Главный детский инфекционист Екатеринбурга: чем опасен COVID-19 для детей

Татьяна Калугина, главный детский инфекционист Екатеринбурга, врач инфекционист-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук: поможет ли имбирь для профилактики новой коронавирусной инфекцией и чем опасен COVID-19 для детей

- Татьяна Викторовна, какие есть достоверные данные о заболеваемости детей новой коронавирусной инфекцией и насколько она опасна для здоровья детей?

- На сегодня официальная статистика по числу заболевших детей не приводится. Есть отдельные сообщения о случаях заболевания, в том числе и у детей первого года жизни. Как положительный момент, нужно отметить, что практически во всех медицинских публикациях указывается на то, что дети от 0 до 17 лет переносят данную инфекцию значительно легче, чем взрослые пациенты.

- Как Вы можете прокомментировать случай смерти малыша в США?

- Информация по этому случаю, на мой взгляд, неполная. Мы не знаем, какую форму заболевания ребенок переносил, были ли у него сопутствующие заболевания. С другой стороны, мы знаем, что для ребенка с тяжелой органической патологией смертельно опасными могут быть и другие вирусы, которые нам давно известны – например, РС-вирус.

- Есть ли сейчас данные у педиатров, для каких детей новый коронавирус наиболее опасен?

- Как и при других инфекциях, в группу риска с развитием более тяжелой формы заболевания попадают дети со сниженным иммунитетом, у кого есть высокий шанс присоединения бактериальной инфекции, которая, собственно, и может привести к печальному результату.

- Чем по клинике обычные ОРВИ отличаются от коронавирусной инфекции? Могут ли они протекать одновременно, и чем опасна такая ко-инфекция?

- Если говорить в целом о коронавирусной инфекции, которая занимает от 10 до 15% в числе всех ОРВИ, и с которой мы встречались и раньше, то клинически заподозрить ее у ребенка вряд ли возможно. Это те же симптомы, которые бывают и при других вирусных респираторных заболеваниях: температура, катаральные явления в виде насморка и кашля. Может быть поражение нижних дыхательных путей - тогда появляется затрудненное дыхание (одышка), хрипы, мокрота при кашле. Иногда мы видим и диспептические нарушения - рвоту и понос.

Что касается COVID-19, то пока для нас не представляется возможным четко сформулировать особенности клинической картины у детей. Сочетание коронавируса с другим респираторным вирусом возможно, и такая сочетанная инфекция всегда будет протекать тяжелее.

- Какие симптомы у ребенка могут вызвать обоснованную тревогу в плане инфицирования новым коронавирусом? Куда нужно обращаться в этих случаях?

- Появление симптомов респираторной инфекции у ребенка, который в течение предшествующих двух недель вернулся из-за рубежа или имел контакт с людьми, которые вернулись, должно вызывать тревогу и это безусловный повод для обращения за медицинской помощью. Врач в этом случае выходит на дом.

- А если ребенок никуда не ездил, ни с кем не контактировал, но заболел, и мама беспокоится?

- Тогда тоже нужно вызвать врача. Самолечением заниматься не нужно.

- Существуют ли какие-то другие методы профилактики коронавирусной инфекции, кроме неспецифических (то есть мытья рук и самоизоляции)?

- На текущий момент, как показывает мировой опыт, это как раз самые эффективные методы. Более эффективной могла бы стать вакцинация, но пока это не осуществимо. Вакцины ещё нет.

- Как лучше проводить дезинфекцию дома, учитывая присутствие детей?

- Обычной влажной уборки будет достаточно. Но если из дома или квартиры госпитализирован больной с коронавирусной инфекцией, то дезинфекцией займутся специально обученные люди.

- Можно ли выводить ребенка на прогулку? Как поступать с грудничками?

- Можно, но нужно организовать прогулку так, чтобы не контактировать с другими детьми и взрослыми. Это касается и грудных детей, и детей более старшего возраста. Оптимально, конечно, если это прогулка на собственном участке рядом с собственным домом. В многоквартирном доме, где дети будут идти через подъезд или пользоваться лифтом, контакты с другими людьми исключить не получится.

- Имбирь, который сейчас подорожал в несколько раз, лимоны, какие-то витамины – насколько они могут помочь для профилактики коронавирусной инфекции?

- В профилактике коронавирусной инфекции они никакого значения не имеют, а могут использоваться как неспецифические средства, положительно влияющие на иммунитет. Как утверждает народная медицина. Не доказательная.

- Еще появилось мнение, что ребенку легче перенести заболевание может помочь вакцина превенар? Стоит ли сейчас прививаться (хотя и прививочные кабинеты закрыты, конечно)?

- Сейчас сделать прививку от пневмококка не получится, учитывая карантинные мероприятия. Те дети, у которых такая прививка есть, имеют иммунитет, защищающий их от пневмококка. А это самый частый возбудитель пневмонии у детей. Другими словами, да, эта прививка может защитить от осложнений при коронавирусной инфекции, в частности от пневмококковой пневмонии.

- Расскажите пожалуйста про применение интерферонов для профилактики и лечения этой новой инфекции? Стоит использовать их или любые другие противовирусные препараты? Может быть, нужно ли заранее что-то купить в аптеке?

- Что касается профилактики, то имеет смысл ее проводить, если ребенок имел контакт с больным ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекцией. Или контактировал с людьми, находящимися на самоизоляции по коронавирусной инфекции. Для этого можно использовать рекомбинантные интерфероны.

А вот в постоянном режиме, просто из-за неблагоприятной эпидситуации, которая, к слову, не совсем ясно, сколько продлится, применять любые препараты и покупать их про запас не нужно.



- Есть ли проверенные схемы лечения новой коронавирусной инфекции у детей?

- К сожалению, нет. Однако тот факт, что дети болеет реже и легче, чем взрослые, дает нам основание надеяться на то, что к назначению терапии, которая применяется сегодня у взрослых пациентов, педиатрам прибегать не придется.

- Очень просим Вас – скажите взволнованным родителям что-то обнадеживающее!

- Любая эпидемия, и COVID-19 не является исключением, имеет начало, подъем и ожидаемое завершение. Так уже произошло в Китае. Это будет и у нас.

Но чтобы было как можно меньше число заболевших, а тем более - умерших, очень важно выполнять простые требования. Главное - оставаться дома. Тем самым вы снижаете риск инфицирования и развития заболевания у себя и у самого ценного что у вас есть - у ваших детей.

