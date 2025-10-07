Ставить или не ставить прививки? Национальный календарь прививок

На вопросы молодых мам отвечает врач-педиатр, заведующая отделением «Новой больницы» Екатерина Геннадьевна Туринцева.

Необходимость профилактических прививок изучена и доказана врачами по всему миру. Российский национальный календарь прививок похож на подобные календари большинства стран мира. Дети в любой стране прививаются от гепатита В, от пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, дифтерии и полиомиелита, ротавирусной инфекции. Отличие, пожалуй, только в прививке БЦЖ, необходимость которой обусловлена распространённостью туберкулеза в нашей стране.

Первые полгода вакцинация ребенка происходит очень активно. Почему? Потому, что до этого возраста малыш защищен иммунитетом мамы. Он передается ребенку внутриутробно в виде антител к болезням, от которых привита женщина или которыми она переболела. Иммунитет к бактериалым инфекциям сохраняется до 2-3 месяцев, от вирусных – до года. Поэтому с 2-3 месяцев ребенку жизненно необходим собственный иммунитет. Современные вакцины с этим хорошо справляются.

Вакцинация позволяет ребенку и мамам не стакиваться с такими серьезными проблемами для малышей как пневмония, отит, кишечные инфекции.

Вакцины безопасны. Перед тем, как поставить прививку врач обязательно смотрит анализ крови ребенка, который показывает, насколько иммунная система ребенка готова к вакцинации. Если в крови ребенка достаточно нейтрофилов (более 800 ед), то вакцинация необходима.

! В муниципальных поликлиниках педиатр перед вакцинацией не требует общий анализ крови (п.5 Приложение N 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н гласит: «Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подлежат осмотру врачом (фельдшером)», то есть, назначить анализ крови педиатр может только в том случае, если у него есть сомнения относительно здоровья ребёнка).

Истории о том, что результатом прививки стало серьезное заболевание ребенка – чаще всего недостоверны. Они обычно связаны с тем, что у ребенка уже было невыявленное заболевание, первые симптомы которого возникли после вакцинации или даже через несколько месяцев после нее. Чаще всего это совпадение.

Можно ли отказаться от прививок? Да. Но таким родителям я говорю: «Вы сами привиты и защищены от серьезных болезней. Почему вы лишаете этого права своих детей?»

Еще один важный фактор. Раньше отказов от прививок было меньше. Таким образом, один не привитый приходился на сотни и тысячи привитых. Его защищал коллективный иммунитет. Он начинал работать, когда количество привитых было 90% и более. Болезни просто не имели шансов распространиться. Сейчас показатель «привитости» меньше, а значит риски для тех, у кого нет прививки, значительно выше.

Не ставят прививки детям только в трех случаях: онкология, туберкулез и тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины.

Даже детям с тяжелыми неврологическими проблемами показаны прививки. Если они заболеют корью или тяжелым гриппом, то неврологические проблемы усугубятся.

Национальный календарь прививок

