Айда в тропики! Экзотические фрукты на нашем столе

Специалисты утверждают, что фрукты из других стран довезти до нас в целости и сохранности невозможно. В лучшем случае мы получаем нечто водянистое и малоароматное. Нас разделяют расстояния. Манго, киви или ананас, созревшие на родной грядке, содержат весь комплекс полезных веществ. К нам приезжают фрукты, дозревшие по пути, то есть их сорвали еще зелеными, поэтому пользы в них чуть. Фруктовая экзотика изначально выращивается строго для экспорта – это специальные сорта, стойкие к длительным перевозкам, обработанные удобрениями, сохраняющие товарный вид и – немножко - вкус. Но мы сегодня будем говорить о пользе: в конце концов, многие часто отдыхают в жарких странах, и уж там-то можно попробовать экзотическое фруктовое раздолье во всей красе. Даже привычный банан, давно окопавшийся на нашем столе, на своей родине имеет радикально другой вкус и запах.

Фрукты едут к нам практически со всего мира: из Эквадора и Колумбии, Южной Америки, Новой Зеландии, ЮАР... Тропические фрукты можно условно назвать не едой для нас, а прикормом. Нелегко заставить нашего человека купить себе килограмм-другой гуавы или авокадо. Импортеры сетуют, что экзотика у нас продается исключительно разнообразия ради, ознакомления для. И кроме столичных жителей ее мало кто покупает в достойных объемах. Ознакомимся же – вдруг, затянет?..

Кислые, сладкие, полусладкие…

Кислые фрукты богаты кислотами, они расщепляют насыщенные (вредные жиры). Полукислые считаются более ценными, они содержат много белков. Сладкие фрукты – витаминный кладезь, а нейтральные содержат все микроэлементы в комплексе. Лучше не смешивать кислотности, употребляя кислые фрукты вместе со сладкими, это вредно для работы кишечника.

Фруктовая корзина: ударим физалисом по рамбутану!

Авокадо

По форме напоминает зеленую грушу, имеет приятный вкус и ореховый аромат. В авокадо содержится олеиновая кислота, которая способствует снижению уровня холестерина в крови, а также в нем есть антиоксиданты, энзимы, витамин К, В6, С и Е, калий, медь, фолиевая кислота. Плоды авокадо по энергетической ценности превосходят мясо и яйцо, он внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый питательный в мире фрукт. Как определить спелость: мякоть должна продавливаться при легком нажатии. Авокадо хорошо усваивается, поэтому его можно предлагать детям в раннем возрасте.

Калорийность: 118 ккал на 100 г.

Салат из авокадо и кураги

1 авокадо, 30~50г кислой или кисло-сладкой кураги (7~10шт), 20г жареного фундука (17~20 ядер), 25г копченого колбасного сыра, 0,5 ч ложек сахара, 1~2 ч ложки лимонного сока, 5 ч ложек сметаны.

Авокадо вымыть, прорезать до косточки, разломить на две части, косточку вынуть. Мякоть выскоблить ложкой, не повреждая кожуру. Мякоть положить в миску и порубить ножом. Курагу промыть и залить кипятком. Если курага мягкая, то кипяток сразу же слить, а если жесткая, то оставить пропариться до мягкости (5~7 мин). Орехи крупно истолочь и оставить 1/3 часть для посыпки. Остальное всыпать в миску с авокадо. Копченый колбасный сыр, не срезая с него кожицу, потереть на крупной терке в ту же миску. Размякшую курагу порезать (легче - настричь кухонными ножницами) маленькими кубиками. Перемешать все компоненты, посыпать сахаром, влить 1 ч ложку лимонного сока и положить сметану. Перемешать. Ориентируясь на свой вкус можно добавить еще 1 ч ложку лимонного сока. Получившуюся массу выложить в очищенные половинки авокадо.

(http://www.good-cook.ru/)

Ананас

Как выглядит ананас, мы знаем с детства. Относится к кислым фруктам. Ананас богат витаминами А, группы В, С, белками, клетчаткой, магнием, хлором, йодом. Все слышали о том, что бромелайн – фермент, содержащийся в мякоти, расщепляет белки, способствуя похуданию. К сожалению, бромелайн вырабатывается только в ананасе, который созрел сам, и никто его не трогал для экспорта в дальние страны. Поэтому вы сможете похудеть только от тех фруктов, которые попробуете в отпуске за бугром. И уж тем более не от консервированных. Ананас помогает при неврозах, депрессии, меланхолии, фрукт настроенческий. Нежелательно употреблять ананас при гастрите и язвенной болезни, как и все кислые фрукты.

Калорийность: 49 ккал на 100 г.

Банан

Это трава, которую раньше называли «райским яблоком»: Змей-искуситель вручил Еве именно банан. Относится к сладким фруктам. В нашей стране широко бытует мнение о том, что к нам поступают только плохие кормовые бананы для скота. Но еще в 2001 году был введен ГОСТ на бананы, причем этот документ описывает именно те бананы, которые поступают и в Европу. В бананах мало натрия и много калия, они полезны людям с повышенным давлением и снижают риск развития инсульта. У гипертоников, съедающих по два банана в день, давление ниже на 10 процентов. Спелый банан, а не испорченный, как многие думают, обычно украшен черными точками. Содержит большое количество фосфора, полезного для мозга. А также клетчатку, крахмал, калий, магний, цинк серу, силиций, хлор, кальций, танин, пектин, витамины А ,C, E, группы В, сахарозу, глюкозу. Полезен для кормящих мам, улучшает качество грудного молока. Банан – не диетический фрукт, его не рекомендуют диабетикам и худеющим. Сочетается с молоком и кисломолочными продуктами, не сочетается с крахмалистыми, в том числе и крупами.

Калорийность: на 100 г продукта приходится 96 кал.

Блинчики, фаршированные мини-бананами

250 г муки, 50 г сахара, 3 яйца, 20 г масла, 4 д.л. молока. Для начинки: 8 маленьких бананов, лимон, 100 г тертой апельсиновой кожуры, 50 г сахара, 50 г масла, 1 маленький стакан рома (необязательно).

Приготовить смесь для блинчиков путем тщательного смешивания ингредиентов и поставить отстояться на несколько минут, после чего можно выпекать блинчики. На каждую порцию приходится по 2 блинчика. Очистить бананы, измельчить мякоть до пюреобразного состояния с помощью миксера, добавить лимонный сок. Разогреть пюре с небольшим количеством масла и добавить измельченную апельсиновую корку. Положить на каждый блинчик по 2 столовых ложки начинки и сложить в форме конверта. Посыпать сахаром, можно сбрызнуть ромом.

Гранат

А это – ягода. Ее семена разделены между собой несъедобной мембраной. Как выбрать спелый фрукт: кожица должна быть плотной и сухой. А внутри спелый гранат может быть и розовым. Плоды граната содержат лимонную и яблочную кислоты, сахара, витамин С, железо, антиоксиданты. Гранат укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительным действием, лечит сердце и сосуды. Семена граната стимулируют выработку гормонов. Чтобы легко достать зернышки, нужно срезать верхушку граната, надрезать кожуру и замочить в миске с холодной водой. Затем, держа плод под водой, аккуратно разломать его – зерна сами упадут на дно. Выбросить все, кроме зерен, и обсушить их, слив воду. Многих мучает вопрос: все-таки, съедобны ли косточки? – съедобны!

Калорийность: 52 ккал на 100 г.

Гуава

Маленькие зеленые «яблочки» с буграми, внутри – красные, с косточками. Созревшая гуава – желтая. Обладает чудным запахом, относится к сладким фруктам, хотя по вкусу скорее горько-сладкая. Есть можно с кожурой. Гуаву любили инки и ацтеки, по вкусу она напоминает яблоко, а по количеству витамина С побивает все цитрусы. Еще в ней содержится бета-каротин, витамины группы В, кальций, фосфор, железо. Гуава нормализует давление, поднимает иммунитет. Она сочетается с другими сладкими фруктами и с молочными продуктами.

Калорийность: 57 ккал на 100 г.

Гуанабана

Большой зеленый фрукт с ворсинками, по величине он напоминает дыню. Относится к группе сладких фруктов. Мякоть белая, кремообразная и волокнистая, сладковатая. Внутри мякоти имеются семечки, похожие на семечки хурмы. Содержит углеводы, белки, фолиевую кислоту, кальций, фосфор, железо, витамин С, витамины группы В. Поддерживает флору кишечника, нормализует кислотность желудка, улучшает работу печени, способствует снижению веса.

Джек – фрут

Похож на дуриан размером и формой - с шипами и жёлтой мякотью. Продаётся уже без кожуры, только мякоть. Вкус менее противный, чем у дуриана, но философские вопросы к нему все те же. Это самый большой в мире плод, вырастающий на дереве. Кожура имеет неприятный запах, мякоть по вкусу похожа на банан или ананас. Незрелые плоды джек-фрута используют как овощи – их варят, жарят и тушат. Мякоть является хорошим источником калия и витамина А.

Калорийность: 28 ккал на 100 г.

Дуриан

Это очень злой фрукт: мало того, что он с шипами и толстой кожурой, еще и запахом напоминает тухлое мясо. Мякоть жёлтого цвета, её немного. В ряде стран дуриан запрещают вносить в общественные места, наземный транспорт и самолеты. Зачем его нужно есть? На этот вопрос доселе не смог ответить никто. Все колются об шипы, плачут и едят, а в Интернете есть несколько клубов любителей дуриана. Говорят, что дурианы - феноменальные афродизиаки. Съешь, и больше ничего не хочешь, кроме одного.

Калорийность: а вы таки уже в клубе?

Инжир (фига)

Маленький черно-фиолетовый плод, очень сладкий. Помогает от кашля, обладает жаропонижающим эффектом, полезен при анемии. Содержит витамины (В-каротин, В1, В3, РР, С), натрий, калий, кальций, магний, фосфор. Калия так много, что по его содержанию инжир уступает лишь орехам, а железа в инжире больше, чем в яблоках. Сироп из инжира является превосходным тоником для детей: он повышает их аппетит и улучшает пищеварение.

Калорийность: 49 ккал на 100 г.

Карамбола (старфрут)

Ярко-желтый фрукт похожий на звезду. В пищу используют целиком вместе с кожурой, вкус мякоти кисло-сладкий, похожий на яблоко. В карамболе столько щавелевой кислоты, что ее используют для полировки медных изделий и в качестве пятновыводителя для одежды. По этой причине карамболу не стоит употреблять людям, имеющим проблемы с желудком. Этот фрукт содержит кальций, фосфор, железо, натрий, калий, витамины С, В1, В2 и В5. Как выбрать: плоды должны быть твердыми и неповрежденными.

Калорийность: 31 ккал на 100 г.

Кокос

Это не орех, а косточковый плод (как слива, персик). Многие страны узнали о существовании кокоса после того, как он к ним приплыл. Сам не приплывешь – никто не узнает о тебе. Важно отметить, что кокосовое молоко есть только у спелых плодов, в недозрелых фруктах оно отсутствует. Оно очень полезно для организма человека, так как в нем присутствуют витамины, антиоксиданты, минералы и сахара, еще оно успешно борется со многими инфекционными заболеваниями. Молоко и мякоть кокоса добавляют во множество блюд - обязательно попробуйте сделать кокосовый рис (можно просто сварить рис в кокосовом молоке). Как выбрать: взвесить в руке и потрясти. Орех должен быть тяжелым и булькать. В мякоти кокоса содержится глюкоза и фруктоза, фосфор, кальций, железо, калий, натрий, витамины В1, В2, В5, С.

Калорийность: в 100 г съедобной части кокосового ореха - 120-130 калорий

Кокосовый рис

Ингредиенты: 175 г длиннозерного риса, 100 г кокосового пюре, 2 ст. л. растительного масла, 1 красный перец, очищенный и мелко порезанный, 1 желтый перец, очищенный и мелко порезанный, 1 пучок зеленого лука, порезанный мелко, 300 г белой фасоли, 2 ст. л. тимьяна.

Положить рис в кастрюлю. Добавить кокос в кастрюлю с 600 мл воды. Довести до кипения, помешивая, пока кокос не растворится. Накрыть крышкой и варить 15 мин до готовности риса, пока почти вся жидкость не впитается. Слить, накрыть крышкой и отставить. Нагреть растительное масло в большой сковороде. Обжарить перцы 2-3 минуты на большом огне. Добавить зеленый лук, готовить 2 минуты. Добавить рис в сковороду, фасоль и тимьян. Перемешать на медленном огне, готовить 1 минуту. Переложить в миску. Подавать с рыбой и салатом.

Киви

Он похож на птичку киви, отсюда и название. Зеленая мякоть имеет аромат земляники и банана. Содержит огромное количество витамина С (один плод покрывает суточную необходимость организма в этом витамине), а также А, Е, группы В, фолиевую кислоту, магний, железо, фосфор, клетчатку, пектин. Киви укрепляет иммунитет, защищает от инфекций, приводит в порядок нервную систему. Стимулирует выработку коллагена, благодаря чему кожа приобретает упругость.

Калорийность: 67 ккал на 100 г.

Кумкват

Похож на маленький мандарин. Кожура у кумквата очень сладкая, ее можно есть, а мякоть имеет кисло-пряный вкус. Плоды кумквата богаты витаминами С, А, калием и кальцием. Сочетается с алкоголем, мясом и рыбой. Если кожуру кумквата поджечь и подышать над ней, либо сделать из плодов настойку – пройдет самый изнурительный сухой кашель. В кумквате много целебных эфирных масел, он является природным антибиотиком, укрепляет иммунитет.

Лайм

Лайм называют зеленым лимоном, у его тонкая шкура и нет косточек. Как и лимон, лайм богат витамином С и калием. Плоды должны быть блестящими и равномерно окрашенными в зеленый цвет - это доказательство того, что лаймы спелые. Лайм добавляют в чай, подают к рыбным блюдам.

Калорийность: 30 ккал на 100 г

Пирог с лаймом

Для начала разогреем духовку до 200 градусов. Слегка смажем разъемную форму для пирога диаметром 22 см. Растопим 50 г масла, добавим 200 г раскрошенного печенья, хорошенько перемешаем. Выложим в подготовленную форму, разровняем поверхность. 4 яичных желтка взбить с 800 мл молока, соком и цедрой 5 лаймов. Полученную смесь вылить на бисквитный корж и запекать в разогретой духовке 15 минут. Дать пирогу слегка остыть и только потом извлечь из духовки. Украсить взбитыми сливками, ломтиками лайма.

(http://www.leq.ru/)

Личи

Маленькая китайская слива, овальная с пупырчатой кожурой. Кисло-сладкий вкус с винным оттенком. Личи содержит витамины С, В1 и В2, углеводы, железо, фосфор и никотиновую кислоту. Сочетается с мясом, рыбой, для приготовления блюд с личи очищают кожуру. Главной отличительной чертой этого фрукта является огромное содержание в нем никотиновой кислоты — витамина РР, благодаря ему, личи является полноценным лекарством от атеросклероза.

Калорийность: 60 ккал на 100 г.

Манго

Как только манго появился у нас в стране, его сразу обозвали картошкой. Дело как раз в превратностях перевозок из страны в страну: к нам поступают манго водянистые и без фирменного аромата. Манго содержит витамины А, С и D, группу В, кальций, фосфор, железо, цинк, магний, пектин, бета-каротин. Кожуру – счищаем. Переедать им нельзя, будет расстройство кишечника, он относится к полукислым фруктам. Манго в идеале должно быть красно-зеленым. Если со стороны плодоножки появляются маленькие вмятинки — фрукт «дошел до кондиции». Если же при нажатии манго напоминает мячик от пинг-понга, ему еще надо дозреть. Манго – это «молодильное яблоко» из сказки, он омолаживает кожу, в нем содержится группа уникальных ферментов, стимулирующих образование коллагеновых и эластиновых волокон. Также манго обладает противовирусным свойством и успешно борется, например, с герпесом. Если нанести кашицу манго на рану, она быстрее затянется. Из плодов манго делают салаты и напитки – и он абсолютно не сочетается с алкоголем.

Калорийность: 62 ккал на 100 г.

Мангостин

Фиолетово-черный с округлыми листиками у черенка, размером с небольшое яблоко. Толстая, плотная кожура с белыми дольками внутри. По вкусу нечто среднее между виноградом и персиком, сильный аромат. Для народов Азии этот плод священный, так как по легенде, Будда, попробовав мангостин, нашел его вкус божественным. Мангостин содержит огромное количество витаминов и антиоксидантов, они благоприятно влияют на сердечно-сосудистую и иммунную систему. Если плод – спелый, кожура должна продавливаться при нажатии.

Калорийность: 57 ккал на 100 г.

Маракуйя

По форме - круглая, может быть фиолетовая или желтая, вкус кисло-сладкий. Косточки пригодны в пищу. Относится к кислым фруктам. Маракуйя содержит фосфор, кальций, натрий, серотонин, витамины А, В, С, РР, она помогает печени и кишечнику. Признаком спелости маракуйи является ее сморщенность.

Калорийность: 70 ккал на 100 г.

Папайя

Ярко-желтая или оранжевая размером с большую грушу, перед употреблением папайю чистят от кожуры и семечек. Относится к сладким фруктам. Особая ценность мякоти папайи заключается в наличии в ней особого фермента – папаина. Это вещество улучшает пищеварение. Кроме него, в папайе содержатся витамины В, А, С, Д, белки, углеводы, клетчатка, богата анаболическими веществами, стимулирующими синтез белка в организме и кальцификацию костной ткани. Сочетается с любыми десертами и сырами.

Калорийность: 40 ккал на 100 г.

Салат из папайи

1 небольшая луковица, порезанная на тонкие ломтики, 1 очищенная не слишком спелая папайя без семян и порезанная на небольшие кубики, ветки кресс-салата, листовой салат-латук. Заправка пряностями: 10 г уксуса, столовая ложка семян кунжута, столовая ложка рубленых листьев мяты.

Подготовка: опустите лук в кипящую воду на 10 минут, затем слейте воду, добавьте папайю и поставьте в холодное место на один час. Смешайте вместе с пряностями, добавьте папайю, кресс-салат и лук и перемешайте. Выложите на слой салата латука.

Питахайя

Огромная розовая «шишка». Это плоды кактуса, очень свежие и сладковатые на вкус, похожие на банан, но более водянистые. Питахайю надо очистить от кожуры и семечек. Она богата витаминами С, В, В2, РР, кальцием, железом, фосфором и полезна людям, страдающим болезнями желудка. Сочетается с алкоголем и десертами из фруктов, сыром и орехами.

Калорийность: 36 ккал на 100 г.

Помело (помелло)

Самый большой цитрус с зелено-желтой или ярко-желтой кожурой, похожий на огромный грейпфрут. Мякоть розового цвета, ее, как и в грейпфруте, отделяют от перепонок. Этот фрукт содержит витамины С и А. Как выбрать спелый помело: по запаху. Чем спелее, тем ароматнее. В помело содержится уникальный липолитический фермент, способствующий расщеплению жиров. Именно поэтому он является необходимым компонентом огромного количества диет. Также он полезен для гипертоников – немного понижает давление.

Калорийность: 40 ккал на 100 г.

Рамбутан

Похож на маленького морского ежа: красного цвета с волосистой кожурой. Кожура мягкая, мякоть сочная и сладкая. Богат витамином С и кальцием, из него делают вкусные консервы. Рамбутан капризен - хранится он в холодильнике не больше недели, поэтому первое, на что стоит обратить внимание при покупке рамбутана — это дата упаковки.

Тамарилло

Тамарилло бывает оранжевым, красным, желтым, вкус кисло-сладким. Похож на вытянутый помидор. Его нужно очистить от кожуры, имеющей неприятный привкус. У тамарилло в родственниках – картофель, помидоры и баклажаны, так что, он, скорее – овощ. Этот факт позволяет использовать тамарилло на двух фронтах сразу – и с луком пожарить, и с фруктами перемешать под йогуртом. В нем есть большое количество витаминов А, В6, С и Е, железа, калия. Особенно рекомендуют его тем, кто страдает частыми мигренями. Сочетается с любыми десертами, а еще его можно использовать как замену помидорам.

Калорийность: 50 ккал на 100 г.

Физалис

Не фрукт, а овощ с помидорным уклоном. Ярко-оранжевые горошины, они располагаются внутри чашечки, внешне похожей на уличный фонарик. Физалис называют армянской вишней, по вкусу он сладкий с легкой кислинкой. В советское время букеты из высушенного физалиса стояли в кабинетах учителей. Плоды физалиса используют и в лечебных целях при болезнях почек, печени, желчного пузыря. Что только с физалисом не делают: икебану, украшения для разных блюд, а еще его маринуют и солят. Физалис всегда считался хорошим источником витамина С.

Калорийность: 40 ккал на 100 г.

Кекс из физалиса

Замороженное слоеное тесто, 5 столовых ложек малинового джема, 100 г сахара; 200 г физалиса, фруктовое желе.

Подготовка: снимите с плодов физалиса их верхнее покрытие. Раскатайте слоеное тесто на смазанном маслом противне для выпечки. Смажьте тесто малиновым джемом и посыпьте сахаром. Затем выложите физалис на тесто и выпекайте в течение примерно 30 минут при температуре 180°С. Незадолго до готовности нанесите на поверхность кекса фруктовое желе.

Финики

Это один из самых древних фруктов, известных людям. Что содержат финики: много сахаров, то есть много быстрой энергии. Минералы: фтор, селен, медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера, бор и др, 23 вида различных аминокислот, которые отсутствуют в других фруктах витамины А, А1, С, В1, В2, В6, пантотеновую кислоту, пектин, пищевые волокна. Таким образом, финик официально продлевает жизнь – и стройность, он лучший друг всех диет и… рожениц. Финики облегчают роды: фруктоза не дает сахару в крови понижаться (во время родов теряется много крови), а еще финики способствуют быстрой родовой деятельности и выработке молока, поскольку содержат окситоцин. Однако финики полезны и для беременных (ранние роды они не вызовут), благодаря фолиевой кислоте и высокому содержанию калия и железа, эти вещества особенно необходимы во время беременности. Калий помогает избежать отеков и токсикоза, железо поднимает гемоглобин. Многим женщинам во время беременности выписывают Магне B6 – финики богаты и магнием и витамином В6 в избытке. Сегодня ученые заявляют, что человек может на протяжении нескольких лет питаться только финиками и водой, как и поступали многие мудрецы.

Калорийность: в среднем, в одном финике содержится 23 калории.

Хурма

Близкий нам фрукт, тем не менее, он больше распространен в Индии, Японии и Китае.

Круглая или продолговатая, похожа на яблоко, цвет от желтого до красно-коричневого. В пищу употребляются плоды полностью, за исключением косточек. Хурма очень сладкая, но бывают сорта, которые вяжут ротовую полость, это связано с наличием в них дубильных веществ. Чтобы избавиться от терпкости существует несколько способов. Можно подержать плод в течение нескольких часов в теплой воде, можно подморозить его, а также проткнуть иголочкой, смоченной в спирте. Хурма по содержанию микроэлементов и витаминов превосходит многие фрукты, очень богата йодом.

Калорийность: 53 ккал на 100 г.

Экзотические фрукты и…

...диеты

Рассказывает врач-диетолог высшей категории, Андрей Владимирович Дементев (www.multifruit.ru):

Слухи о чудодейственных свойствах бромелайна сильно преувеличены. Дело в том, что ананас на жиры действует в очень незначительной степени. Кроме того, молекула бромелайна настолько велика, что не в состоянии "пройти" через стенку кишечника, а всосавшиеся "осколки" бромелайна теряют всякую активность и не могут действовать на уровне всего организма. Несмотря на такую проверку временем и делом, списывать со счетов бромелайн не надо. На переваривающуюся пищу он действует очень даже неплохо. Особенно хорошо бромелайн помогает справляться с рыбой, мясом, кисло - молочными продуктами и бобовыми культурами. Так что обильную трапезу можно запивать ананасовым соком или заедать ломтиком свежего ананаса. Это предотвратит чувство тяжести в желудке и поможет быстрее усвоить белковую пищу. Диетологи допускают возможность одного разгрузочного ананасового дня в неделю: один килограмм фрукта делится на три-четыре приема. За сутки такой диеты человек теряет от одного до полутора килограммов. Такая "разгрузка" противопоказана людям с язвенной болезнью и тем, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока. Только нужно помнить, что после этого фрукта нужно полоскать рот водой, потому что кислота, содержащаяся в нем, разъедает зубную эмаль.

Другой диетической новинкой стала папайя. Такое громкое название, в общем-то, достаточно обоснованно: в папайе есть все водорастворимые витамины и большая часть таблицы Менделеева. Такой состав плода дынного дерева упрочил и за ним репутацию "природного сжигателя жира". Однако, как и в случае с ананасом, "работают" эти "сжигатели" только в просвете желудочно-кишечного тракта. После расщепления и всасывания в кровь они теряют всю свою ферментативную активность. Поэтому папайю надо есть непосредственно перед едой, во время еды или сразу после нее. Только тогда "сжигатели" успеют оказать воздействие на съеденную пищу.

Те, кто подозрительно относится к тропическим новинкам, могут прибегнуть к испытанной грейпфрутовой диете. Исследования показали, что в этом фрукте содержится вещество нарингин, которое действительно обладает "жиросжигающим" эффектом. Оно активизирует работу печени и обладает выраженным желчегонным эффектом. А, как известно, именно желчь расщепляет сложные жиры, поступающие в наш организм с пищей. Поэтому регулярное употребление в пищу грейпфрутов благотворно отражается на фигуре: постепенно приостанавливается нарастание жировых отложений. Содержится этот "сжигатель" в полупрозрачных междольковых перепонках.

…отпуск

На отдыхе не стоит сразу набрасываться на экзотику, лучше подождать несколько дней, чтобы организм адаптировался к местности и ее еде. На своих родных землях фрукты имеют высокую питательную ценность – то есть являются сильными аллергенами для наших нежных организмов. Для начала можно употреблять хорошо знакомые плоды: арбуз, дыню, ананас. Если в течение 24 часов не было недомоганий, можно постепенно разнообразить рацион в сторону рамбутанов и прочей гуавы.

…беременность

Некоторые врачи считают, что женщине, начиная с 30-й недели беременности, нужно исключить из рациона желтые и красные фрукты, если она не хочет, чтобы ее ребенок родился аллергиком. Однако осторожность в выборе фруктов нужно проявлять только женщинам, предрасположенным к аллергическим реакциям. Если до беременности фрукты нормально усваивались, можно кушать их на любом сроке. Лучше усваиваются фрукты и овощи, произрастающие в привычном климатическом поясе. Но их экзотические собратья тоже могут принести неоспоримую пользу и даже лечить определенные заболевания. В последнее время многое беременные страдают анемией. Им очень полезны гранат и дыня. А для профилактики гипертонии, варикозного расширения вен, позднего токсикоза (гестоза) и ДВС-синдрома в родах рекомендуется в течение 2-3 недель съедать по 300 граммов зрелых или 150 граммов сушеных плодов инжира в день. В последние недели беременности можно злоупотребить бананами, которые не только служат источником поливитаминов, но успокаивают, снижают давление и стимулируют лактацию. Так что, питаясь экзотическими фруктами, беременная женщина не только получает удовольствие, но и пользу. И не забывайте про финики!

…дети

Экзотические фрукты не вводят в прикорм до года. Они попросту не нужны ребенку, получающему достаточно полезных веществ из грудного молока и витаминизированных продуктов. Современные мамы достаточно умны и начитаны, чтобы не давать экзотику по причине «посмотреть, что будет». Пользы в тропических фруктах маловато, зато аллергенов много. Только банан, как более знакомый для нас фрукт, можно вводить после 8–ми месяцев. Он содержит много крахмала и трудно переваривается, его нельзя добавлять в кашу: крахмал к крахмалу. После года ребенку можно попробовать авокадо, киви, финики, хурму – следите за реакцией.