7 летних бед для ребёнка: советы родителям по оказанию первой помощи

Летний отдых таит в себе не только радости, но и реальные опасности. Расскажем, как оказать первую помощь при солнечных ожогах, кишечных инфекция, как избежать летних простуд и травм.

Правило № 1. Остерегайтесь солнечных лучей

Довольно высок риск солнечного ожога, теплового удара или перегрева. Наиболее уязвимы ребятишки младшего возраста с нежными кожными покровами и/или со светлой кожей.

Важно! До возраста до трёх лет у малышей кожа не вырабатывает меланин — защитный пигмент.

Правила безопасности

Выбирайте одежду для ребёнка из светлых, лёгких и натуральных тканей, не забывайте про головной убор и солнечные очки.

Не допускайте обезвоживания: часто предлагайте крохе питьё небольшими порциями.

С возраста трёх лет используйте солнцезащитные крема с SPF-20 и SPF-30 , нанося их на кожу за 10–20 минут до выхода из дома либо сразу после купания в открытом водоёме. До трёх лет смазывайте кожу малыша увлажняющими детскими кремами или молочком.

Солнечные лучи полезны, но имеются ограничения по возрасту:

* Малышу до года не рекомендуются солнечные ванны. Лучше всего, если он будет находиться под зонтом в лёгкой одежде.

* С года до двух лет кроха раздетым может пребывать на солнышке 15–20 минут в день, с двух до трёх лет — час-полтора , с трёх лет — правила безопасности как у взрослых.

Начинайте солнечные ванны постепенно: с 2–3 минут в первый день, а в последующем ежедневно увеличивайте время на несколько минут.

С 10.00 до 16.00 — период максимальной солнечной активности. Гуляйте в парке или находитесь с ребёнком в помещении.

Что делать

При тепловом ударе, перегреве или сильном солнечном ожоге вызывайте «скорую помощь».

До приезда бригады разденьте и перенесите малыша в тень, обеспечьте приток свежего воздуха, обмахивайте полотенцем, газетой или журналом. Обложите ребёнка влажными салфетками или полотенцем. Предложите попить воды или прохладного чая.

Правило № 2. Ядовитые растения

Грибы, яркие ягодки и цветочки могут оказаться ядовитыми, а необычные травинки — жалить.

Правила безопасности

Оправляясь в лес на прогулку или подход, заключите с ребёнком договор: пока мама не посмотрит и не разрешит, ничего нельзя брать в руки и пробовать на вкус.

Объясните малышу, что даже если он нарушит договор, нужно обязательно об этом рассказать. Кроха должен знать, что никто его ругать или наказывать не станет.

Что делать

Ребёнок съел неизвестные вам грибы или ягоды? Срочно нужно промыть желудок. Обращайтесь к врачу, даже если малыш чувствует себя хорошо.

Важно! Симптомы отравления (тошнота, рвота, недомогание) могут появиться через несколько часов или даже дней — зависит от типа яда и его количества, попавшего в организм.

Нельзя самостоятельно вызывать рвоту. Травмируется слизистая полости рта, маленький ребёнок может захлебнуться рвотными массами.

Правило № 3. Кишечные инфекции и отравления

В летнее время болезнетворные микроорганизмы размножаются почти с космической скоростью. Проникнув в организм, микробы и вирусы вызывают развитие заболеваний.

Правила безопасности

Напоминайте маленькому непоседе, чтобы он не забывал мыть руки после игры, зайдя с улицы в помещение и перед едой. Приучите кроху пользоваться влажными салфетками, если поблизости не оказалось воды.

При приготовлении пищи хорошо термически обрабатывайте продукты. Фрукты и овощи мойте тщательно перед употреблением. Осторожно относитесь к скоропортящимся продуктам и не нарушайте условия их хранения.

Не допускайте купания ребёнка в грязных водоёмах, ибо вместе нечистой водичкой малыш проглотит и порцию заразы.

Что делать

Обращайтесь к доктору при появлении у крохи лихорадки, жидкого стула, тошноты или рвоты. Только специалист разберётся в том, что происходит с ребенком и назначит правильное лечение.

Иногда развиваются опасные для жизни состояния — например, «летний» энтеровирусный менингит

Ваши действия до посещения врача:

* Поите малыша часто и небольшими глоточками, чтобы не вызвать рвоту. Используйте специальный аптечный порошок для приготовления жидкости (содержит соль и сахар).

* Сбивайте температуру тела жаропонижающими на основе парацетамола или ибупрофена.

Нельзя давать ребёнку антибиотики «на всякий случай» (при вирусах они неэффективны и могут навредить), использовать иммуностимуляторы или «полезные» биодобавки.

Правило № 4. Избегайте травмоопасных ситуаций

По статистике летом возрастает количество несчастных случаев с участием детей. Причина — излишняя активность и беспечности детворы.

Правила безопасности

* Прежде чем посадить малыша на качели или разрешить скатиться с детской горки, убедитесь в надёжности креплений, отсутствии торчащих гвоздей и зазубрин.

* При прыжках на батуте находитесь рядом с крохой и не допускайте опасных «маневров».

* Приобретайте ролики, скейтборд или велосипед вместе с защитным снаряжением (шлемом, наколенниками и налокотниками).

* Объясните ребёнку, что нельзя кататься на проезжей части дороги и важно всегда контролировать всё происходящее вокруг.

* Отправляясь в путешествие на автомобиле, перевозите малыша, используя детское автокресло, установленное на заднем сиденье.

* Пластиковые окна закрывайте на замок, а для проветривания помещений оставляйте их в вертикальном положении.

Что делать

Небольшие травмы: царапины и ссадины обработайте антисептиком, к ушибам приложите лёд.

Отправляйтесь в травмпункт или вызывайте «скорую помощь» при травмах головы или глаз, падениях с высоты, кровотечениях, рубленых, резанных или колотых ранах, подозрении на перелом или вывих.

Правило № 5. Укусы насекомых

Мошкара, комары и муравьи лишь доставляют неприятности. Тогда как змеи, сурки, пчелы, оводы и шершни могут нанести вред здоровью. Особенно опасен житель лесов — энцефалитный клещ, вызывающий воспаление головного мозга.

Правила безопасности

Отправляясь в поход или на прогулку в лес, выбирайте одежду светлых тонов с длинным рукавом, штанишки и закрытую обувь — защищает от укусов насекомых и клещей. Не забудьте надеть на кроху головной убор. Периодически осматривайте открытые участки тела и одежду ребёнка, чтобы вовремя заметить клещей.

Объясните малышу, что лучше избегать густых зарослей и кустов, нельзя трогать забавных насекомых и гусениц.

Не используйте детскую косметику с сильным ароматом, чтобы не привлекать насекомых.

Захватите с собой детские противоаллергические препараты. Запаситесь репеллентами для отпугивания насекомых и клещей, разрешённых применять у детей.

Что делать

Действуйте в зависимости от того, кто «обидел» ребёнка:

* После укуса комаров или мошкары обычно специальной помощи не требуется.

* Если ужалила пчела, оса или шершень, постарайтесь удалить жало, затем на это место приложите смоченную в прохладной воде салфетку.

* Энцефалитный клещ при укусе внедряется в кожу. Нужно его извлечь, не раздавив. По интернету «гуляют» советы, как сделать это самостоятельно, но лучше проведение процедуры доверить медикам. От врача же вы узнаете, что делать дальше.

После любого укуса могут возникать аллергические реакции (покраснение и сыпь на коже, кожный зуд) и в месте укуса боль и отёк.

При невыраженных проявлениях используйте запасённые противоаллергические препараты.

Возможны тяжёлые и быстроразвивающиеся аллергические реакции с потерей сознания и/или удушьем. Обычная микстура от аллергии не поможет. Нужна срочная медицинская помощь.

Правило № 6. Безопасное купание

Утопление — это не то, что показывают по телевизору: крики и бултыхание. Утопающий теряет способность дышать и звать на помощь. Поэтому часто под воду уходят тихо и незаметно в течение 20–60 секунд, находясь рядом с родными и близкими!!!

Запомните: приглядывать за малышом с берега вполглаза — трагическая ошибка!

Правила безопасности

Даже если ребёнок умеет плавать или уверенно держится на воде, не выпускайте его из вида. Случайно поскользнувшись, он может запаниковать и все навыки мгновенно улетучатся.

Малыш не умеет плавать? Не доверяйте надувным утятам или кругам — создают ложное чувство безопасности. Самая хорошая защита — надувной спасательный жилет, надёжно удерживающий малыша на плаву.

Случилась беда, но ребёнка удалось спасти? Казалось бы, что всё самое страшное осталось позади. Заблуждение. Имеется высокий риск развития отёка легких, поэтому всегда обращайтесь за медицинской помощью.

Правило № 7. Летние простуды — результат переохлаждения

В нашем организме живет огромное количество бактерий, но их рост сдерживается иммунной системой. При переохлаждении защита организма ослабевает, а микробы активизируются и приводят к болезням.

Правила безопасности

— Следите, чтобы ребёнок не сидел под кондиционером, не выпил холодного сока или воды. Мороженое, конечно, можно поесть, но чтобы оно было не ледяным.

— Одевайте малыша по погоде и ситуации.

— Избегайте купания в загрязнённых водоёмах. Бактерии вместе с грязной водой попадают в наружный слуховой проход, полость носа или рта, вызывая развитие отита или ангины.

— После купания вытрите малыша, желательно переодеть его в сухую купальную одежду.

Что делать

Если ребёнок заболел, обращайтесь к доктору. Важно не только облегчить состояние малыша здесь и сейчас, но и предотвратить развитие осложнений — например, нелеченная ангина может привести к ревматизму или поражению почек.

Опасных ситуаций возникает немало, но это вовсе не означает, что ваш летний отдых будет омрачён. Чтобы избежать беды, достаточно придерживаться простых правил безопасности.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,