тяжелого течения болезни возможен смертельный исход (в 10-14% всех случаев).

Отдаленные последствия: снижение памяти и концентрации внимания, глухота, постоянные головные боли, параличи (отсутствие движения в определенном участке тела).

Как видите, нередко эти шесть инфекций становится причиной серьезных проблем со здоровьем ребенка, а иногда приводят к инвалидности. Поэтому лучше обратитесь к врачу, чтобы ребенок получил лечение своевременно. Даже если тревога окажется ложной, то внеочередной осмотр врача малышу не навредит. Уж лучше перестраховаться, чем потом бороться с осложнениями.

Подробнее о менингите читайте здесь

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com