В Екатеринбурге в начале ноября 2017 года вновь зарегистрированы случаи заболевания корью. Заболели «детской инфекцией», которую многие современные врачи видели только на картинках в учебниках, два человека, они не были привиты против кори.

Есть риск, что повторится ситуация 2016 года, когда из-за вспышки кори непривитым детям запретили посещать школы и детские сады. Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кори произошла в Екатеринбурге осенью 2016 года. Тогда с начала октября (первый случай был зафиксирован 7 октября) до конца года было зарегистрировано 83 случая опасного заболевания, причём 54 из заболевших — дети. Ещё у 34 человек диагноз «корь» в итоге не подтвердился.

В связи с каждым случаем врачам приходится осматривать горожан, в том числе детей и беременных женщин, которые контактировали или могли контактировать с заболевшими на его месте работы и дома. Те, у кого нет прививки против этой инфекции, экстренно прививаются.

Вакцинация против кори

В случае контакта с больным корью вакцинация помогает избежать развития заболевания тем, кто не был привит раньше. В таком случае она называет постэкспозиционной вакцинацией и главное её условие – чтобы прививка была поставлена в течение 3-х суток после контакта с возможным источником болезни.

Здесь может возникнуть вопрос – как попадание вакцины в организм, который уже проконтактировал с инфекцией, может защитить человека? Дело в том, что при экстренной вакцинации против кори защитные антитела против инфекции вырабатываются быстрее и в большем количестве, чем при обычном заражении. Поэтому шансы на заболеть или заболеть с минимальными проявлениями болезни возрастают в разы.

Почему корь и её распространение так беспокоит врачей?

Потому что летальность при кори одна из самых высоких среди всех детских инфекционных заболеваний в мире. И здесь пока нет страшных цифр статистики по единственной причине – потому что самой кори в Екатеринбурге несколько лет не было.

Больной корью становится источником инфекции еще до того, когда у него появляются выраженные признаки болезни. Корь очень легко передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании от больного человека. Причем предотвратить попадание вируса от больного в воздух и затем в дыхательные пути здоровых людей практически невозможно.

Как показывает опыт, заразиться корью можно при самом кратковременном контакте с больным или даже находясь в соседнем с ним помещении. И даже на другом этаже многоэтажного дома, никуда не выходя из своей квартиры.

Кто заболевает корью?

Заболевают корью те, кто не привит против этой инфекции или не переболел ей ранее. Заразиться корью может человек любого возраста. Вероятность заболеть при встрече с инфекцией у не болевших и не привитых людей приближается к 100%.

Симптомы кори

Симптомы этой инфекции появляются остро, обычно через 1-2 недели после заражения и включают:

- повышение температуры тела (до 38°С и выше),

- выраженное воспаление верхних дыхательных путей (сухой кашель, осиплость голоса, насморк),

- покраснение глаз, отечность век, слезотечение,

- появление крошечных белых пятен на слизистой поверхности щек,

- высыпания на коже, которые появляются последовательно на лице, верхней части шеи и постепенно спускаются вниз. Сначала сыпь имеет вид пятен, затем на фоне пятен могут появиться выступающие папулы и мелкие очаги кровоизлияний.

Корь опасна тем, что она вызывает снижение иммунитета и осложнения: энцефалит, менингит, бронхит, пневмонию, конъюнктивит, стоматит и отит. В тяжелых случаях, особенно при позднем обращении за медицинской помощью, может наступить даже смерть пациента.

Поэтому при появлении первых симптомов кори необходимо:

- оставаться дома,

- ограничить все контакты,

- срочно вызвать врача на дом!