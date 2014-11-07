Как вызвать скорую помощь ребенку

Примерно половина всех вызовов, которые каждый день поступают в диспетчерскую СМП к детям – это вызовы к малышам первых 3-х лет жизни. Причем чаще всего родители вызывают скорую помощь в первый год жизни ребенка, и главным поводом для такого вызова становится повышение температуры.

Само по себе повышение температуры, когда гипертермия не переходит в злокачественную форму и не вызывает осложнения (судороги, одышку, потерю сознания) – неопасно и, в принципе, вызова скорой не требует. Это защитная реакция организма, которая практически всегда сопровождает ОРЗ. О том, как правильно снижать температуру, мы рассказывали здесь: Температура у ребенка. Что делать, если скорая не едет?.

Сегодня большая часть вызовов к детям по поводу неосложненной гипертермии передается в отделения неотложной помощи при городских детских больницах.

Но все же есть случаи, когда скорая помощь ребенку необходима. Это тяжелые инфекционные и хирургические заболевания, в том числе травмы и случаи кишечной непроходимости, заболевания легких (например, пневмония или приступ бронхиальной астмы) и кишечника (тот же аппендицит). Беспокойство родителей могут вызвать одышка у ребенка, его тяжелое состояние с ничем не сбиваемой температурой при затянувшемся ОРЗ, появление сыпи, судорог, рвоты, резких болей в животе.

Врачи скорой помощи назвали нам 3 основные ошибки, которые родители чаще всего сегодня совершают родители, обращаясь за помощью на скорую.

Ошибка первая – ждать до вечера

Как это обычно бывает: родители забирают больного ребенка из садика или от няни, либо после прихода с работы сменяют сидящую с больным ребенком бабушку или ту же няню. Или мама ждет папу с работы, чтобы принять решение о вызове. Или родители боятся, что заболевшему ребенку ночью станет хуже.

Вечерний пик нагрузки на скорую помощь в настоящее время начинается с 18-00 и продолжается он до 23-00. В это время город стоит в пробках, количество вызовов скорой стремительно растет, время ожидания бригады растет тоже. В итоге или скорая может приехать к ребенку тогда, когда температура у него уже спала (это в том случае, когда скорая вызывалась только на температуру), или ребенок уже спит, или его состояние стало ещё тяжелее – и это здесь самое опасное.

Как лучше поступить: проконтролировать состояние заболевшего ребенка днем (совсем немного времени займет один звонок с работы домой, особенно во второй половине дня – когда у детей обычно начинает расти температура). Если нужна скорая – то вызвать её в дневное время, если нужен участковый врач – вызвать его также во время работы поликлиники или обратиться в поликлинику самим.

Конечно, вечерний пик нагрузки – это не повод для скорой помощи отказать в вызове к ребенку, но это объективная причина, по которой помощь может прийти позже, чем её ожидали.

Ошибка вторая – отказ от предложенной госпитализации

Поводов для такого отказа много: дискомфорт для семьи, боязнь больниц, капельниц и внутрибольничных инфекций, ощущение бесполезности госпитализации и многое другое. В том числе, и нежелание лежать в палате с другими детьми, сдавать бесполезные анализы и многое другое.

Родители, ставя свою подпись в таком отказе, казалось бы, принимают на себя ответственность за состояние здоровья и жизнь своего ребенка. Но при этом нужно иметь в виду два момента.

Первый момент – это то, что заболевание у ребенка может вызвать развитие опасного для жизни осложнения (шок, кровотечение, бронхоспазм, круп и многое другое). И скорая здесь может не успеть приехать так быстро, как приехала в первый раз или может вообще не успеть. А ведь такие случаи с трагическим финалом после отказа родителей поехать в больницу в Екатеринбурге были!

Второй момент – то, что тот предварительный диагноз, который врач или фельдшер поставили на вызове, может оказаться совсем не тем, что есть на самом деле. «Масок» у детских болезней очень много – тем более, если ребенок сам ещё не может описать свои жалобы. Кишечные инфекции бывают схожи по проявлениям с кишечной непроходимостью, менингиты по своему началу напоминают обычную простуду. Наконец, плохо себя чувствующий подросток может не сказать о том, что он накануне выпил или проглотил (а это могут быть и опасные медикаменты, и ядовитые жидкости).

Врачи скорой не предлагают поездку в стационар всем детям подряд – в противном случае с такой нагрузкой бы не справились все вместе взятые детские больницы. Но бывают случаи, когда наблюдение и обследование маленького пациента в условиях стационара помогают спасти его жизнь и здоровье. Потому что на вызове не всегда есть возможность поставить диагноз с точкой. В стационаре можно сделать те же анализы крови, рентген, УЗИ и многое другое, чего нет у врача с собой во время вызова.

Не так давно в Санкт-Петербурге было судебное разбирательство по следующему поводу: врач скорой помощи на вызове поставил ребенку предварительный диагноз: Кишечная инфекция, предложил родителям поехать в стационар из-за тяжести состояния ребенка, но родители отказались. Итог оказался печален – их малыш умер от кишечной непроходимости, которую вызвали детали проглоченного им магнитного конструктора. Проявления этих двух болезней очень схожи, особенно в младшем возрасте. Но вот самый обычный рентгенаппарат в любом стационаре и более раннее обращение родителей на скорую, возможно, спасли бы ребенку жизнь.

Одним словом – не лишайте ребенка возможности на получение высококвалифицированной помощи в стационаре (хотя бы до того момента, когда будет поставлен точный диагноз и состояние ребенка стабилизируется), взвешивайте все «за» и «против» и помните, что скорая помощь ставит только предварительный диагноз и предлагает проехать в стационар с целью его уточнения. А вот окончательное решение о госпитализации ребенка принимает уже врач приемного отделения детской больницы, после уточнения диагноза.

Ошибка третья – бабушка

В наш век повышенной занятости совсем нередко бывает так, что мама вызывает ребенку скорую, оставляя с ним бабушку (или няню). В итоге бабушка не всегда может точно описать жалобы ребенка, не может сказать, чем его лечили, не справляется с измерением температуры, не замечает опасных симптомов (ту же сыпь). А главное – она чаще всего категорически против того, чтобы ехать с ребенком в больницу. И при этом она не может даже подписать отказ в карте вызова, потому что она – не законный представитель ребенка. То же касается и нянь.

Реальный случай из практики СМП Екатеринбурга: бабушка вызывает скорую к внуку, отказывается от госпитализации, скорая уезжает, вечером домой приезжает мама, повторно вызывает скорую по время вечернего пика нагрузки, не дожидается бригады и самостоятельно везет ребенка в стационар. Понятно, что маме нужно было работать, но в определенные моменты жизни малыша его жизнь должна быть на первом месте. Для всех.