Если ребенок часто болеет… То вам пора к экопедиатру

Екатеринбург – один из самых грязных городов России. Ежегодно в атмосферу города попадает более 26 тысяч тонн вредных веществ от промышленных предприятий и более 100 тысяч тонн от автотранспорта. Все это отражается на здоровье горожан, в особенности на состоянии беременных женщин и детей. Поэтому в Екатеринбурге на базе детской больницы № 16 создана первая в России служба экологической педиатрии.

Экологическая ситуация в Екатеринбурге

Институтом промышленной экологии УРО РАН, областным и городским Центрами санэпиднадзора составлены карты, где указаны загрязненные вредными веществами места. Содержание вредных веществ в воде и почве превышает предельно допустимые концентрации. Так, в земле нашего города слишком много свинца. В водичке, которая поступает к нам в дома, - излишек цинка, меди, марганца. Самые высокие уровни загрязнения атмосферы стабильно наблюдаются в Ленинском, Чкаловском и Верх-Исетском районах.

Основной источник загрязнения воздуха здесь автотранспорт, который в обилии поставляет в атмосферу диоксид азота и бензапирен.

Медики уже давно говорят, что неблагоприятная экологическая обстановка в городе негативно влияет состояние здоровья екатеринбуржцев. Особенно настораживает врачей ухудшение репродуктивного здоровья женщин, снижение числа нормальных родов и увеличение количества младенцев с гипоксией и задержкой роста. Среди детей высока распространенность анемии, рахита, болезней мочеполовой системы, органов дыхания, пищеварения и кровообращения, врожденных пороков развития.

Кто такой экопедиатр?

Экологическая педиатрия занимается выявлением у детей болезней, вызванных воздействием на организм вредных веществ. На языке врачей эти недуги называются «синдромом экологической дезадаптации». Специальных экологических заболеваний не существует. «Синдром экологической дезадаптации» - это проявления знакомых нам заболеваний, только причина их появления – не инфекция, а вредные вещества. Если в окружающей среде они превышают предельно допустимые концентрации, то со временем имеют свойство накапливаться в организме. И вызывать различные болезни, например, хронический бронхит, экзему, дерматит и другое.

Ваш ребенок постоянно вялый и бледный? Он пассивный, у него плохой аппетит? Уже устали ходить по врачам, так как у малыша целый букет хронических заболеваний? Тогда вам стоит привести свое чадо к экологическому педиатру. Именно при таких симптомах медики начинают подозревать «синдром экологической дезадаптации».

И вот что еще должно насторожить родителей. Если болезни малыша не поддаются обычному лечению, недуг продолжает беспокоить даже после, казалось бы, эффективной терапии – это тоже может быть признаком воздействия на организм вредных веществ.

- Выявить экологическую составляющую в болезнях детей очень трудно, – говорит главврач детской больницы №16, руководитель городского консультативно-методического детского центра экологии Александр САМАРЦЕВ. - Чтобы поставить диагноз, нужно знать, где живет ребенок, есть ли поблизости источники вредных веществ. Для этого мы используем информацию, которую нам предоставляет Институт промышленной экологии УРО РАН, областной и городской центрами санэпиднадзора.

Далее, мы интересуемся, где учится пациент, какая мебель стоит в классах. Возможно, она пропитана формальдегидом.

Третий момент: где работают родители. Риск «синдрома экологической дезадаптации» в семье увеличивается, если это вредное производство.

Диагностика

Определить, есть ли у ребенка «синдром экологической дезадаптации», можно только в детской больнице №16. Здесь, в службе экологической педиатрии, созданы уникальные, единственные в городе способы диагностики болезней, вызванных вредными веществами.

Сначала малыша досконально обследуют в отделе АСПОН (автоматизированная система профилактических осмотров населения). Маленького пациента смотрят по 26-ти профилям: хирургия, офтальмология и т.д. Родители заполняют анкету, состоящую из 200 вопросов по состоянию здоровья ребенка и матери – от периода зачатия до настоящего времени.

Затем смотрят специальные карты города, чтобы определить, какими вредными веществами загрязнена территория, где живет малыш. После этого проводят ряд тестов на чувствительность организма ребенка к этим веществам. Если выясняется, что восприимчивость высокая, то пациента отправляют в стационар. А там уже с помощью анализов выявляют, сколько в организме малыша накопилось вредных веществ. Продолжают более детально обследовать ребенка. Диагноз «синдром экологической дезадаптации» окончательно ставят в больнице.

Выведение токсинов

Итак, диагноз подтвердился. Ребенку назначают лечение – такое же, как при обычных хронических заболеваниях, но со своей спецификой. То есть, если у малыша, например, бронхит, то назначают соответствующую терапию. Но при этом все дети с диагнозом «синдром экологической дезадаптации» проходят специальное лечение по выведению токсинов. Для этого используются разные методы, в том числе энтеросорбенты. Находясь в стационаре, дети пьют только бутилированную воду.

Еще одна методика – термотерапия, или, проще говоря, сауна. Выделение токсических веществ происходит через кожу.

В результате такого лечения улучшается состояние у всех детей с «синдромом экологической дезадаптации». После выхода из больницы детишки наблюдаются участковым терапевтом, периодически их снова направляют в стационар. Дети с «синдромом экологической дезадаптации» состоят на диспансерном учете.

К 2007 году обследуют всех детей Екатеринбурга

С 2003 года в Екатеринбурге действует городская целевая программа по диагностике, лечению и профилактике экологически обусловленных заболеваний у горожан. В ее рамках на базе детской больницы № 16 создана служба экологической педиатрии. Врачи этой службы выявляют группы риска детей, которые проживают на территориях с повышенным содержанием вредных веществ. В прошлом году было обследовано 300 детей из железнодорожного района, у ста из них выявлен «синдром экологической дезадаптации». В этом году экопедиатрами будут осмотрены дети Ленинского, Верх-Исетского и Орджонекидзевского районов. К 2007 году в Екатеринбурге планируется выявить всех детей-дошкольников с диагнозом «синдром экологической дезадаптации».

Полезный адрес:

Служба экологической педиатрии находится по адресу: ул. Испанских рабочих, 28. Телефон: 353-45-29, 353-24-86.

Болезни и вредные вещества, которые могут их вызвать*

Заболевание Вредные вещества Задержка психического развития свинец дерматит Цинк, бром, фтор, бензин гексахлорбензол Экзема Кобальт, марганец, мышьяк, никель, керосин, этиленгликоль, бензапирен, хлорэтан, хлороформ, нитраты и другое. Бронхообструктивный синдром Ванадий, кобальт, марганец, фтор, аммиак и другое. Пневмония, бронхит Ванадий, вольфрам, кобальт, формальдегид, хром, бром, аммиак и другое.

* в определенной концентрации