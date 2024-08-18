Питание для школьников. Какая еда будет полезной и вкусной

Какие продукты должны обязательно входить в рацион школьника, есть ли польза от перекусов и какая суточная калорийность с учетом возраста ребенка считается нормой. Наши дети могут быть крепче и здоровее, если вовремя обратить внимание на их рацион!

Учебу в школе по энергозатратам можно сравнить с многочасовой разгрузкой вагона. Напряжение мышечное, умственное, эмоциональное… представьте себе, сколько энергии тратится при написании контрольной. А потом нужно быстро раздеться-переодеться и оттанцевать на лыжах.

Энергозатраты должны быть обязательно восстановлены!

В рацион школьников ежедневно включается мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Под запретом оказались газированные и энергетические напитки, грибы, маринованные овощи и фрукты, первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, макароны по-флотски и с рубленым яйцом, заливные блюда (мясные и рыбные), карамель, арахис, пирожные, торты, консервированные закуски.

В школах запрещено продавать сладости. Это связано не только с небольшим сроком хранения и плохой усвояемостью, но и с тем, что дети склонны тратить на них те деньги, которые родители выдают им на еду, в ущерб другим, более полезным продуктам.

Что творится в организме школьника?

В школьном возрасте (от 6-7 лет) темп роста ребенка сопоставим с такими же темпами первого года жизни. Активно развивается скелет, увеличивается мышечная масса, сердечно-сосудистая и нервная системы, идет радикальная гормональная перестройка организма. Повышаются нагрузки на эмоциональную сферу: ребенок начинает новый этап адаптации к миру. Он испытывает себя в новой роли – роли самостоятельной, ответственной.

Многим детям в этот сложный период хочется спрятаться, как можно дольше продлить свое детство, и они остаются тихонями – либо наоборот примеряют маску хулигана, которому «на все наплевать». Все это – и тихоня, и хулиган – способы защиты. Никакой ребенок не сможет безусловно принять новые правила жизни, он обязательно будет себя ломать, приспосабливаться. Просто представьте, ЧТО приходится ему пережить под шквалом новых нагрузок. Крайне важно помочь ребенку не только в эмоциональном плане, но и сделать так, чтобы он не слабел в плане интеллектуальном и физическом. Потребность в витаминах и минеральных веществах в этот период жизни – огромная!

Многие родители, будучи крайне занятыми людьми, отпускают ситуацию – мол, ребенок уже не маленький. За всем не уследишь. Вот только один нюанс: уверенность в себе, легкость в учебе, хорошая концентрация и физическая крепкость напрямую зависят от питания, мы – то, что мы едим.

Немного науки: восполнение запасов энергии клеток мозга, как известно, осуществляется окислением углеводов – в основном, глюкозы. Сами клетки мозга не содержат большого запаса углеводов и кислорода, поэтому тянут эти соединения из крови. Когда в крови мало того и другого, клетки не могут дышать – нарушаются функции мозга.

Все просто. Если школьник питается неполноценно, у него плохо работает голова – снижается работоспособность. Если он при этом мало гуляет (приходит из школы и садится за комп) – у него будет кислородная недостаточность, которая также ведет к изменениям в здоровье и, что главное, к некоторой потере разума.

Еще немного науки: глюкоза поступает в кровь из кишечника в процессе переваривания пищи или из "запасников углеводов", имеющихся в печени и некоторых тканях. После хорошего завтрака содержание глюкозы в крови резко повышается, и это вызывает выделение гормона инсулина. Под действием инсулина происходит усиленное отложение сахара в органах и тканях. Если сахара в крови мало, а нагрузок на организм очень много, этот дисбаланс приводит к синдрому хронической усталости и потере иммунитета.

Точно такой же эффект ждет школьника, злоупотребляющего не хорошими углеводами, а рафинированными (сухие завтраки с заменителями сахара, сладости, газировка).

Перекусы – зло или норма

Обычно к школе аппетит появляется у всех детей, включая малоешек. Школа требует максимальной отдачи энергии. И жевать-жевать-жевать начинают даже профессиональные привереды. Оказывается после шести лет перекусы – в законе. Они нужны, они обязательны. Растущий организм просит подпитки, поэтому ничего страшного, если ребенок хочет есть каждые два часа. Если он при этом не катастрофически прибавляет в весе, и не стал хуже спать, значит, все в порядке.

Важна не частота приемов пищи – важно ее качество. От употребления «пустых» углеводов аппетит становится и вовсе «волчьим», к тому же возрастает потребность в сладком.

Но есть и категория детей, способных питаться одним пельменем в день. Как правило, спад аппетита связан с началом подросткового периода. Причины психологические: девочки начинают заботиться о фигуре, в ужасе оглядываясь по сторонам: «На меня все смотрят!» Мальчики все дальше удаляются от дома, зависая у друзей и – хорошо бы – на стадионах.

Родители таких детей должны быть особенно внимательны в выборе продуктов для дома. В период бурного роста ребенок должен хорошо питаться. Придумывайте, изобретайте, советуйтесь с ним. Обычно подростку хватает простого внимания к своей жизни, лишенного придирок или показного равнодушия, чтобы он и за стол сел, и поел «как нормальный человек», когда просят.

«Один человек может привести верблюда на водопой, но даже сто человек не заставят его пить» (восточная пословица).

Важно!

Медицине известны случаи, когда у ребенка, который все же съел то, что ему не хотелось, наблюдалась полная картина отравления. Ни в коем случае не давите на ребенка, не ставьте ультиматумы. Школьник после 12-ти лет входит в возраст неповиновения. Если на него давить, он вообще ничего не будет есть «назло».

Часто девочки отказываются от еды, прикрываясь диетами и кумирами. Играйте на этом. Предлагайте привереде больше кисломолочки под флагом похудения. Расскажите ей о том, что от салатов с правильной заправкой (лимонный сок, уксус бальзамический, капля оливкового масла) не толстеют, их можно употреблять в любом количестве. Как и от супов-пюре, фруктов, морепродуктов.

Ничего страшного нет в том, что ребенок периодически балуется чипсами и газировкой, от этого все равно не уйти. Показывайте ему свое отношение к этим продуктам – не в виде бурных эмоций, а как бы между делом.

Не пытайтесь втолкать в ребенка продукты, способствующие увеличению веса. Это неполезно. Дети-школьники часто начинают худеть от возросших нагрузок, это нормально. Ненормально – это когда они постоянно заедают стресс макаронами, булками, колбасой, теми же чипсами. Пусть в доме всегда будут здоровые перекусы - фрукты, орехи, салаты, ржаной хлеб с полезными добавками, сыр. Пусть родители подают пример. Очень странно требовать от ребенка внимательного отношения к еде, не показывая ему положительных примеров.

И болезни нынче молодеют…

Период с 8 до 12-ти лет медики называют возрастом, когда наиболее вероятно возникновение различных хронических заболеваний. Почему?

Ребенок пошел в школу, и его правильное питание с паровыми котлетками и творожками оказалось нарушено. Школьник начинает копить эмоциональное напряжение с самого утра, с первого урока, и не факт, что ему удается хорошо покушать. Это не может не сказаться на здоровье. Головные боли, хронический гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчных путей…

Из книги Анны Тимофеевой «Беседы детского доктора»:

Подъем указанных заболеваний начался в 70-80-х годах. Оказалось, что именно в это время в нашем сельском хозяйстве начали массово применяться азотистые удобрения. В этом, по-видимому, и заключается основная причина. И до настоящего времени терапевтические отделения больниц больших городов заняты, в основном, больными с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей.

К сожалению, в настоящее время приходится исключить из питания детей такой продукт, как печень. Если раньше мы обязательно включали печень в питание детей, страдающих малокровием, то сегодня необходимо от этого отказаться: в печени животных скапливаются все химические вещества, которыми так насыщены поедаемые ими травы. В чем же состоит вредное воздействие нитратов и нитритов на человеческий организм? Эти соединения, являющиеся также обязательным компонентом при изготовлении в нашей пищевой промышленности мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, разрушают слизистую оболочку желудка. Еще страшнее то, что они являются канцерогенами. Под их влиянием хромосомный набор клетки здорового человека может измениться и стать подобным хромосомному набору раковой клетки.

Через «не хочу»

А как мы обычно кормим детей? Ребенок только встал с постели. Как правило, он еще не совсем проснулся, не подвигался. Желания есть у него еще нет. А мама утром торопится на работу и начинает насильно кормить ребенка. Малыш нервничает, из-за этого у него не выделяются ферменты, спазмируется желчный пузырь и не выходит желчь для переваривания пищи. Мама считает, что у него плохой аппетит, но ведь нельзя его отпустить из дома голодным!

Стоит ли так бояться голода? Лучше съесть с аппетитом кусок хлеба, тщательно его пережевывая, чем под материнский крик - ранний завтрак, который вряд ли переварится. Если прием пищи становится мучением для матери и ребенка, то у ребенка может возникнуть отвращение к еде. Для того чтобы у него был аппетит, нужна спокойная обстановка. Надо научить ребенка медленно и спокойно жевать, еда должна быть для него удовольствием.

Переваривание пищи начинается во рту, где со слюной выделяется фермент амилаза, который уже в полости рта начинает расщеплять углеводы. Чем медленнее и спокойнее идет процесс обработки пищи во рту, тем лучше она будет переварена в желудке. Кроме того, слюна смачивает пищевой комок, и он легче проходит через пищевод. Таким образом, главное - научить ребенка жевать. Хуже всего, когда ребенок торопится и глотает куски, которые плохо перевариваются.

И еще. Переваривание пищи у человека связано не только с обстановкой, но зависит и от его темперамента. Приглядитесь к своему ребенку, может быть, после прогулки ему лучше отдохнуть, расслабиться и затем только есть. А лучше всего поговорить с ним о новостях в школе и подождать, пока он сам попросит обед.

Когда отсутствие аппетита говорит о болезни? Только в тех случаях, когда ребенок отказывается от еды в условиях спокойной и доброжелательной обстановки и не утоляет голод кусками хлеба или любимыми блюдами, нужно подумать, не заболел ли он.

Что, как и сколько?

Среднесуточные нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для детей и подростков школьного возраста.

Минеральные вещества, мг

Вещества 7-10 лет 11-13, мальчики 11-13, девочки 14-17, юноши 14-17, девушки Кальций 1100 1200 1200 1200 1200 Фосфор 1650 1800 1800 1800 1800 Магний 250 300 300 300 300 Железо 12 15 18 15 18 Цинк 10 15 12 15 12 Йод 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13

Витамины

Вещества 7-10 лет 11-13, мальчики 11-13, девочки 14-17, юноши 14-17, девушки С, мг 60 70 70 70 70 А, мкг 700 1000 800 1000 800 Е, мг 10 12 10 15 12 D, мкг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 В1, мг 1,2 1,4 1,3 1,5 1,3 В2, мг 1,4 1,7 1,5 1,8 1,5 В6, мг 1,6 1,8 1,6 2 1,6 РР, мг 15 18 17 20 17 Фолат, мкг 200 200 200 200 200 В12, мкг 2 3 3 3 3

Примерный вес суточного рациона (нетто) подростков 14-17 лет около 2,5 кг.

Исходя из этих данных, можно сформировать среднесуточный набор продуктов, необходимый для школьников.

Продукты Возраст школьника 7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет Юноши 14-17 лет Девушки Хлеб пшеничный 150 200 250 200 Хлеб ржаной 70 100 150 100 Мука пшеничная 25 30 35 30 Крупы, бобовые, макаронные изделия 45 50 60 50 Картофель 200 250 300 250 Овощи разные 275 300 350 320 Фрукты свежие 150-300 150-300 150-300 150-300 Фрукты сухие 15 20 25 20 Сахар 60 65 80 65 Кондитерские изделия 10 15 20 15 Масло сливочное 25 30 40 30 Масло растительное 10 15 20 15 Яйцо, шт. 1 1 1 1 Молоко, кисломолочка 500 500 600 500 Творог 40 45 60 60 Сметана 10 10 20 15 Сыр 10 10 20 15 Мясо, птица, колбасы 140 170 220 200 Рыба 40 50 70 60

Калорийность рациона школьника должна быть следующей:

7-10 лет – 2400 ккал

14-17 лет – 2600-3000 ккал

(если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал больше).

В рационе ребенка школьного возраста обязательно должны присутствовать следующие продукты:

молоко или кисломолочные напитки, творог, сыр, рыба, мясные продукты, яйца, сливочное масло, растительное масло, сметана, хлеб, крупы, картофель, мед, сухофрукты;

сахар, морковь, сладкий перец, зеленый лук, щавель, зелень, шиповник (чай, отвар), помидоры, цитрусовые, капуста, яблоки, орехи.

Любой продукт можно заменить другим, схожим по составу – может быть, менее ценным, зато более доступным и понятным для ребенка. Например, из фруктов для школьника наиболее полезно яблоко, и ему в принципе не нужно что-то еще.

Если нехочуха не желает обедать или ужинать горячей тарелкой – пусть ест сырые продукты, как ему удобно: помидоры с сыром, огурцы со сметаной, картошку вареную с маслом… лишь бы не кола с чипсами, не сосиска с кетчупом.

Что на завтрак:

Завтрак очень важен, его потеря всегда плохо сказывается на здоровье. Не только физическом здоровье – для школьника очень важно, все-таки, быть в интеллектуальном тонусе. От родителей зависит, насколько их дети будут это понимать.

Пища для завтрака должна быть легкой, приятной для ребенка. Например: омлет, мюсли с молоком или йогуртом (лучше мюсли, а не «быстрые» колечки-звездочки), творог, печеная картошка с маслом, салат, йогурты, запеканки или сырники. Запиваем соком, какао или чаем.

Положите ребенку с собой в школу второй завтрак: бутерброд с сыром или пластиком вареного мяса, питьевой йогурт (не успеет испортиться за 3 часа), сок, яблоко или банан.

Не заменяйте завтраки сосисками, колбасой, шоколадными батончиками - они не укрепляют организм, а ослабляют его. Завтрак упаковываем в пластиковый судок или пищевую пленку. Пищевая пленка сохранит бутерброд или фрукт - к тому же, дети не всегда моют руки перед едой, они могут хотя бы держаться за пленку. Кладите ребенку с собой влажные салфетки и бутылочку минеральной воды.

Что на обед:

Обязательно интересуйтесь, чем кормят в столовых, нравится ли ребенку еда, успевает ли он поесть. Если школьник приходит домой до часу-двух, его должен ждать домашний обед. Как сделать, чтобы у ребенка была мотивация самостоятельно разогреть и употребить свой обед, ведь многим детям просто лень с ним возиться?

- Ребенок-привереда редко любит суп, поэтому заботьтесь о его здоровье – не увлекайтесь «супами на неделю», даже если у вас мало времени на готовку. Картофельное пюре, тушеные овощи с мясом, фаршированный перец, печеный картофель с начинкой… Ребенок может не любить суп, но предпочитать рагу, а это тот же суп, только без воды, и рагу тоже можно приготовить на два дня.

Если вам совсем-совсем некогда готовить каждый день, используйте бытовую технику в помощь: пароварки, мультиварки, блендеры, все это не стоит игнорировать, они помогут очень быстро разобраться с обедом. Например: вечером почистите овощи, а утром забросьте их в пароварку вместе с рыбой или мясом, задайте нужное время – и к приходу ребенка два этажа горячей еды будут готовы, ему останется добавить в блюдо сметану или томатную пасту. Быстрый вариант гарнира – овощи-заморозка.

- Обратите внимание на совет диетологов: для школьников гораздо полезнее гарнир из разных овощей, а не макароны или один картофель. Также специалисты советуют включать в рацион больше рыбы и морепродуктов, чем мяса.

- Сварите утром на завтрак макароны (или варите их параллельно с утренними сборами на работу), забросьте в блендер пучок зелени, кусочек сыра, морковку, ложку томатной пасты и/или сметаны, соевый соус, чеснок – все, что в течение минуты собирается по холодильнику. Измельчите все это блендером, и вы получите прекрасную заправку к макаронам, ребенок может самостоятельно вылить ее в тарелку днем.

- Особым ленивцам выкладывайте обед в отдельный судок из кастрюли и оставляйте записку, чтобы ребенку осталось только разогреть свой обед в микроволновке.

- Обязательно научите ребенка правильно пользоваться кухонной плитой. Объясните, что категорически нельзя включать плиту и уходить к телевизору или компьютеру. Ребенок не должен бояться, но обязан быть осторожным.

- Другим важным делом, которому ребенка следует научить, является приготовление пищи. Расскажите ребенку подробно о том, из чего состоит этот процесс. Обратите внимание на то, какая у него память - зрительная, слуховая или тактильная (ощущения).

Если слуховая память сильнее - больше рассказывайте ребенку о кулинарии, если зрительная - покажите и напишите инструкцию, повесив ее на стене. Если ребенок лучше запоминает ощущения - дайте самому совершить отдельные операции (почистить картошку, налить воду и т.д.).

Продемонстрируйте, как нужно готовить то или иное блюдо, затем попробуйте приготовить его вместе.

Что на полдник и ужин:

Чаще всего случается так, что школьники совмещают полдник с ужином. Ничего страшного в этом нет, если вечер не превращается в круговорот кусков. Но если неизбежное зло невозможно остановить – хотя бы следите, чтобы ребенок всегда мог найти в шкафчике или в холодильнике что-либо полезное. Не сосиски, а кусок курицы или рыбы, не чипсы, а орехи, не сырки в шоколаде, а творог со сметаной.

Творог очень важен для растущего организма как источник кальция, но помните, что кальций не усваивается с сахаром, поэтому сладкие сырки – это десерт, а не замена творога. Чтобы приобщить школьника к полезной кисломолочке, купите ему персональный миксер и научите делать коктейли из кефира или молока с фруктами, ягодами, сухофруктами, морковью или тыквой.

Покажите, какой чудесный воздушный творог получается, если взбить его с натуральным йогуртом и фруктами – ну, чисто «данон». Вечером в идеале вся семья собирается на ужин, и ребенок школьного возраста, опять таки в идеале должен получать третью горячую тарелку за день. Заменить ее могут мюсли с горячим молоком, омлет с овощами. На десерт – печеные фрукты с творогом.

Рецепты быстрых блюд

Быстрая каша

Вам понадобится: 3-4 ст. ложки овсянки самого мелкого помола, 1 стакан кипятка, 2 ч. ложки сахара.

Залить овсянку кипятком, поставить в микроволновку или на огонь на одну минуту (если вы варите кашу в микроволновке, то удобнее делать это в большой и глубокой керамической тарелке). В кашу по желанию можно добавить немного сливочного масла, сухофрукты, орехи, варенье.

Сырники

Вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, соль, сахар по вкусу, 2 ст. ложки муки высшего сорта, растительное масло для жарки.

Творог смешать с яйцом, добавить соль, сахар, тщательно перемешать, добавить муку. Замесить тесто. Вылепить шарики, обвалять их в муке и расплющить, чтобы они были высотой 1 см. Жарить на умеренном огне. Подавать со сметаной, вареньем или медом.

Ленивые вареники

Вам понадобится: творог - 1 пачка (200 г), яйцо - 1 шт., сахар - 1-2 ст. ложки, мука - 2 ст. ложки., ванилин на кончике ножа, соль - 1/8 ч. ложки.

Растереть творог с яйцом, солью, сахаром и ванилином. Добавить муку и тщательно перемешать. Выложить тесто на посыпанную мукой доску и размять, присыпать сверху мукой и раскатать до 1 см толщины. Вырезать с помощью формочки или просто нарезать полосками с палец толщиной. Опускать в кипящую подсоленную воду. Варить, пока не всплывут. Достать шумовкой и выложить слоями на блюдо, каждый слой слегка посыпать сахаром, чтоб не слипались. Подавать со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Розовая лапша

200 г моркови промыть, очистить, нарезать ломтиками. Отварить в подсоленной воде до готовности. Протереть через сито, добавить 3 яйца, посолить. К полученной массе постепенно добавлять просеянную пшеничную муку, чтобы получилось тугое тесто.

Посыпать мукой разделочную доску и тонко раскатать тесто. Острым ножом разрезать пласт на тонкие полоски шириной не более 0,5 см. Дать лапше хорошенько высохнуть на воздухе, затем отварить в молоке.

Запеканка «Доброе утро»

2 желтка растереть с 1/4 стакана фруктозы. Добавить 500 г обезжиренного творога и 125 г обезжиренного несладкого йогурта, посолить по вкусу. Добавить 0,5-1 стакан рубленой кураги. Вмешать 1 полный (с верхом) стакан геркулесовых хлопьев (лучше «Экстра»). 2 белка взбить отдельно и вмешать в творожную смесь в последний момент. Смазать форму каплей растительного масла, выложить смесь высотой в 1,5 см. Поставить в духовку при температуре 200-250 °С. Можно кушать как холодную, так и горячую. Получается почему-то из таких простых ингредиентов очень интересный вкус.

Макаронный салат

Основа салата - разноцветные макароны твердых сортов. Макароны отварить, откинуть на дуршлаг, остудить. Маслины без косточек порезать колечками, выложить в салат. Банку горошка слить, тоже добавить в салат. Посолить по вкусу. Смазать оливковым маслом или майонезом.

Мини-пиццы

Основа мини-пицц - обычные баранки (сушки). Баранки размочить в теплом молоке примерно 40-50 минут (до размягчения, но чтобы они еще не разваливались). Затем их выложить на противень, обильно смазанный постным маслом, и внутрь каждой баранки наложить мясной фарш с добавлением специй по вкусу. В фарш также можно добавить цветную капусту или брокколи, тогда фарш станет нежнее и пышнее). Все присыпать тертым сыром и/или зеленью (в зависимости от ваших возможностей и желания). Затем запекать это все в духовке 15-20 минут и... готово!