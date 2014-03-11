Витаминные комплексы для ребенка. Как выбрать?

Ребенок стал раздражительным, уже не радует хорошими отметками в дневнике, часто болеет? Нередко причина банальна — нехватка витаминов (гиповитаминоз). И вот тогда родители задумываются о том, какие витамины лучше для ребенка.

Известно, что витамины и минералы жизненно необходимы всем, а в особенности детям. Как узнать, какие и почему? Как распознать нехватку витаминов? Об этом - в нашей предыдущей статье Витамины для детей.

На самом деле не существует лучших витаминов. Все зависит от конкретной проблемы, которую необходимо устранить. И сейчас мы об этом поговорим.

Однако оговорюсь сразу, что данная статья носит лишь ознакомительный характер. Какие витамины принимать, дозировку, длительность лечения и его периодичность определяет только врач.

Какие витамины нужны для ребенка?

Конечно, самое лучшее — когда все полезности малыш получает из натуральных продуктов. Однако это происходит лишь в теплые летние месяцы. К сожалению, в календаре имеются периоды, во время которых организм крохи нуждается в «подкормке» витаминами извне — весной, осенью и зимой. И даже, если в это время малыш употребляет в достаточном количестве свежих овощей и фруктов, то все равно имеется риск развития гиповитаминоза. Поскольку при хранении овощей и фруктов витамины в них разрушаются.

Поэтому вам необходимо решить дилемму: приобретать общеукрепляющие витамины по возрасту или для борьбы с определенной проблемой. Что ж, давайте попробуем в этом разобраться.

Рахит

Пожалуй, не найдется мамы, которая не знает о витамине D.

Его применяют для борьбы с рахитом:

С целью профилактики назначается 100-200 МЕ/сутки, но не более 400 МЕ/сутки.

Для лечения дозировка зависит от степени доношенности ребенка, стадии заболевания, а также от его тяжести. Используемые препараты — витамин D3 (лучше водный раствор, поскольку он легче усваивается из ЖКТ) или его аналоги (Видехол, Вигантол). Однако в организме понижается также и уровень витамина А, С, кальция, магния и других полезностей. Поэтому иногда педиатры отдают предпочтение комплексным препаратам, содержащим как витамин D3, так и другие витамины с минералами: Поливт Беби, Мульти-табс Беби. Бэби

Поддержка иммунной системы

Перед наступлением сезона простуд и вирусных заболеваний эта группа витаминно-минеральных комплексов особенно востребована. Кроме того, отдать предпочтение им следует в период как самого заболевания, так и после него.

Тут необходимы комплексы, содержащие в себе витамины (С, Е и так далее) и минералы (селен, цинк, йод и другие). К таким препаратам относятся ВитаМишки immuno + (в состав входит и облепиховое масло), Алфавит В сезон простуд для детей, Мультитабс (существуют формы выпуска для малышей до года), Витрум Кидс, ВитаМишки bio + (в состав входят пребиотики).

При нарушениях зрения и для их профилактики

Не секрет, что сейчас на неокрепший организм малыша падает колоссальная нагрузка в детском саду, школе, дома. Ведь он должен усваивать большое количество информации, поэтому вынужден корпеть над книжками, искать сведения в Интернете. В результате страдает зрение.

Поэтому по возможности максимально защитите этот хрупкий орган от чрезмерных нагрузок и способствуйте повышению остроты зрения. Хорошо с этой задачей справляются витамины (А, В2, С, Е, D), омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, фолиевая кислота. Они входят в состав препарата Пиковит Омега-3 (назначается, начиная с трех лет).

Кроме того, для нормализации зрения и защиты ткани глаза от повреждающего воздействия свободных радикалов (неустойчивые частицы, разрушающие клетки) используется биологически активная добавка к пище — Черника-Форте для детей для глаз (применяется, начиная с трех до 14 лет).

Для роста и развития детей (общеукрепляющие)

Органы и такни ребенка развиваются неравномерно. Поэтому кроха должен получать все полезности при сезонном недостатке натуральных фруктов и овощей в соответствии с возрастными и суточными нормами, разработанными ВОЗ и FDA.

Такие витаминно-минеральные комплексы предназначены для применения у относительно здоровых детей либо у малышей, находящихся в периоде выздоровления после перенесенных заболеваний.

Именно этим требованиям отвечают целые линии витаминно-минеральных комплексов:

Пиковит

- Пиковит 1+ — для детей старше одного года. Благодаря своему составу способствует равномерному росту и развитию всех органов и систем.

- Пиковит 3+ омега3 — для детей старше трех лет. Препарат обладает противовоспалительными и нейропротекторыми свойствами (защищает нервную систему), положительно влияет на зрение.

- Пиковит 4+ — для детей старше четырех лет. В этом возрасте идет интенсивный рост и минерализация костей, поэтому в состав препарата, кроме комплекса витаминов, входит фосфор и кальций.

- Пиковит 5+ — для детей старше пяти лет. В состав препарата входят все вещества (витамины, минералы), необходимые для интенсивного роста и развития ребенка в этом возрасте.

- Пиковит 7+ — для детей старше семи лет. Хорошо помогает справляться с физическими перегрузками и переутомлением, улучшает аппетит и память.

Алфавит

Комплекс, который не сдержит искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов. Поэтому риск аллергических реакций сведен практически к нулю.

- Алфавит Наш малыш — от одного года до трех лет.

- Алфавит Детский сад — от трех до семи лет.

- Алфавит Школьник — от семи до четырнадцати лет.

- Алфавит Тинейджер — от четырнадцати до восемнадцати лет.

Мульти-табс

- Мульти-табс® Малыш — с одного года до четырех лет.

- Мульти-табс Юниор — с четырех до одиннадцати лет.

- Мульти-табс Тинейджер — с одиннадцати до семнадцати лет.

Кроме того, разработаны специальные витаминно-минеральные комплексы для лечения и профилактики гиповитаминоза у детей до года — Поливит Беби (с трех месяцев), Биовиталь Гель для детей.

Для укрепления костей и зубов

Интенсивный рост и формирование костей у малыша происходит скачкообразно. И то насколько крепкими будут в будущем кости и зубы ребенка, зависит от «подкормки» в эти определенные периоды. Поэтому малыш должен получить в достаточном количестве кальций, фосфор и витамин D, которые укрепляют кости.

Основные ингредиенты содержатся в следующих витаминно-минеральных комплексах: ВитаМишки calcium +, Юниор Би Биг VISION (биологически активная добавка), Мульти-табс Малыш Кальций + Дисней.

Согласитесь, крепкие зубки и кости в детстве — красивая улыбка и прямая осанка в будущем!

Если животик «взбунтовался»

Пожалуй, не найдется ни одной мамы, которая бы не знала, что в кишечнике у малыша в норме присутствуют полезные бактерии. Поэтому, разумеется, она старается добавить в рацион йогурт или кефир, которые обогащены бифидобактериями либо дать их в лекарственной форме. И это правильно. Однако не стоит забывать, что полезные бактерии должны на чем-то жить и размножаться. Для этого существуют пребиотики (Инулин, Фруктоолигосахарид и другие).

Пребиотики — вещества, которые не усваиваются, а также не перевариваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются в толстом кишечнике микрофлорой, стимулируя рост последних. В результате животик у малыша не вздувается, у него нормализуется пищеварение и аппетит.

К тому же, следует помнить, что витамины с пребиотиками нормализуют не только работу ЖКТ, но ещё и хорошо укрепляют иммунитет.

Пребиотики входят в состав таких витаминов, как ВитаМишки bio +, Пиковит пребиотик, Алфавит В сезон простуд для детей.

Улучшение памяти и работы нервной системы

В наш век всё стремительно летит вперед. Поэтому стрессовые ситуации — не редкость даже маленького человечка. Они связанны с учебой в школе, взаимоотношениями со сверстниками или взрослыми и другими причинами. В результате у ребенка нередко ухудшается память, понижается концентрация внимания, появляются беспричинные головные боли, он может стать агрессивным или впасть в депрессивное состояние. Особенно уязвим ребенок в начале учебного года, когда после вольного лета, на него падает колоссальная физическая и психическая нагрузка в школе.

Поэтому для предотвращения столь нежелательных последствий разработаны специальные витаминно-минеральные комплексы. В их состав входят самые главные витамины для нервной системы — группы В. Кроме того, в них присутствуют другие витамины (С, Е, А, D), минералы (Йод, Цинк, кальций и другие), фолиевая кислота, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Ими богаты некоторые витаминно-минеральные комплексы: ВитаМишки multi, Мульти-табс В-комплекс (назначается, начиная с 12 лет), Омега-3 сироп. Особенно эти комплексы рекомендуются для приема перед началом занятий в школе, чтобы уменьшить влияние стресса на организм ребенка.

Как видите, ситуации возникают разные, поэтому и решать их необходимо в каждом случае индивидуально.

Как правильно давать витамины ребенку?

Витамины для детей выпускаются в различной форме: в виде сиропа, жевательных таблеток, порошков, гелей и так далее. И это очень удобно. Поскольку не каждый малыш согласится проглотить пилюлю, тогда как от приятного сиропа или вкусной жевательной таблетки не откажется, да еще и добавки попросит. Благодаря чему вы можете вовремя восполнить дефицит витаминов и минералов в неокрепшем организме, помогая ему бороться с вирусами, бактериями или иными проблемами.

Однако не всё так просто. Ведь переизбыток витаминов и минералов может сказаться на здоровье ребенка хуже, чем их недостаток.

Поэтому старайтесь придерживаться нескольких простых правил:

* В первые месяцы жизни малыш не нуждается в поступлении витаминов и минералов извне. Поскольку находится на грудном вскармливании, получая с маминым молоком все необходимые полезности. Исключения имеются лишь для некоторых заболеваний (например, рахит). Или если кроха находится на искусственном вскармливании, да и то не всегда. А вот маме желательно посоветоваться с врачом и курсами принимать витаминно-минеральные комплексы.

* Всегда консультируйтесь с педиатром перед тем, как начать давать своему малышу витамины или минералы. Поскольку только он может определить, в каком именно комплексе или отдельном витамине нуждается ваш ребенок, рассчитать необходимую дозировку препарата, назначить с лечебной или профилактической целью, определить длительность и периодичность лечения.

* Соблюдайте рекомендованное в инструкции время приема препаратов, а также кратность.

* Старайтесь, чтобы малыш употреблял достаточное количество жидкости. Поскольку нагрузка на почки с началом приема витаминов или минералов возрастает.

* В первые три дня от начала лечения следите за ребенком, так как иногда витамины и минералы могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому при малейшем изменении в самочувствии малыша (покраснение щечек, появление сыпи на коже и другие) обращайтесь к педиатру. Кроме того, если препарат не подходит именно вашему малышу, то у него может появиться тошнота, диарея (понос), что говорит об индивидуальной непереносимости.

На заметку маме

Какими бы чудодейственными свойствами ни обладали витамины и минералы помните, что для нормального роста и развития ребенка этого недостаточно. Важно, чтобы ребенок высыпался, сбалансировано питался, достаточно гулял на свежем воздухе, минимум времени находился перед экраном монитора. Кроме того, необходимо исключить или уменьшить воздействие стрессов на ребенка и некоторые другие факторы.

Что делать, если у ребенка аллергия на витамины?

К сожалению, какие бы гипоаллергенные препараты ни были, иногда их употребление приводит к развитию аллергических реакций. Правда, в последние годы они встречается все реже и реже. Потому что большинство витаминно-минеральных комплексов для детей специально изготавливаются на основе натуральных красителей и ароматизаторов.

Но что же делать, если аллергическая реакция все же развилась? Из этой ситуации выход имеется: вам необходимо позаботиться о том, чтобы пища крохи была богата натуральными овощами и фруктами.

Небольшой список полезных продуктов, содержащих витамины и минералы:

* Витамин А находится в ячном желтке, моркови, капусте, морской рыбе, печени, сливочном масле, молоке.

* Витамин С в большом количестве содержится в свежей и квашеной капусте, плодах шиповника и черной смородины, цитрусовых, а также многих других овощах и фруктах.

* Витамин Е присутствует в цельнозерновом хлебе, проращенной пшенице, шпинате, растительном масле (подсолнечном, оливковом), брюссельской капусте, брокколи.

* Витаминами группы В (В1, В2, В6, В9, В12) богаты бобовые, свекла, томаты, печень, яйца, морковь, зеленые овощи, говядина, икра кисломолочные продукты, рыба и другие продукты.

* Витамин Д присутствует в рыбьем жире (сельди, тунца, макрели), печени рыб (трески, палтуса). Кроме того, не забывайте, что витамин Д образуется в организме самостоятельно под воздействием солнечных лучей.

* Калий находится в изюме, печеном картофеле, черносливе, семенах подсолнечника, арахисе, кедровых и грецких орехах, бобовых (фасоли, горохе), гречневой крупе, бахчевых, да и практически во всех ягодах, овощах, фруктах.

* Магний присутствует в изюме, грецких орехах, тыкве (в том числе и семенах), сое, горохе, огородной зелени, рисе, абрикосах, бананах. И еще он содержится в любимых лакомствах большинства малышей — в шоколаде и какао.

* Медь присутствует в гречке, картофеле, томатах, сладком красном перце, фундуке.

* Цинк входит в состав грецких орехов, мяса, всех круп, семечек подсолнуха, фундука.

* Йодом богата морская капуста и рыба (особенно тунец, лосось, палтус), свекла, грибы, яйца, говядина, молоко, сливочное масло, дыня, хурма. Кроме того, йод входит в состав йодированной соли.

* Железо больше всего содержится в мясе и субпродуктах (говяжьей и телячьей печени, почках), дарах моря (моллюски креветки, черная икра). Усвояемость — 25-30%. Железо присутствует также в овощах и фруктах (томаты, картофель, тыква и другие). Усвояемость — всего 3-5%.

Пожалуй, это все что можно было рассказать о применении витаминов или витаминно-минеральных комплексов в ознакомительных целях. Разумеется, тут освещены не все препараты. Ведь в рамки одной статьи невозможно уместить все сведения о каждом из них. Поэтому за более полной информацией обращайтесь к своему педиатру. Ведь только он сможет правильно подобрать витаминно-минеральный комплекс, рассчитать дозировку, определить длительность и кратность лечения.

И помните, что гармоничное физическое и психическое развитие малыша — не только залог его здоровья, но еще становление, как личности во взрослой жизни.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/