Детская инфекция «из Турции»

Кажде лето на популярных информационных порталах появляется информация о некоем опасном вирусе, поражающем, в первую очередь, детей. Отмечается, что эта инфекция привозится из-за границы, в том числе и из Турции, куда так любят ездить отдыхать наши граждане. Что это за инфекция? Опасна ли она для нас и наших детей? Как избежать зараж ения? На эти вопросы отвечают врачи-эпидемиологи Городского центра медицинской профилактики г. Екатеринбурга.

Данные заболеваемости энтеровирусными инфекциями среди населения города Екатеринбурга за последние 8 лет свидетельствуют о том, что в течение последних двух лет прослеживалась тенденция к росту, обусловленному циклическим подъемом заболеваемости. 2012 - 2013 годы для населения города Екатеринбурга были очень неблагополучными по заболеваемости энтеровирусными инфекциями; заболеваемость выросла в 3,3 раза, в 99% случаев заболевание было в форме серозного менингита - наиболее распространенной формы энтеровирусного поражения центральной нервной системы (ЦНС), доля детей составила 85%. Особенностью циркуляции энтеровирусов является их широкая распространенность среди населения.

Энтеровирусные (неполио) инфекции (далее ЭВИ) представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

Основными возбудителями являются вирусы Коксаки А (24 серотипа), Коксаки B (6 серотипов), ECHO (34 серотипа) и неклассифицированные энтеровирусы человека 68-71 типов.

Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, они способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2-х месяцев, что способствует длительному сохранению возбудителя во внешней среде.

ЭВИ относятся к антропонозам, источником инфекции является человек (больной или носитель). Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, но может варьировать от 1 до 35 дней. В эпидемиологический процесс вовлекаются все возрастные группы: дети до 14 лет –85% от общего числа заболевших; подростки 15-17 лет –3%; взрослые – 12%.

Передача ЭВИ осуществляется при реализации фекально-орального механизма (водным, пищевым и контактно-бытовым путями) и аэрозольного механизма (воздушно-капельным и пылевым путями). Эпидемиологическую значимость представляет вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, как в качестве источников питьевого назначения, так и используемая в качестве рекреационных зон для купания населения. Последние два года лето было жарким, но в 2014 году лето выдалось холодным, жители города реже купались в открытых водоемах, и заболеваемость регистрировалась на гораздо более низком уровне.

Отмечается, преимущественно, летне-осенняя сезонность заболеваемости ЭВИ, наивысший уровень заболеваемости приходится на июль – август, в октябре заболеваемость практически сходит на нет. Высокая контагиозность энтеровирусов приводит к распространению инфекции в домашних очагах и организованных коллективах.

Энтеровирусы способны поражать многие ткани и органы человека (центральная нервная система, сердце, легкие, печень, почки и др.) и это определяет значительный клинический полиморфизм вызываемых ими заболеваний. Поражение в виде высыпаний (экзантем) на коже рук, ног, на слизистых рта называется ящуроподобным заболеванием, о котором идет речь в заметке. Вирусы, которые вызывают ящуроподобный синдром, не имеют хождения среди населения нашего города. За весь сезон зарегистрировано всего 5 случаев экзантем, из них только два случая подтверждены вирусологически. Завоз этих вирусов из-за границы, в том числе из Турции, вполне возможен, так как по литературным данным эти вирусы вызывают большие вспышки в Северной и Южной Африке, Юго-Восточной Азии, в Австралии, к счастью, этого пока в городе не наблюдается.

Мамы детей, посещающих дошкольные учреждения, должны знать, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями после отсутствия ребенка более трех дней в садик его принимают при наличии справки о состоянии здоровья от участкового врача-педиатра. Врач производит опрос мамы о месте отдыха и осмотр ребенка, поэтому больные дети не должны допускаться в детский сад.

Первичная профилактика сводится к одному вопросу: как не заразиться энтеровирусной инфекцией здоровым людям.

Чтобы уберечь себя и своих детей от энтеровирусной инфекции надо соблюдать элементарные правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом пищи, кормлением ребенка, после посещения туалета, после прихода с прогулки.

Профилактические мероприятия в быту направлены в первую очередь на пресечение путей передачи:

Пищевой путь передачи ЭВИ : необходимо тщательно соблюдать товарное соседство и температурный режим при хранении продуктов в домашнем холодильнике; промывать овощи и фрукты под проточной водой и обдавать фрукты и ягоды кипятком; в поездках на общественном и личном транспорте на дальние расстояния использовать для питания фабрично расфасованные продукты, не требующие специальных условий хранения, сублимированные продукты для горячего питания, соки и воду в мелкой и индивидуальной таре.

Водный путь передачи ЭВИ: д олжен быть организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность питьевой воды: лучше всего использовать бутилированную воду и одноразовую тару. Даже несмотря на жаркое лето избегайте купания в непроточных водоемах, в местах, не приспособленных для купания, не обустроенных, вблизи сброса сточных вод. Во время купания не заглатывайте воду, учите этим мерам предосторожности детей.

Контактно-бытовой путь: м ыть, мыть и мыть руки: перед едой, после посещения туалета, особенно общественного, после возвращения с прогулки, после того, как дети играли в песочнице. Главное, чтобы соблюдение правил гигиены стало постоянной необходимостью, выработался рефлекс.

Аэрозольный путь передачи: необходимо соблюдать масочный режим при возникновении в коллективе или в семье случая заболевания энтеровирусной инфекции. Помещение необходимо тщательно проветривать, наиболее эффективно сквозное проветривание

При появлении первых заболевших в домашнем очаге или в организованном коллективе в первую очередь требуется изоляция заболевших, установление медицинского наблюдения на 10 дней при регистрации легких форм ЭВИ при отсутствии явных признаков поражения нервной системы; и на 20 дней – при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы.

