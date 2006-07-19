Первая помощь при солнечных поражениях

Расскажем о признаках солнечных ожогов и ударов, как оказать первую помощь ребенку, как избежать солнечных поражений и что не следует делать при ожогах.

Мы все наслышаны о вреде избыточного солнечного воздействия на организм человека, тем не менее все равно не отказываем себе в удовольствии лишний раз позагорать на пляже, хотя бы в черте собственного города, а еще лучше, махнуть в жаркие страны. Приехать оттуда без бронзового загара просто невозможно. Иначе чем похвастаться перед знакомыми и что предъявить им в качестве вещественного доказательства вашего успешного отдыха? Но если безрассудство взрослых в желании получить заветное любой ценой, игнорируя здравый смысл, понять еще можно, то в отношении детей такое недопустимо.

Перефразировав знакомое выражение, скажем: "Солнце детям - не игрушка!". Малыши больше других могут пострадать от солнца (если не придерживаться "золотой середины"), так как у них тонкая нежная кожа, несовершенная система терморегуляции (они быстро перегреваются или переохлаждаются), в результате чего могут получить солнечные ожоги и удар. Кроме того, солнечные лучи могут "включить" пусковой механизм некоторых болезней (вирусных заболеваний, в том числе герпеса, витилиго с белыми, лишенные пигмента пятна на коже, фотодерматита - аллергии к солнечным лучам) или ухудшить их течение.

К тому же обнаружено, что пребывание на солнце понижает уровень бета-каротина в организме - вещества, защищающего от рака. Чем меньше возраст ребенка при избыточном воздействии солнца, тем выше риск возникновения заболеваний кожи у него в будущем, в том числе и злокачественных.

Солнечные ожоги

Среди других видов ожогов - термических, химических и прочих, солнечный считается наиболее мягким видом ожогов, так как поражается лишь поверхностный слой кожи. Но тот, кто хоть раз испытал подобное на себе, не захочет испытать такие ощущения вновь.

Признаки солнечного ожога у детей

Получение солнечного ожога происходит незаметно. Примерно через час или два пребывания под прямыми солнечными лучами кожа ребенка становится розовой или красноватой, сухой и горячей на ощупь, появляется зуд и ощущение жжения. Малыш проявляет беспокойство, плачет или, наоборот, становится вялым. Кожа остается эластичной, но прикосновение к ней болезненно, иногда появляется небольшая припухлость. При первой степени ожога волдырей нет.

Зачастую только эти признаки заставляют родителей забеспокоиться и увести малыша с солнцепека, но ожог уже получен и спасти поврежденную кожу вряд ли удастся. Пик проявлений ожога наступает приблизительно через 12-24 часа. Краснота и неприятные симптомы обычно уменьшаются через 2-3 суток, иногда они могут продолжаться 7-10 дней, и в этот момент кожа даже при небольших ожогах начинает шелушиться.

Сильный ожог может вызвать появление волдырей (вторая степень ожога) и сопровождаться болью в области поражения, слабостью, головной болью, тошнотой, рвотой, ознобом, повышением температуры тела. В тяжелых случаях возможно развитие шока - бледность, холодная и липкая кожа, затрудненное дыхание, нарушение зрения, состояние частичной оглушенности, потеря сознания.

Что следует предпринять?

Перенесите ребенка в тень.

Обязательно вызовите "скорую помощь" или самостоятельно обратитесь к врачу, если имеются следующие явления:

даже незначительный солнечный ожог у ребенка первого года жизни (кожа младенцев более чувствительна к ожогам);

озноб, повышение температуры до 38,5°С и выше;

тошнота, рвота, вялость;

потеря сознания;

образование волдырей на коже (т.е. вторая степень ожога);

ожог первой степени (покраснение), затронувший большую поверхность тела.

До приезда "скорой" или при незначительном солнечном ожоге, когда ребенок не очень пострадал, проведите следующие мероприятия самостоятельно:

Чтобы облегчить боль, смачивайте или сбрызгивайте пострадавший участок кожи прохладной водой (испаряясь, она будет охлаждать кожу), положите смоченное в прохладной воде полотенце на плечи ребенка либо заверните его во влажное полотенце. Для охлаждения кожи также можно использовать сок алоэ, томатный и огуречный соки, охлажденный черный чай.

Кожу можно обработать косметическими средствами, предназначенными для нанесения после загара или лекарственными аэрозолями против ожогов, если таковые имеются под рукой. Все специальные лечебные средства, применяемые при ожогах, приготавливаются на водной основе и обеспечивают дополнительное увлажнение пораженной коже. Волдыри протыкать нельзя. Если они прорываются, постарайтесь не занести в эти места инфекцию и наложите сухую, желательно стерильную, марлевую салфетку. При отсутствии салфетки подойдет чистый проглаженный носовой платок.

Наденьте ребенку свободную одежду, чтобы свести к минимуму раздражение кожи.

Предлагайте ему больше пить для восполнения жидкости, потерянной путем испарения через поврежденную кожу.

При появлении рвоты уложите ребенка на бок.

При повышении температуры выше 38,5°С на лоб, мышцы голеней, паховые области можно положить холодный компресс - бутылку с холодной водой или пузырь со льдом, - либо дать жаропонижающие препараты при их наличии: парацетамол, ибупрофен.

В условиях дома разденьте ребенка. Комната должна быть прохладной и затемненной. Можно сделать малышу ванну с прохладной или чуть тёплой водой, добавив в неё полчашки пищевой соды или обтереть кожу раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Можно прикладывать прохладные компрессы к тем местам, которые пострадали больше всего.

Где должно проводиться лечение ожога, дома или в больнице, решает врач. Дома можно справиться с ожогом первой степени, поразившим относительно небольшие участки кожи. В течение нескольких дней не стоит находиться на солнце, пока не сойдет краснота. На кожу наносятся лекарственные средства в виде аэрозолей против ожогов. Когда кожа начнет шелушиться, применяют смягчающие кремы или лосьоны.

Солнечный удар

Это одна из разновидностей теплового удара, поражение центральной нервной системы (ЦНС), возникающее вследствие сильного перегрева головы прямыми солнечными лучами, но в некоторых случаях тепловой удар возможен и при нахождении ребенка в тени. В результате чего наблюдаются значительные изменения в обмене веществ, что приводит к дефициту кислорода в тканях, от которого страдает в первую очередь ЦНС, может развиться отек мозга, а также нарушаются функции жизненно важных органов и систем.

Предрасполагают к солнечному удару наряду с повышенной температурой окружающей среды и прямым воздействием солнечных лучей высокая относительная влажность воздуха, безветренная погода, неадекватная погоде одежда ребенка, нарушение механизмов терморегуляции (особенно у детей раннего возраста), недостаточный или неправильный питьевой режим в условиях жары, различные заболевания ЦНС.

Признаки солнечного удара у детей

Первые признаки заболевания проявляются обычно через 6-8 часов после пребывания на солнце, но могут и раньше. Возникает вялость, недомогание, покраснение лица, тошнота, рвота, головная боль, учащенное сердцебиение (тахикардия), одышка, потемнение в глазах, повышение температуры тела. Далее могут присоединиться галлюцинации, бред, тахикардия может смениться брадикардией (замедленным сердцебиением). Если причины перегрева не устранены, наступает потеря сознания, сопровождающаяся бледностью, синюшностью кожи, она становится холодной, покрывается потом. Возникает угроза для жизни ребенка.

У грудных детей, по сравнению с детьми старшего возраста, менее длительное пребывание на солнце может вызвать солнечный удар. При этом внезапно появляются прогрессирующая сонливость или вялость, ребенок капризничает, плачет, отказывается от еды, становится горячим на ощупь, температура тела повышается до 39° или 40°С, присоединяются тошнота, рвота, иногда понос. Через несколько часов могут начаться судороги, возникает потеря сознания, вплоть до комы.

Что следует предпринять?

Перенесите ребенка в тень или в прохладное место, положите набок, голову также поверните набок для профилактики заглатывания рвотных масс при возникновении рвоты.

Вызовите "скорую помощь" или самостоятельно доставьте ребенка в больницу в случаях, если:

солнечный удар возник у грудного ребенка;

ребенок без сознания;

повысилась температура выше 38,5°С;

возникли судороги;

несмотря на оказываемую помощь, состояние ухудшается.

Расстегните одежду или разденьте ребенка.

Если малыш в сознании, давайте ему пить маленькими глотками охлажденную кипяченную или подслащенную воду из бутылочки, с ложечки, из чашки.

Для снижения температуры применяйте физические методы охлаждения тела: положите на лоб, затылок мокрые полотенца, пеленку, обдувайте или обмахивайте ребенка, обтирайте участки тела там, где имеются сосудистые сплетения (шея, подмышки, локтевые сгибы, паховые области, подколенные ямки) или оберните влажной простыней. Температура воды для обтираний должна быть чуть выше комнатной и ни в коем случае не холодной. Холодная вода может вызвать рефлекторный спазм сосудов, что еще больше усугубит состояние ребенка. Резкий переход от жаркого солнца к холодной воде создает для организма стрессовую ситуацию.

Жаропонижающие средства в этой ситуации не эффективны, так как механизм подъема температуры при общем перегреве отличается от такового при инфекционных заболеваниях. Если врачом принято решение оставить ребенка лечиться в домашних условиях, то малышу назначают обильное питье: вода, чай, компот, морс, кисель, на ужин - что-то из кисломолочных продуктов, например, кефир. На другой день можно кормить ребенка молочно-растительной пищей. Через 2-3 дня после выздоровления ребенку снова можно разрешить гулять под лучами солнца.

Как избежать солнечных поражений

Выходя на улицу в жаркий летний день, обязательно надевайте малышу панамку светлого тона и легкую одежду из натуральных тканей.

Детей младше одного года вообще не следует подвергать действию солнечной радиации.

Дети со светлой кожей имеют больше шансов получить солнечные повреждения, чем смуглые дети.

Наиболее опасно пребывание на солнце между 10 часами утра и 2 часами дня. Даже в облачные дни ультрафиолетовые лучи солнца попадают на обнаженную кожу и могут повредить ее.

Очень высокая температура воздуха, ветер, большая высота над уровнем моря и близость к экватору усиливают опасное воздействие солнечных лучей на организм малыша.

Вода и песок отражают солнечные лучи, также увеличивая опасность повреждения кожи. Влажная кожа пропускает больше ультрафиолетовых лучей, чем сухая. К тому же безопасного загара не существует, а уже приобретенный загар не защищает кожу от дальнейших повреждений.

Поэтому, прежде чем отправиться на пляж или прогулку, на открытые участки кожи малыша за полчаса до выхода следует нанести солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 25-30 единиц. Не забывайте каждый час, а также всякий раз после купания, повторно наносить крем. Хорошо, если вам удастся с детства приучить ребенка использовать солнцезащитные средства, головные уборы, солнцезащитные очки, майки (особенно на пляже).

Первые приемы солнечных ванн должны быть не более 5-6 минут, а после образования загара - по 8-10 минут 2-3 раза с перерывами, во время которых ребенка необходимо увести в тень. Желательно брать с собой на пляж зонт от солнца. Не рекомендуется спать на солнце.

Для предупреждения перегревания периодически предлагайте малышу пить воду, освежайте влажной салфеткой, полотенцем его лоб, тело.

Во время вынужденной остановки в пути устройте ребенка в тени или в прохладном месте. Избегайте длительного пребывания на солнце и на жаре.

Чего не надо делать при солнечных ожогах

Не смазывайте пострадавшие участки кожи спиртосодержащими средствами. Они дополнительно повреждают кожу и усугубляют течение ожога.

Не пользуйтесь веществами на жировой основе: вазелином или другими густыми мазями, различными маслами (облепиховым, подсолнечным и т.д.), кисломолочными продукты, так как они не обладают ранозаживляющей способностью и образуют на поверхности кожи пленку, создающую благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов, что приводит к инфецированию ожога.

Не рекомендуем применять при ожогах мочу, так как она не стерильна и может стать причиной попадания инфекции и воспаления пораженной кожи.

Автор: Маргарита Крылова, врач-педиатр, к. м. н., Журнал "Мама и малыш", №8 2004 г.

Фото: www.pexels.com