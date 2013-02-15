Материнство и вегетарианство. Поиск компромисса

Мясо. Есть или не есть? Что делать, если педиатр настаивает на мясном пюре, а ребенок его выплёвывает? Если мораль запрещает, но беременной маме так хочется котлетку?! Есть ли четкие ответы на эти вопросы?

Да, действительно, тема это спорная и многогранная. Здесь есть разные мнения: с точки зрения морали и религии, с позиции традиционных врачей, диетологов и самих вегетарианцев, а так же не стоит забывать про национальные традиции и устои, про климатические особенности и личные вкусовые предпочтения, а еще - просто про здравый смысл. По каждому направлению есть свои мнения. Но для каждого конкретного человека, его семьи и ситуации ответ будет индивидуален. Мы поднимем лишь часть вопросов, связанных с вегетарианством.

Что такое вегетарианство?

Вегетарианство – это образ жизни, который характеризуется особым питанием, исключающим употребление мяса, мясных продуктов, то есть плоти животных. Термин вегетарианство произошел не от лат. vegetalis («растительный»), а от лат. vegetus, что означающего «крепкий», «полный сил», «бодрый», «деятельный» . Вегетарианцы, которые ввели этот термин, наполняли его философским и этическим смыслом, а не трактовали вегетарианство просто как отказ от мясной пищи. Традиционные врачи-диетологи рассматривают вегетарианство как разновидность диеты. Однако, вегетарианцы по убеждению (а не по гастрономическим предпочтениям) рассматривают свое питание лишь как часть культуры, которая включает в себя здоровый образ жизни, отказ от одежды из меха и кожи, исключение парфюмерии, которая тестируется на животных и т.д.

Можно выделить основные направления вегетарианства:

- сыроедение: в пищу употребляется только растительная пища без термической обработки;

- строгое вегетарианство: только растительная пища в сыром или приготовленном виде;

- нестрогое вегетарианство: здесь есть несколько подвидов вегетарианства - разрешается употреблять молочные продукты или яйца, либо то и другое вместе.

Существуют и некоторые предварительные этапы на пути к вегетарианству, где мясные продукты, в принципе, допускаются, но количество их сводится к минимуму.

Причины отказа от мяса

Отказ от мяса может быть временным, а после человек вновь начинает употреблять мясо. Либо же, один раз отказавшись от него, больше не возвращается к его употреблению. В других случаях человек просто никогда не употреблял мяса и у него просто отсутствует понимание: как можно есть и любить мясо, и чем оно так хорошо и полезно?

Так каковы же причины отказа от мяса?

· Индивидуальные вкусовые предпочтения. Человеку просто не нравится вкус мяса, он не озадачивается моральными или диетологическими принципами, он просто его не любит. Как кто-то не любит апельсины, кто-то не любит картошку, а кто-то не любит мясо.

· Здоровье. Отказ от мяса с целью улучшения и сохранения здоровья. Здесь существует ряд «подпричин»: у кого-то мясо вызывает аллергию, у кого-то проблемы с пищеварением, либо другие проблемы со здоровьем, поэтому употребление мясных продуктов сводится к минимально возможному количеству или просто исключается. Есть и немало фильмов, рассказывающих о вреде мяса, о том, какие вещества вводятся животному (гормоны, прививки, антибиотики и т.д.) и что все это потом попадает вместе с мясом в наш организм. Просмотрев такой фильм, часть зрителей решают отказаться от мяса.

· Гуманизм. Большая любовь к животным, птицам, рыбам, ко всему живому отвергает возможность их употребления в пищу.

· Религия. Некоторые религии запрещают употреблять в пищу мясо, например, индуизм. В христианстве мясо, рыбу, яйца и молочные продукты запрещается принимать только во время поста. Однако, от детей, беременных и кормящих грудью женщин не требуется соблюдение поста.

Мясо. ЗА и ПРОТИВ

Вредно или полезно мясо – это одна из спорных тем. Мясоеды знают массу полезных свойств мяса, а вегетарианцы прекрасно обходятся без него и вполне здоровы. Обозначим основные плюсы и минусы употребления мяса.

+ мясо вкусное, из него можно приготовить множество блюд, это незаменимый атрибут периода пикников;

+ мясная пища способна хорошо и на длительное время утолить голод;

+ в мясе содержатся жизненно важные вещества: белок, аминокислоты, минералы, витамины;

- мясо тяжело переваривается;

- употребление мяса является причиной возникновения ряда заболеваний;

- современные методы обработки мяса (гормоны для усиления роста, пестициды в кормах, химикаты для придания красивого вида и т.д.) – делают мясо просто опасным для здоровья.

Если перед грамотным диетологом поставить задачу разработать сбалансированное меню, исключающее какой-либо продукт (как вариант – мясо), то профессионал своего дела с этой задачей успешно справится; в крайнем случае – диетологом будет предложено дополнительно в разработанный рацион питания включить определенные витамины, добавки. Почему это возможно? Потому, что все необходимые организму вещества не содержатся в каком-либо одном уникальном продукте. Так, например, традиционно источником железа считаются печень и красное мясо, но так же много железа содержится в гречке и зеленых овощах. У нас очень распространены мифы, что нужно есть мясо, чтобы было все в порядке с гемоглобином; пить молоко, чтобы не испытывать дефицит кальция и т.д. Сейчас вполне доступна информация о том, каковы потребности организма в тех или иных элементах, и в каких продуктах они содержатся. Изучение этого вопроса вполне доступно.

Но мы не будем сейчас разбирать по миллиграммам, что в каких продуктах содержится и сколько питательных веществ получает человек при том или ином виде питания, - это задачи для диетолога (ну, или того, кто хочет в этом разобраться). Так, мясоеды приведут свои плюсы потребления животной пищи, а вегетарианцы - свои. Мы же рассмотрим возможность совмещения материнства и вегетарианства не с точки зрения диетологии, не с точки зрения моральных принципов, а с позиции здравого смысла.

Независимо от вида питания (традиционное, вегетарианское или какая-либо их промежуточная комбинация), нужно держать в голове следующие пункты:

· Для каждого возраста и состояния здоровья питание разное: для детей, беременных, пожилых людей или людей с заболеваниями каких-либо органов – свое питание.

· Рацион человека может варьироваться в зависимости от климата и времени года, от физической, эмоциональной и интеллектуальной нагрузки.

· Есть просто совершенно здоровые и крепкие люди, обладающие огромным ресурсом здоровья: они могут съесть и селедку с молоком, и бифштекс с кровью - и им все нипочем. Это, скорее, исключение из правил: в большинстве случаем, здоровье человека все-таки зависит от его питания.

Это физиологические аспекты. А помимо этого, есть еще профессиональные, моральные, психические, эмоциональные и т.д. Например, вопрос компетенция врачей, акушеров, врачей-диетологов и т.д. Часть врачей училась своему делу 30 и более лет назад. И тогда их учили определённым образом. Но проводятся новые исследования, открываются новые факты, пишутся новые рекомендации, проводится повышение квалификации. Могут ли так легко специалисты перестроиться на новые взгляды? Опять переучиться в соответствии с новыми направлениями? Переписать свои «шпаргалки», в которые они заглядывают, выдавая рекомендации? И даже если самый современный, опытный и грамотный врач даст нам рекомендации – послушаем ли мы его? Человек не может самостоятельно разбираться во всех вопросах, для этого и есть квалифицированные специалисты. Мы способны услышать рекомендации только тех, кому доверяем или кому хотим верить в данный момент. Что рассказывают фильмы-ужастики о мясной промышленности? Что рекомендует наблюдающий ребенка педиатр? Что говорит бабушка из деревни, ведущая свое хозяйство? А что советует форум ю-мамы? Кого мы готовы услышать?

И, конечно, еще раз напомним, что причины отказа от мяса у всех совершенно разные, поэтому и подход к этому вопросу разный в зависимости от первопричины.

Беременность

Официальная позиция

В России традиционное питание беременных основывается на рекомендациях ВОЗ по питанию (ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения), которые не исключают мясные продукты. Поэтому акушеры-гинекологи рекомендуют беременным употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

Альтернативные взгляды

В ряде стран мира (США, Канада, Германия и др.) авторитетные медицинские организации (такие как Американская ассоциация диетологов, Британский институт питания, Новозеландская ассоциация диетологов и др.) одобряют вегетарианство с оговоркой: «правильно спланированный вегетарианский рацион является полноценным и полезен для профилактики и лечения определенных заболеваний».[i] В том числе вегетарианская диета считается подходящей для беременных женщин при условии, что такая диета правильно сбалансирована.

Ключевые моменты

Что требуется организму матери, чтобы выносить и родить здорового малыша? Ему необходим, так сказать, строительный материал – белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Из этих «кирпичиков» будут строиться тело и органы малыша. Поэтому, главное, чтобы питание беременной было полноценным и сбалансированным по этим элементам, а откуда организм будет получать их - из растительной или животной пищи, по идее, не так уж важно. Кроме того, будущие мамы, как правило, с наступлением беременности начинают более внимательно относиться к своему здоровью и питанию, дополнительно принимают витамины, что тоже компенсирует возможный недостаток тех или иных элементов.

Существует немало шуток о беременных причудах, когда посреди ночи хочется огурцов с вареньем, клубники с шоколадом или шашлычков. Во время токсикоза также с едой возникают «особые» отношения: от одного запаха котлет может становиться плохо, а долька лимона – станет спасением на весь день. Да, действительно, чаще всего во время токсикоза проявляется непереносимость мясной пищи, колбас, рыбы, яиц. И спасительными в этот период становятся растительные продукты – сухарики, яблоки, травяные чаи. То есть женщина на время токсикоза просто вынужденно может стать вегетарианкой. А, возможно, и наоборот: не употребляя мяса до беременности, в период ожидания малыша, мама ощутит большую потребность в мясной пище.

Почему так происходит? Врачи имеют на этот счет множество мнение – от гормональной перестройки организма до психологических причин. Но ведь в природе все устроено логично, разумно; поэтому если в данный период организм отвергает или требует мясо, то, наверно, стоит к нему прислушаться. Впрочем, вряд ли найдется женщина, которая станет насильно кормить себя тем, чего ей совсем не хочется…

Но разговоры заботливых родственников о том, что беременной нужно есть за двоих, а без мяса, молока и творога вообще невозможно родить здорового ребенка, заставляют задуматься. И..? Токсикоз обычно заканчивается к 12-ти неделям, в это время будущий ребенок еще совсем крошечный. Ну, разве нужны ему три котлеты в день? На этом этапе малыш прекрасно берет все из организма матери, из ее запасов. Поэтому переживать не стоит, что детёныш что-то недополучит из-за ваших внезапно изменившихся вкусов.

Еще один вопрос, который всплывает при мысли о вегетарианстве – это вопрос дефицита железа и кальция. На самом деле, дефицит железа, кальция и некоторых других элементов испытывает довольно большое число беременных женщин, не зависимо от вида питания. И эти недостатки возможно восполнить, принимая специальные препараты того же железа, кальция и т.д., если уж питанием исправить не получается.

Кстати, в плане питания у мясоедок есть очевидные плюсы - не будет конфликтов с врачами из-за того, что не употребляешь, как «положено», мяса Но и у женщин-вегетарианок во время беременности остается несколько неоспоримых преимуществ. Беременные, употребляющие в пищу много фруктов и овощей, не страдают запорами. Кроме того, исключение мяса из рациона делает более эластичными ткани, как следствие женщины рожают без разрывов и рассечения промежности.

Опыт ю-мам

...«Я не против вегетарианства, я два года мясо не ела и не ела бы его и вовсе, но вышла замуж - пришлось каждый день готовить мясное, а готовить два меню на каждый день - выше моих сил. Но могу заметить, что забеременела я (случайно) только после года употребления мясных продуктов (в основном птицы). Гемоглобин у меня и при вегетарианстве был в норме, весила я гораздо меньше и всё мне нравилось. А вот, забеременев, стала просто хотеть мясного! Возможно, это у кого как... Сама я, закончив кормить, намерена снова перестать есть мясо - кишечнику моему так было "приятнее", это я точно помню»

...«Я вегетарианка уже семь лет (кстати, и рыбу не ем). Младшему сыну - 3 года. Во время беременности пищевых привычек не меняла. Гемоглобин, конечно, был низкий, но спасалась "Витрумом-пренатал-форте" и "Гинотардифероном".»

...«Я вегетарианка, гемоглобин высокий всю жизнь, у ребенка проблем нет тоже. Во время беременности гемоглобин падал ровно один раз, когда он падает у всех беременных мира во втором триместре, через месяц поднялся обратно»

...«Я мясо тоже не ем. Гемоглобин был до беременности 106, и во время беременности 106.Ну и что? Мясо так есть и не начала, но вот рыбу, которую ела до беременности - есть теперь не могу, зато хочу (и ем) куру»

...«Я вегетарианка 7 лет, не строгая: ем рыбу, молочное, сыр. С гемоглобином всё хорошо было. Со второй половины беременности появилось желание есть мясо, начала и ела пока ребенку полгода исполнилось, потом перестала опять»

...«Я не вегетарианка, но в первую беременность не ела мясо птицы, животных, на счёт рыбы, ну может раз или два, просто не тянуло - и не ела. Теперь ребенку 12 лет и очень здоров»

...«Во время беременности у меня токсикоз такой был, что мясо на дух не переносила. Ела в основном курицу только. Итог после родов гемоглобин 96, и не поднимается за последние пять месяцев. У сына все в порядке, т.к. на ИВ»

...«Я мясо не люблю, в беременность (когда не тошнило) его ела, и до 9 месяцев деток также каждый день ела. Все, больше не хочу»

...«Я не ела мясо во время беременности. Отварную курицу за всю беременность может раза три поела. Рыбу ни разу (отвращение к ней было). Зато ежедневно 400-500 гр. сметаны, орешки, семечки любила. Вообще прислушивалась к организму, что он хочет, то и кушала. Организм у меня хороший - любит полезную пищу. Ребенок здоров. Болеет редко. Правда, мясо не любит (плюется и все) и гемоглобин низковат - 116.»

...«Я не ем мясо, родила здоровенькую дочку. Врачи сразу взяли у ребенка анализ на гемоглобин, он в норме. Никак не повлияло мое питание на дитя, а дочь мясо только в пять лет начала есть!»

...«До беременности лет 10 не ела мяса! просто не хотела!!!! Как тока забеременела, просто жуть, как хотелось мяса! Всё ещё не отделалась от желания поесть мяска»

...«Я более 7 лет вегетарианка (молочные продукты ем), прекрасно отходила всю беременность, все анализы были в норме, родила здорового ребёнка. Грудью кормлю»

Кормление грудью

Официальная позиция

В России традиционное питание кормящих мам основывается на рекомендациях ВОЗ по питанию, которые, как уже говорилось, не исключают мясные продукты. Поэтому кормящим мамам рекомендуют употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

Альтернативные взгляды

Так же, как и для беременных, для кормящих мам ряд медицинских организаций (см. пункт «Беременность») признает сбалансированное вегетарианское питание здоровым и полноценным.

Ключевые моменты

Ситуация с кормлением грудью, как и с беременностью, на самом деле, очень интересная. Ребенок, находящийся в утробе матери, в любом случае будет расти и развиваться. Так же будет расти и развиваться родившийся малыш. Все необходимое для полноценного роста и развития младенец получает через маму, через пуповину, а позже - через грудное молоко. Если мама питается неполноценно, то малыш начинает «высасывать» из организма матери все недостающие ему элементы. Ведь как часто мамы жалуются, что после родов испытывают проблемы с волосами, зубами, ногтями. Да, ребенок «вытягивает» все, что ему необходимо. Поэтому если мама не хочет «остаться без зубов» (в прямом смысле этого слова), то она просто обязана позаботиться о полноценном питании – это в первую очередь необходимо ей. Можно ли это сделать без употребления в пищу мясных продуктов? Если разработать индивидуальный режим питания, дополнить его дефицитными микроэлементами, то возможно.

Врачи же рекомендуют, даже если вы отказались от мяса во время лактации, употреблять в пищу рыбу, яйца, молочные продукты. Однако, рекомендации врачей порой противоречивы. Так, столкнувшись с младенческими коликами у ребенка, врачи начинают исключать из рациона кормящей мамы продукты, возможно, вызывающие газы: все свежие фрукты и овощи, бобовые, белый хлеб и др. Часто исключаются из питания мамы и продукты-аллергены: яйца, молоко, курица, рыба, пшеница, красные овощи и фрукты, орехи. И, действительно, плачущий часами малыш вынуждает маму убрать из рациона всю «подозрительную еду». Встает вопрос: а что же есть? Так что кусочек вареной говядины становится просто деликатесом среди оставшихся в рационе гречки и риса на воде. К счастью, колики проходят, ребенок растет, и мама потихоньку может вернуться к своему привычному рациону.

И все-таки, беременные и кормящие мамы подходят ответственно к вынашиванию ребенка и кормлению грудью, поэтому следят за своим рационам, употребляют витамины и добавки, что позволяет не испытывать дефицита каких-либо элементов, независимо от вида питания (вегетарианское или нет).

Опыт ю-мам

...«Ни во время беременности, ни сейчас во время ГВ мясо практически не ем, не тянет. Раз в месяц могу съесть без удовольствия курицу вареную, либо шашлык. С гемоглобином как ни странно, ни у меня, ни у ляльки проблем нет. Ем яйца, кисломолочные продукты»

...«Я вегетарианка. Не ем мясо, курицу, рыбу, любые морепродукты - дикое отвращение ко всему этому. Ем сметану, сыр, другую кисломолочку. Яйца сама не люблю, но если они есть в хлебе или выпечке, то съем. Я выносила ребёнка и успешно кормила до 1 г 9 мес. Единственный момент, который не факт, что связан с моим вегетарианством - дочка худая (скорее, тут уже такой тип телосложения). Я никого никогда не агитирую в вегетарианство, мой ребёнок и муж получают мясную еду ежедневно (готовлю сама), для детей считаю вегетарианство неприменимым, хотя нефролог и ограничил дочь в мясе»

...«На практике 17 лет вегетарианства, и кормлю дочку грудью 12-ый месяц; причем, 95% ее рациона это грудное молоко. Чувствую себя прекрасно»

...«Употребление именно мяса на лактацию и ее качество никак не влияет, по крайней мере, на мою)) Не ем мясо лет 17 уже, сыну 1. 4, кормлю грудью, мальчик, мягко говоря, здоровяк))»

Дети

Официальная позиция

Аналогично питанию беременных и кормящих мам, рацион детей основывается на рекомендациях ВОЗ по питанию, которые включают мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Поэтому российские педиатры, а так же знаменитый доктор Комаровский, рекомендуют употреблять эти продукты согласно возрастным нормам и правилам введения прикорма.

Альтернативные взгляды

Перечисляемые ранее медицинские организации, одобряя вегетарианство в целом (в том числе для беременных и кормящих мам), делают оговорку для детей. Для детей они все-таки рекомендуют нестрогое вегетарианство, включающее в себя употребление яиц и молочных продуктов.

Против яиц, мяса и мясного бульона выступает американский врач-натуропат Герберг Шелтон. Он утверждает, что эти продукты нельзя давать ребенку до 7-8 лет, так как до этого в организме ребенка еще нет сил для нейтрализации содержащихся в них токсинов.

Ключевые моменты

Если с беременностью и кормлением грудью все понятно – соблюдением мамой правил сбалансированного и правильного питания можно достичь необходимого содержания в организме всех питательных веществ, то с детьми все гораздо сложнее.

Первые месяцы ребенок питается исключительно грудным молоком, хорошо растет и набирает в весе. Педиатры здесь единогласны: мамино молоко – оптимальное питание, все, что необходимо ребенку, он получает из маминой груди.

А вот с началом прикорма начинаются вопросы: ребенок может оказываться от предлагаемых продуктов, в том числе и от мяса. Действует ли здесь правило, что организм сам лучше знает, что ему надо и что не надо? Только отчасти. Потому что маленькие дети - такие чудаки: сегодня они отказываются от какой-то еды, завтра они ее съедят целую тарелку, а через пару дней опять будут отворачивать рот. Конечно, насильно в ребенка никакая мама не будет пихать еду, но сделать небольшой перерыв в несколько дней и предложить снова – стоит. Ничего страшного не случится, если ребенок начнет есть мясо не в 8-9 месяцев, как рекомендуют педиатры, а в 11, или даже после года (а, может, и вообще не начнет)– тем более, если анализы в норме, а ребенок еще продолжает получать мамино молоко.

Постепенно кормление грудью прекращается и теперь ребенок уже все необходимое должен получать из продуктов питания. И здесь опять начинаются ограничения. Многие продукты, которыми взрослые могли бы заменить мясо, детям не рекомендуются до определённого возраста, например, орехи или грибы. Дети так же чаще взрослых страдают аллергическими реакциями, поэтому из их рациона исключаются цитрусовые, красные овощи и фрукты и т.д. Кроме того, дети имеют свои вкусовые предпочтения и отказываются от определенных продуктов. По тем или иным причинам рацион ребенка все сужается и сужается. И здесь уже остается только один выход: кормить ребенка тем, что он ест, и что ему можно есть - и пусть это будут котлетки и фрикадельки.

Идем дальше. А далее встает вопрос социума: садик, школа, визиты в гости. Ребенку здесь не предоставляют выбор, всех детей кормят одинаково - традиционными блюдами, то есть с мясом. Есть, конечно, вегетарианские садики или даже целые поселения вегетарианцев со своей «инфраструктурой», но это, исключения из правил, а стандартно - у нас страна мясоедов. И здесь просто нужно продумать вопросы. Если дома мы не употребляем мясо, то можно ли есть мясо вне дома? Если можно, и ребенку оно нравится и кажется вкусным, то почему нельзя дома? Почему идет двойная мораль: когда-то можно, а когда-то нет? Если дома не есть мясо и не есть мясо в общественных местах, то чем же питаться? «Выковыривать» кусочки из супа в школьной столовой и оставлять котлету на тарелке? Отказаться от горячего школьного питания и искать, чем подкрепиться в буфете? И еще много-много вопросов… Для ребенка, далекого от понятий взрослых, что что-то вредно, такие вопросы могут стать настоящей проблемой. Конечно, недоразумений может и не быть, когда есть выбор, есть у окружения подход и уважение к индивидуальностям, есть у ребенка глубокая уверенность в правильности своих действий и убеждений. Но здесь много «но» и «если».

Будем рассуждать так. В конце концов, питание - это лишь часть здоровья ребенка, важна еще наследственность, занятие спортом, регулярные прогулки, вылазки на природу, а так же психологический комфорт. И если ребенок съел котлету в школе, получил пятерку по физкультуре, поиграл во дворе с мальчишками в футбол - пришел домой довольный и счастливый - то какую погрешность он внес в свое здоровье употреблением мяса? 5% ? Это ведь немного! Поэтому, если нет четких моральных или религиозных убеждений насчет мяса, или строгих медицинских противопоказаний, то стоит ли запрещать его ребенку?

Опыт ю-мам

...«Я без мяса не могу и ребенка ни за что не лишу, вырастет - сам сделает свой выбор»

..«Ребенок часто и сам решает - хочет он мясо или нет. Вот у меня дочь приболела и не ест мясо, хотя обычно уплетает за обе щеки. Значит, нет пока потребности. Я и не заставляю»

...«Я вегетарианка скоро как три года (с первых дней беременности появилось отвращение). Но своему ребенку предлагаю и мясо, и рыбу, и птицу. Она ест, но явно не мясоед. Никогда не настаиваю - может три дня подряд отказываться от мясного - на четвертый поест. Детям нельзя быть вегетарианцами! Это мое мнение, как врача. Вырастет - решит сама»

...«У нас перманентно веганская семья. Муж не ест продукты животного происхождения, делает исключения раз два в месяц для рыбы. Я ем рыбу и молочные продукты - но без фанатизма. Ребенок ест рыбу, молочные продукты. От мяса в этом году в домашних условиях отказался вообще. Исключение - что-то ест в школе, иногда ест куриный шашлык на даче у друзей»

...«Муж совсем отказался от мяса, я себе и детям изредка варю супики на мясе. В чистом виде его есть перестали. Стало легче и лучше. Компенсируем другой едой. Хотя раньше мясоеды были сильные, без мяса не могли совсем. Дети переносят отсутствие мяса очень спокойно, если оно предлагается к столу (где-то в гостях или в школе), то чаще всего ребята его спокойно отодвигают»

...«У меня ребенок не ест мясо.. и рыбу тоже.. и молочное.. разве что иногда раз в неделю творожок или сыр.. он что - вегетарианец? да фиг вам просто в настоящий момент такие вкусовые пристрастия и такие потребности организма. когда физическая нагрузка и интеллектуальная возрастает (при совпадении в один день тренировки, школы, доп. занятий), он хочет и мясные котлеты, и творог. Летом совсем переходит на садовую "траву" и морсы. Потому что летом тепло, летом нет занятий, летом снижена физическая активность до бытовой»

...«Сыночек - вегетарианец, кушаем только рыбку; курочку, может, быть буду давать, свинина и т.п. - точно нет. Вообще, первый раз рыбу дала в 1,2. У нас все хорошо, анализы в норме, растет, вес набирает, активный»

Быть или не быть – есть или не есть?

Как уже не раз отмечалось, при правильно спланированном, сбалансированном питании вполне можно обойтись без мяса; аналогично можно употреблять мясо и быть совершенно здоровым. Определяющим здесь все-таки является причина, по которой человек отказывается от мяса.

* Если это моральные принципы, которые не позволяют человеку есть животных (нельзя убивать и есть животных - они тоже жить хотят, а для утоления голода есть растительная пища), то понятно, что состоянии беременности или лактации эти принципы не изменит. Так же и дети в семье будут воспитываться в соответствии с данными убеждениями. Поэтому в данном случае логичен тщательный контроль за питанием, за удовлетворением всех потребностей с помощью растительной пищи.

* Если вы мясо просто не любите, то ничего не мешает вам вдруг изменить свои вкусы и полюбить его. И наоборот, если вы всегда ели мясо, но вдруг появилось к нему отвращение, то можно спокойно от него оказаться. Здесь вполне допускается мысль, что дети так же могут любить или не любить мясо, есть его или не есть – с организмом в данном случае вести борьбу не имеет смысла, он уже все решил за вас. Стоит прислушиваться к организму и корректировать остальное питание в зависимости от его капризов.

* А вот самый спорный вариант, когда мясоедсто-вегетарианство определяется не моралью и не физиологией (желудком), а умом. Когда врачи утверждают, что без мяса никак, что в нем содержатся жизненно важные элементы; а параллельно идут фильмы о вреде мяса, о том, какое невероятное количество химии попадает в него, о том, как оно гниет в кишечнике и зашлаковывает его и т.д. И начинаются метания: вредное или полезное, есть или не есть, давать или нет ребенку? Вот здесь уже предоставляется нам полная свобода: изучить все «за» и «против» и сделать свой выбор.

Какой бы выбор вы не сделали, главное, чтобы он был оптимальным именно для вас, вашего здоровья, здоровья ваших детей. И пусть вашей душе будет комфортно в вашем здоровом теле!

