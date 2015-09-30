Инновационный метод лечения инфантильных гемангиом

На помощь детским хирургам пришли кардиологи – об инновационном методе лечения инфантильных гемангиом в ДГКБ № 11

Инфантильные гемангиомы – это доброкачественные опухоли, которые вырастают из гиперплазированного эндотелия сосудов. Чаще всего они возникают у недоношенных детей, детей, родившихся с низкой массой тела и у здоровых новорожденных девочек (у мальчиков они тоже бывают, но в 2-3 раза реже). Они занимают первое место среди всех сосудистых аномалий у детей раннего возраста.

И, хоть инфантильные гемангиомы – это и доброкачественные новообразования, но их излюбленные «места размещения» на голове и шее, яркая окраска и частота распространения (до 10-12% среди всех новорожденных) делают их серьезной проблемой как для врачей, так и для родителей и самого ребенка. Потому что помимо медицинской составляющей, они представляют собой серьезный косметический дефект.

Но есть у инфантильных гемангиом, если можно так сказать, и свои «положительные качества» - они никогда не рецидивируют, и при правильно выбранном способе лечения от них можно избавиться навсегда. Но как с помощью хирургических методов разрушения опухолей, которые обычно используются у взрослых пациентов, лечить грудного младенца? Выход есть. Это консервативная методика, которая сегодня применяется для лечения инфантильных гемангиом во всем мире, в том числе и в Екатеринбурге.

Настоящий прорыв в лечении инфантильных гемангиом произошел в 2008-м году, когда было установлено, что применение препаратов, ранее использовавшихся для коррекции сердечного ритма, а именно неселективных адрено-блокаторов, у новорожденных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сопутствующей инфантильной гемангиомой тормозит её рост. Это было подтверждено множественными исследованиями, которые подтверждали значительное уменьшение размеров опухоли через 1 - 2 недели после начала лечения лекарственным препаратом.

Впервые этот метод был использован во Франции в 2008 году, в России он применяется с 2010 года, в Екатеринбурге (в ДГКБ № 11 совместно с Научно-практическим центром «Бонум») – с мая 2013-го. Лекарственный препарат рекомендован для лечения проблемных гемангиом у детей, когда хирургическое вмешательство или выжидательная тактика невозможны. Желаемый косметический эффект после удаления большой гемангиомы хирургическим путем просто невозможен. А сама операция невозможна в том случае, если опухоль расположена в области глазницы или в полости рта. И, наконец, потому, что после любой операции в большей или меньшей степени происходят рубцовые изменения в тканях, которые для новорожденных детей нежелательны, тем более на лице.

В то же время, ждать здесь тоже нельзя, так как чаще всего гемангиомы растут в самых проблемных местах на лице – на кончике носа, на переносице, около глаз и ушей ребенка и со временем могут вызвать нарушения дыхания, глотания, жевания, зрения, слуха и даже привести к инвалидности.

Лекарственная терапия назначается в субтерапевтической дозировке – то есть в количестве, когда она вызывает уменьшение опухоли, но не приводит к значительным изменениям в работе сердечно-сосудистой системы малыша. Дозировку врач-кардиолог рассчитывает вместе с детским хирургом индивидуально. Лекарство вызывает спазм сосудов, питающих опухоль, замедляет деление клеток, из которых она выросла и запускает апоптоз – процесс контролируемой гибели клеток гемангиомы. В результате опухоль постепенно бледнеет и уменьшается в размерах вплоть до полного исчезновения.

Все лечение происходит в несколько этапов

I этап – это предварительное обследование малыша хирургом и кардиологом, выбор метода лечения и при выборе лечения лекарственным препаратом – подбор его дозировки в кардиологическом отделении ДГКБ № 11. Перед началом лечения проводится обследование, включающее общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ в течение суток. Это необходимо для точного расчета стартовой дозировки и определения динамики лечения. В ДГКБ № 11 этот этап проводится в дневном стационаре. Ребенок ночует дома, приходит на обследование и лечение как в обычную поликлинику. Это благоприятно сказывается на ребенке и его родителях, так как мама и малыш остаются в семье.

II этап – амбулаторный. Дома, под постоянным наблюдением кардиолога и хирурга родители дают ребенку лекарство в назначенных дозировках. Этот этап самый длительный – он занимает в среднем 8 месяцев. В это время опухоль уменьшается или исчезает.

III этап – снова в дневном стационаре, который необходим для того, чтобы отмена назначенного лекарственного средства прошла без последствий для здоровья малыша. Его продолжительность – 2-3 недели.

Направление на консервативное лечение инфантильных гемангиом в Кардиоревматологическом центре ДГКБ № 11 родители могут получить после консультации хирургов ДГКБ № 9 или Научно-практического центра «Бонум». В этом случае лечение малыша будет бесплатным по программе Обязательного медицинского страхования.

С мая 2013 года всего в центре было пролечено 130 детей, у 90% из них инфантильная гемангиома выраженно уменьшилась в размерах, у 20-ти – произошел полный её регресс. Учитывая, что почти во всех этих случаях речь идет о лечении детей, хирургическое удаление гемангиом у которых было невозможно, данный результат можно, по мнению врачей, признать очень хорошим.