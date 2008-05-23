Мифы о детском здоровье и воспитании. Часть 2: от икоты до аллергии.

Первая часть «мифов» здесь!

В прошлой статье мы говорили о том, что ребенку после рождения нужно помочь адаптироваться в новом для него мире без жертв и разрушений. И признаки адаптации (чихание, младенческий насморк, жидкий стул) не нужно залечивать, чтобы не навредить. Молодой маме приходится проявлять недюжинную твердость, чтобы отразить нападки старших родственников. Ребенок чихнул, как-то не так завозился, выгнулся – со всех сторон полетели обвинения: замерз, заболел, а вот соседская девочка, например… а вот вы у меня… Какие еще предрассудки подстерегают малыша?

Икает – значит, замерз, чихает – простудился!

Все дети после рождения много икают, эта икота может продлиться 2-3 месяца. Ученые считают, что младенческую икоту вызывает плохая связь между мозгом и диафрагмой. Какой бы ни была причина, икота - совершенно безвредный и неотъемлемый атрибут младенчества. А слизистая носовых ходов крохи настолько нежная, что любая частичка пыли или резкий запах могут привести к чиханию. Чихание - это защитный рефлекс организма. У младенцев крошечные носы, даже самая маленькая капля слизи вызывает позыв к чиханию.

Водянистый стул после каждого кормления – понос или норма?

При грудном вскармливании новорожденные часто какают после каждого кормления. В этом нет никакой патологии, просто грудное молоко очень быстро усваивается (при искусственном вскармливании малыши какают реже). А водянистая консистенция объясняется жидким питанием.

Если родничок пульсирует, это указывает на ВЧД.

Пульсация крови в родничке свидетельствует о нормальной работе системы кровообращения малыша.

Пусть поплачет - легкие будут здоровые. Но недолго – накричит грыжу!

Нет никаких научных данных о связи между длительностью крика и развитием легких. При грыже происходит выход внутренних органов, например, петли кишечника, через отверстие в мышечных слоях брюшной стенки. Чаще всего таким "выходом" служит расширенное пупочное кольцо. Таким оно сформировалось во время беременности, а не оттого, что ребенок много плачет.

Если ребенок много плачет, то будет нервным, когда подрастет.

Особенности нервной системы наследуются в первую очередь от родителей. На ее развитие влияет течение беременности, а вовсе не плач малыша. Ребенок общается с миром посредством плача, это пока единственный доступный ему язык общения. Поэтому дети до года могут плакать много и очень много.

У правильной мамы ребенок не капризничает (не плачет, не болеет).

Этот миф остался от тех времен, когда материнство было единственной сферой, в которой женщина могла считаться компетентной. Малыш может и плакать, и капризничать, и болеть — это не зависит от качеств родителей. Но если мама воспринимает каждую тревожную ситуацию как свидетельство своей несостоятельности и испытывает вину, ей трудно принимать необходимые меры. Чтобы справиться с чувством вины, нужно расстаться с фантазией о собственном всемогуществе. Эта фантазия заставляет маму считать себя ответственной за все происходящее, забывая, что кроха живет не внутри нее, а рядом с ней. Ребенок – это отдельная личность! Он вправе возмущаться, когда хочет, испытывать различные ощущения, когда хочет, ребенок – это огромная отдельная жизнь, судьба, индивидуальность. А не просто некий материнский придаток.

Если ребенка подстричь наголо в год, волосы будут расти густыми.

Структура пушкового волоса и волосяной луковицы у грудничков отличается от их строения у взрослых. Волос малыша более тонкий и легче выпадает. В годовалом возрасте пушковый тип волос постепенно заменяется взрослым, независимо от стрижки наголо, которая создает оптический обман - кажется, что вырастающих волос становится больше, хотя это всего лишь изменяется структура волоса. Густоту волос дети наследуют от родителей. А вот повредить волосяные луковицы с помощью варварского бритья годовастика – проще простого.

«Кочерга» или щетинка младенцев.

После того, как исчезает физиологическая эритема (покраснение кожи) у некоторых новорожденных отмечается обильное шелушение кожи. При этом тело ребенка покрыто как бы плотной коркой, состоящей из отшелушенных клеток кожи, волосков, секрета сальных желез. Это и есть "щетинка". Достаточно провести по спинке вверх и вниз, как под ладонью ощущается как бы очень мелкая щеточка. Ее можно устранить, намазав спинку жирным кремом, спустя некоторое время – смыть. Либо после купания смазывать спинку кремом или грудным молоком. При своевременном купании младенца «щетинка» бывает редко. Она НЕ доставляет ребенку никаких неприятных ощущений. Чаще всего, ребенок с 2-3 недель плачет и выгибается, лежа на спине, из-за младенческих коликов, это волнение ошибочно принимается за беспокойство от «щетинки».

Однако есть и исключения, об этом интересно узнать тем, кто считает «кочергу» абсолютной выдумкой. У некоторых детей на спине, плечах, поясничной области с рождения растут густые и длинные пучковые волосы. В возрасте 7-8 месяцев волосы исчезают, но до этого они причиняют детям беспокойство, скатываются там, скапливая пыль - выделения сальных и потовых желез. "Латышки", как их еще называют, увеличиваются в размерах, подсыхают и становятся достаточно грубыми, что раздражает нежную кожу ребенка. Они беспокоят ребенка не столько потому, что "впиваются" в кожу, а потому, что при движении волосики натягиваются, вырываются нередко с корнем. Это очень неприятные ощущения. Но эту «кочергу» видно невооруженным взглядом, она выглядит как темные комочки и убирается теми же методами: ежедневным купанием, смазыванием кожи кремом или грудным молоком (волоски расклеиваются). И это крайне редкое явление.

Младенца надо мыть с мылом каждый день, а после ванны смазывать кремом.

Мыло сушит кожу, смывает естественную смазку. Девочек категорически нельзя подмывать с детским или другим мылом, чтобы не навредить микрофлоре. Лучшее косметическое средство для ребенка – это воздух. Если ребенок достаточно времени проводит голым, можно обойтись без кремов. Если вы используете присыпку или крем от раздражений, не забывайте почаще их смывать. Кожа должна дышать. Для ребенка кожа - вторые легкие.

Ребенку всего две недели, и уже появилась сыпь – это аллергия?

Из-за материнских гормонов, которые все еще находятся в организме младенца, у него часто появляется угревая сыпь в период между 2 неделей - 2 месяцем жизни. Это сыпь совершенно безвредна, проходит сама к двум месяцам и не требует лечения. Белые головки гнойничков можно смазывать перекисью или зеленкой.

Памперсы появились недавно, еще никто не знает, к чему приводит их использование.

Первая партия одноразовых подгузников фирмы Procter&Gamble была выпущена в массовое производство в 1959 году.

От памперсов опрелости у новорожденных появляются чаще.

У новорожденных чаще возникают опрелости, потому что в первые недели жизни урина содержит большое количество солей, которые раздражают нежную кожу. Поэтому опрелости могут появиться как с памперсами, так и с пеленками или марлей.

Мальчикам вредны памперсы, они приводят к бесплодию.

Сперматозоиды начинают образовываться с семи лет, полноценные сперматозоиды появляются после 10 лет, а до этого времени большинство уже памперсы не носят. Комаровский пишет: «Конкретные цифры, по данным многочисленных попыток измерения, таковы: при использовании марлевых подгузников температура мошонки составляет в среднем 34,9° С, а при использовании памперсов – 36,0° С. Ни о каких 45° С речь не идет и близко. Но дело даже не в этом: ведь измеряется именно температура мошонки, а не температура яичка. А разница здесь очень и очень принципиальна. Между яичком и окружающей средой имеются целых 7 (семь!) оболочек. Яичковая артерия, несущая кровь в мошонку, проходит прямо в середине мощного венозного сплетения, и это создает идеальные условия для отдачи тепла. Нагреть кожу мошонки не проблема, но разогреть (перегреть) сами яички – задача не из легких – уж слишком велики компенсаторные возможности системы теплорегуляции. Последняя фраза подтверждается многочисленными опытами, по изучению активности сперматозоидов у жителей теплых (очень теплых) стран, а также у мужчин, которые работают при высокой температуре окружающей среды. Все исследователи приходят к одним и тем же выводам: если яичко от природы нормальное, т.е. если нет анатомических дефектов, никакое повышение температуры окружающей среды не сможет помешать человеку, успешно (результативно) заняться продолжением рода.

Дабы закрыть тему взаимоотношения памперсов и младенцев определенного пола, отметим, что если «мальчики и памперсы» - проблема мифическая, то «девочки и памперсы» - реальная. Несвоевременная смена подгузника и (или) нарушение техники подмывания, способствуют попаданию кишечных бактерий во влагалище и возникновению конкретных болезней. Понятно, что причина этих болезней – нарушение правил ухода, а вид подгузника никакого принципиального значения не имеет. Недостаток памперса – сложнее обнаружить сам факт «укакивания», недостаток многоразового подгузника – кал, смешанный с мочой, имеет более жидкую консистенцию, легче происходит инфицирование».

Мифы о развитии в раннем возрасте

Ребенок в годик обязательно должен ходить.

Ребенок имеет право не желать ходить до 16 месяцев. Никакой связи между временем первых шагов и дальнейшим развитием ребенка не выявлено.

Ребенок должен спать в отдельной комнате с первых дней жизни.

Ребенок должен спать. И вы должны спать. Поэтому места для сна должны быть выбраны так, чтобы всем было комфортно. И если всем хорошо в одной постели, то это вполне нормально. Можно ставить в свою постель короб от коляски. Можно поставить кроватку вплотную к родительской кровати. Можно отправить малыша спать в соседнюю комнату, если вам нравится среди ночи бежать на тревожный зов. Лишь бы всем было хорошо.

Ребенка надо высаживать на горшок с 6 месяцев.

Ничто не указывает на то, что раннее приучение к горшку повышает интеллект ребенка. В остальном же, не важно, когда вы начнете это делать, важно, чтобы это не стало проблемой. Поэтому, если вас раздражает, что вы десять раз объяснили, а он все равно писает в штаны, то перестаньте объяснять и отложите обучение до лучших времен.

В различной литературе называются разные сроки - от первого дня жизни (ребенок с рождения начинает беспокоиться перед дефекацией) до 4 лет (над ним начнут посмеиваться друзья во дворе и он сам научится), поэтому делать из этого проблему не стоит.

Не укачивать младенцев! Они от этого вырастают разбалованными.

Укачивать, если без этого никак не обойтись. У них при этом тренируется вестибулярный аппарат, развиваются структуры мозга, ответственные за движение, улучшается пространственная координация. Кроме того, они засыпают, что приятно для всех. Детям, девять месяцев проведшим в качающейся материнской утробе, очень недостает таких ощущений после рождения.

Вы неправильно воспитываете ребенка, у него же истерия!

В развитии любого, даже находящегося в идеальных педагогических условиях, ребенка могут быть периоды, когда его характер резко портится. У детей в поведении преобладает демонстративность: они бесконечно что-то демонстрируют, проверяя реакцию взрослых. Им очень важно знать, изменится ли привычный мир вокруг, если всяко-разно проверить его на прочность. Это нормально, это должно быть. Психологи называют тихих и послушных детей, не умеющих выпускать эмоции, своими потенциальными клиентами в будущем.

Мифы о лечении часто болеющих детей

Цитаты из книги врача-педиатра Евгения Комаровского «ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей»:

Дети болеют ОРЗ чаще, чем взрослые. Это норма. Это закон жизни. Ребенок рождается с незрелой иммунной системой. Она формируется, совершенствуется. На это необходимо время. Ребенка окружает множество людей, каждый из которых – носитель огромного количества вирусов и бактерий. И взрослые, и дети контактируют с микроорганизмами интенсивно и постоянно – ежеминутно, ежесекундно. Но ребенку только предстоит выработать к этим микроорганизмам иммунитет. Ребенок не может не болеть ОРЗ. Но Природа сделала все для того, чтобы эти частые детские болезни были не опасными. Организм ребенка в подавляющем большинстве случаев легко справляется с ОРЗ, поскольку владеет эффективными системами защиты – местным и общим иммунитетом. Да, эти системы несовершенны, не полностью сформированы, но они вполне достаточны для того, чтобы нейтрализовать респираторные вирусы. И каждая встреча с вирусом – это тренировка, формирование, совершенствование.

Лечить ОРВИ – это не значит давать лекарства. Это значит создавать такие условия, чтобы организм ребенка максимально быстро и с минимальными потерями для здоровья справился с вирусом. Лечить ОРВИ – это значит обеспечить оптимальные параметры температуры и влажности воздуха, тепло одеть, не кормить, пока не попросит, активно поить. Солевые капли в нос и парацетамол при высокой температуре тела – вполне достаточный список лекарств. Любое активное лечение препятствует формированию иммунитета. Если ребенок часто болеет, так значит, любой лекарственный препарат должен применяться лишь тогда, когда без него однозначно нельзя обойтись.

Заболел. Увлажнили, проветрили, напоили, закапали нос. Выздоровел. Походил два дня в детский сад. Заболел. Увлажнили, проветрили, напоили, закапали нос. Выздоровел. Мы ничего опасного, плохого, вредного не делали. Но если каждый чих – повод для назначения десятка сиропчиков-таблеточек, для издевательств под названием «отвлекающие процедуры», для инъекций антибиотиков, для тщательного обследования, для консультации десятка специалистов, каждый из которых считает необходимым добавить к лечению еще парочку-другую препаратов – такие ОРЗ однозначное и очевидное ЗЛО, и такие ОРЗ бесследно не проходят и безболезненно не перерастаются. И для такого ребенка детский сад опасен. И родители опасны. И врачи… Если ребенок болеет ОРЗ часто, пусть даже очень часто, но выздоравливает не с помощью лекарств, а естественным образом – так пусть болеет, пусть ходит в детский сад, пусть вообще делает, что хочет. Это не вредно – так болеть и так выздоравливать!

Известный диетолог, педиатр АНАТОЛИЙ ВОЛКОВ (интервью для журнала «Коммерсантъ»):

Если в организме ребенка обнаруживаются неполадки, надо ли их исправлять как можно быстрее?

Если мы не говорим о каких-то острых ситуациях, то, как правило, это не имеет смысла. Увидев, что какая-то функция тормозится, ребенка сразу начинают лечить, что не очень корректно. Ведь можно посмотреть, почему он тормозит. Мы ведь не лечим ребенка, когда он учится ходить и все время падает, - так почему же надо лечить организм, который учится правильно функционировать. С растущим организмом надо быть предельно аккуратным, и чем меньше ты в него вмешиваешься, тем лучше.

Хорошо, но ведь у детей все время температура, насморк, еще что-то. И что же не лечить?

Я не говорю не лечить, я говорю — лечить правильно и сделать все возможное, чтобы обойтись без лекарств. Например, зачем бороться с температурой, которая является производной самого организма: это его защитная реакция, а не повод дать таблетку. Есть ситуации, когда температура поднимается очень высоко, но и в таком случае не надо вообще выключать эту функцию, достаточно ее просто снизить с 40 до 38,8. Надо вернуть температуру в зону нормальной переносимости, а не воспринимать ее как личного врага.

А как бороться с высокой температурой без таблеток?

Ребенка, чтобы убрать компресс из одежды, надо раздеть. И не страшно, если его знобит. Ведь если его одеть, мы не ему температуру снизим, а вокруг повысим, уберем дрожь, но оставим температуру. Ведь никому не приходит в голову охлаждать компот, завернув его в теплое одеяло. Здесь то же самое. Потом при помощи холодной клизмы надо очистить кишечник — это, с одной стороны, выведет из организма большое количество токсинов, а с другой — охладит печень, которая сразу начнет активнее работать. И, в-третьих, надо облить ребенка холодной водой, что заставит сработать центр терморегуляции и выкинет через кожу много мусора. Все это сильно облегчает организму борьбу с инфекцией.

И что, прямо бедного грудного ребенка под ледяную воду?.. Да вас любая мамаша убьет.

Почему бедного и почему под ледяную? Если это маленький ребенок, то ему, для того чтобы температура упала, будет достаточно и 25-градусной воды. А насчет мамаш, ну видите, живой же пока. Ну, в первый раз у них рука, конечно, дрожит, потому что они представляют себе, как им было бы холодно на месте ребенка, но потом, когда они видят, что это дает результат, рука перестает дрожать.

При температуре ребенка полезно укутать и дать хорошенько пропотеть.

Укутывание увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. К тому же температуру этим способом не собьешь. При укутываниях возрастает риск осложнений после болезни.

Ребенку при простуде необходим постельный режим.

При длительном лежании снижается вентиляция легких и бронхов, в них могут начаться застойные явления. Учитывая то, что инфекция имеет свойство «спускаться» сверху вниз по дыхательным путям, риск получить бронхит или воспаление легких выше у тех, кто «пересиживает» грипп, вообще не вылезая из постели. А еще в лежачем состоянии замедляется обмен веществ и кровообращение, что также затягивает выздоровление.

Больного ребенка надо часто и много кормить, чтобы сил набирался.

Смотря чем. На переваривание белковой и жирной пищи затрачивается слишком много энергии и времени. А все силы организма сейчас должны быть направлены на борьбу с инфекцией. Поэтому не откармливайте больного ребенка мясными бульончиками. Предпочтительнее давать (если это не кишечные инфекции) фрукты - особенно все цитрусовые, свежие и тушеные овощи, отварную рыбу, витаминные морсы. Вирус гриппа не любит щелочной среды, поэтому при гриппе полезно пить минералку без газа. При кишечных болезнях отменяют всю еду, в период восстановления дают безглютеновые каши, кефир, парные овощи. И если ребенок отказывается от любой еды – это прекрасно. Он выздоровеет гораздо быстрее, так как организм все силы затратит именно на это.

Лучшее средство от простуды - чай с малиной.

В малине действительно содержится небольшое количество салициловой кислоты. Но при этом малина дает нагрузку на печень и снижает работу почек, а детям это ни к чему.

Мифы о типичных детских болячках

Ангина

Больное горло можно полечить люголем, как в детстве.

Использовать этот варварский метод современные врачи не рекомендуют: ни к чему дополнительно раздражать и так воспаленную слизистую йодным раствором. А вот обильное питье помогает вымывать из организма токсины, образующиеся в процессе болезни. Другое дело, что при болях в горле не стоит поить малыша традиционным клюквенным морсом или другими кислыми напитками, они могут создавать благоприятную среду для развития микробов и еще больше раздражать горло. Главное, чтобы напиток не был очень горячим и дополнительно не травмировал слизистую.

Заболеть ангиной можно от переохлаждения.

Ангина не имеет с простудой почти ничего общего. Ангина - это острое инфекционное заболевание, которое вызывается микробами, вирусами или грибками. Правда, проникнуть в организм она может действительно на фоне переохлаждения, которое вызывает снижение иммунитета и делает организм беззащитным.

Если удалить миндалины, у ребенка не будет болеть горло.

Еще недавно даже у врачей не было в этом сомнений - в некоторых странах практически всем детям их удаляли в 5-6-летнем возрасте. Однако современная медицина имеет на это совершенно другую точку зрения. Сегодня считается доказанным, что миндалины организму нужны как раз для защиты от инфекций и их отсутствие серьезно осложняет работу иммунной системы. К тому же любое хирургическое вмешательство небезразлично для детского организма и его стоит применять только тогда, когда все другие методы лечения себя исчерпали. Поэтому сегодня врачи направляют детей на удаление миндалин только в исключительных случаях.

Автор подборки: Гуриева Залина Сталинбековна - врач-педиатр, инфекционист, к.м.н., консультант сайта detstvo.ru.

Ветрянка

Ветрянкой нельзя заболеть повторно!

После перенесенного заболевания вирус не исчезает из организма, а «засыпает» в потаенных закоулках спинного мозга. При снижении иммунитета вирус может вновь «проснуться» и спровоцировать так называемый опоясывающий лишай. Часто это бывает, если человек переболел ветрянкой в грудничковом возрасте - у таких крошек болезнь протекает в стертой форме. При стертой форме редко возможно повторное возникновение заболевания.

Заразиться можно и через третье лицо.

Заразиться можно только воздушно-капельным путем, т. е. через выделения больного при кашле, чихании. «Принести» возбудителей болезни на себе нельзя. Например, воспитательница детсада, где бушует ветрянка, не может заразить своего неболевшего ребенка, принеся возбудителей инфекции на одежде.

Ветрянку можно не лечить, оспочки прижигать необязательно - сами подсохнут и отвалятся.

У безобидной ветрянки бывают очень серьезные осложнения: воспаление мозговых оболочек и роговицы глаза, пневмония, воспаление кожи и подкожной клетчатки. Зеленка или перекись препятствуют проникновению бактериальной инфекции и подсушивают пузырьки.

Во время болезни нельзя купаться.

Купать ребенка во время болезни не только можно, но и нужно. Грязная кожа - отличная среда для размножения болезнетворных микробов, провоцирующих бактериальные осложнения. Ванна успокаивает неприятный зуд. В воду можно добавить слабые антисептики или соду.

Автор подборки: к. м. н. Андрей Степанов, старший научный сотрудник отделения для недоношенных детей Научного центра здоровья детей РАМН, интервью для kp.ru.

Аллергия

При беременности нужно исключить из рациона продукты-аллергены (яркие фрукты и ягоды, молоко, орехи), чтобы у ребенка не было пищевой аллергии.

Врач наверняка порекомендует воздерживаться от них, особенно в последние месяцы. Врачей мало волнует, что беременная употребляет каждый день сухарики, чипсы, пепси-колу, другие продукты с избытком соли и вредной химии. Если она спросит врача, можно ли ей съедать в день пачку чипсов, он пожмет плечами и ласково попросить не злоупотреблять ими в промышленных масштабах. Есть даже врачи, рекомендующие пить беременным красное вино «для пользы». То, что химия (ароматизаторы, консерванты) в дозах, вполне достаточных для совсем крошечного младенца в утробе, свободно проникает через плаценту, не волнует никого. То, что от спирта происходят спазмы и не поступает кислород – тоже не волнует. Зато свежие фрукты и ягоды в сезон, когда они богаты витаминами – ни-ни. Нет научных доказательств тому, что у ребенка будет аллергия на продукты, которые мама употребляла во время беременности, если она ими не злоупотребляла в масштабах, вызывающих расстройство кишечника и аллергию у нее лично.

Если у ребенка аллергия на шерсть животных, можно завести кошку-сфинкса

Отвечает детский аллерголог Корначева Любовь Алексеевна, консультант сайта atopik.ru: «Это частое заблуждение. Источником аллергенов у домашних животных могут быть не только шерсть, но и перхоть, слюна, секреты желез, моча и т.д, поэтому "лысые" животные тоже могут вызвать аллергию».

Аллергия бывает на сахар.

Аллергия – это битва иммунной системы организма с каким-либо белком. Сахар - углевод. Тем не менее, детям с пищевой аллергией сладости противопоказаны, поскольку при их приеме быстро нарастает уровень сахара в крови, а это способствует усилению аллергических проявлений. Часто дети реагируют на химические добавки, которые в изобилии содержатся в современных сладостях и печенье.

Любые высыпания на коже, диатез – это аллергия.

Неблагоприятные реакции на пищу – куда более широкое понятие, чем аллергия. Непереносимость пищевых продуктов, не связанная с аллергией, появляется при отсутствии ферментов, переваривающих те или иные пищевые вещества. У ребенка, который родился со стерильным кишечником всего 5-6 месяцев назад, еще не может быть достаточно ферментов для переваривания всех продуктов. Поэтому кожные реакции в этом возрасте возникают, когда органы пищеварения не справляются с едой, слишком рано введенной в рацион. У каждого ребенка свой график ввода прикорма. Он не обязан пить сок в возрасте, обозначенном педиатром, как оптимальный. Он не обязан кушать кашу до года вообще, тем более – молочную. И вовсе не обязан нагружать свой организм раньше времени, как того требуют таблицы ввода прикорма, утвержденные 11 лет назад, а то и раньше. Если ребенку ввели прикорм раньше полугода, и у него появились высыпания на коже, это в большинстве случаев сигнализирует о неготовности к прикорму. И не надо заедать в этом случае прикормы креоном или хилак-форте, нужно с ними просто подождать пару месяцев.

Материалы, опубликованные в данной статье, являются информацией для размышления. Для постановки диагноза, получения рекомендаций по питанию и назначения лечения обращайтесь к лечащему врачу.