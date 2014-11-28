Ребенок с родителем в больнице или Где в больнице «красная» линия?

При обращении с ребенком в больницу, а особенно при лечении в стационаре практически у каждого родителя возникают вопросы – «разрешат ли нам быть вместе?», «можно ли с ребенком зайти в процедурную или в перевязочную?», «можно ли присутствовать во время дачи наркоза хотя бы пока ребенок находится в сознании?» и многие другие.

К сожалению, достаточно часто родители не знают своих законных прав, а медицинские работники не всегда располагают достаточным временем и желанием отвечать на такие вопросы. Мы попробовали разобраться с часть вопросов, возникающих у родителей.

Если обратиться к современному российскому законодательству, то вопрос возможности или невозможности госпитализации с ребенком родителя прописан достаточно просто и однозначно.

Федеральный закон Российской Федерации № 323 от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не ограничивает права родителей детей любого возраста на совместное пребывание в стационаре. Этому посвящена Статья 51 данного закона.

Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья

1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследования в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства.

2. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи.

3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

То есть совершенно однозначно родители или другие законные представители ребенка могут находиться с ним в больнице при любом возрасте ребенка. Ограничение «до 4 лет ребенка либо по медицинским показаниям» действует лишь как гарантия бесплатного выделения места и питания со стороны больницы.

В Федеральном законе № 323 есть ещё две статьи, которые будут полезны и интересны всем потенциальным пациентам. Эти статьи устанавливают приоритет прав пациентов при оказании им медицинской помощи и приоритет охраны здоровья детей, в том числе – создание в медицинских учреждениях условий для совместного пребывания с ними родителей.

Вот наиболее важные выдержки из этих двух статей Федерального (!) закона:

Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи

1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем:

1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации;

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента;

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени;

5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях;

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации…

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей

1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.

3. Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья….

5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями создают и развивают медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а также социальную инфраструктуру, ориентированную на организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.

При этом в главном медицинском законе России, каким в настоящее время является Федеральный закон № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", нигде не оговорены моменты, которые очень часто становятся «камнем преткновения» при лечении ребенка в стационаре – то есть куда же все-таки можно заходить находящейся с ним матери, а куда – нельзя.

Казалось бы, на эти вопросы должен ответить второй важнейший документ, по которому сегодня работают все медицинские учреждения России - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58

"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

В этом документе оговорены абсолютно все моменты, связанные с работой больниц, в том числе - где они должны находиться, как должны быть озеленены, какое в них должно быть освещение, вентиляция и сколько квадратных метров должно быть в каждом помещении.

Здесь же выделены классы чистоты помещений в зависимости от их назначения и требования к обследованию и допуску медперсонала для работы в них. Но родители здесь также нигде не фигурируют. Из чего мы, проконсультировавшись с медиками, делаем вывод, что в том случае, если родитель будет привит, обследован, одет и обработан как персонал, работающий в помещении определенного класса чистоты, то запретной «красной» линии по закону для него быть не должно нигде.

Все помещения в больницах подразделяются на 4 класса: от А до Г. Класс А самый чистый – это операционные и послеоперационные, отделения реанимации и интенсивной терапии, манипуляционные для новорожденных. Класс А подразумевает отсутствие золотистого стафилококка и степень очистки воздуха от микроорганизмов 99%.

Класс Б – это послеродовые палаты, палаты для недоношенных, для ожоговых больных, процедурные и перевязочные. Здесь золотистого стафилококка также не должно быть, степень очистки воздуха – 95%. Помещения класса В (в основном это палаты, отделения физиотерапии и кабинеты врачей) и класса Г (практически все остальные помещения больниц, включая хозяйственные) живут по менее строгим правилам и находиться в них, судя по всему, могут все.

Что касается чистых помещений классов А и Б. Эпидемиологи, исходя из требований к помещениям класса Б (это те самые процедурные кабинеты и большинство перевязочных) считают допустимым присутствие в них матери, одетой точно также, как и медицинская сестра, работающая в кабинете. Также хорошим доводом со стороны мамы здесь может стать наличие у неё санитарной книжки с указанием всех прививок, а ещё (особенно в случае конфликтной ситуации) – письменное заявление на имя главного врача больницы о своем намерении быть с ребенком в процедурной или перевязочной и указанием на то, что она готова предоставить медперсоналу свою санитарную книжку.

С операционными дело обстоит немного сложнее. В принципе, исходя из этических и профессиональных медицинских соображений родителям там лучше не находиться. Никто не знает, как поведет себя в ситуации, когда твоему ребенку вскрывают брюшную полость или сопоставляют отломки костей. Для родителя в операционной нет отдельного медика, который стал бы отвечать на вопросы, которые у родителя неминуемо возникнут и нет отдельного врача, который сможет оказать помощь папе или маме, если им вдруг станет плохо от увиденного. То есть в операционной родитель так или иначе все равно отвлечет на себя внимание бригады врачей, причем отвлечет он их от своего собственного ребенка. Но, с другой стороны, если родитель будет обследован точно также как хирург или реаниматолог (реанимация это тоже самый чистый класс А), то законных препятствий для него не будет и здесь.

Все в том же СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" прописаны такие требования к медперсоналу:

«При поступлении на работу в стационары (отделения) хирургического профиля медицинские работники проходят предварительный медицинский осмотр врачей: терапевта, невролога, гинеколога, дерматовенеролога, отоларинголога, офтальмолога. В дальнейшем осмотр у тех же специалистов проводится один раз в год. Дополнительные медицинские осмотры проводятся по показаниям.

Медицинские работники проходят следующие обследования:

- рентгенологическое обследование на туберкулез - крупнокадровая флюорография грудной клетки (в дальнейшем - один раз в год);

- исследование крови на гепатит С (в дальнейшем - один раз в год);

- исследование крови на гепатит В непривитых (в дальнейшем - один раз в год); привитые обследуются через 5 лет, затем ежегодно при отсутствии ревакцинации;

- исследование крови на сифилис (в дальнейшем - по показаниям);

- исследование мазков на гонорею (в дальнейшем - по показаниям);

- исследование крови на ВИЧ-инфекцию (в дальнейшем - один раз в год).

Проводятся лабораторные исследования: общий анализ крови и общий анализ мочи, в дальнейшем - один раз в год перед периодическим медицинским осмотром.

В зависимости от появившейся (выявленной) у медицинских работников патологии проводятся другие диагностические исследования.

К работе не допускаются лица с изменениями в легких туберкулезного характера, а также лица с гнойно-воспалительными заболеваниями.

Плановое обследование медицинского персонала хирургических стационаров (отделений) на носительство золотистого стафилококка не проводят. Обследование медицинского персонала на носительство условно-патогенных микроорганизмов проводят только по эпидемиологическим показаниям.

Персонал стационаров (отделений) хирургического профиля подлежит профилактической иммунизации против гепатита В в обязательном порядке при поступлении на работу в случае отсутствия данных о прививке. Один раз в 10 лет персоналу проводится прививка против дифтерии и столбняка. В связи с задачей ликвидации кори в стране проводится дополнительная иммунизация лиц до 35 лет, не болевших корью и не привитых живой коревой вакциной или привитых однократно. Иммунизация против других инфекционных заболеваний проводится в соответствии с национальным календарем прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.»

Безусловно, требования эти не так просты, но и не так сложны, особенно если желание родителя сильно, осознанно и действует он в интересах ребенка.

Вообще упомянутый СанПиН – это интереснейший документ, прочитав который можно почерпнуть массу полезной информации, которая пригодится во время лечения в больнице.

Например, там прописаны такие вещи, как необходимая частота проветривания палат – не менее 4 раз в сутки по 15 минут (вдруг кто-то попадет в палату с соседкой, которая «любит тепло и духоту»), нормы освещения в палатах (в том числе то, что в каждой палате, должен быть специальный светильник ночного освещения, установленный около двери на высоте 0,3 м от пола, в детских и психиатрических отделениях светильники ночного освещения палат устанавливаются над дверными проемами на высоте 2,2 м от уровня пола). Расстояние от коек до стен с окнами должно быть не менее 0,9 м. Расстояние между торцами коек в четырех - коечных палатах, а также между торцами коек и стеной в 2 - 3-коечных палатах должно быть не менее 1,2 м.

Расстояние между сторонами коек должно быть не менее 0,8 м, а в детских палатах и палатах восстановительного лечения - не менее 1,2 м.

В палатах должны быть установлены тумбочки и стулья по числу коек, а также шкаф для хранения личных вещей пациентов. Казалось бы, это мелочи, но именно эти мелочи способны испортить все впечатление во время лечения в больнице или даже стать причиной конфликтов с соседями по палате или медперсоналом.

Мы собираемся в ближайшем времени продолжить «юридический ликбез» по медицинским вопросам, в том числе по прикреплению к частным и государственным больницам, по хранению на дому медицинских карт, порядку направления к узким специалистам. Особенно в тех случаях, когда дети наблюдаются у них постоянно.