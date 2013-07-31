Гиперактивный ребенок: что делать

Продолжение. Начало: Гиперактивность - симптомы и причины. Черта характера или болезнь?

Знаете ли вы, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это не только детская болезнь? В некоторых случаях проявления заболевания наблюдаются как у подростков, так и у взрослых.

От этого недуга могут страдать люди разных профессий: адвокаты, повара, учителя, врачи, президенты компаний, артисты и другие.

Конечно, людям с СДВГ жить нелегко, поскольку они должны ко многому приспосабливаться. Однако, несмотря на это, они обладают явными преимуществами: у них потрясающее чувство юмора и большое количество свежих идей, они добры, очень энергичны и сообразительны.

Вероятно, именно поэтому среди известных людей так много тех, кто предположительно страдал от СДВГ. Такое заключение было сделано после изучения биографии каждого из них. Например, Томас Эдисон (изобрел проигрыватель, лампочку и кинокамеру), Александр Грэм Белл (изобретатель телефона), Уолт Дисней (придумал Диснейленд и Микки Мауса), Альберт Эйнштейн (великий математик) и многие другие.

Как видите, с СДВГ можно наслаждаться жизнью и даже стать известным человеком. Главное — направить избыточную энергию в нужное русло. Именно поэтому необходимо начинать лечение, как можно раньше.

То, что доктор прописал…

В идеальном варианте ребенок с СДВГ должен наблюдаться:

У невропатолога, поскольку иногда нуждается в приеме определенных лекарственных препаратов.

У нейропсихолога, который выявит, какие области у малыша развиты недостаточно (например, письменная речь, трудности обучения) и поможет их правильно сформировать.

Однако мы поговорим не о микстурах и таблетках или методах работы нейропсихолога, а о том, как создать дома необходимую остановку для выздоровления ребенка.

Для этого старайтесь придерживаться некоторых советов:

* Установите контакт с малышом перед тем, как дать ему конкретное задание: уберите все, что может помешать этому (игрушка, телевизор, музыка и другие факторы), обратитесь к крохе по имени и говорите с ним, а если этого недостаточно, дотроньтесь до него.

* Не ругайте и не читайте нотаций своему излишне активному малышу, поскольку он невосприимчив к наказаниям или выговорам. Просто примите как данность, что у ребенка слабая нервная система, и он искренне недоумевает, как у него в очередной раз получилось нашкодить. Ведь малыш и сам бы хотел быть паинькой, но самостоятельно не может сладить с самим собой.

* Касаемо запретов… Старайтесь чаще договариваться с малышом, но не запрещать. Тем более, слова «нет» или «нельзя» кроха просто пропускает мимо ушей.

А если вы всё же, что-то запрещаете ему, то объясните — почему. Или отвлеките его, предложив альтернативу. Например, если ребенок стал рвать обои (что нередко встречается), то, разумеется, вы должны запретить ему это. Однако предложите взамен другое занятие: дайте ему в руки ненужную бумагу и спокойно произнесите: «Порви это, а когда закончишь, все клочья собери».

* По возможности любое сложное задание разбивайте на этапы. Например, если надо убрать в комнате, скажите: «Вытри пыль», «Подмети в комнате» и так далее.

* Всегда хвалите малыша, даже если у него не получилось хорошо выполнить ваше поручение. Ведь он так старался… Такой подход куда более эффективен.

* Старайтесь быть постоянными. В одно и тоже время укладывайте ребенка спать, ходите с ним гулять, кормите, читайте сказу перед сном определенное количество минут и так далее. Такие привычные действия синхронизирует работу нервной системы.

* По возможности избегайте посещения мест с большим скоплением людей, поскольку это может чрезмерно возбудить вашего кроху.

* Давайте понятные и конкретные задания ребенку, а также объясняйте, как их выполнять. Например, если необходимо отнести чашку на кухню, так скажите: «Отнеси чашку с полосками/цветочками на кухню и отдай папе/маме».

* Старайтесь давать оценку поступкам крохи: «Ты хороший мальчик/девочка, но сейчас проступаешь неправильно (конкретно укажите, что именно). Надо поступать вот так (скажите, как именно)».

* Давайте выход избыточной энергии ребенка и направляйте её в нужное русло: организовывайте его день таким образом, чтобы он выматывался физически, но не эмоционально. Для этого полностью загружайте день: прогулки, занятия спортом (футбол, плавание), лепка, рисование, чтение книг и так далее. При этом не забывайте, что крохе должны быть интересны занятия.

* Постарайтесь, чтобы ребенок высыпался (включая дневной сон), поскольку недостаток сна может привести к еще большему гипервозбуждению и ухудшению внимания.

* За два часа до сна желательно, чтобы чрезмерная активность вашего малыша прекратилась. В это время займите его чем-нибудь более спокойным: почитайте книжку или расскажите сказку (но не ужастик!). В противном случае ребенок гарантированно трудно заснет, либо будет плохо спать.

* Старайтесь не конфликтовать в присутствии ребенка, поскольку ссоры взрослых истощают детскую психику.

* Будьте ровны и доброжелательны. Ведь ваше спокойствие — лучший пример для малыша!

* Ограничьте время просмотра телепередач и компьютерных игр.

* Приучайте к осознанному самоконтролю ребенка: путь считает от 1 до 10 перед тем, как что-нибудь сделать.

* Постарайтесь максимально обеспечить безопасность своему излишне активному ребенку, поскольку вероятность травм очень высока. Поэтому уберите с глаз долой все предметы, которые малыш не должен трогать (травмоопасные, колюще-режущие и другие). Кроме того, так вы будете меньше одергивать малыша.

* Не забудьте предупредить о предстоящих переменах ребенка (визит к врачу, перестановка мебели, поездки и так далее). Это даст возможность маленькому непоседе подготовиться к предстоящему событию и уменьшить вероятность конфликта.

* Ограничьте общение своего малыша с таким же гиперактивным ребенком, поскольку они могут друг друга «завести».

* Старайтесь не предъявлять завышенных требований к ребенку. Например, если он не очень хорошо учится, то не требуйте от него высоких отметок по всем предметам. Вполне достаточно иметь по двум-трем основным предметам хорошие оценки.

* Постарайтесь выявить или воспитать у малыша интерес к какому-то занятию. И обязательно хвалите его, даже за малейшие достижения, поскольку гиперактивный ребенок более чувствителен к похвале, чем другие дети. Например, если кроха удивительно быстро собирает пазл или выкладывает мозаику, хорошо поет. Когда ребёнок почувствует себя «докой» в определенной области, его уверенность в себе возрастет в разы, а вы воспрянете духом.

* Стремитесь придерживаться единой линии воспитания в семье, чтобы нервную систему крохи «не штормило» от педагогического разногласия взрослых.

* Помните о себе: старайтесь хоть иногда отдыхать и расслабляться. Ведь выкрутасы юного Соловья-разбойника или современной Маши могут утомить кого угодно. Поэтому по возможности привлекайте к уходу за малышом папу, бабушку, дедушку или более старших детей.

Разумеется, каждый ребенок индивидуален, поэтому для кого-то эти советы работают хорошо, а для кого-то не очень. Однако не сдавайтесь: ищите «ключик» к своему малышу — и вы обязательно его найдете! И не забывайте, что успех лечения намного больше зависит от вас, нежели от врача.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/