«Мама, у меня болит голова». Вспомните, как часто вы слышали эти слова от своего ребенка? И, наверняка, не раз и не два раздумывали о причине этой жалобы. Однако не всегда находили её, полагая, что это просто детский каприз или нежелание идти в школу. Тогда как этот симптом нередко свидетельствует о наличии серьезной проблемы со здоровьем у малыша.

К тому же, иногда, к сожалению, случается и так: кроха слишком мал, чтобы рассказать о том, что его беспокоит. И тогда вам остается лишь одно: догадываться о причине его капризов и плача.

Поэтому давайте разберемся, каковы наиболее частые причины головных болей у детей, как их распознать вне зависимости от возраста вашего крохи. А также, что делать и куда бежать с этой проблемой? Случаи поздно выставленного диагноза нередки, поэтому лечение при этом малыш получает неправильное. Да и одной пилюлей в этом случае просто не обойтись.

Что такое головная боль?

Головная боль (в медицинской терминологии «цефалгия») — это любые болезненные ощущения в зоне от бровей и переносицы до затылочной области.

По сути, головная боль — рефлекторный механизм, выполняющий защитную функцию. Он состоит из рецепторов, воспринимающих болевые раздражители, а также структур головного мозга, которые анализируют их в зависимости от источника.

Болевые рецепторы располагаются во всех анатомических образованиях головы и головного мозга: в стенках кровеносных сосудов, оболочках головного мозга, надкостнице, мягких тканях головы и других структурах.

Собственно раздражение болевых рецепторов определенными веществами и дает ощущение головной боли. А её появление — сигнал тревоги, свидетельствующий об изменении нормальной работы нервной системы.

Головные боли у детей встречаются несколько реже, чем у взрослых. С одной стороны — это свидетельство того, что у них незрелая нервная система, с другой — говорит о её высоких компенсаторных возможностях.

Немного статистики…

Головная боль у детей — вторая по частоте жалоба после болей в животе.

По медицинской статистике от 3 до 8% детей дошкольного возраста страдают от головных болей, 15% жалоб поступает от школьников начальных классов, но большинство (приблизительно 80%) — от ребят старше 10 лет.

Пик начала головных болей приходится на возраст:

от 6 до 7 лет, когда это связанно с адаптацией к школе

13-15 лет, в период полового созревания

Головная боль у ребенка: будьте бдительны!

Существует около 10 типов головной боли, которая является признаком более 50 заболеваний. Однако мы с вами рассмотрим наиболее частые из них, разберем механизмы их возникновения, а также основные проявления.

Мигрень

Встречается у 20-23% детей.

И как ни странно, нередко этот недуг впервые дает о себе знать именно в детском возрасте. Причем её симптомы несколько отличаются от типа мигрени у взрослых. Поэтому зачастую диагностика затруднена даже для достаточно опытных врачей.

Причины и теории возникновения мигрени до сих пор неизвестны. Существуют предположения на этот счет, которые носят лишь умозрительный характер.

Наиболее распространенная теория возникновения

Нарушена взаимосвязь между тройничным нервом и сосудами головного мозга. В результате выделяются вещества, которые понижают тонус сосудов, приводя к отеку тканей вокруг них, который раздражает болевые рецепторы. К тому же, доказано, что имеется наследственная предрасположенность к мигрени. Примечательно, что девочки болеют ею несколько чаще.

Симптомы

В отличие от мигрени у взрослых, детская имеет свои особенности:

Приступ короткий : он может длиться от 30 минут до 5 часов.

: он может длиться от 30 минут до 5 часов. Пульсирующая боль часто носит двухсторонний характер (тогда как в типичных случаях у взрослых она одностороння), локализуясь в теменной, лобной или затылочной области.

(тогда как в типичных случаях у взрослых она одностороння), локализуясь в теменной, лобной или затылочной области. Нередко приступ головной боли сопровождается головокружением, обмороком или вялостью — так называемая базилярная мигрень.

— так называемая базилярная мигрень. Практически каждый приступ протекает вместе с болями в животе , тошнотой и рвотой.

, тошнотой и рвотой. В начале приступа головная боль невыраженная. Поэтому если малыш увлечен игрой, то может не сразу обратить ваше внимание на ухудшение своего самочувствия. А когда боль становится невыносимой, то вашего ребенка могут доставить в стационар на скорой помощи с ошибочным диагнозом (например, менингит).

Поэтому если малыш увлечен игрой, то может не сразу обратить ваше внимание на ухудшение своего самочувствия. А когда боль становится невыносимой, то вашего ребенка могут доставить в стационар на скорой помощи с ошибочным диагнозом (например, менингит). И в тоже время, нередко единственный признак деткой мигрени — боль в животе и тошнота, без головной боли («обезглавленная мигрень»).

— боль в животе и тошнота, без головной боли («обезглавленная мигрень»). Началу приступа иногда предшествует аура: у малыша может резко меняться настроение, появиться слуховые и зрительные (темные пятна, зигзагообразные линии) галлюцинации и другие симптомы.

Приступ мигрени нередко провоцируют:

стрессовые ситуации

нарушения режима сна и бодрствования

употребление некоторых продуктов: какао, шоколада, цитрусовых, продуктов, содержащих консерванты

резкие запахи или яркий свет

чрезмерное пребывание перед экраном монитора или телевизора

у девочек подростков изменение менструального цикла и некоторые другие факторы

Головные боли напряжения

Встречаются в 70-75% случаев.

Наиболее частые причины:

физическое и умственное перенапряжение

нарушения организации режима дня

неудобная поза во время сна

стрессовые ситуации (после напряженных уроков или сдачи экзаменов, переживания ребенка по поводу семейных неурядиц или взаимоотношений между сверстниками и так далее)

длительное нахождение в душном помещении или сидение перед монитором компьютера (в результате напрягаются мышцы шеи и плечевого пояса)

изменения погодных условий (ветер, дождь, резкая смена атмосферного давления)

вынужденное голодание

Однако, к сожалению, иногда причина так и остается не выясненной.

Механизм возникновения

До конца не выяснен. Но большинство исследователей считают, что в основе лежит мышечное напряжение мышц головы, которое может возникнуть в двух случаях.

Местный механизм

Из-за стресса или неудобной позы напрягаются мышцы головы, скальпа, шеи и плеч. В результате возникает неспецифическая воспалительная реакция. Она приводит к тому, что расширяются сосуды и выделяются специфические вещества в кровь, которые раздражают болевые рецепторы.

Центральный механизм

Изменяется способность некоторых структур головного мозга (лимбико-ретикулярной формации), обеспечивающих выполнение важнейших функций организма, адекватно отвечать на внешние воздействия.

Это ведет к нарушению эмоциональной деятельности и работы вегетативной нервной системы (регулирует тонус сосудов и мышц, выработку гормонов, работу некоторых внутренних органов). В результате повышается тревожность, которая в свою очередь сопровождается увеличением тонуса мышц скальпа, головы и шеи, а иногда и нарушением работы некоторых внутренних органов.

Симптомы

Малыш наиболее часто жалуется на головную боль в области лба и висков, несколько реже — в области темени. Она монотонная и умеренная по силе, носит давящий, сжимающий или стягивающий характер по типу «каски» или «шлема» (малыш ладошкой показывает место боли). Наиболее часто возникает во второй половине дня.

Головная боль может длиться от одного до нескольких часов. Иногда проходит самостоятельно после небольшого сна или отдыха, смены деятельности. По мере взросления малыша частота и продолжительность приступов увеличивается, но характер самих болей не меняется.

Примечательно, что ребенок не любит расчесывать волосы или отказывается носить головные уборы, даже легкие. Поскольку эти воздействия на перенапряженные мышцы усиливают головную боль.

Нередко вместе с головной болью напряжения появляются боли в суставах, мышцах, животе, в области сердца. Такие жалобы могут сопровождаться лабильным настроением, астенией (повышенная утомляемость и истощаемость), беспричинной тревогой, плохим аппетитом, расстройствами сна. Это связано с нарушением работы вегетативной нервной системы.

Головная боль при изменении внутричерепного давления

В норме внутричерепное давление поддерживается тремя составляющими: объёмом головного мозга, спинномозговой жидкостью (циркулирует в полости черепа и пространстве спинного мозга), а также кровенаполнением сосудов головного мозга. Поэтому головной мозг находится словно во взвешенном состоянии, удерживаясь сосудами и нервами головного мозга, как «якорями».

Увеличение объема одного из этих компонентов ведет к повышению внутричерепного давления (внутричерепной гипертензии), понижение — к его уменьшению (внутричерепной гипотензии).

Внутричерепная гипертензия

У детей развивается наиболее часто.

Механизм возникновения

Выработка цереброспинальной жидкости повышается, но нарушается её всасывание либо имеются препятствия для её свободной циркуляции. В результате объем цереброспинальной жидкости увеличивается и давит на болевые рецепторы.

Причины

последствия черепно-мозговых травм, даже очень давних (например, послеродовых)

гидроцефалия (чрезмерное увеличение объёма спинномозговой жидкости в полости черепа)

внутриутробное кислородное голодание (гипоксия)

бактериальные или вирусные инфекции (например, менингит или энцефалит, ОРВИ)

опухоли головного мозга

врожденные пороки развития головного мозга.

Симптомы

Ребенок жалуется на:

распирающие головные боли (наиболее часто во второй половине дня), которые возникают по ощущениям в глубине головы

тяжесть в голове в утренние часы

повышенную потливость

тошноту или рвоту, усиливающуюся во время активных движений

быструю утомляемость

усиливающуюся головную боль при кашле, чихании, натуживании.

Нередко малыш отказывается от игр, плаксивый, раздражительный, сонливый.

Внутричерепная гипотензия встречается редко: в основном у взрослых пациентов.

Головные боли при ЛОР заболеваниях (тонзиллит, воспаление околоносовых пазух, аденоидные разрастания)

Нередкое явление.

Вызваны они токсическим воздействием на сосуды головного мозга и раздражением мозговых оболочек болезнетворными микроорганизмами, продуктами их распада, высокой температурой. Это ведет к повышению внутричерепного давления, которое проявляется довольно интенсивными головными болями. Все остальные симптомы, сопутствующие этим заболеваниям, описаны выше (внутричерепная гипертензия).

Головные боли при нейроифекциях

Всегда сопровождают такие заболевания, как ОРВИ, менингит, энцефалит.

Возникают из-за повышенного внутричерепного давления, симптомы которого описаны выше. Головная боль выраженная, усиливается в положении лежа.

Однако в этом случае повышается температура тела. Может появиться рвота, тошнота, выраженная слабость. Иногда ребенок теряет сознание или у него развиваются судороги (при тяжелом состоянии). В дополнение к этому наблюдаются симптомы основного заболевания.

Головная боль при нарушениях зрения

В последнее время имеет место всё чаще и чаще, поскольку на неокрепший детский организм дается колоссальная нагрузка в школе и детском саду. Развивается как при дальнозоркости, так и при близорукости, а иногда и при других нарушениях зрения, когда имеется слабость глазной мускулатуры.

Механизм возникновения

Из-за перенапряжения глазных мышц раздражаются нервные окончания тройничного нерва, что и вызывает головную боль.

Симптомы

Боль ноющая и тупая. Наиболее часто она начинается с переносицы. Однако нередко берет свое начало с области лба или затылка, постепенно распространяясь по всей голове, часто переходя даже на шею.

Головная боль появляется после длительного перенапряжения глазных мышц: прочтения книги, просмотра телепередач, нахождения перед экраном монитора и так далее. Она не проходит после приема лекарственных препаратов. Единственный выход — правильно подобранные очки.

Малыш не умеет говорить: как понять, что у него болит голова?

Пожалуй, это нелегко. Особенно в первые месяцы жизни ребенка и пока ему не исполнится годик. Однако если вы немного «прислушаетесь» к своему крохе, он сам вам «расскажет» о том, что его беспокоит.

Вас должны насторожить:

частые срыгивания или рвоты , не связанные с приемом пищи (обычно в утренние часы)

, не связанные с приемом пищи (обычно в утренние часы) беспричинное беспокойство или вскрикивание

появление у крохи крика на одной ноте , длящегося на протяжении нескольких часов

, длящегося на протяжении нескольких часов дрожание ручек и ножек у малыша (тремор)

(тремор) повышенная болевая чувствительность (иногда даже только дотрагивание до кожи вызывает болезненный крик у крохи)

(иногда даже только дотрагивание до кожи вызывает болезненный крик у крохи) наличие глазных признаков: косоглазие, симптом Греффе (при опускании глаза вниз, между радужкой глаза и верхним веком остается белая полоска)

косоглазие, симптом Греффе (при опускании глаза вниз, между радужкой глаза и верхним веком остается белая полоска) выбухание и пульсация большого родничка (в норме он находится вровень с костями черепа или несколько западает) — наблюдается при повышенном внутричерепном давлении

(в норме он находится вровень с костями черепа или несколько западает) — наблюдается при повышенном внутричерепном давлении увеличение в размере окружности головы (наиболее часто при гидроцефалии), поэтому всегда её нужно измерять и следить, чтобы она соответствовала возрастным нормам

(наиболее часто при гидроцефалии), поэтому всегда её нужно измерять и следить, чтобы она соответствовала возрастным нормам плохой сон: кроха часто просыпается или не может уснуть.

Даже если ребенок уже умеет говорить, он не всегда может сообщить точную информацию о своем самочувствии. Как правило, это возраст до 4-5 лет. Поэтому обращайте внимание на то, как малыш ведет себя. Если его беспокоит головная боль, он часто прикладывает руки к голове, глазам или бровям, взъерошивает волосы.

Что делать и куда бежать?

Конечно, не стоит давать лекарство ребенку от головной боли, которое пьете вы сами, полагая, что всё уладится само собой. А если всё же имеется необходимость облегчить страдания ребенка, помните, что у детей разрешен к применению только Ибупрофен. Однако не стоит злоупотреблять этим препаратом. Лучше ищите причину недомогания малыша.

Необходимо проконсультироваться с врачами и пройти ряд исследований:

осмотр педиатра , дабы исключить или подтвердить инфекционное или вирусное заболевание

, дабы исключить или подтвердить инфекционное или вирусное заболевание консультация узких специалистов: оториноларинголога (ЛОР врача), окулиста, невропатолога

оториноларинголога (ЛОР врача), окулиста, невропатолога при необходимости назначается томография головного мозга, электроэнцефалография и другие исследования (объем обследований зависит от заключения специалистов и их предполагаемого диагноза).

Конечно, это далеко не все виды и причины головной боли у ребенка, их существует несколько больше. Сложно уместить всю информацию в одной статье. Да и в этих описанных случаях не всегда у малыша наблюдаются все симптомы одновременно, а лишь некоторые из них.

Однако в любом случае появление головной боли — повод для беспокойства и обращения к врачу. Поскольку она нередко — единственный «звоночек» довольно грозных недугов у крохи. Поэтому, дорогие родители, будьте бдительны!

