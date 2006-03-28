Форум
Елена Вотинова,
Здоровье

Если ребенок часто болеет… То вам пора к экопедиатру

Екатеринбург – один из самых грязных городов России. Ежегодно в атмосферу города попадает   более 26 тысяч тонн вредных веществ от промышленных предприятий и более 100 тысяч тонн от автотранспорта.   Все это отражается на здоровье горожан, в особенности на состоянии беременных женщин и детей. Поэтому в Екатеринбурге на базе детской больницы № 16 создана первая в России служба экологической педиатрии.

 

 

Экологическая ситуация в Екатеринбурге

Институтом промышленной экологии УРО РАН, областным и городским Центрами санэпиднадзора составлены карты, где указаны загрязненные вредными веществами места. Содержание вредных веществ в воде и почве превышает предельно допустимые концентрации. Так, в земле нашего города слишком много свинца. В водичке, которая поступает к нам в дома, - излишек цинка, меди, марганца. Самые высокие уровни загрязнения атмосферы стабильно наблюдаются в Ленинском, Чкаловском и Верх-Исетском районах.

Основной источник загрязнения воздуха здесь автотранспорт, который в обилии поставляет в атмосферу диоксид азота и бензапирен.

Медики уже давно говорят, что неблагоприятная экологическая обстановка в городе негативно влияет   состояние здоровья екатеринбуржцев. Особенно настораживает врачей ухудшение репродуктивного здоровья женщин, снижение числа нормальных родов и увеличение количества младенцев с гипоксией и задержкой роста. Среди детей высока распространенность анемии, рахита, болезней мочеполовой системы, органов дыхания, пищеварения и кровообращения, врожденных пороков развития.

 

Кто такой экопедиатр?

Экологическая педиатрия занимается выявлением у детей болезней, вызванных воздействием на организм вредных веществ. На языке врачей эти недуги называются «синдромом экологической дезадаптации». Специальных экологических заболеваний не существует. «Синдром экологической дезадаптации» - это проявления знакомых нам заболеваний, только причина их появления – не инфекция, а вредные вещества. Если в окружающей среде они превышают предельно допустимые концентрации, то со временем имеют свойство накапливаться в организме. И вызывать различные болезни, например, хронический бронхит, экзему, дерматит и другое.

Ваш ребенок постоянно вялый и бледный? Он пассивный, у него плохой аппетит? Уже устали ходить по врачам, так как у малыша целый букет хронических заболеваний? Тогда вам стоит привести свое чадо к экологическому педиатру. Именно при таких симптомах медики начинают подозревать «синдром экологической дезадаптации».

И вот что еще должно насторожить родителей. Если болезни малыша не поддаются обычному лечению, недуг продолжает беспокоить даже после, казалось бы, эффективной терапии – это тоже может быть признаком воздействия на организм вредных веществ.

- Выявить экологическую составляющую в болезнях детей очень трудно, – говорит главврач детской больницы №16, руководитель городского консультативно-методического детского центра экологии Александр САМАРЦЕВ.Чтобы поставить диагноз, нужно знать, где живет ребенок, есть ли поблизости источники вредных веществ. Для этого мы используем информацию, которую нам предоставляет Институт промышленной экологии УРО РАН, областной и городской центрами санэпиднадзора.

Далее, мы интересуемся, где учится пациент, какая мебель стоит в классах. Возможно, она пропитана формальдегидом.

Третий момент: где работают родители. Риск «синдрома экологической дезадаптации» в семье увеличивается, если это вредное производство.

 

Диагностика

Определить, есть ли у ребенка «синдром экологической дезадаптации», можно только в детской больнице №16. Здесь, в службе экологической педиатрии, созданы уникальные, единственные в городе способы диагностики болезней, вызванных вредными веществами.

Сначала малыша досконально обследуют в отделе АСПОН (автоматизированная система профилактических осмотров населения). Маленького пациента смотрят по 26-ти профилям: хирургия, офтальмология и т.д. Родители заполняют анкету, состоящую из 200 вопросов по состоянию здоровья ребенка и матери   – от периода зачатия до настоящего времени.

Затем смотрят специальные карты города, чтобы определить, какими вредными веществами загрязнена территория, где живет малыш. После этого проводят ряд тестов на чувствительность организма ребенка к этим веществам. Если выясняется, что восприимчивость высокая, то пациента отправляют в стационар. А там уже с помощью анализов выявляют, сколько в организме малыша накопилось вредных веществ. Продолжают более детально обследовать ребенка. Диагноз «синдром экологической дезадаптации» окончательно ставят в больнице.

 

Выведение токсинов

Итак, диагноз подтвердился. Ребенку назначают лечение – такое же, как при обычных хронических заболеваниях, но со своей спецификой. То есть, если у малыша, например, бронхит, то назначают соответствующую терапию. Но при этом все дети с диагнозом «синдром экологической дезадаптации» проходят специальное лечение по выведению токсинов. Для этого используются разные методы, в том числе энтеросорбенты. Находясь в стационаре, дети пьют только бутилированную воду.

Еще одна методика – термотерапия, или, проще говоря, сауна. Выделение токсических веществ происходит через кожу.

В результате такого лечения улучшается состояние у всех детей с «синдромом экологической дезадаптации». После выхода из больницы детишки наблюдаются участковым терапевтом, периодически их снова направляют в стационар. Дети с «синдромом экологической дезадаптации» состоят на диспансерном учете.

К 2007 году обследуют всех детей Екатеринбурга

С 2003 года в Екатеринбурге действует городская целевая программа по диагностике, лечению и профилактике экологически обусловленных заболеваний у горожан. В ее рамках на базе детской больницы № 16 создана служба экологической педиатрии. Врачи этой службы выявляют группы риска детей, которые проживают на территориях с повышенным содержанием вредных веществ. В прошлом году было обследовано 300 детей из железнодорожного района, у ста из них выявлен «синдром экологической дезадаптации». В этом году экопедиатрами будут осмотрены дети Ленинского, Верх-Исетского и Орджонекидзевского районов. К 2007 году в Екатеринбурге планируется выявить всех детей-дошкольников с диагнозом «синдром экологической дезадаптации».

 

Полезный адрес:

Служба экологической педиатрии находится по адресу: ул. Испанских рабочих, 28. Телефон: 353-45-29, 353-24-86.

 

Болезни и вредные вещества, которые могут их вызвать*

Заболевание

Вредные вещества

Задержка психического развития

свинец

дерматит

Цинк, бром, фтор, бензин гексахлорбензол

Экзема

Кобальт, марганец, мышьяк, никель, керосин, этиленгликоль, бензапирен, хлорэтан, хлороформ, нитраты и другое.

Бронхообструктивный синдром

Ванадий, кобальт, марганец, фтор, аммиак и другое.

Пневмония, бронхит

Ванадий, вольфрам, кобальт, формальдегид, хром, бром, аммиак и другое.

* в определенной концентрации

 

 

Здоровье
