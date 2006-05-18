Ароматерапия для детей

Запахи детства... Полынь в соседском огороде, ароматная булочка с корицей, испеченная бабушкой, мокрые камни, хранящие дух моря… У каждого взрослого человека свои воспоминания, окрашенные живительными ароматами. Иногда они приходят к нам во сне или неожиданно окунают нас в атмосферу детства.

Почему же запахи манят современного человека? В чем их притягательная сила? Как обогатить свою жизнь и жизнь своих детей красотой ароматов? Какие методы современной ароматерапии можно использовать в уходе за детьми? Могут ли ароматы навредить ребенку? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах.

Издавна люди использовали силу природных запахов, чтобы улучшить настроение, выровнять психологическое состояние, снять усталость, восстановить и укрепить здоровье. Уже в доисторических культурах ароматам отводилось почетное место. Врачи и священнослужители, цари и фараоны, художники и музыканты воздействовали на физическое, эмоциональное и душевное состояние человека с помощью ароматов, несущих духовную энергетическую сущность растений.

Сегодня профессиональная ароматерапия предлагает множество методов использования эфирных масел в повседневной жизни, в семейном укладе. Люди научились выделять вещества-носители ароматов еще в Х веке, которые тогда же получили свое название «эфирные масла». Однако, по своему физическому и химическому составу они принципиально отличаются от жирных масел, таких как кукурузное, подсолнечное, соевое, оливковое, кунжутное, масло виноградных косточек. Благодаря своим компонентам эфирные масла обладают уникальными биологическими свойствами: противовоспалительным, антисептическим, антивирусным, иммуномоделирующим, бактерицидным.

Особенно ароматы созвучны миру ребенка. Дети наделены удивительной способностью чувствовать и безошибочно выбирать целебный для себя запах. Ароматы обогащают детство радостью, восторгом, блаженством. Многие сейчас знают, что для полноценного развития ребенка его восприятие необходимо насыщать яркими зрительными образами, разнообразными звуками, тактильными ощущениями. Но также важно дать ему возможность ощутить многообразие запахов, что заложит основу психологического здоровья и богатства его личности.

Применение натуральных эфирных масел в уходе за ребенком обусловлено их природной близостью к хрупкому и чистому детскому организму. К сожалению, рынок душистых веществ на сегодняшний день на 96% состоит из продуктов аромасинтеза, которые могут содержать химические заменители.

Основным принципом детской ароматерапии является применение 100%натуральных эфирных масел. Поэтому надо очень осторожно подходить к выбору ароматических средств, которые применяются в эстетических целях, массажной практике для поддержания психического и физического здоровья детей. Даже для детей, склонных к аллергическим реакциям, возможно использование аромамасел на тех же условиях, что и всем другим. Для тестирования предварительно нанесите на запястье немного разжиженного состава (менее концентрированного).

Рекомендуется строго придерживаться четырех основных правил детской ароматерапии:

Используйте только натуральные масла. Продукция аромасинтеза может вызвать у ребенка аллергическую реакцию, беспокойное поведение, нарушение сна, раздражение слизистой носа и глаз. Специалисты профессиональной ароматерапии (врачи, косметологи, психологи) используют продукцию только с гарантией высокого качества. В нашем городе лишь около десяти человек имеют сертификат специалиста профессиональной ароматерапии. Используйте программы, разработанные с учетом индивидуальных запросов и особенностей вашего ребенка. Специалисты профессиональной ароматерапии могут предложить вашим детям оригинальные аромакомпозиции «Ухо-горло-нос» - для ингаляций, «Умница» и «Оле-Лукойе» - для активизации процессов восприятия и внимания, восстановления позитивного эмоционального фона, «Свежий воздух» - для бактеризации воздуха в доме, составы с душицей или лавандой - для успокоения детей. Используйте аромамасла только в микродозах. Для их применения в ваннах, аппликациях, аромалампах и аромамедальонах уменьшите указанную в аннотации взрослую дозировку в 3-4 раза. Лучше взять меньше нужной дозы, чем больше. Помните, одна из особенностей растительных ароматов состоит в том, что их действие при больших и малых концентрациях противоположно по характеру: положительный эффект наблюдается при низких концентрациях и не наблюдается при высоких. Кроме того, при передозировке могут возникнуть тошнота, эмоциональное возбуждение, беспокойство. Готовя ванну для ребенка, предварительно обязательно растворите эфирное масло в ½ стакане молока, кефира, йогурта или в одной столовой ложке меда. ќто позволит эфирному маслу равномерно распределиться по всему объему воды, обеспечит безопасность и эффективность аромапроцедуры. Ароматерапия дает эффект только в случае продолжительного и поэтапного применения. ќто натуропатическое средство действует не сразу, а постепенно. Но при упорстве и терпении дает высокий эффект. Так, травяные сборы принимают 2 раза в день в течение двух недель. Такая процедура является одной из составляющих индивидуальной целостной ароматерапевтической программы, продолжительность которой может варьироваться от месяца до двух лет. Ванны же рекомендуется принимать через день, а продолжительность цикла (восстановительного или релаксационного) может быть от 7-10 дней до 21 дня. Максимальный срок хранения аромамасел - два года. Самые быстропортящиеся масла - цитрусовые (мандарин, апельсин, грейпфрут, лимон). Их можно хранить не более года. Не экспериментируйте с растительными ароматами. Обращайтесь за советом к специалистам профессиональной ароматерапии, которые разработают для вас индивидуальную программу, включающую в себя травяные композиции, смеси аромамасел для ванн, кремов, аромалампы, ингаляции и т.д. Разработке программы обязательно предшествует специальная система аромадиагностики, использующая более 65-ти природных ароматов. В нашей стране популяризацией ароматерапии занимаются специалисты московской фирмы профессиональной ароматерапиии «Ирис». В Екатеринбурге их представляет салон «Арома-плюс».

Воробьева У.Т., психолог высшей категории, психотерапевт, семейный консультант, специалист психологического центра «ПСИ-студия»

Плеханова Н.Д., психолог высшей категории, сертифицированный специалист профессиональной ароматерапии, специалист психологического центра «ПСИ-студия»

Журнал «Мои дети» № 6, 2006 г.