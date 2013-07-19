Ваш малыш выделяется среди других детей: он «живчик» и «вечный двигатель»? Как только утром делает первый шаг, то сразу бежит куда-то, опережая самого себя? Или он задает тысячу вопросов и одновременно старается открутить очередную деталь от старого радиоприемника?

Если всё это про вашего малыша, то, возможно, вы — родители ребенка, у которого синдром гиперактивности.

Однако не спешите расстраиваться из-за того, что ваш кроха страдает от этого недуга. Вероятно, он здоров и всего лишь спешит познать окружающий его мир. Ведь подвижность, любопытство, непоседливость — это естественные стремления маленького человечка и проявления его характера.

Поэтому давайте попробуем разобраться в некоторых понятиях и в самом заболевании, а также в загадочных абривиатурах, которые могут появиться в медицинской карточке вашего ребенка после посещения невропатолога.

Что представляет собой гиперактивность?

Как правило, на первый план проявления недуга выходит избыточная активность малыша. Однако чаще всего основная проблема заключается в том, что ребенок не может сконцентрировать свое внимание надолго на чем-то конкретном, из-за чего у него возникают проблемы с обучением и памятью. Поэтому это заболевание получило название синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

В зависимости оттого, что превалирует (гиперактивность или дефицит внимания) выделяют три варианта течения СДВГ:

I. Синдром чрезмерной двигательной активности без дефицита внимания.

II. Изолированный дефицит внимания без гиперактивности. Как правило, эти детки постоянно «витают в облаках», они тихие и спокойные, но плохо концентрируют свое внимание.

III. Сочетание дефицита внимания с гиперактивностью. Этот вариант встречается наиболее часто.

К сожалению, с каждым годом количество детей, которые страдают от этого недуга, становится всё больше и больше.

Каковы причины заболевания?

Существует три основные группы:

· Наследственная предрасположенность

Предполагают, что заболевание развивается из-за мутации в генах, регулирующих обмен дофамина (специфического вещества, участвующего в передаче нервных импульсов). Нередко у малыша с СДВГ есть близкие родственники, которые имели подобные нарушения в детстве.

· Неблагоприятные факторы, возникающие во время беременности и родов

Примерно в 60-70% случаев они играют ведущую роль в развитии этого недуга. Сюда относят всякие «мелочи», которые быстро забываются, как только становится ясно, что самое страшное осталось позади:

* угроза прерывания беременности и внутриутробная гипоксия (кислородное голодание) плода,

* токсикоз, стресс (даже пустяковая обида), курение и нерациональное питание во время беременности,

* стремительные или затяжные роды, кесарево сечение.

* поражения центральной нервной системы ребенка во время беременности и родов, недоношенность (вес при рождении менее 2500 гр.).

· Социально-биологические факторы

Частые конфликтные ситуации в семье, развод родителей, неблагоприятные условия проживания, неправильная линия воспитания (нетерпимость, излишняя строгость к ребенку) тоже вносят немалую лепту в развитие заболевания.

Какие изменения происходят в головном мозге при СДВГ?

Как правило, толчок к развитию недуга дает несколько факторов в совокупности, которые ведут к возникновению минимальных мозговых дисфункций (ММД). При этом состоянии не возникает грубых нарушений структур головного мозга, но есть какие-то минимальные их повреждения.

ММД ведет к тому, что нервная система малыша начинает работать по-особенному: процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Хотя в норме между ними должно быть некое равновесие.

В результате кроха легко загорается, у него много энергии, которая выплескивается через край. Однако, к сожалению, остановится вовремя и самостоятельно он уже не может.

Как проявляет себя недуг?

Дорогие мамы, при синдроме дефицита внимания или гиперактивности грань между патологией и нормой зачастую очень тонка. Поэтому наличие или отсутствие у вашего ребенка заболевания может определить хороший специалист только после комплексного обследования. Но, чтобы обратиться к нему, вы должны понять «претендует» ли вообще ваш малыш на этот диагноз.

Итак, приступим…

Основные признаки заболевания:

· Ребенок не знает ни минуты покоя: он суетлив, постоянно двигается (часто без определенной цели) или ёрзает на месте, голова вертится в разные стороны. Если малыш не суетиться сам, то его руки находятся в постоянном движении: он что-то теребит, барабанит пальцами и так далее.

· Нередко у крохи появляются неуклюжие движения. Поэтому он частенько «не вписывается в поворот», роняет или ломает вещи, проливает чай или молоко. В результате вокруг ребенка постоянный хаос, он всё время ходит в синяках и ссадинах.

· У малыша с СДВГ недостаточный самоконтроль: даже если он устал, то продолжает двигаться, а, выбившись из сил, начинает истереть и плакать. Он не может сосредоточить свое внимание на чем-то конкретном хотя бы на некоторое время.

· У крохи есть проблемы со сном: он засыпает с трудом и спит недолго, излишне бодрствует, часто вздрагивает или вскрикивает во время сна.

· Такой особенный ребенок гораздо более сложен во всем: достаточно какого-то минимального воздействия, чтобы у него началась неконтролируемая реакция — смех, плач.

· Малыш задает много вопросов, но не дослушивает ответы на них, поскольку быстро отвлекается.

· Нередко такой особенный ребенок с трудом адаптируется в коллективе. В силу своей нетерпеливости он конфликтует со сверстниками и взрослыми, не признает авторитетов, не способен предвидеть последствия своего поведения. Таким образом, образуется «порочный круг», который может усугубить уже имеющиеся проблемы с обучением.

· У малыша с СДВГ нередко нарушена мелкая моторика. Поэтому ему трудны скрупулезные действия: завязывание шнурков, застегивание пуговиц и другие.

Кроме того, иногда ему сложно нарисовать мелкие детали или закрасить рисунок так, чтобы попасть в контур.

Зачастую у ребенка нарушена письменная речь: некоторые слова он может не дописать или начать писать их с второй-третьей буквы. То есть у него мысли опережают действия. Причем ребенок может несколько раз проверить написанное, но так и не заметить своих описок, что еще раз подтверждает наличие у него синдрома дефицита внимания.

Динамика развития заболевания

Нередко самые первые признаки недуга появляются рано: еще в возрасте до одного года. Малютка очень чувствителен к внешним раздражителям: звукам, искусственному свету, маминым манипуляциям, которые связаны с уходом. У крохи громкий плач и ему трудно остановиться.

Когда малыш начинает посещать детский сад, становится понятным, что проблема лежит гораздо глубже. Поскольку зачастую воспитатели жалуются, что ребенок неуправляем, расторможен, неспособен сконцентрировать свое внимание и усидеть на занятиях, а также выполнить минимальные требования. Причина такого поведения заключается в том, что центральная нервная система крохи неспособна справится с новыми требованиями.

Как правило, ситуация усугубляется в разы, когда ребенок начнет посещать подготовительную группу или школу. Это связанно с тем, что на несозревшие мозговые структуры усиливаются нагрузки (физические, психические), которые вызывают переутомление. В результате малыш становится неуравновешенным и вспыльчивым. У него может понизиться самооценка, а также появиться тики (подергивание века, частое моргание и другие), головные боли, беспричинный страх и даже заикание. Это приводит к низкой успеваемости в школе — несмотря на высокий интеллект.

Разумеется, у каждого ребенка признаки заболевания появляются не все и не сразу, а степень их выраженности варьирует. Поэтому заболевание может протекать в легкой, средней и тяжелой форме.

Так, когда же вы должны забить тревогу? Как понять, что ваш малыш нуждается в помощи?

Для этого существуют основные диагностические критерии:

· Говорить о дефиците внимания можно, если у ребенка в течение шести месяцев постоянно наблюдаются любые шесть из ниже перечисленных симптомов:

o трудно сосредотачивается на задании, и не может выполнить его без ошибок,

o не доводит начатую работу до конца,

o не может организовать порядок своих действий,

o часто отвлекается, выполняя задания (посмотреть в окно, выпить воды и так далее),

o отказывается от занятия или работы, которая требует усидчивости,

o не вслушивается в слова, даже если они обращены к нему,

o забывает ежедневные дела (убрать постель, умыться, одеться и так далее), часто теряет вещи,

· Говорить о гиперактивности можно, если у ребенка в течение шести месяцев непрерывно наблюдаются четыре любых из ниже перечисленных симптомов:

o постоянно двигается, ёрзает, почесывается и так далее,

o не может усидеть на уроках, вскакивает с места без разрешения,

o бегает без определенной цели «как заведенный», карабкается куда-то (даже в ситуациях, когда это неуместно),

o не может спокойно отдыхать, играть и соблюдать правила игры,

o кричит «с места» на уроках или, не дослушав до конца вопрос, начинает отвечать на него,

o не дожидается своей очереди (например, в игре).

Маме на заметку

Ребенок с СДВГ одинаково ведет себя везде (дома, в садике, в школе, во дворе) и со всеми (сверстниками, взрослыми). Тогда, как обычный малыш может быть непоседливым и беспокойным дома, но в садике, с малознакомыми людьми или в гостях кроха ведет себя куда спокойнее.

P.S. Если вы подозреваете у своего малыша синдром гиперактивности, обязательно обращайтесь к специалистам: невропатологу (он назначит лекарственные препараты при необходимости) и по возможности к нейропсихологу (он предложит определенную коррекционную программу именно для вашего малыша). Поскольку, чем раньше вы начнете лечение, тем больше шансов, что ваш малыш нормально адаптируется в коллективе, у него будет хорошая успеваемость в школе, а, повзрослев, он сможет полностью себя реализовать.

О коррекции этих проявлений и правилах для родителей гиперактивных детей - следующая статья Гиперактивный ребенок: что делать!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

