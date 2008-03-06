U-интервью с иммунологом. Светлана Комлева: Идеальной вакцины не существует

Досье: Светлана Комлева, 1965 г.р. Окончила Свердловский государственный медицинский институт, интернатуру по детским инфекциям, клиническую ординатуру по педиатрии, аспирантуру по педиатрии. Имеет степень кандидата медицинских наук. В течение 13 лет работала в Центре клинической иммунологии ДИБ № 4, куда доставлялись все пациенты с реакциями на прививки по Екатеринбургу. После закрытия этого отделения перешла в ДГБ №8. В настоящее время заведует кабинетом профилактики инфекционных заболеваний. Имеет сертификат качественной клинической практики, что дает право вести клинические исследования вакцин и препаратов. У Светланы Васильевны двое детей: 20-летний сын и 13-летняя дочь.

U-mama: Тот календарь обязательных прививок, который мы имеем у нас в стране, дает серьезную нагрузку на иммунную систему ребенка в первый год его жизни. Я вижу, вы не согласны.

С.К.: Нет, я не могу с этим согласиться. Для начала: что такое идеальная вакцина? Скажу сразу: идеальной вакцины нет, но работы в этом направлении постоянно ведутся. Цель таких исследований такова: ребенок должен попадать в наш мир максимально защищенным, для этого хотелось бы сразу же после рождения закапать ребенку в рот одну-две капли «идеальной вакцины», защитить сразу от двадцати инфекций, естественно, без побочных эффектов, и чтобы этого хватило на двадцать лет. Вот это будет идеальная вакцина, и с этим все согласятся. И наука работает в эту сторону. Одним из принципов, действующих сейчас при создании вакцин, является уменьшение количества инъекций. Это делается путем соединения в одну вакцину нескольких компонентов. И на самом деле, как это ни парадоксально, чем больше компонентов в вакцине, тем лучше. Лучше с точки зрения удобства, чтобы не ходить несколько раз в поликлинику. Иммунитет после комбинированных вакцин вырабатывается не хуже, чем после введения компонентов вакцины изолированно, а в некоторых случаях даже лучше, так как некоторые компоненты помогают выработать иммунитет к другим, менее активным антигенам, побочные эффекты никогда не суммируются. Далее. Почему мы прививаем новорожденных в роддоме. Подход врачей таков, чтобы успеть защитить ребенка от серьезных инфекций, пока он не успел ни с кем проконтактировать. Придет мама с ребенком потом на участок или не придет – с этим могут быть проблемы, а в роддоме пока еще все на месте. И, с другой стороны, пока ребенок маленький, он не успел еще ничем переболеть. Ни ОРЗ, ни какими-то другими инфекциями, и с кишечником пока все более или менее благополучно, ребенок «стерилен».

U-mama: Но ведь у такого крохи еще толком не сформирован иммунитет…

С.К.: Что значит «не сформирован»? Разве у нас все новорожденные дети болеют? Нет, ребенок рожден готовым к встрече с нашей средой. Частично ему передается материнский иммунитет, и чем от большего числа инфекций привита мама, тем лучший иммунитет она передаст. Во-вторых, часть детей действительно может оказаться «поздностартующими» детьми, то есть теми, у кого иммунитет сформирован еще не полностью, это примерно четвертая часть. Но, как это ни странно будет звучать, вакцинация помогает таким детям быстрее созреть. Это доказано во многих исследованиях и отражено у меня в диссертации. Я исследовала несколько групп детей: часть получала различные иммунокорректоры, а часть детей просто прививалась. Оказалось, что те дети, которые прививались, быстрее достигают тех цифр в иммунограмме, какие должны быть у их здоровых сверстников. Вакцинация – это, по сути дела, обучение нашей иммунной системы.

U-mama: Принудительное обучение

С.К.: Да, это коррекция, это наша помощь ребенку, которому что-то, возможно, недодали родители, родив его раньше времени, и чего-то этому ребенку не хватило, чтобы вовремя сформировать иммунитет.

U-mama: Но тем не менее, именно с массовой иммунизацией последних двух поколений многие связывают тот факт, что дети сейчас рождаются с более слабым иммунитетом.

С.К.: Нет, со слабым иммунитетом дети не рождаются.

U-mama: Выражусь иначе: чаще болеют.

С.К.: Кто сказал, что чаще болеют? Где достоверность, где доказательная медицина? Иногда мы укладываем в болезнь варианты нормы. Тот же дисбактериоз - что, его раньше не было? Раньше кормили несколько иначе, обращали меньше внимания на это, возможно, были здоровее родители. Начинаешь расспрашивать маму, которая жалуется на проблемы со стулом у ребенка, и выясняешь, что у самой мамы есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, что она страдает запорами. И чего мы хотим от ребенка? Если вы нормализуете свое здоровье, в том числе психологическое, у ребенка будет намного меньше проблем. Начинать надо с этого, а не говорить о том, что у нас плохие дети. Это не причина отказа от вакцинации. Да, мы зависим от прививок на сегодняшний день. Что это значит? Если мы уберем все эти прививки, то через несколько лет у нас будет эпидемия. Например, по краснухе мы в нашем районе имеем 8 случаев в год, то есть единицы. Но вирус краснухи еще циркулирует и наша цель, чтобы он не встретил на своем пути восприимчивый контингент (особенно беременных - не привитых и не болевших краснухой ранее - в этом случае уродств и мертворождений не избежать).

О правиле выбора «из двух зол»

U-mama: Про краснуху мы обязательно еще поговорим. Правильно ли я понимаю вашу позицию: вы считаете, что никакой поломки иммунитета в связи с вакцинацией не происходит?

С.К.: Что такое вакцинация? Это введение в организм либо живых ослабленных вирусов, либо анатоксинов (если это прививка против дифтерии и столбняка), либо убитых коклюшных бактерий, либо части вируса, отвечающей за выработку иммунитета, выделенной с помощью генно-инженерных технологий (если это прививка против гепатита В). Что происходит, когда мы встречаемся, например, с ОРВИ? Это неослабленный, живой вирус, который у 95% заболевших вызовет насморк, кашель и температуру, а у 5% - ослабление иммунитета, пневмонию, бронхит, отит и так далее. Вот что лучше? На сегодняшний день мы поставлены в такие условия, что должны из двух зол выбрать меньшее. Для меня меньшее зло – это поставить ребенку прививку, чем оставить его незащищенным. Ребенок имеет право быть защищенным от инфекций, и если родители ребенка не имеют возможности изолировать ребенка от внешнего мира (на сегодняшний день такой возможности нет ни у кого), то они должны свое чадо защитить по максимуму. Жить без прививок мы сегодня не сможем.

U-mama: То есть медицина, лекарственные средства окажутся бессильны в лечении этих заболеваний?

С.К.: В некоторых случаях – да. Если выбирать между прививкой и лекарством, я выберу прививку.

U-mama: Почему?

С.К.: Потому что это безопаснее. Снова возьмем для примера грипп. Привить от гриппа стоит 300 рублей. Самое худшее, что мы ожидаем от этой прививки, - это местная реакция, небольшое покраснение у чувствительных людей, повышение температуры, вялость, слабость (то, что мы называем гриппоподобным синдромом). Гриппа от вакцины гриппа быть не может, так как это инактивированная вакцина, там нет живого вируса. Максимальное время недомогания – это двое суток, и то у чувствительных людей, которых 1-2% от всех прививаемых. Если непривитый человек встречается с диким вирусом гриппа, у него будет: температура 39-40°С…

U-mama: Позвольте вас прервать. Как быть с тем, что вирусы гриппа каждый год разные?

С.К.: Но и вакцина меняется каждый год.

U-mama: По прошлогоднему вирусу?

С.К.: Нет. Вирус гриппа начинает идти по миру с востока. Первыми болеют Япония и другие восточные страны - это июнь, июль, август. ВОЗ изучает первые случаи гриппа и изменяет вакцину. И мы имеем первую вакцину в сентябре. Но даже если ученые не предсказали тип вируса (так как циркулирует несколько типов вируса, но преобладает один), и человек заразился другим, не аналогичным вакцинному вирусу гриппа, все равно вакцина будет оказывать «семейное» действие. Это означает, что гриппом заболеть можно, но не будет ни тяжелых, ни геморрагических форм, ни судорог, то есть не будет той тяжести, которой мы боимся. Если бы все просто так болели с насморком и температурой без последствий, никто бы гриппа не боялся. А мы же, в основном, боимся осложнений после гриппа.

U-mama: Но эти осложнения случаются у ослабленного организма, чей иммунитет не в состоянии справиться с вирусом.

С.К.: И ваш вывод?..

U-mama: А разве можно ослабленному организму ставить прививки?

С.К.: И вы сами к этому подошли. Нужно! В первую очередь, прививки нужно ставить ослабленному организму. На сегодняшний день весь мир делает именно так, а мы только с трудом к этому движемся. Чем больнее организм, тем от большего числа инфекций мы с вами его должны защитить. Возьмем здорового человека и больного инфарктом миокарда. Тот и другой встретились с тем же гриппом. Что будет со здоровым человеком? Он переболеет – и все. А больной с инфарктом миокарда может и умереть.

U-mama: А прививка больному с инфарктом миокарда не даст никаких последствий?

С.К.: Ни-ка-ких! Возможно, будет температура 37,0 - 37,8°С в течение нескольких часов. Возможно, он почувствует он себя некоторое время разбитым Взрослые, кстати, переносят прививки хуже детей, потому что они уже накопили много-много всего. И, кроме того, я считаю, что многие прививочные реакции у взрослых – это психология. Вот если человек боится делать прививку, и когда он ее сделал, ему стало плохо, то большей частью это оттого, что он ее боялся, потому что наши мысли материальны. Так что весь мир говорит: защитим больных, здоровые сами выздоровеют.

U-mama: Есть ли потребность в изменении подхода к прививкам?

С.К.: Подход надо менять в умах людей. В осознании того, что прививки необходимы. Я – однозначный сторонник прививок. Еще раз объясню, почему. Исходно я – инфекционист. То есть я лечила больных от инфекций, а уже потом занялась профилактикой этих инфекций. И я видела всякое. Я видела девочку, которая в 7 лет погибла от дифтерии, потому что она не была привита из-за диагноза «хронический пиелонефрит». Да, непривитые люди могут умереть от дифтерии, потому что это тяжелая инфекция. Благодаря вакцинации она редко сейчас встречается, но вероятность встречи с этой инфекцией есть. У кого риск встречи с инфекцией выше? У тех, кто чаще ходит в те места, где больше больных (в больницах, поликлиниках). А кто чаще ходит в эти учреждения? Ослабленные или с хронической патологией. О них то мы и должны думать в первую очередь. Если 90% людей будет привито, то оставшиеся 10% могут ходить свободно, не боясь. Но где гарантия, что не появится какой-то завозной вирус или бактерия? Когда меня спрашивают, надо ли привить ребенка от той или иной инфекции, я отвечаю так: если вокруг вас все без исключения люди привьются, то своего ребенка вы можете не прививать.

U-mama: Иными словами, главная задача иммунопрофилактики – обеспечить стопроцентный охват населения?

С.К.: Стопроцентного охвата не будет никогда и, вероятно, не должно быть. Но надо сформировать коллективный иммунитет. Тогда мы будем спокойны за те 5%, которых по разным причинам не можем привить.

U-mama: Каков процент привитых детей в настоящее время?

С.К.: Примерно так и есть – под 95%, но не к тому возрасту, к которому мы должны прививать. У нас ребенок к 6 месяцам должен быть привит от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита, туберкулеза и полиомиелита. Но, к сожалению, так не бывает. В лучшем случае, в 95%, мы его привьем от этих инфекций к году, а разве дети до года не могут проконтактировать с соседом, больным туберкулезом, или с долго кашляющим дедушкой, у которого окажется не бронхит курильщика, а коклюш? За рубежом, кстати, эту прививку (АКДС) начинают ставить с 2 месяцев, мы – с трех.

U-mama: Чем отличается зарубежный календарь прививок от российского?

С.К.: За рубежом более интенсивный календарь, там больше прививок, они раньше начинаются, и там нет такого понятия, как медотвод или что-то подобное. Если им назначена прививка на 25-е число, попробуй не явиться 25-го. Есть четкое число в календаре, и они (в частности, в США, Израиле) к этому подходят очень строго.

U-mama: Какие прививки входят у них в календарь обязательных прививок кроме тех, что есть у нас?

С.К.: Это прививка Акт-ХИБ (против гемофильной инфекции), пневмо-23 (против пневмококковой инфекции), прививка против ветрянки. В США и Израиле не используется БЦЖ.

U-mama: Как вы думаете, почему?

С.К.: У них меньше заболеваемости туберкулезом.

U-mama: Вопрос с форума: как часто у нас пересматривается календарь прививок?

С.К.: По новому календарю мы работаем с 1 января 2008 года, но это не тотальная смена, а коррекция предыдущего календаря, который действует с 2002 года. Плюс каждый год могут быть какие-то изменения, все зависит от наличия вакцины и новых знаний и исследований в этой области. Что нового появилось в этом году в календаре прививок? Поменялся график вакцинации от гепатита В. Раньше мы прививали в 0, 1, 6 месяцев, сейчас первая прививка тоже ставится в 0 месяцев, 1 месяц остается для тех, у кого матери или члены семьи являются носителями вируса, для других детей вторая прививка ставится в 3 месяца, третья – в 6 месяцев. Либо 0, 5, 6 месяцев – допускается и такой вариант.

О прививке против гепатита В

U-mama: Я слышала, что эту прививку хотели отменить для новорожденных.

С.К.: Нет, это обсуждалось, но не сделали. Прививка против гепатита В по-прежнему входит в состав обязательных прививок. Право написать отказ от прививки остается всегда, насильно никто ничего ребенку не поставит, если родители этого не желают. Но, например, в США несколько лет назад отказывались от этой прививки в роддоме, и после этого у них выросло число больных гепатитом В.

U-mama: Вообще насколько она оправдана для тех детей, которые не находятся в группе риска по гепатиту В?

С.К.: А вы уверены, что ребенок не находится в группе риска? Любая женщина когда-нибудь в жизни лечила зубы, делала маникюр и так далее. Гепатит В – это медленная инфекция. Женщина может быть больна, но может не знать об этом.

U-mama: И передать заболевание ребенку?

С.К.: Конечно. В основном, в родах. Во время беременности гепатит В практически не передается, с грудным кормлением тоже, а во время родов, особенно при травматизации, может передаться. Вы скажете, беременных сейчас обследуют на HBsAg. Но всегда можно попасть в серонегативное окно (период от заражения до появления в крови антител – прим. автора) – где-то это 3 месяца, где-то 6, когда вы сдаете анализ и получаете отрицательный результат, а на самом деле уже инфицированы.

U-mama: Один из вопросов с форума: влияет ли эта прививка на длительность и интенсивность протекания физиологической желтушки? Может ли из-за этой прививки повыситься билирубин? Есть мнение, что такая связь есть.

С.К.: Ко всему нужно подходить с точки зрения доказательной медицины. Это никем не доказано, также как и не доказано обратное. Чем грозит ребенку эта желтуха, если она физиологична, в пределах нормы? Да ничем.

U-mama: Чаще она как раз выходит за пределы нормы, причем, по наблюдениям мам, как раз после прививки.

С.К.: Прививку ставят в первые 24 часа жизни ребенка. Вопрос следующий: была бы у этого ребенка желтуха, если бы ему не сделали прививку? На 99% была бы. Но человек устроен так, что пытается найти причину того отклонения, которое возникло. И винит во всем прививку.

U-mama: А доказательств ее вины не существует, так?

С.К.: Не существует. И, более того, я считаю, что возникновение таких физиологических отклонений может быть полезным. Потому что к таким детям мы будем относиться еще более тщательно. Мы назначим ему анализы, обследуем его на внутриутробные инфекции, мы попытаемся сделать все, чтобы понять причину этой желтухи.

U-mama: Еще один вопрос с форума: если не ставить прививку от гепатита В в роддоме, когда можно будет ее поставить?

С.К.: Во всех документах написано: «В ближайшее возможное время». В месяц, в два, в три, когда родители решат, что их ребенку необходима эта прививка.

U-mama: А в два года, или еще позже?

С.К.: Вы можете поставить ее ребенку в любом возрасте.

U-mama: На какой срок хватает иммунитета от этой прививки?

С.К.: Считается, что после трех инъекций формируется пожизненный иммунитет к гепатиту В.

О прививке против туберкулеза…

U-mama: Следующая по календарю прививка – БЦЖ. Давайте поясним, от чего она защищает. Я сама относительно недавно разобралась, что инфицирование туберкулезной палочкой и туберкулез – разные вещи. От инфицирования туберкулезной палочкой, насколько я понимаю, БЦЖ не защищает.

С.К.: Смотря какой срок прошел от введения вакцины до контакта с больным или носителем. При правильной технике у здорового ребенка иммунитет после этой вакцинации развивается в 90-95%. Эта прививка защищает от генерализованных форм туберкулеза: туберкулезного менингита и туберкулеза легких. Но она не защитит от так называемых малых форм туберкулеза. Причем не защитит после двух - трех лет после вакцинации. До двух-трех лет, а иногда и до пяти лет, когда иммунитет напряжен, - защитит. Иммунитета от этой вакцины хватает примерно на 5 лет. И в 7 лет у нас идет ревакцинация. Этот возраст для ревакцинации, я считаю, не совсем оправдан. Иммунитет к туберкулезу мы оцениваем по пробе Манту. Но если мне сказали размер папулы без возраста ребенка, без другой информации, я вам не скажу, инфицирован ребенок туберкулезом или у него есть иммунитет. Потому что нужны еще определенные данные. По Манту мы смотрим наличие иммунитета, а поствакцинальный он или постинфекционный – без дополнительных данных о сроке вакцинации, предыдущих пробах Манту мы не скажем. Если проба Манту положительна сразу после прививки – да, это хорошо, значит, иммунитет есть. А если она была отрицательная, и вдруг в 5-6 лет стала положительной, значит, за период между отрицательным и положительным значением ребенок успел инфицироваться. Отвечая на ваш вопрос, от инфицирования туберкулезной палочкой прививка защищает в первые годы после постановки, в последующие – не защищает. Так вот, вернемся к ревакцинации в 7 лет: за период с 5 до 7 лет (а в 7 лет ребенок идет в школу, где другие условия, смена коллектива, где могут быть и социально неблагополучные дети) он успевает инфицироваться. И мы в 7 лет ревакцинацию делаем, к сожалению, очень малому количеству детей. Логично было бы ее сдвинуть немного пораньше, хотя бы в возрасте 6 лет.

U-mama: Ревакцинация в 6-7 лет дает иммунитет еще на пять лет, в дальнейшем снова нужна прививка, а потом еще?

С.К.: Прививку БЦЖ мы делаем только до 14 лет. А потом считается, что все население успевает инфицироваться, но инфицироваться в хорошем смысле слова: выработать иммунитет.

U-mama: Сколько процентов населения является носителем туберкулезной палочки? На слуху цифра 80%.

С.К.: Может быть, даже и 90%, может быть, и больше, но болеют туберкулезом единицы. Чтобы болезнь не могла развиться, должны быть хорошие социальные условия, полноценное питание, минимум стрессов.

U-mama: А в каких случаях она разовьется?

С.К.: Например, непривитый ребенок в 3 года проконтактировал с носителем палочки туберкулеза. Если этот ребенок бесконечно болеющий, недоедает, недосыпает, его иммунная система ослабевает свой контроль, и ребенок заболеет туберкулезом.

U-mama: Получается, важнее условия жизни ребенка, а не наличие прививки?

С.К.: Нет.

U-mama: Но ведь если ребенок нормально питается, одет, живет в сухой теплой квартире, регулярно гуляет – иными словами, обеспечен всем необходимым – риск заболеть минимален?

С.К.: Если такой ребенок встретит агрессивную бактерию, он тут же заболеет. Причем если у ребенка иммунитет сильный, он заболеет тяжело. А если иммунитет слабый – он заболеет не тяжело, как это ни странно звучит. При сильном иммунитете и при «злой» бактерии организм выдает очень бурную реакцию, которая может оказаться губительной для организма.

U-mama: В каких случаях микобактерия туберкулеза будет «злой»?

С.К.: Конечно, в данном случае речь идет не о туберкулезе, поскольку это медленная болезнь. Но вот, к примеру, менингококковая инфекция – менингиты, менингококцемии, которые бывают по весне, после гриппа. Кто погибает от этой инфекции? Сильные, крепкие, здоровые люди с хорошим иммунитетом. А те, кто часто болеет, переболеют ею тяжело, но выздоровеют. А почему, не задавались таким вопросом? Потому что сильный иммунитет, «увидевший» злую бактерию, выбросил все свои силы, и мы имеем гиперреакцию и поломку всех систем организма от себя же самого, от выброса большого количества активных веществ. Поэтому, на самом деле, сильный иммунитет – это не лучший вариант. Иммунитет должен быть средним.

U-mama: Вопрос с форума: почему некоторые люди, привитые БЦЖ (а раньше прививали всех подряд), сейчас болеют туберкулезом и умирают от него?

С.К.: Потому что закончился иммунитет. После 14 лет, как я уже говорила, мы не прививаем, так как считается, что туберкулинотрицательных людей не остается, просто организм привыкает с этим жить. Прививка БЦЖ – это защита детей от туберкулеза.

U-mama: Еще один вопрос с форума: Имеется ли статистика о проценте привитых среди заболевших туберкулезом?

С.К.: Какая может быть статистика, если иммунитета от этой прививки хватает на пять лет? Повторю, этой прививкой мы защищаем детей. И дети практически не болеют. Новорожденные не болеют. Болеют те, кто не привит и попал в очаг туберкулеза.

U-mama: Форумчане спрашивают, зачем в содержании вакцины БЦЖ находится ртуть. Кстати, этот вопрос можно отнести не только к БЦЖ: присутствие метриолята и других вредных веществ в составе многих вакцин является фактом, пугающим многих.

С.К.: Я вас уверяю, мы за сутки получаем из окружающей нас среды гораздо больше вредных веществ, чем с одной прививкой, которую ставим раз в три месяца. Метриолят входит в состав АКДС и не входит в состав живых вакцин – туда входят следы куриного или перепелиного белка и следы антибиотика, но именно следы. Что касается ртути, то поверьте, от одной машины мы вдохнем гораздо больше, чем получим от одной дозы вакцины.

… и о реакции Манту

U-mama: Множество вопросов по реакции Манту, а точнее, по поводу ее сомнительной информативности. Например: чем заменить не очень информативную, но реактогенную пробу Манту, тем более что сейчас очень много аллергиков, которые выдают очень разные «пуговки».

С.К.: Эта проба не реактогенная, потому что вся реакция имеет место только в месте постановки. Даже у аллергиков.

U-mama: Нет, в этом вопросе, насколько я понимаю, речь идет о том, что у аллергика «пуговка» может быть больше именно из-за аллергии, а не из-за инфицирования бактериями туберкулеза. Прекрасно помню, как родители возили по тубдиспансерам моего младшего брата-аллергика, у которого эта самая «пуговка» выходила за пределы нормы.

С.К.: Вот посмотрите, как настроена наша медицина профилактически. Мы десять раз пригласили ребенка к специалистам, чтобы убедиться, что у него нет туберкулеза.

U-mama: Но, вероятно, в тубдиспансере шанс заразиться туберкулезом для этого ребенка в несколько раз выше?

С.К.: На сегодняшний день фтизиатр есть в каждой поликлинике, он принимает раз в неделю, и никто никого не отправляет ни в какие туберкулезные диспансеры. Ну и, к тому же, как правило, больные с открытой формой туберкулеза лечатся в стационаре, а те, кто долечивается, уже не выделяют бактерий.

U-mama: И все же, насколько искажают картину аллергические реакции или механические повреждения?

С.К.: Мы просим не мочить место инъекции только один день. Все остальное, если только это не прямая травма, не влияет на результат. Чтобы повлиять на результат, аллергическая реакция должна быть конкретно на туберкулин, что бывает очень редко. А общий аллергический фон может добавить миллиметр, но это непринципиально. Тут просто надо грамотно подходить к оценке результата. Реакция Манту, кроме того, должна ставиться здоровому, не чихающему и не кашляющему ребенку.

U-mama: Есть ли альтернативы реакции Манту? В частности, цитирую с форума, можно ли, сдав анализ крови, а лучше мочи или слюны, получить тот же результат?

С.К.: Реакция Манту – самая простая и безопасная методика. Поставить инъекцию проще, чем вырастить откуда-нибудь микобактерию туберкулеза. Такой анализ, когда выращивают эту бактерию, делается до 60 дней. При этом стопроцентной достоверности он не даст. Бактерия может вырасти, а может при определенных условиях погибнуть. В качестве альтернативы мы можем предложить только флюорографию, по сравнению с которой проба Манту намного безопасней для детей. Другое дело, что информацию мы получаем в 95%. Да, мы получили у вас пробу и считаем, что у вас есть иммунитет, но мы не можем сказать, какой он – поствакцинальный или постинфекционный. Если сразу после прививки, то мы можем сказать, что иммунитет поствакцинальный. А если после отрицательной пробы манту мы получаем положительный результат, то, скорее всего, произошло заражение и требуется более сложная диагностика.

U-mama: Является ли альтернативой пробе Манту тест на антитела?