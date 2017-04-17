Насморк у ребёнка. Как лечить и надо ли?

Каждый ребёнок время от времени страдает от насморка. Многие взрослые ошибочно полагают, что заложенность носа исчезнет бесследно через несколько дней — достаточно воспользоваться каплями для носа. К сожалению, казалось бы, безобидный насморк может привести к довольно серьёзным проблемам со здоровьем.

Что происходит в норме и при насморке (рините)?

Природа позаботилась о нашем здоровье и заложила механизм защиты:

Слизистая оболочка носа состоит из клеток с ресничками. Клетки вырабатывают жидкий секрет и увлажняют слизистую, а реснички, совершая колебательные движения, очищают её от вирусов, бактерий, аллергенов, частичек пыли и аэрозолей.

При насморке под воздействием неблагоприятных факторов возникает сбой в природном механизме:

Реснички хуже работают, повышается выработка слизи клетками, сосуды слизистой быстро повреждаются, местно нарушается кровообращение, появляется отёк и воспаление — естественный барьер становится проницаем для «чужаков».

Затруднённое дыхание через нос у ребёнка: кто «виновник» и как с ним справиться?

Причины самые разные — от инфекции до аллергии. Условно разделим их на несколько групп.

Инфекционный насморк

Вызывается респираторными вирусами или бактериями.

Вирусная инфекция

Вместе с вдыхаемым воздухом респираторные вирусы попадают в полость носа — излюбленные «ворота» для проникновения в организм.

Первыми появляется сухость и жжение в полости носа, чихание.

Через короткое время развиваются симптомы ОРВИ. Затрудняется носовое дыхание, ухудшается обоняние, голос становится гнусавым, появляются слизистые выделения из носа, слезотечение и заложенность ушей. Возникают и общие проявления: недомогание, повышается температура тела и другие.

При присоединении бактериальной инфекции выделения из носа густеют и приобретают желтый или зеленый цвет, дыхание обычно улучшается.

Переохлаждение или простуда

В нашем организме живет немало бактерий, но их рост сдерживается иммунной системой. При воздействии низких температур иммунитет сдаёт «свои позиции»: микробы начинают активно расти и размножаться.

Заболевание может развиваться по двум вариантам:

• Возникает только насморк с выделениями из носа (иногда — гнойными), без каких либо других симптомов. Возможно появление кашля, который обусловлен стеканием слизи по задней стенке глотки — раздражаются кашлевые рецепторы. Общее состояние не страдает.

• Насморк сочетается с другими простудными заболеваниям — например, ангиной бронхитом или отитом. Нередко нарушается общее состояние.

Чем опасно?

Болезнетворные микроорганизмы вместе со слизью попадают на близко находящиеся участки с развитием воспаления:

• Пазух носа — гайморита, фронтита и/или этмоидита. Появляются головные боли и боли в области паузах носа (болят кости вокруг носа), обильные выделения из носа, возникает неприятный запах изо рта.

• Отита (воспаления уха). Проявляется стреляющей или ноющей болью, снижением слуха на стороне поражения. Возможны выделения из слухового прохода. Иногда сопровождается общей слабостью, головной болью и небольшим повышением температуры тела.

• Гнойного ринита. Нос заложен, выделения из него густые, жёлтого или зеленоватого цвета.

Что делать?

Первые несколько дней болезни можно попользоваться сосудосуживающими каплями и промывать полость носа физиологическим раствором. При хорошем иммунитете и своевременно начатом лечении улучшение состояния или даже выздоровление наступает через два-три дня. Если симптомы болезни сохраняются дольше либо состояние ухудшается — к врачу.

Когда болеет новорождённый или ребёнок на первом году жизни, к доктору необходимо обратиться в первый день болезни вне зависимости от самочувствия крохи.

Подробнее о гриппе, ОРВИ и простуде

Инородное тело

Растущий малыш, познавая окружающий мир, может случайно затолкнуть в полость носа себе или товарищу по игре посторонний мелкий предмет: горошинку, бусинку, шарик, кусочек пищи.

На фоне полного здоровья ребёнок становится беспокойным, у него проявляется затруднённое дыхание, чихание и слезотечение, выделяется водянистая слизь из носового хода на стороне поражения.

Однако вскоре организм может привыкнуть к постороннему предмету: симптомы утихают, а то и вовсе исчезают.

Инородные тела во влажной среде ведут себя по-разному:

• Фасолины или горошины набухают, полностью перекрывая носовое дыхание.

• Кусочки мелкой пищи могут размягчаться и разлагаться — самостоятельно очищается носовой ход.

• Твёрдые предметы становятся основой носового камня, обрастающего слизистой оболочкой носа.

Чем опасно?

Нарушается воздухообмен и нормальная работа слизистой — способствует присоединению бактериальной инфекции с развитием гнойного ринита или воспаления в придаточных пазухах носа (гайморита, фронтита, этмоидита).

Слизистая носа постоянно травмируется, могут образовываться язвы, разрастаться полипы, нагнаиваться слёзный мешок. Редко перфорируется носовая перегородка (появляется отверстие).

Что делать?

Всегда обращаться к врачу, даже если удалось самостоятельно удалить посторонний предмет. Необходимо удостоверится, что он полностью извлечен и не травмирована слизистая.

Аллергический ринит

Возникает у детей довольно часто при контакте любым с аллергеном — будь то цветочная пыльца, домашняя пыль, стиральный порошок или мамины любимые духи.

Проявляется обильными водянистыми выделениями из носа, чиханием и нарушением носового дыхания. Нередко вовлекаются и глаза: возникает покраснение, зуд, слезотечение. Общее состояние обычно не нарушается, но аллергический ринит иногда сочетается с высыпаниями на коже или приступами удушья.

Симптомы могут возникать при контакте с аллергеном остро или сезонно в определённый период времени года (например, при цветении какого-то растения).

Встречается и круглогодичный аллергический насморк: признаки усиливаются или утихают, но не проходят окончательно.

Чем опасно?

Нарушено удаление чужеродных частичек ресничками из полости носа и снижен местный иммунитет. Организм не защищен ни от инфекций, ни аллергенов.

Высока вероятность развития аллергических заболеваний (бронхиальной астмы, атопического дерматита), ОРВИ или местного воспаления (гайморита, ринита), обострения общих хронических заболеваний (почек, дыхательной системы).

Что делать?

Важно исключить контакт с аллергеном. Иногда самостоятельного его удаётся определить при наблюдении за реакцией организма ребёнка. Однако без помощи медиков не обойтись: проводятся накожные аллергические пробы, подбирается противоаллергический препарат, даются рекомендации по питанию.

Сужение просвета носовых ходов

Возникает при аденоидных или полипозных разрастаниях, искривлении носовой перегородки.

Признаки появляются и нарастают постепенно: забитый нос (чаще — в положении лёжа), в основном слизистые выделения, корки на слизистой носа, ребёнок спит с отрытым ртом, жалуется на жжение, зуд или боль в носу.

Чем опасно?

При затруднённом носовом дыхании на протяжении нескольких лет или месяцев в детском возрасте:

• Нарушается физическое развитие, формирование скелета лица и грудной клетки.

• Ухудшается доставка кислорода к тканям (кислородное голодание), работа сердца и лёгких.

• Ребёнок быстро утомляется и плохо спит, становится рассеянным и невнимательным, у него возникают проблемы с памятью.

Что делать?

Обращаться к врачу. Только он сможет выявить причину. Нередко единственный эффективный метод лечения — операция.

Самостоятельное лечение: в чём ошибка родителей?

Практически все капли для носа сужают сосуды, уменьшаю отёк и улучшают дыхание через нос. Казалось бы, что эффективное средство против насморка найдено!

Действительно такой подход помогает быстро и временно справиться с симптомами болезни.

Однако причина не устраняется, а в некоторых случаях и вовсе наносится вред. При длительном и частом использовании сосудосуживающих капель слизистая носа истончается и приобретает сухость, сосуды становятся ломкими, нарушается работа ресничек и механизм самоочищения.

Как видите, «несерьёзный» насморк может доставить немало неприятностей. Не затягивайте с визитом к докторам.

Свободное дыхание — залог здоровья вашего ребёнка!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/