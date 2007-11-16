ПРАКТИКУМ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ

Зачем это нужно? Кое-что из собственного опыта. Упражнения, фотографии, рекомендации.

ЛЕТАЮЩИЕ ЛЯЛЬКИ или «ОСТАНОВИТЕ ЕЁ, ОНА ПЬЯНАЯ»

Вот что я не приветствую, так это наглядную публичность. И тот, кто практикует динамическую гимнастику, меня поймёт. Ведь, когда ты «крутишь» ребёнка, самое важное – постоянно чувствовать контакт с ним, быть уверенным и передать ему это ощущение через руки, глаза и улыбку. Это касается только вас двоих, и меньше всего хочется думать о том, как ты выглядишь в этот момент со стороны.

А «сторона», между тем, имеет самомнение и желание активно способствовать спасению несчастного, по её мнению, младенца. И все эти «ах, упадёт!» или «ой, а вы не боитесь?», хотя и бессмысленны, но всё же, как оказывается, ещё вполне безобидны…

Однажды летом 2007 вздумалось мне «покидать» свою меньшую дочку перед купанием в открытом водоёме в славном городе Сысерть. Ах, сколько раз я себе говорила – бог с ним, ладно, не будем «динамиться» публично, покрутимся дома, у себя на дачном участке, а потом через лесок, полчасика – и мы в водичке. Но за эти полчасика девочка успевала уснуть, и купание приходилось откладывать часа на два после разминки перед ним. Это, конечно, не дело, ведь суть занятий как раз в том, чтобы выполнять в комплексе динамическую гимнастику, ныряние и закаливание. Итак, однажды я решила быть самостоятельной и, плюнув на общественное мнение, принялась забрасывать и прокручивать четырёхмесячную Аню на глазах у простых сельских аборигенов. Они попивали пивко, посматривали с опаской, и поначалу активность не проявляли. Но в тот момент, когда я принялась делать «Карусель», один самый бодрый перец с бутылкой пива подскочил, размахивая руками, и дыша перегаром, заорал: «Заберите у неё ребёнка! Она ПЬЯНАЯ!»

Я очень смеялась. Правда. Но в другой раз мы выбрали более уединённое место.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА – комплекс несложных (и нестрашных ) упражнений, которые (в отличие от традиционной гимнастики) предполагают активное включение вестибулярного аппарата ребёнка. Он не просто лежит на столе, и вы что-то такое делаете с его ручками и ножками – ребёнок в буквальном смысле «летает» около вас, вращается вокруг своей оси и время от времени повисает вниз головой. Это может казаться пугающим только на первый взгляд, и только тем, кто привык считать младенца тепличным растением (о губительности такого «оберегающего» подхода мы ещё поговорим!). Сейчас же отмечу, что динамическая гимнастика имеет несколько уровней сложности и может быть легко освоена родителями и ребенком. Она является доступной формой физической тренировки, которая даёт разнообразные положительные эффекты для тела и психики.

Как и всякое действие с ребёнком, динамическая гимнастика предполагает тесный эмоциональный контакт обеих сторон (наверное, не нужно объяснять, что ребёнок, ещё не умея говорить, очень хорошо чувствует психологическое состояние окружающих). Поэтому важно, чтобы, приступая к занятиям, прежде всего, сам родитель был убеждён в их полезности и получал удовольствие от этой формы времяпрепровождения (впрочем – и вряд ли кто будет спорить с этим – общая уверенность и благое намерение являются залогом успешного исхода любого мероприятия ).

Возможно, глубже прочувствовать смысл динамической гимнастики вам помогут следующие доводы (наша статья Движение - это жизнь!")

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПЕРЕЙТИ К ПРАКТИКЕ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

1. Уверенность и позитивный настрой

Вы уверены, что без динамической гимнастики вам не обойтись? Или для вас это просто дань моде или повинность? Зачем это вашему ребёнку, как вы полагаете? Задайте себе эти и другие подобные вопросы. Осознайте, для чего вам это нужно. Поймите сам принцип воздействия этой, не скрою, серьёзной физической нагрузки на вашего ребёнка.

Проникнувшись симпатией к этому виду спорта, вы будете выполнять упражнения спокойно и уверенно, это ваше отношение непременно почувствует и ребёнок. При этом на первых порах я советую избегать присутствия на занятиях посторонних, которые не разделяют подобных взглядов на оздоровление ребёнка, ведь дети очень тонко чувствуют умонастроения окружающих. Хуже всего, если это кровные родственники – под причитания своей родной бабушки закапризничать может даже самый жизнерадостный малыш. Лучше исключите все эти «ахи», «охи» и «ой-какой-ужас». По крайней мере, на первое время, пока вы не приобретёте достаточно уверенности, чтобы сохранять спокойствие в любой обстановке.

2. От простого к сложному

Конечно, начинать следует с самых простых упражнений, соблюдая закон постепенности нарастания нагрузки. Первое, с чем вы познакомите ребёнка, - это безопасный захват. Потом будете поднимать его за ручки. Затем раскачивать. Потом раскручивать, и так далее. Неделю за неделей увеличивайте темп, амплитуду и время занятий.

3. Не переутомляйте и поощряйте

Воздействие динамической гимнастики является стрессогенным для ребенка. Важно чувствовать меру – находясь в постоянном зрительном, эмоциональном контакте с ребёнком вы не пропустите момент, когда он устанет или испугается. Скорчил гримасу сомнения и вот-вот захнычет? Остановитесь, прижмите ребёнка к себе, сделайте несколько ритмичных раскачиваний вместе с ним. Упражнения, которые ребёнок полюбит больше всего, чередуйте с теми, на которые он реагирует сдержанно.

Во время занятий может возникнуть сопротивление – вы отметите мышечное напряжение, испуг или недовольство ребёнка. В этом случае целесообразно задержаться на достигнутом или даже спуститься на более низкую ступень. У каждого ребенка свой темп овладения упражнениями. Иногда требуется приостановить занятие, с тем, чтобы вновь продолжить, но без надрыва. На каждом занятии создавайте предпосылки для более сложных упражнений. Не стоит совсем отказываться от занятий лишь потому, что вам «жалко малютку» - просто, скорее всего, вы предлагаете ему нагрузку, к которой ваш крошка не готов. Продолжайте делать гимнастику, сделайте её частью дневного распорядка.

4. Регулярность тренировок

Заведите ритуал. Рекомендуют делать гимнастику ежедневно в первой половине дня, лучше – после пробуждения и в комплексе с другими оздоровительными процедурами. Проснулись – разделись, сделали массаж, потом динамическую гимнастику, потом поплавали и закончили обливанием. После всех «заслуженных трудов» вручите ребёнку грудь – он поест с аппетитом и крепко заснёт.

Несколько слов о половых различиях

Обычно родители с удовольствием осваивают динамическую гимнастику с мальчиками, видя положительные результаты усилий, однако нередко сомневаются в целесообразности ее для девочек, опасаясь за формирование их фигур. Эти опасения абсолютно неосновательны. Гимнастика не приводит к существенному наращиванию мышечной массы, а оказывает основное воздействие на суставы и сухожилия, и совершенно не нарушает мужского или женского телосложения.

В какое время проводить занятия?

Лучшим временем для физической нагрузки считается первая половина дня, а кроме того, физкультурой вредно заниматься сразу после еды. Исходя из этих нехитрых условий, вы сами сможете выбрать для ребёнка время проведения занятий, ведь в каждом возрасте у малыша свой распорядок дня. Так, в возрасте четырёх-пяти месяцев дети спят обычно три раза в течение дня, и разумнее проводить занятия перед первым (утренним) сном. Впрочем, после динамической гимнастики не обязательно сразу укладывать его спать – если он не был нагружен ещё и водным тренингом, и обливанием, то вполне возможно, даже «перекусив» после гимнастики, он не захочет сразу спать. Не настаивайте – в конце концов, динамическая гимнастика это не только средство утомления ребёнка, но и просто форма вашего совместного досуга.

Из нашей практики:

У нас в возрасте 4-х месяцев случались два варианта.

Так, Анюта после ночного сна есть просила не сразу, а потому мы гуляли-играли минут 15-20. В какой-то момент я понимала, что девочка окончательно проснулась и мы начинали гимнастику. После неё обливались, делали массаж и немного сосали грудь. Слегка «перекусив», девочка хотела ещё движения и общения – её выпускали на пол, где она играла с игрушками и общалась с родственниками. И лишь спустя полчаса-час после гимнастики, основательно приложившись к груди, девочка ложилась на первый (утренний) сон.

А Данил в этом возрасте, напротив, по утрам просыпался голодный, как зверь. Он плотно наедался, лишь затем соглашался открывать глаза и общаться. После игр и «гуляния» в течение часа-полутора мы начинали делать гимнастику. После – шли плавать в ванне до последнего, и когда мальчик уже, что называется, «был готов» и похныкивал, мы обливались, и Данил получал заслуженную титю. Надо ли удивляться, что, досыта наевшись, он немедленно отключался и спал порой по три с половиной часа?

Когда начинать…

Есть разные точки зрения. Сторонники одной из них полагают, что чем раньше начать загружать ребёнка, тем лучше. Мол, крепче и здоровее будет, да и адаптивные способности у ребёнка тем выше, чем он меньше.

По другой версии, напротив, до полутора месяцев (или – по другим данным – до 40-го дня жизни) у ребёнка идёт адаптация к окружающей действительности, не случайно в этом возрасте он спит до 20-ти часов в сутки. Природа предусмотрела механизм предохранения от психических перегрузок. И напротив, периоды бодрствования резко увеличиваются после 1,5 месяцев жизни – тогда-то и советуют начинать динамическую гимнастику и прочие экстремальности (см. также статью Раннее плавание).

Из нашей практики:

Оба эти подхода я испробовала со своими младшими детьми. Среднего сына мы начали «занимать» гимнастикой довольно рано, уже к месяцу Данила вошёл в плотный ритм занятий, а в три месяца мы выполняли полный комплекс упражнений от двух до пяти раз в день.

С Аннушкой (то ли потому что девочка, то ли потому, что другой склад характера – не знаю), но получилось, что первые висы на ручках мы стали вводить только ближе к двум месяцам. В три она ознакомилась с полным комплексом упражнений, и лишь к четырём мы стали практиковать динамическую гимнастику ежедневно, как элемент распорядка – каждое утро после сна.

С другой стороны – не нужно шокировать ребёнка, наваливаясь на него с гимнастикой позже 3-х месяцев. Если он активно набирает вес, вы можете дать большую нагрузку на неподготовленные суставы. Относительно раннее начало занятий хорошо тем, что масса тела ребёнка ещё невелика, и по мере того, как вы разучиваете упражнения, растёт и ваша уверенность, и вес ребёнка, и … ваши мускулы!

…и когда заканчивать

Кроме шуток! Если подкидывать в воздух трёх- и даже пятикилограммовую детку не составляет большого труда, то шестимесячного «верзилу» вертеть не так-то просто. Между тем, дети динамические тем и отличаются, что чем они тяжелее, тем им веселее, но, увы, тем сложнее вам. В нашей семье, чем старше становился ребёнок, тем чаще динамическую гимнастику «свешивали» на папу. Впрочем, в какой-то момент и для него ноша стала тяжела, а потому параллельно мы приучали малышей к гимнастическому комплексу.

Время пролетит – не успеете оглянуться, а потому если у вас ещё нет гимнастического комплекса, поторопитесь восполнить этот пробел! Комплектации, материалы и цены различны. В доме, где с ребёнком практикуют динамическую гимнастику, должна быть хотя бы лесенка. А лучше – ещё турник, трапеция и кольца Сначала вы будете использовать лесенку как тренажер - когда малыш будет учиться вставать на ножки.

Наш Данила научился взбираться по лесенке раньше, чем ходить по земле. В шесть месяцев он доползал до лестницы и, цепляясь ручонками за перекладины, забирался до верхней ступеньки. Естественно, что как только он впервые был замечен за этим занятием, мы начали учить его и спускаться.

О безопасности

на гимнастическом комплексе нужно сказать особо. Я напомню вам о тесной эмоциональной взаимосвязи маленького ребёнка и окружающих взрослых. Поверьте, я не раз наблюдала в действии силу мысли: ребёнок взбирается на очередную высоту, он горд новым достижением, оборачивается за поддержкой и одобрением и … Внизу, с посеревшим от страха лицом, стоит бабушка и вскрикивает: «Ох, упадёшь!» … Что остаётся делать нашему герою? Улыбка сползает с его лица – ему сказали «упадёшь!», и как послушный малыш, он падает. Что тут первично: яйцо или курица? Падение или бабушкино предсказание?...

Поэтому! на том этапе, когда ребёнок ТОЛЬКО ЗНАКОМИТСЯ с гимнастическим комплексом (точно также, как и на этапе ОВЛАДЕНИЯ упражнениями динамической гимнастики) лучше исключить возможное вредное влияние посторонних. Когда он научится спускаться самостоятельно, и вы будете уверены в его силах – пожалуйста, приглашайте бабушек и хвастайтесь вашими новыми достижениями.

А пока – научите ребёнка самостоятельности. Не держите его руками – стойте рядом и будьте готовы поймать, но не позволяйте ему полностью переложить на вас ответственность. Как и в динамической гимнастике, здесь он тоже должен чувствовать, что это ОН САМ держится за перекладину, а НЕ ОНА держит его надёжной хваткой.

НАКОНЕЦ, ПРИСТУПИМ

Вы выставили за дверь пугливых бабушек;

Вы выбрали место и время;

Ваш малыш не голоден, но и не сыт;

Он ещё не устал, но и не только что проснулся;

Вы проветрили помещение (низкая температура стимулирует двигательную активность);

И раздели ребёнка (ползунки и распашонки не только будут вам мешать, они ещё и небезопасны во время занятий);

Ваши руки тёплые;

Вы никуда не торопитесь и ничего не боитесь;

Ребёнок лежит перед вами на спине…

1. Начните с мягкого прикосновения к коже ребёнка, посмотрите ему в глаза, мысленно пошлите ему добрый сигнал. Ваши поглаживания придадут ему уверенности.

2. Вложите большие пальцы в его ладошки (он с удовольствием за них уцепится), задайте лёгкое движение вверх, стимулируя его поднять головку (попытаться сесть)

3. Дайте ему крепче зажать палец в ладошке, а своей ладонью обхватите его кулачок. Потяните вверх, поднимите его в воздух целиком – «обезьянка висит». Вот и первое упражнение!

4. Если ничего страшного не произошло – продолжайте висеть до тех пор, пока «обезьянке» нравится. Сохраняйте зрительный контакт, подбадривайте малыша, хвалите, шутите. Лёгким раскачивающим движением переносите вес тела ребёнка с одной ручки на другую. Позднее вы будете раскачивать его то за одну руку, то за другую. Ещё позже он будет то же самое вытворять один – на кольцах или на турнике.

5. Из того же положения выполняется упражнение «Крестик». Подбрасывая ребёнка вертикально вверх, разводите его ручки в стороны. Не забывайте разговаривать с ребёнком!

6. Когда ваш малыш освоит висы на руках лицом к вам, вы можете перейти к упражнениям лицом от вас с висом на руках:

- Прижмите тело ребёнка спинкой к себе, вложите указательные пальцы в его ладошки и затем обхватите своими руками его кулачки (см. фото). Это – безопасный и активный захват, о котором мы говорили в начале. Начните с переносов веса тела с одной руки на другую и, с нарастанием вашей уверенности, переходите к раскачиваниям из стороны в сторону.

- Плавным круговым движением кисть левой руки подводите к локтю правой и наоборот, задавая телу ребёнка вращение вокруг вертикальной оси (см. фото).

- Позднее из этого положения вы будете выполнять боковые «забросы»: задавая телу ребёнка вращение вокруг вертикальной оси, вы одновременно подбрасываете его немного вверх и в сторону вращения таким образом, чтобы животиком он «приземлился» на ваше предплечье - см. фото)

- Теперь начните раскачивать ребёнка вперёд-назад. Увеличивая амплитуду раскачиваний вперёд, вы в конечном итоге можете забросить ребёнка вверх настолько, что его ягодицы «приземлятся» к вам на грудь, а лицом он будет обращён в пол. Слегка подтолкните его попку своей грудью и возвращайте тело ребёнка в исходное положение (см. фото).

- Позднее вы можете полностью прокрутить ребёнка (помня о мерах безопасности!): когда он «усядется» к вам на грудь, позвольте ему соскользнуть вниз, ОДНОВРЕМЕННО отпуская одну ручку. (Важно вовремя отпустить руку!) Он прокрутится вокруг второй руки (см. фото) и займёт исходное положение – спиной к вам.

7. Познакомимся с висами вниз головой. Сядьте на пол, положите ребёнка на животик на свои согнутые колени (см. фото).

Возьмите его руками за ножки в области щиколоток, на прямых руках поднимите в воздух – встретьтесь глазами (мои малыши любили в этот момент маму «клюнуть носом»)

- Продолжая удерживать зрительный контакт, переносите вес тела ребёнка с одной ножки на другую (некоторые дети в висах вниз головой засовывают кулак в рот и становятся очень сосредоточенными ). Опустите его обратно, грудью и животиком на ваши колени.

- После относительно щадящего знакомства с висами вниз головой лицом к себе можно подводить малыша к более активным упражнениям. Взяв ребёнка за голени, раскачивайте его вперёд-назад, постепенно увеличивая амплитуду. Когда он окажется в горизонтальной плоскости, пятками к вам, выполните «Пружинку» - толкните его вперёд, от себя , он согнёт колени и «спружинит».

- Кроме того, из положения вниз головой, лицом от себя можно выполнять те же упражнения, что и в положении на руках: начинайте с раскачиваний из стороны в сторону, переносите вес тела с одной ноги на другую. Выполните «крестик» и вращение вокруг вертикальной оси.

- В положение вниз головой может использоваться и захват двух ножек одной рукой одновременно – указательный палец помещается между щиколоток ребёнка, рука обхватывает обе ножки сразу (см. фото).

При этом свободной рукой вы страхуете его под грудку. Из этого положения можно выполнять «пружинку вверх» - ребёнок выполнит в воздухе стойку отталкиваясь от одной вашей руки обеими пятками (см.фото)

8. Теперь – боковые висы. Ребёнок по-прежнему к вам спиной (на первых порах хорошо, если перед вами есть ещё кто-то, кому можно улыбаться – ваши единомышленники, домашние животные, игрушки, а лучше всего зеркало). Вложите указательный палец правой руки в левую ручку ребёнка; левой рукой возьмите его за левую ногу, обхватив её в области щиколотки. Раскачивайте «обезьянку» из стороны в сторону, постепенно увеличивайте амплитуду так, чтобы в крайних положениях ребёнок оказывался головой либо вверх, либо вниз.

Повторите то же с правой стороной. Позднее из этого положения вы перейдёте в другую плоскость, и будете совершать полный круг ребёнком у себя над головой (см. фото) Кроме того, из бокового виса можно выполнить также «Крестик» - при этом хорошо растягиваются боковые мышцы.

Будем «качать пресс». Прижмите ребёнка спиной к себе, предплечье одной руки положите на область его тазобедренных суставов, свободной рукой страхуйте его под грудку или под животик. Позвольте ему наклоняться вперёд, задействуя мышцы спины и брюшного пресса. Не выполняйте всю работу за него – почувствуйте, когда ему нужна ваша поддержка, а когда он может справиться самостоятельно (см. фото).

«Лягушечка» - поддерживая малыша под попку, соедините его пятки вместе и плавно подведите их к туловищу ребёнка. Младенцы очень гибкие создания – вскоре вы заметите, что он, как йог, свободно «складывается пополам».

Это упражнение хорошо помогает при вздутии живота. Если вы со своей стороны не прилагаете больших усилий, поза лягушки доставит ребёнку удовольствие в любом возрасте. (Наша Анюта с этой позой познакомилась уже в первый час после рождения, и любит так складываться и сейчас - см. фото)

Отмечу, что переход от одной фазы к другой может занять у вас несколько дней или несколько недель – каждый ребёнок, как мы уже говорили, выбирает собственный темп наращивания нагрузки.

И НАПОСЛЕДОК

Будьте в контакте с ребёнком всегда, даже когда дело не касается динамической гимнастики – в любой ситуации позвольте ему почувствовать, что и он влияет на происходящее. Ведь это очень плохо, когда малыш воспринимает занятия с ним как неизбежную процедуру, а родителей – как некую стихию, проявлениями которой управлять совершенно невозможно. Тогда он стоически переносит тренировку, даже, казалось бы, и с благожелательным настроем. Такое отношение к занятиям вводит ребёнка в заторможенное состояние, ведет к подавленности и пассивности.

Малыш должен получить уверенность в том, что все пожелания будут учтены, что его реакции улавливаются родителями и принимаются во внимание.

Ведь динамическая гимнастика – это не просто комплекс обязательных тренировок. Это способ активного общения с ребёнком и это элемент образа жизни семьи.

Теорию динамической гимнастики, принцип воздействия тренировки на психику и тело ребёнка вы найдёте здесь, а в этой статье сомневающиеся могут ознакомиться с мнениями «за и против динамической гимнастики».

Огромное спасибо фотомодели Ане Крушинской!!!!!!!!!!!!!!