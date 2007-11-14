ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА: ЗА И ПРОТИВ

Вводная статья: ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ ИЛИ ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА: Экстремальная система тренировок новорожденных или элемент здорового образа жизни? Полярные мнения специалистов. Точка зрения «родителя-экспериментатора»

Динамическая гимнастика, действительно, на первый взгляд выглядит шокирующе. Родители, которые подбрасывают своего новорождённого ребёнка в воздух, крутят его за руки и за ноги, подвешивают вниз головой… Но, пожалуй, самым поразительным во всех этих «цирковых представлениях» можно считать то, что сами младенцы выглядят при этом счастливыми! Тем самым развеиваются опасения сторонних перестраховщиков, вроде - «Ой, ему же больно!», «Он испугается!» или «А вы уверены, что ребёнку это нравится?».

Впрочем, будем справедливы: никто из взрослых не имеет словесного подтверждения от самого младенца о том, что динамическая гимнастика действительно доставляет ему удовольствие. Малыш, которого подбрасывают и раскручивают, не может сказать – хорошо ему или нет, он может только смеяться или кукситься. А потому, ниже мы приведём доводы взрослых (а точнее их предположения) относительно пользы или вреда динамической гимнастики для детей.

НАЧНЁМ С ПОЗИТИВА

С медицинской точки зрения динамическая гимнастика позволяет корректировать целый ряд отклонений в развитии детей, таких как гипертонус или гипотонус, ассиметрии, косолапие, кривошею. Она активизирует перистальтику кишечника, помогает при запорах и скоплении газов; она воздействует при этом на тактильную и мышечно-суставную чувствительность. В результате снимается избыточный мышечный тонус. Кроме того, эти упражнения укрепляют сердечно-сосудистую и иммунную систему, адаптируют организм к нагрузкам, а стало быть, к стрессовому воздействию изменений окружающей среды.

Если углубиться дальше и коснуться уже психологических аспектов, то здесь уместно процитировать Елену Зуеву – это акушер-гинеколог, к.м.н., врач-психотерапевт, перинатальный психолог. Она обращает особенное внимание родителей на благотворное воздействие упражнений динамической гимнастики на физиологию и психику детей, появившихся на свет путём кесарева сечения.

«В случае планового кесарева сечения ребенок извлекается из матки («рождается») на 3-5-й минуте от начала операции. В результате этот ребенок лишен адаптационного периода со всеми его фазами, как это происходит при прохождении через естественные родовые пути в течение нескольких часов. Согласно законам теории адаптации, у организма есть потребность в физиологическом стрессе как необходимом условии развития, он помогает активировать один из базовых инстинктов организма - инстинкт выживания. В случае же кесарева сечения ребенок не успевает подготовиться, теряя некоторые фазы процесса адаптации.

В перинатальной психологии считается, что родовой опыт важен для дальнейшего развития человека, становления таких качеств, как целеустремленность, выносливость, терпение в достижении цели. И можно предположить, что, будучи лишенным начального опыта преодоления стрессовой нагрузки в ситуации рождения через кесарево сечение, человек в какой-то мере (учитывая перинатальную память тела) может отличаться снижением волевой сенсорики в дальнейшем. Тело не познало свой опыт в момент рождения, но это, конечно же, восполнимо. Вот тут-то на помощь и может прийти динамическая гимнастика, с тем, чтобы научить тело (а значит, и психику) ребенка выдерживать, переживать усиленные, пороговые нагрузки, вырабатывать адаптационную устойчивость. Ребенок растет более энергичным, подвижным, активным, практически не болеет. У него прекрасная координация, быстрая реакция, хороший аппетит и крепкий сон».

СЛОВО ДРУГОМУ ДОКТОРУ

Среди противников динамической гимнастики – Дмитрий Райский, врач педиатр, к.м.н., (Астраханская государственная медицинская академия). Доктор Райский убеждён, что специально обученный инструктор справится с задачей лучше родителя:

«Занятия динамической гимнастикой являются рискованными из-за большой вероятности падений, результатом которых может быть не только безобидный синяк, но и серьезные внутричерепные кровоизлияния, и другие травмы. Учесть и своевременно оценить все противопоказания и побочные эффекты может только специалист, поэтому не пытайтесь сами заниматься с малышом. Упражнения должен проводить мануальный терапевт или врач-реабилитолог, прошедший специальную подготовку».

Ещё одно важное замечание противника самостоятельного проведения динамической гимнастики:

«Противопоказание, которое должно заставить родителей категорически отказаться от динамической гимнастики – это дисплазия тазобедренного сустава. Заболевание, при котором неправильно расположены элементы тазобедренного сустава, повышенный мышечный тонус, повышенный объем движений в суставах, причиной возникновения которого являются особенности соединительной ткани. Понятно, что родители сами не в состоянии определить наличия или отсутствия таких состояний или заболеваний у малыша. Поэтому, прежде чем приступить к подобной практике, необходимо проконсультироваться с врачом»

СТРЕСС: РАЗРУШЕНИЕ ИЛИ СОЗИДАНИЕ?

Ещё один эксперт, Жанна Цареградская, психолог-перинатолог в статье «Вашему ребенку нужен стресс? Что с ним происходит?» не только сомневается в пользе динамической гимнастики, но и подвергает сомнению компетентность родителей вообще:

«Никто из нас, не имея специального образования и подготовки, не возьмется строить мост, удалять аппендицит или управлять самолетом, но почему-то все считают себя специалистами в воспитании детей».

Жанна Цареградская убеждена, что в процессе выполнения упражнений динамической гимнастики «со всеми её подбрасываниями, раскручиваниями и переворотами» несчастный «ребенок всеми силами пытается противостоять агрессивной, "парадоксальной" реальности». Психолог убеждена, что такой стресс ребёнку совершенно ни к чему:

«"Тренируя" таким образом младенца, преднамеренно "включая" его врожденные рефлексы, ориентированные на защиту от опасности, мы день за днем заставляем его переживать глубочайший стресс! Самое прискорбное, что всем этим с младенцем занимается мать. Мать, которая должна спасать дитя, попавшее в трудную ситуацию (о чем и говорят его рефлексы), сама эту ситуацию создает и не только не разрешает, но и усугубляет ее. Как же влияет переживаемый в этих случаях стресс на развитие грудного ребенка? Работа нервной и эндокринной систем в условиях стрессовой реакции приводит к чрезвычайно высокому содержанию в крови гормонов стресса. Предельные уровни этих гормонов вмешиваются в процесс развития различных органов и систем. Особенно чувствительна в этом отношении нервная система, формирование которой к моменту рождения еще не завершено. Клинические и экспериментальные исследования Г. Дернера доказывают, что гормоны стресса участвуют в формировании мозга во время беременности, родов и в течение первого года жизни. Аномальные уровни гормонов в этот период способны "вызвать нарушения функций мозга в последующей жизни". Эти нарушения в свою очередь могут привести к поведенческим, психоэмоциональным и психическим расстройствам. Таким образом, любое "парадоксальное" поведение родителей, вызывающее у младенца стресс, задерживает и искажает его развитие.

Другой отрицательный результат динамической гимнастики заключается в том, что чрезмерные нагрузки на костно-мышечную систему приводят к утолщению связок и сухожилий суставов, ограничению их подвижности», - замечает психолог Жанна Цареградская и делает следующий вывод:

«Итак, бэби-йога, динамическая гимнастика, раннее плавание и экстремальное закаливание младенцев вмешиваются в развитие нервной системы, грубо нарушая его, приводят к неблагоприятному впечатлению об окружающем мире и в дальнейшем могут послужить основой для развития целого ряда психических расстройств и психосоматических заболеваний».

Спешу реабилитировать стресс в глазах читателей, и привожу точку зрения ещё одного теоретика, эксперта весьма уважаемого в своей области. Доктор медицины и философии, обладатель 43 почетных званий и почетный заседатель нескольких дюжин медицинских и научных ассоциаций Ганс Селье в середине прошлого века ввел само понятие «стресс», сформулировав следующее определение:

«Стресс (от английского stress - напряжение) есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование». Как подчёркивал господин Селье, сам по себе стресс – нейтрален, это просто давление. Но в зависимости от разнообразных факторов (главным образом, от силы воздействия и подготовленности самого организма) стресс может вызывать как положительную, так и отрицательную реакцию. Стресс может являться толчком для дальнейшего развития, но он же может погубить слабый организм, если воздействие несбалансированно. Реакция на стресс – это потребность осуществить приспособительную функцию и восстановить нормальное состояние. Приспособится организм или нет, это уже другая история. Но, подчёркивал исследователь, стресса невозможно избежать. Наш организм постоянно к чему-то приспосабливается. «Даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый стресс: сердце продолжает перекачивать кровь, кишечник переваривать вчерашний ужин, а дыхательные мышцы обеспечивают движения грудной клетки. Даже мозг не полностью отдыхает в периоды сновидений».

Более того, Ганс Селье уверен, что «полная свобода от стресса означает смерть». В ходе многолетних опытов он заметил, что не только чрезмерное раздражение, но и его отсутствие (де-привация) приводят к увеличению уровня стресса.

Г. Селье выделяет три фазы стрессовой реакции (или, как еще говорится, общего адаптационного синдрома) на какое-либо воздействие:

1. Реакция тревоги. В этой фазе происходит процесс мобилизации резервов, но сопротивление организма еще недостаточно. На начальном этапе оно даже уменьшается.

2. Фаза сопротивления. Уровень сопротивления поднимается выше обычного.

3. Фаза истощения. После длительного действия стрессора, к которому организм приспособился, постепенно истощаются запасы адаптационной энергии. Вновь появляются признаки реакции тревоги, но теперь они необратимы.

На основании этот Селье делает следующий вывод: «Наши запасы адаптационной энергии сравнимы с унаследованным богатством: можно брать со своего счета, но нельзя делать дополнительные вклады адаптационной энергии сверх унаследованного от родителей».

Иными словами, речь должна идти не о постепенной трате наследственного предопределенного энергетического фонда, а о непрерывном обогащении его.

Физиологи различают стрессы патологический и физиологический

Патологический стресс возникает при воздействии таких стрессовых форм раздражений, интенсивность которых превышает адаптивные возможности организма. Патологический стресс истощает организм, лишая его возможности сопротивляться, и заставляя лишь спешно восполнять понесённые энергозатраты.

Физиологический стресс – необходимое условие развития организма. «Нашими исследованиями установлено, – пишет советский учёный, педиатр, физиолог профессор И.А.Аршавский, – что рост и нормальное развитие организма возможны лишь в условиях действия физиологических форм стрессовых раздражений».

В естественных условиях (у животных) такими раздражителями являются колебания параметров среды обитания (перепады температур, влажности, нехватка пищи и т.д.) В наших условиях мы лишены многих естественных физиологических раздражителей. Поэтому правильнее сказать, что ребенок нуждается в стрессе, т.е. ему нужно его создавать. Конечно же, имеется в виду стресс физиологический!

Очень важно, чтобы предлагаемые ребенку нагрузки не переходили границы физиологического стресса, приобретая тем самым характер патологических стрессов.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС

Выполняя со своим ребёнком упражнения динамической гимнастики, всегда обращайте внимание на состояние малыша. Впрочем, когда вы начнёте занятия, вы сами поймёте: невозможно, а главное бессмысленно навязывать нагрузку ребёнку, когда он капризничает, голоден или хочет спать.

Есть простой способ определить, приносит динамическая гимнастика пользу (являясь стрессом физиологическим), или вредит ребёнку (нанося урон, как патологический стресс): время от времени задавайте себе вопрос «доставляет ли процесс удовольствие?» Если вы видите, что малыш весел (или серьёзен и сосредоточен), на мой взгляд, нет причин для беспокойства.

Мой собственный опыт применения динамической гимнастики у двоих младших детей показывает, что главное – это постепенность увеличения нагрузки и ориентация на удовольствие.

Так, мой средний сын познакомился с первыми, самыми простыми упражнениями динамической гимнастики (висы на обеих ручках, на одной ручке и раскачивания на руках) в возрасте двух недель, и поначалу воспринимал происходящее настороженно. Мы не оставляли попыток, приучая его захватывать палец взрослого и подниматься самостоятельно, затем постепенно увеличивали продолжительность нахождения его в свободном «висе». К месяцу он уже привык «болтаться в воздухе», и, предвкушая радость от занятий, радостно протягивал ручки к взрослому. «Кувыркать» и «крутить» Данилу я или муж могли попеременно до 5 раз в день, практически перед каждым кормлением, а также обязательно – перед купанием и обливанием. Динамическая гимнастика доставляла большое удовольствие и нам, родителям, и его старшему брату Луке и, конечно же, самому Данилу.

А вот у нашей младшей девочки Анюты отношения с динамической гимнастикой складывались по-другому. Мы также рано предложили ей первые упражнения, но она долго не принимала висы вниз головой – первое время мы ограничивались только упражнениями с висами на руках. Позднее, с наступлением тёплой погоды, мы начали выполнять упражнения на свежем воздухе, на даче – и здесь девочка заметно приободрилась. К четырём месяцам мы включили динамическую гимнастику в ежедневное расписание: утро всегда начиналось с массажа, динамической гимнастики, плавания в большой ванне и обливания. Однако, переехав осенью с дачи в город, мы стали заниматься гимнастикой не каждый день – в зависимости от настроения нашего и самой девочки.

Итак, исходя из рекомендаций специалистов и практического опыта, можно сформулировать несколько универсальных принципов, которые подходят для совершения с ребенком практически любого действия. И особенно действий, которые предполагают большую физическую нагрузку, таких как динамическая гимнастика, закаливание и водный тренинг.

1. Индивидуальный подход

Принимается во внимание, прежде всего, темперамент ребёнка и его родственников. Важны также и история беременности матери, и то, как проходили роды, и есть ли у ребёнка заболевания или травмы. Иногда он может быть настолько травмирован (психологически или физически), что применение сильных закаливающих процедур сразу после рождения станет для ребёнка не позитивным (физиологическим), а патологическим стрессом, от которого ему будет трудно оправиться. Иногда, наоборот, следует заниматься с ребёнком более интенсивно, например, когда он «пьяный» от медикаментов, введённых матери при родах. Порой стресс, полученный ребенком в родильном доме, а часто еще во внутриутробном состоянии, обусловливающий его депрессивное состояние, возможно «вытеснить» резкими ощущениями от сильных закаливающих процедур и физических нагрузок, после чего ребенок буквально «просыпается к жизни». Нужно отметить, что <<физические упражнения и закаливание матери во время беременности>> готовят ребенка к повышенным нагрузкам.

2. Осознанная импровизация и отказ от стереотипов

Учитывая индивидуальность ребёнка и всё перечисленное в первом пункте, не стоит также выполнять гимнастику или ныряние, строго следуя инструкциям. Внимательно смотрите на реакцию ребёнка, возможно, вы вместе с ним изобретёте новое упражнение или станете основоположниками собственной системы закаливающих процедур! Осознавайте то, что делаете – зачем это нужно ребёнку и почему вы решили этим заниматься. Бездумность и механичность в закаливании и физических упражнениях могут травмировать психику ребенка. Процедуры большой силы нельзя применять к чрезмерно возбудимым детям, а если они необходимы, то важным условием является контакт с матерью и сосание груди. В то же время небольшие стрессы на фоне положительных эмоций, создаваемые упражнениями и закаливающими процедурами, укрепляют психическую устойчивость, учат детей способности преодолевать стрессовые состояния.

3. Вера в его силы

Новорожденный в традиционном подходе ассоциируется с существом слабым и незрелым. Однако, если мы посмотрим, что выдерживает практически каждый ребенок в процессе своего рождения и после него, то вынуждены будем признать удивительную силу и выносливость младенца! Едва ли взрослый человек сможет (в пропорциональном отношении) перенести те нагрузки, которые испытывает ребенок во время рождения: всё возрастающее давление, прохождение через родовые пути, а затем попадание в воздушную среду после 40-ка недельного пребывания в среде водной. Что же касается периода после рождения, то можно провести следующий эксперимент: здорового взрослого человека туго завернуть в несколько простыней и продержать его так недели три, кормя его в неподвижном состоянии, и лишь изредка разворачивая «для смены пеленок». Какую нужно иметь волю, чтобы сохранить в порядке свою психику и физическое здоровье!

Профессор И.А. Аршавский пишет «В педиатрии и биологии организмы ранних возрастных периодов обычно рассматриваются как незрелые и несовершенные по сравнению со зрелостью и совершенством взрослых… Физиология ребенка с этой точки зрения оценивается как первые шаги к цели, которой является состояние взрослого организма… Наши исследования позволили заключить, что во все возрастные периоды, начиная с зиготы, организм является совершенным и зрелым, если его функции адаптивно соответствуют календарному возрасту и специфической среде, с которой он должен взаимодействовать». В истории немало примеров, показывающих жизнеспособность и адаптационные возможности младенцев. Во время эпидемий чумы не раз видели умершую мать и выжившего грудного младенца. Во время землетрясения в Мехико в 1985 году лишь спустя шесть суток удалось извлечь 58 новорожденных детей из-под развалин родильного дома.

Таким образом, благоразумнее исходить из представления, что младенцы являются существами очень сильными, обладающими огромными адаптивными способностями. Лишь наши страхи и наше неверие в них и в себя делают их слабыми. И в то же время нужно учитывать, что эти возможности не безграничны. Это часто забывают родители, упорно пытающиеся добиться каких-то исключительных результатов (что скорее нужно им, а не ребенку). Всегда чувствуйте ту грань, которую нельзя переходить!

4. Комплексный подход

Нет смысла внедрять в жизнь отдельно взятые рекомендации. Динамическая гимнастика – это не точечное занятие скуки ради, а элемент образа жизни!

Проанализируйте такую картину: медицинская сестра приходит, чтобы сделать ребенку массаж. Ребенок, завернутый в пеленки, распеленывается, ему делают массаж, а затем снова помещают в пеленки и обездвиживают. Абсурдность этого очевидна! Массаж при таких условиях – не более как дополнительное к «воздушным ваннам» средство, позволяющее ребенку выжить. Если вы собираетесь заниматься с ребёнком динамической гимнастикой, откажитесь от предрассудков относительно полезности одежды для малыша. В доме тепло и вы сами ходите в майке? Тогда нет необходимости заворачивать вашего ребёнка в пелёнки, надевать на него ползунки, чепчик и шерстяные носки. И никаких распашонок с «варежками»! Проще подстричь ребёнку ногти, чем лишать его возможности получать новые тактильные ощущения и совершенствовать мелкую моторику.

Значительно лучше для общего развития ребёнка и его самочувствия, когда в тёплом помещении ребёнок находится по возможности обнажённым или в одежде, не стесняющей движений. Так, со вторым и третьим ребёнком мы полностью отказались от распашонок и ползунков, заменив их (когда это бывает необходимо) более удобными трикотажными футболками, маечками, а также трусиками и ползунками «без лапок».

Подробнее о закаливании по всем правилам мы ещё поговорим, но сейчас уместно сказать, что, если не давать ребёнку экстремальные физические нагрузки, то хотя бы предоставьте его коже возможность дышать, а ему самому – свободно двигаться. И одно только это – уже немалый вклад в здоровье ребёнка!

Итак, правильное грудное вскармливание и физические нагрузки важны при закаливании холодом. Прикладывание к груди и хороший эмоциональный контакт с матерью дает чувство безопасности и «нормальности» происходящего, что необходимо для легко возбудимых детей, не давая им развить слишком бурную реакцию. Положение ребенка на животике способствует быстрейшему восстановлению сил после интенсивного холодового воздействия (особенно после занятий в открытой воде), успокаивает нервную систему.

5. «Делай, как я»

Это основной принцип, который можно наблюдать у животных, воспитывающих детёнышей. Родители должны сами пройти через то, что они предлагают детям. Дело в том, что в силу большой психо-эмоциональной связи страхи, испытываемые родителями, воспринимаются детьми особенно сильно. Это касается и физических упражнений, и ныряний в воде, и закаливания, а также питания и других моментов образа жизни. Родители – главные учителя своих детей. Специальные занятия физической культурой, водным тренингом или закаливанием должны производить именно они. В руках родителей он ощущает себя безопаснее, нежели в чужих руках. Опытный инструктор необходим лишь на начальном этапе, когда родители знакомятся с новой методикой. Но его задачей в основном является устранение у родителей возможных страхов и опасений.

6. Благожелательность

Воздействие даже сильного стресса на ребёнка скорее будет восприниматься им положительно, если при этом он видит уверенность и позитивный настрой родителя. В силу той же самой повышенной эмоциональной восприимчивости новорождённый вместе с положительными эмоциями улавливает страх и беспокойство окружающих. Причём, как родителей, так и людей посторонних. Поэтому на занятиях с детьми по возможности должны присутствовать лишь подготовленные люди. Положительный, благожелательный настрой окружающих – фактор, который не только компенсирует возможные отрицательные эмоции у кого-либо, но и приводит к исчезновению страхов и опасений у самих родителей.

Никогда не советую хвастать и демонстрировать достижения вашего ребенка. Это желание понятно, но всегда помните, ради чего вы все это делаете. Ребенок не нуждается в том, чтобы быть экспонатом. Уверенность и спокойствие родителей, их благожелательность не только к ребенку, но и ко всем окружающим, – самая лучшая защита для малыша.

Все фотографии - из личного архива семьи Крушинских