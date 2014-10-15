Ларингит и фарингит или Куда пропал голос?

Одни из самых частых проявлений ОРЗ этой осени – ларингиты и фарингиты, которые проявляются осиплостью или полной потерей голоса без высокой температуры.

Фарингит – это воспаление слизистой оболочки глотки и лимфоидной ткани, расположенной в глотке.

Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. А в свою очередь, гортань – это начальный отдел дыхательных путей, который связывает глотку и трахею и именно здесь располагаются голосовые связки. То есть при ларингите очаг воспаления расположен ниже по ходу дыхательных путей, тем при фарингите. И, если для фарингита более характерны боли в горле, то при ларингите из-за отека голосовых связок, скорее всего, пропадет или осипнет голос. Хотя при обоих этих заболеваниях могут быть и боли в горле, и першение, и кашель. Иногда фарингит переходит в ларингит, либо заболевание может начаться сразу с ларингита.

Причины острого ларингита и фарингита

схожи – это инфекции, в том числе вирусные (ОРВИ), а также корь, скарлатина, дифтерия и другие инфекции. Возбудителями этих заболеваний могут стать и пневмококки, и другие – кокки (стафило-, стрепто-). Вспоминая об этих инфекциях, поневоле вспоминаешь и о том, что причиной фарингита и ларингита могут стать непролеченные вовремя зубы, недолеченное воспаление в пазухах носа, которые до определенного времени ничем не напоминали о себе.

Но все же. Этой осенью та инфекция, которая распространяется по Екатеринбургу и вызывает массовую осиплость голоса у горожан (больших и маленьких) имеет прямое отношение к ОРВИ и называется она парагрипп.

Вирус парагриппа передается воздушно-капельным путем и вызывает заболевание, похожее на грипп (лат. para – около). Но, в отличие от гриппа, при парагриппе редко бывает очень высокая лихорадка и меньше выражена интоксикация (нет такой слабости, потери аппетита, как при гриппе). Зато именно при парагриппе у больного поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей: в них происходит воспаление, отек, в том числе и отек голосовых связок – вплоть до стеноза гортани у маленьких детей с нарушением дыхания.

Чем это опасно

Первым и какое-то время даже единственным симптомом парагриппа может стать осиплость голоса или его потеря. Учитывая, что при парагриппе вообще редко бывает высокая температура и общее состояние ребенка не страдает, особенно в первые дни болезни, такой ребенок может прийти в детский сад («накричался на улице» – так могут подумать родители). При увеличении отека на голосовых связках, а ткани у детей значительно больше склонны к отеку, чем у взрослых, голосовая щель, которая не только участвует в образовании звуков, но и пропускает воздух, может закрыться до критического размера. При наличии в группе 15-20 детей воспитатель может не заметить сразу то, что происходит с малышом. Далее дело будет только за скорой и за тем, насколько быстро она сможет приехать. Уважаемые родители, будьте внимательны к Вашим детям в том случае, если у них вдруг, да ещё во время сезона ОРВИ, сел голос. Совсем не обязательно, что это произошло по причине крика на улице накануне, а отсутствие повышенной температуры здесь не будет подтверждением того, что ребенок здоров.

В классике описание парагриппа выглядит так: болезнь начинается постепенно - субфебрильная температура тела, насморк с незначительными выделениями, сухой кашель, умеренная боль в горле, на которую ребенок может вообще не пожаловаться. Горло при парагриппе может и не быть покрасневшим – ведь гортань без специального оборудования ни родители, ни участковый врач не увидят – она расположена ниже. Также могут быть боли за грудиной и охриплость голоса.

У маленьких детей уже в первые сутки болезни могут развиться признаки стеноза гортани – появится беспокойство, лающий кашель, затруднение выдоха, шумное дыхание, одышка, бледность, цианоз. В таком случае, даже при отсутствии температуры, ребенку необходимо срочно вызвать скорую помощь и ни в коем случае не оставлять его с осиплостью или потерей голоса без постоянного наблюдения.

Важно. Для взрослого человека парагрипп практически не страшен, даже если у больного полностью пропадет голос. У ребенка такой симптом значительно более опасен из-за риска развития стеноза (сужения) гортани.

Практически единственным осложнением парагриппа является пневмония, которая чаще всего развивается как результат выраженного воспаления слизистой оболочки гортани и трахеи и присоединения к этому воспалению бактериальной инфекции.

Чем лечат парагрипп и как восстановить голос.

1. Голосовой покой. Воспаленные голосовые связки нужно поберечь, причем здесь важно помнить, что шептать при потере голоса – это даже ещё более вредно, чем пытаться говорить.

2. Питьё. Оно должно присутствовать в возрастной норме или чуть больше неё и ни в коем случае не быть горячим и кислым (исключаем все соки и тем более морсы), а преимущественно должно быть теплым и щелочным (в том числе подойдет и минеральная вода без газа). Говоря об объеме жидкости, не забываем, что при параграппе нет очень высокой температуры (то есть нет необходимости восполнения потерянной жидкости), нет выраженной интоксикации, зато есть склонность к отеку. И здесь важно «не переборщить».

3. Еда. Также исключаем все острое, кислое, соленое, со специями. Даем теплое и понемногу, лучше в полужидком виде.

4. Влажность воздуха. В квартире не должно быть перегретого сухого воздуха. Часто проветриваем, включаем увлажнитель, проводим влажную уборку. Если нет увлажнителя – брызгаем из пульверизатора. Воспаленные слизистые не должны быть пересушенными снаружи – в этом случае возрастает риск присоединения другой инфекции.

5. Ингаляции. Лучшее всего – с помощью небулайзера и несколько раз в день (5-6 в острый период). В небулайзер заливаем физиологический раствор (не воду, а именно физраствор). В первые дни болезни при выраженной осиплости голоса для снятия выраженного отека можно в физраствор добавить пульмикорт. Для детей суточная доза пульмикорта не должна превышать 0,25-0,5мг. и, конечно же, лучше, если его назначит врач. При отсутствии небулайзера могут помочь любые щелочные негорячие ингаляции (с раствором соды или с минеральной водой). При ларингитах для ингаляций лучше не использовать эфирные масла, так их раздражающее действие может вызвать резкий ларингоспазм. Также при ларингите для ингаляций нет смысла применять беродуал и лазолван, исключая те случаи, когда к ларингиту уже присоединился бронхит. Потому что гортань и голосовые связки не являются «органом-мишенью» для данных препаратов, а их «зона действия» находится значительно ниже – в бронхах.

6. В том случае, если у ребенка резкая осиплость голоса или его потеря наблюдаются более 3-5 дней, при этом имеется повышение температуры и присоединяется кашель – тогда лучше с врачом решить вопрос о необходимости назначения антибиотика. Все эти симптомы говорят о том, что воспаление выражено, а, значит, велик риск присоединения бактериальной инфекции или она уже присоединилась.

7. О пользе полосканий. Увы, при ларингите и фарингите полоскания горла не принесут значительной пользы – так как раствор просто не попадет в предназначенное для него место. В таком случае тот же отвар ромашки лучше давать ребенку пить в теплом виде и в небольших количествах.

8. О том, как лечит бабушка, или лечение по принципу «хуже точно не будет». Наша бабушка дает внуку при осиплости голоса теплое молоко, разведенное свежевыжатым морковным соком. Удивительно, но этот метод ему помогает восстановить голос. Правда, ненадолго.

Кстати, о похожем методе я в свое время слышала от профессора Уральской государственной консерватории Эдуарда Михайловича Чарели, который преподавал там курс сценической речи. Его рецепт: 100 грамм моркови сварить в 500 мл молока, остудить, выпить (не всё сразу, конечно). В его монографиях, которые можно, в том числе, найти в интернете, есть и другие методы восстановления голоса, которые больше подходят для профессиональных ораторов и в принципе предназначены больше для взрослых людей, так как среди ингредиентов там встречаются и плоды аниса, и коньяк, и сырые яйца. С детьми, на мой взгляд, лучше так не рисковать.