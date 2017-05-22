Что делать, если пострадали зубы у ребенка

Детские зубы страдают не только от кариеса, бывают травмы и по неосторожности. Что делать если зуб «утонул» в десне, вылетел вместе с корнем, как действовать при повреждении челюсти – обо всём этом лучше узнать заранее, чтобы в случае необходимости быть во всеоружии. Ведь современная стоматология часто в состоянии помочь даже в той ситуации, которая, на первый взгляд, выглядит настоящей катастрофой. Главное – не упустить время.

Проблема первая. От зуба откололся кусочек

Кусочек может отколоться даже от вполне крепкого и до этого момента целого и невредимого зуба. Как же поступить? Всё зависит от того, удалось ли найти осколок.

* Вариант 1 - осколок не потерян.

В этом случае можно попробовать восстановить пострадавший зуб.

Если рентгенологическое исследование покажет, что корень зуба не повреждён, то врач при помощи специальных материалов прикрепит кусочек на законное место. Обычно эта манипуляция не составляет для опытного специалиста никаких сложностей. В первые дни пострадавший зуб может несколько отличаться по цвету от своих целых собратьев, но вскоре это пройдёт, и результаты «ремонта» будут почти не заметны.

* Вариант 2 – найти осколок не удалось или он раскрошился на мелкие части.

Не стоит расстраиваться раньше времени. Нередко специалистам удаётся восстановить первоначальную форму зуба и устранить косметический дефект при помощи пломбировочных материалов.

В любом случае, необходимо обязательно обратиться в стоматологическую клинику, поскольку острый край зуба на месте даже незначительного скола может травмировать язык, губы и щёки ребёнка. А это и болезненно, и небезопасно.

Проблема вторая. Сломалась коронка зуба

Дети часто падают и ударяются подбородками. Эта распространённая ситуация чревата большими проблемами, в том числе и с зубками. Чаще других при падении страдают коронки (части зубов, располагающиеся над десной) центральных верхних резцов.

Даже если в результате падения зубы, на первый взгляд, не пострадали, обязательно хорошо рассмотрите их при ярком освещении. Так вы сможете вовремя заметить появившиеся трещины, которые, если не предпринять необходимых мер, могут привести к серьёзным (вплоть до преждевременной утраты пострадавших зубов) последствиям.

Если целостность зубов вызывает у вас сомнения, то обязательно покажите ребёнка специалистам. Возможно, ваши тревоги напрасны. Если же нет, то действия стоматологов будут зависеть от степени повреждённости зуба. Во многих случаях зуб можно спасти.

Проблема третья. Перелом корня зуба

Корни зуба ломаются по-разному, но чаще всего горизонтально, либо по косой. Если же перелом вертикальный, то прогноз обычно неблагоприятный: зуб, как правило, уже не сохранить. Конечно, «на глазок» судьбу пострадавшего зуба не решают, обязательно назначают маленькому пациенту рентген, чтобы уточнить тип перелома.

В лёгких случаях можно обойтись только пломбированием канала повреждённого корня. Если корень сломался без смещения, то зуб фиксируют при помощи специальной шины. Делается это, чтобы ставший подвижным зуб не расшатался окончательно и не выпал.

Перелом корня зуба опасен тем, что нередко остаётся незамеченным довольно долгое время. Ведь пострадавший зуб внешне ничем не отличается от здорового. Поэтому важно обратить внимание на следующие симптомы:

Воспаление и/или кровоточивость дёсен.

Расшатывание зуба.

Болевые ощущения при движениях челюстей, открывании рта.

Розоватый цвет эмали зуба (встречается редко).

Болезненность дёсен.

Стоматологи настаивают на том, что легкомысленно относиться к перелому корня зуба нельзя. Такие повреждения могут привести к формированию неправильного прикуса, воспалительным процессам и другим осложнениям.

Проблема четвёртая. Зуб сместился

Смещение зуба – тревожный симптом, который, возможно, говорит о такой распространённой травме, как вывих. При вывихах зубы смещаются в лунках как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Симптомы вывиха зуба обычно видны даже неспециалисту. Смещение, шатание зуба, боль при нажатии и жевании, припухлость или разрыв десны – всё это причины для срочного обращения к врачам.

Проблема пятая. Зуб «утонул» в десне

Иногда детские зубки могут «погружаться» в десну. Это последствие вывиха (см. выше) в вертикальном направлении. Такие травмы сопровождаются отёками дёсен вокруг пострадавших зубов. К счастью, далеко не всегда необходимы радикальные меры. Нередки случаи, когда спустя некоторое время зубки сами «выныривают» обратно. Поэтому если в стоматологической клинике рекомендуют подождать, то не стоит сразу же обвинять врачей в непрофессионализме и равнодушии.

Если их вердикт вызывает сомнения, проконсультируйтесь у других специалистов. Ведь случаи, когда при незначительном «утоплении» зуба на помощь приходят время и щадящий режим, нередки. Если вам дали рекомендацию подождать, строго выполняйте указания врачей и следите за тем, чтобы ребёнок ел мягкую пищу и не давил на «утонувший» зуб.

Проблема шестая. Зуб выпал вместе с корнем

Одно дело – своевременная смена зубов. И совсем другое – их потеря в результате травм и падений. Такие утраты хоть и происходят довольно редко, но всё же случаются.

Если ребёнок выбил крепкий зуб, то действовать необходимо быстро. Зуб нужно поместить в ёмкость с физраствором (натрия хлоридом) либо тёплым (но не горячим!) молоком или хотя бы завернуть в чистую влажную ткань. Если обратиться за помощью срочно (разные источники называют промежуток времени от сорока минут до двух-трёх часов), то есть надежда вернуть зуб на законное место, правда, вживление удаётся только примерно в 50% случаев.

Важно помнить, что если зуб утрачен раньше положенного времени, то почти неминуемо нарушаются положение зубов во рту и прикус, ведь оставшиеся зубы занимают освободившуюся «жилплощадь» и мешают правильному прорезыванию постоянных собратьев. Поэтому необходимо обсудить с врачами, что следует предпринять для сохранения на зубной дуге ребёнка status quo и предупреждения возможных проблем.

Проблема седьмая. Повреждена челюсть

Иногда повреждения зубов – лишь видимая часть айсберга. Если ребёнок жалуется на боль в челюсти, то, возможно, она тоже пострадала. Кроме того, родителей должно встревожить и сильное носовое кровотечение, которое также является одним из симптомов перелома челюсти. В этом случае наклоните голову ребёнка вперёд, на переносицу положите холодный компресс, а челюсть постарайтесь обездвижить, сделав удерживающую повязку, проходящую через макушку. При подозрении на травму челюсти медлить с обращением к врачам нельзя.

Несмотря на старания родителей, повреждения зубов у детей, увы, не редкость. Важно не паниковать, но и не относиться к ним слишком легкомысленно. Своевременное обращение к стоматологам поможет спасти зубы, если это возможно, и обойтись без осложнений.