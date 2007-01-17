Иногда проблемы с пищеварительным трактом начинаются, как только ребенку вводят прикорм. Неправильное питание и отсутствие режима создают благоприятные условия для развития болезней подобного рода — рассказывает врач диетолог, доктор медицинских наук Лев Николаевич Савин.

Отсутствие четкого режима питания довольно быстро сказывается на состоянии органов пищеварения маленького человека. Организм вынужден работать с большим напряжением, что приводит сначала к сбою в деятельности желудочно-кишечного тракта, а со временем и к хроническим болезням желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря и кишечника. Врачи диетологи настаивают на обязательном соблюдении режима питания детей, хотя бы до 10—12 летнего возраста.

О пользе привычки

Маленькому ребенку необходим довольно четкий распорядок дня. Но не сравнивайте своего кроху с соседскими малышами, даже если они ровесники. У детей, как в принципе и у взрослых, обменные процессы в организме происходят по разному. Так, у каждого человека своя норма питания. От особенностей физиологии в некоторой степени зависит и режим: есть детишки, которые с аппетитом едят три-четыре раза в день и не нуждаются в перекусах. А есть такие, кто предпочитает есть чаще, но маленькими порциями. Но не стоит путать режим питания со строгим графиком приема пищи. Режим питания — понятие индивидуальное. Позвольте ребенку самому его установить.

Самое главное, чтобы последнее кормление происходило не позднее, чем за 3 часа до ночного сна. Кроме того, старайтесь, чтобы чадо ело приблизительно в одно и то же время. Так желудок привыкает к определенному ритму, и у ребенка появляется аппетит. Правда, родители должны следить за правильным распределением калорий в течение суток, тогда пища успеет перевариться и малыш не будет страдать от недостатка или переизбытка энергии. При пятиразовом питании (то есть каждые 2—3 часа) завтрак должен составлять 20—25% от суточной нормы калорий, второй завтрак — 15%, обед — 25—30%, полдник — 15%, ужин — 20—25%. При четырехразовом питании завтрак должен составлять 25% суточной калорийности, обед — 30%, полдник — 20% и ужин — 25%. Естественно, помимо калорий пища должна содержать как можно больше полезных веществ и витаминов.

Не нужно заставлять ребенка съедать всю порцию. Родительские представления о том, сколько должен съедать малыш, не всегда совпадают с его реальными потребностями. Детский желудок в отличии от взрослого быстро усваивает необходимое количество калорий. Кроме того, у крошечных едоков есть чутье, подсказывающее им, что организм насытился. Ну и конечно, нельзя не учитывать, что многие дети подвержены периодической смене аппетита. Не беспокойтесь, если малыш то постоянно просит добавки, то за целый день практически ничего не ест. Это нормально. Потребность в питательных веществах зависит от множества внешних факторов: погода, настроение, плохой или хороший сон. Не уговаривайте кроху съесть еще одну ложечку «за папу». Даже если он и проглотит эту ложку, пользы от нее не будет. А кормление против воли, а тем более насильно, не допустимо: будет только хуже.

Таким образом, вы можете привить ребенку негативное отношение к процессу принятия пищи вообще. Если же вы прекратите нервничать, пытаясь как-то воздействовать на происходящее, то аппетит вновь появится.

О культе еды

Нередко уставшие за день взрослые стараются сперва накормить малыша и, отправив его спать, сесть за стол. В результате все вместе, вся семья собирается за общим столом только по праздникам. Это неправильно. Основополагающую роль в воспитании режима питания играет именно родительский пример. Семейные обеды и ужины — это не просто прием пищи, это нечто большее, считает психолог Ирина Алексеевна Зудина.

Как только кроха научился держать ложку, сажайте его за общий стол. В обстановке семейного застолья абсолютно все имеет значение: не только что мы едим, но и то, как мы это делаем. Так, например, нельзя чтобы во время еды работал телевизор, бубнило радио, или кто-то из взрослых читал газету, разговаривал по телефону. Когда ничто не отвлекает, малышу легче сосредотачиваться на таком важном процессе, как еда. За семейным столом не должно быть споров между родителями, раздражения по поводу неприятностей в саду или на работе, подробностей о соседских проблемах. Чем непринужденнее обстановка, тем охотнее дети будут садиться с вами за стол. Даже если вы только что отругали кроху, не продолжайте читать ему нотации за столом, и уж конечно, не лишайте ребенка в качестве наказания его любимых лакомств.

Наказание едой — занятие опасное. Кстати, известный психолог Владимир Леви, обозначил в помощь родителям «семь великих и обязательных «нет». Если вы будете их придерживаться, то, наверняка, быстро отыщете «золотую середину» между режимом и аппетитом.

Не принуждать . Поймем и запомним: пищевое насилие—одно из самых страшных насилий над организмом и личностью, вред и физический, и психический. Если ребенок не хочет есть, — значит ему в данный момент есть не нужно! Если не хочет есть только чего-то определенного — значит, не нужно именно этого! Никакого принуждения в еде! Никакого «откармливания»! Ребенок не сельскохозяйственное животное. Уточнение: пища, равнозначная лекарству (морковь, лимон, яблоко, лук, молоко и т. п. — по совету с врачом), может предлагаться более настойчиво, однако, только таким образом, чтобы не вызвать неприятных эмоций. Изобретите игровой предлог, покажите пример. Однако, при активном нежелании, отвращении — не нужно настаивать и повторять предложение. Отсутствие аппетита при болезни есть знак, что организм нуждается во внутренней очистке, сам хочет поголодать. В этом случае голос инстинкта вернее любого врачебного предписания.

Не навязывать. Не допустимо насилие даже в мягкой форме: уговоры, убеждения, настойчивые повторные предложения... Прекратить — и никогда больше!

Не ублажать . Ничего сверх необходимого. Разнообразие — да, по возможности, но никаких изысков. Никаких пищевых вознаграждений, никаких мороженых, пирожных, конфеток и шоколадок за хорошее поведение или сделанные уроки, тем более за скушанный против желания завтрак или просто так. Еда — не средство добиться послушания, не средство наслаждения; еда нужна нам для того, чтобы жить. Здоровое удовольствие от еды, конечно, необходимо, но оно должно происходить только от здорового аппетита. Вашими конфетками вы добьетесь только избалованности и извращения вкуса, равно как и нарушения обмена веществ.

Не торопить. «Ешь быстрее! Ну что ты возишься?! А ну, кто быстрее съест?!» Еда — не тушение пожара. Темп еды — дело сугубо личное. Спешка в еде всегда вредна, а перерывы в жевании необходимы. Если приходится спешить в школу или куда-нибудь еще, то пусть лучше ребенок не доест, чем в суматохе и панике проглотит еще один недожеванный кусок.

Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть выключен, а новая игрушка припрятана. Однако, если ребенок отвлекается от еды сам, не протестуйте и не понукайте: значит, не голоден.

Не потакать, но понимать. Ребенок ребенку рознь. Есть дети со своеобразными пищевыми прихотями. Подавляющее большинство этих прихотей безобидно и может быть удовлетворено; однако, некоторые маленькие гурманы не прочь подчас закусить и спичками, и кое-чем еще. Как правило, подобные эксцессы связаны с каким-то нарушением обмена или какой-то временной химической недостаточностью. Например, едят мел — организм просит кальция. Посоветуйтесь с доктором, постарайтесь разобраться, в чем дело. Разумеется, нельзя позволить ребенку есть что попало и в каком угодно количестве. Не должно быть пищевых принуждений, но должны быть пищевые запреты, особенно при диатезах и аллергиях. Соблюдение всех прочих «не» избавит вас от множества дополнительных проблем.

Не тревожиться и не тревожить . Никакой тревоги, никакого беспокойства по поводу того, поел ли ребенок вовремя и сколько. Следите только за качеством пищи. Не приставать, не спрашивать: «Ты поел? Хочешь есть?» Пусть попросит, пусть потребует сам, когда захочет, так будет правильно — так, только так! «...А как же кормить?..» Очень просто. Какое-то время еда должна быть в пределах досягаемости, на виду у ребенка. Если младенец, то дать грудь или бутылочку при проявлении беспокойства. Если малыш, то безнасильно увлечь к столу, не удерживая, однако, если не хочет. Если ребенок постарше, то вы можете сообщить ему, что завтрак, обед или ужин готов, предложить поесть — все, более ничего. Еда перед тобой: ешь, если хочешь.

И конечно же, подавайте здоровый пример. Желательно во всех отношениях... Даже в таком, казалось бы, элементарном вопросе, как кормление чада, речь идет не только о здоровье физическом. «Как не надо кормить», «как кормить» — это и как себя вести, и как мыслить и чувствовать...