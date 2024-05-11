Советы детского стоматолога: Какие есть сладости, чтобы сохранить зубки

Какие сладости наименее вредны для детских зубов? Что делать, если врач говорит, что гигиена полости рта плохая, но зубы ребенку чистятся регулярно? Кариес детских зубов можно взять под контроль и как это сделать?

На эти вопросы нам ответила Брусницына Е.В., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ, детский стоматолог высшей категории.



- Насколько важна чистка зубов в профилактике кариеса. Как реагировать, если врач говорит, что гигиена полости рта плохая, но зубы ребенку чистятся регулярно?

- Спрашивая родителей дошкольников, кто чистит зубы ребенку, часто слышу ответ: «сам чистит, но я смотрю».

Поскольку мелкая моторика у детей в таком возрасте еще не развита, прочистить нормально зубы дети не могут в принципе! И родители должны дочищать. Вопрос – умеют ли они это делать. Очень часто на семейном приеме видно, что если гигиена плохая у ребенка, она такая же и у родителей.

Контроль со стороны родителей школьников зачастую еще слабее и заключается в покупке дорогой пасты, электрической щетки и вопросе: «Ты почистил зубы?». Если хорошая щетка пылится в стакане, она ничем не поможет!

К сожалению, в рутине повседневных дел родители ленятся проверять, КАК ребенок чистит зубы. Поэтому тут можно дать несколько советов родителям: следите за собственной гигиеной, ведь дети копируют поведение родителей.

Сейчас много наглядных источников информации, где можно получить информацию о технике чистки. Контролируйте сам процесс и дочищайте ребенку зубы при необходимости ежедневно. Используйте индикаторы налета в виде таблеток или растворов: индикаторы точно есть на аптеке.ру, в "Доктор Слони" и других магазинах.

- Дети не могут обходиться без сладкого. Какие сладости наиболее вредны для зубов, какие можно позволить ребенку?

- Самую большую опасность для зубов представляют продукты, содержащие так называемые быстрые углеводы: сахарозу и глюкозу, которые легко ферментируются в полости рта бактериями до кислот, вызывающих, в свою очередь, деминерализацию или, говоря простыми словами, растворяют эмаль.

Помимо высокого содержания сахара, значение имеет прилипаемость продуктов к зубам и время нахождения во рту.

Вязкие и липкие сладкие булки, сосательные конфеты – это наибольшее зло.

Не так давно студенты-стоматологи исследовали наиболее популярные виды углеводистых перекусов и выявили, что после булочки в слюне с течение нескольких минут уровень глюкозы повышается в 4,4 раза! Наименьшим кариесогенным потенциалом обладает горький шоколад. При этом родители должны помнить три простых правила: нельзя употреблять сладости как последнее блюдо (или послепрополоскать рот водой), между приемами пищи и перед сном.

Сейчас в продаже появились леденцы, пастилки, конфеты и другие продукты с ксилитом. Это сахарозаменитель, который дополнительно профилактическим действием обладает, но его использование тоже имеет ограничения и побочные эффекты, об этом нужно помнить.

- Зачем чистить зубы детям нитью, ведь даже не все взрослые это делают?

- Так уж устроена наша зубочелюстная система, что прочистить зубы только щеткой невозможно. Именно из-за этого существует целый арсенал средств для очищения межзубных промежутков: зубные нити, ершики, ирригаторы и т.д.

У детей легче всего использовать объемные зубные нити – они не травмируют десну, разволокняются во влажной среде и хорошо собирают налет. Делать это должны, конечно родители. Как минимум до 6-8 лет.

- Стоит ли ждать смены шестых зубов?

- Из школьного курса анатомии известно, что во временном прикусе 20 зубов, в постоянном – 32 зуба. К сожалению, врачи часто сталкиваются с ситуацией, когда родители не знают, что шестых зубов нет во временном прикусе. Эти зубы прорезаются в 5-6 лет и являются постоянными, но быстро могут разрушаться из-за слабой минерализации эмали и недостаточной гигиены, а родители не спешат их лечить, думая, что они поменяются. Напоминаю всем о важности регулярных профилактических осмотров у врача, особенно перед поступлением в школу!

- Растут ли зубы в высоту и ширину?

- Иногда разрушение зубов у детей идет так быстро, что пломбирование необходимо провести еще до завершения прорезывания, и некоторые мамы переживают, что когда зуб вырастет, пломба выпадет. Коронки зубов после прорезывания не растут. Эмаль - это ткань, состоящая на 94-98 % из минеральных компонентов, она не имеет клеток, и расти, конечно, не может.

- До какого возраста целесообразно кормить ребенка грудью? Правда ли, что длительное кормление провоцирует кариес?

- Существует доказанная связь между развитием раннего кариеса у детей и длительным грудным вскармливанием в возрасте более одного года. Причем провоцирующим фактором являются, в большей степени, ночные кормления. Речь идет не только о грудном молоке, но и смесях, кефирчиках, соках – любых углеводистых жидкостях. Прекращение ночных кормлений после года - это не единственное, но важнейшее мероприятие по устранению факторов риска кариеса у детей раннего возраста.

- Может ли кариес переходить с одного зуба на соседний?

- В полости рта обитает более 700 видов микроорганизмов, в том числе кислотопродуцирующих бактерий, которые вызывают кариес. Конечно, невозможно установить какие-то преграды между зубами для бактерий, обитающих в зубном налете. Уменьшить можно только общее количество микробов, вызывающих кариес.

Способы эти просты и всем известны: хорошая гигиена, своевременное лечение зубов, ограничение углеводов, использование средств с антисептическим действием. Последний пункт имеет некоторые ограничения для детей, но вполне можно использовать ополаскиватели по возрасту с аминофторидом или ксилитом.

Благодарим за сотрудничество ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики».