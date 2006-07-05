Отравления

Многие папы и мамы не знают, что делать в том случае, когда налицо острое отравление - рвота и понос. Конечно, в этом случае необходимо вызвать врача или «Скорую». Но что делать, если эти варианты в данный момент для вас недоступны?

Итак, ваш малыш заболел: повысилась температура тела, появилась рвота. Стул стал частым, жидким, обильным, водянистым. В нем обнаружились вкрапления непереваренной пищи, иногда примесь слизи, зелени, реже – прожилки или примесь крови. Налицо все основания предполагать, что это кишечная инфекция.

Из-за повторной рвоты и частого жидкого стула у детей раннего возраста уже через 6-8 часов, может наступить тяжелое, угрожающее жизни обезвоживание организма. А высокая температура, поднимающаяся иногда до 40-41°С, способна вызвать судороги.

Ваша задача – немедленно вызвать врача и энергично действовать самим, не упуская ни минуты: в такой ситуации вы сами должны стать «неотложкой»! Сейчас не важно, какая это конкретно инфекция (известно более 40 возбудителей кишечных инфекций) – все они поначалу проявляют себя очень схоже, а первая помощь при обезвоживании организма в результате рвоты и частого жидкого стула одинаковы.

Помогаем освободиться от ядов

Рвота и понос при кишечных инфекциях носят первоначально защитный характер — организм пытается освободиться от микробов и их токсических продуктов с помощью рвоты и жидкого стула. Для вас будет целесообразнее помочь организму в этом «очищении» – промыть малышу желудок. В домашних условиях пусть ребенок выпьет как можно больше кипяченой воды, и начавшаяся рвота «вымоет» из желудка микробы и токсины. Или же надавите на корень языка малыша черенком чистой ложки, в крайнем случае – пальцем, обернутым стерильной марлевой салфеткой или бинтом, что вызовет рвоту. Это следует повторить 2-3 раза.

Затем дайте ребенку выпить препараты, связывающие микробы, вирусы и их яды в желудочно-кишечном тракте и выводящие их с испражнениями – энтеросорбенты (СМЕКТА, ФИЛЬТРУМ, ЭНТЕРОСГЕЛЬ), которые существенно облегчают течение заболевания, быстро сокращают частоту стула и улучшают его консистенцию. Строго соблюдайте возрастные дозировки, указанные в инструкции! Использовать с этой целью активированный уголь не стоит – его эффективность невысока.

Первая помощь

Чтобы предупредить обезвоживание организма малыша, с первых часов начинайте давать ребенку кипяченую воду - «выпаивать» его. Но с жидким стулом и рвотными массами теряется не только вода, но также соли натрия, калия, хлора, которые необходимы для нормальной работы сердца, почек, головного мозга. Поэтому для ликвидации обезвоживания организма одной воды недостаточно – требуются солевые растворы.

Сколько жидкости необходимо пить? Эксперты ВОЗ рекомендуют исходить из того, что при наличии рвоты и жидкого, водянистого стула ребенок раннего возраста теряет около 10 мл на 1 кг массы тела при каждом испражнении. Например, ребенок с массой тела 10 кг с каждым жидким стулом будет терять 100 мл жидкости, которые и необходимо выпивать в промежутках между дефекациями. Чтобы не произошло обезвоживания организма, ребенок должен получить за сутки в обшей сложности примерно столько жидкости (включая и питание), сколько требуется здоровому малышу такого же возраста, плюс количество, потерянное с рвотой и жидким стулом. Если же он ест меньше положенного (а во время болезни это почти неизбежно), то и недостающий объем питания должен быть возмещен жидкостью.

Вот уже более 30 лет во всем мире для возмещения патологических потерь воды и солей – для «выпаивания» при кишечных инфекциях используются специально разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глюкозосолевые растворы, которые выпускаются в порошках и свободно продаются в аптеках.

В нашей стране широкое применение получил препарат РЕГИДРОН, который выпускается в порошках и свободно продается в аптеках. Перед употреблением содержимое пакетика разводят в литре теплой кипяченой воды и дают пить ребенку. Препарат эффективно возмещает имеющиеся потери воды и солей, предупреждает дальнейшее обезвоживание организма. Однако он не оказывает ярко выраженного лечебного действия, кроме того, прием РЕГИДРОНА следует обязательно чередовать с приемом в том же объеме слабозаваренного несладкого чая, либо кипяченой воды, либо 5% раствора глюкозы, который можно купить в аптеке. Это позволяет избежать перенасыщения организма ребенка солями.

В последние годы, в соответствии с рекомендациями Европейского общества детской гастроэнтерологии и питания (ESPGAN), для лучшего всасывания воды и солей в кишечнике был несколько изменен состав этих лечебных растворов и разработан препарат следующего поколения - ГАСТРОЛИТ. В его состав, помимо солей, входит экстракт ромашки, который оказывает противовоспалительное действие, снимает спазм кишечника, то есть ГАСТРОЛИТ обладает лечебным действием, которое проявляется уже на первые или вторые сутки лечения – обильный водянистый стул переходит в кашицеобразный и уменьшается объем испражнений. Перед употреблением содержимое 1 пакетика разводят в 200 мл обязательно горячей кипяченой воды для получения настоя ромашки и охлаждают до комнатной температуры. Возрастные дозировки подробно изложены в прилагаемой инструкции. При использовании ГАСТРОЛИТА раствор нельзя подслащивать. Ребенка в течение дня можно «выпаивать» только одним этим лечебным раствором (не требуется дополнительное употребление жидкости).

Если в доме этих растворов не оказалось, приготовьте отвар самостоятельно (но помните, что это лишь временная мера, что для эффективной помощи обязательно нужно купить готовые солевые лекарственные растворы) – на 1 л воды возьмите либо 100 г изюма, либо 500 г моркови (нарежьте кусочками и отварите). Добавьте в него чайную ложку (без верха) поваренной соли, половину (без верха) чайной ложки питьевой соды, 4 чайные ложки сахарного песка, доведите до кипения и остудите – домашний лечебный раствор готов.

Еще проще приготовить сахарно-солевой раствор – на 1 л кипяченой воды потребуется чайная ложка соли, половина чайной ложки питьевой соды и 8 чайных ложек сахарного песка.

При «выпаивании» грудного ребенка эти растворы нужно давать с ложечки через каждые 5-7-10 минут. Например, 1-3 чайные ложки или 2-3 глотка через соску. Давать сразу много жидкости нельзя, даже если малыш пьет с жадностью, - это может спровоцировать новый приступ рвоты. Для ребенка 2-3 лет и старше разовую дозу растворов можно увеличить до 2-3 столовых ложек, а интервалы между приемами – до 10-15 минут.

Чего делать нельзя

Не назначайте сами антибиотики - в этих случаях они только утяжеляют течение болезни и способствуют нарушению микрофлоры кишечника (дисбиозу).

- в этих случаях они только утяжеляют течение болезни и способствуют нарушению микрофлоры кишечника (дисбиозу). Не спешите с приемом ферментных препаратов (таких, как ФЕСТАЛ и др.). Они могут только усилить понос, особенно при кишечных инфекциях вирусного происхождения.

(таких, как и др.). Они могут только усилить понос, особенно при кишечных инфекциях вирусного происхождения. Ни при каких обстоятельствах не давайте детям марганцовку внутрь. Его нередко дают пить ребенку или делают с ним клизмы. Рвота и понос в большинстве случаев действительно прекращаются, но лишь на несколько часов. Причем стул отсутствует из-за того, что под действием марганцовки нередко образуется каловая пробка, препятствующая выходу кишечного содержимого. А это опасно! С жидким стулом организм освобождается от огромного количества болезнетворных микробов и вирусов, возбудителей кишечных инфекций, токсинов, газов и других ядовитых веществ, образующихся в кишечнике в результате заболевания. При каловой пробке все «плохие» вещества задерживаются в кишечнике и начинают всасываться в кровь, в результате чего после нескольких часов «относительного» благополучия состояние ребенка резко ухудшается – появляется вздутие живота, одышка и неукротимая рвота. В таких случаях требуется немедленная госпитализация. Бывают ситуации совсем трагические: когда заболевшему крошке дают концентрированный раствор марганцовки или раствор, содержащий не растворенные ее кристаллы, полагая, что это подействует эффективнее. Результатом могут быть ожоги слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, кишечное кровотечение, перфорация кишечника и прочие осложнения, требующие неотложного хирургического вмешательства. Возможна даже гибель ребенка.

Как кормить ребенка при инфекции

Общее правило таково: давать есть надо, уменьшив суточное количество пищи, но не более чем наполовину. Однако все зависит от частоты рвоты и состояния ребенка, и именно на это надо ориентироваться. Идеал: кормить «по аппетиту», но часто и малыми порциями, чтобы не переполнять желудок и не провоцировать рвоту.

Если малыш на грудном вскармливании, продолжайте давать грудное молоко небольшими порциями через равные промежутки времени (через 2-2,5-3 часа с ночным перерывом). Можно кормить сцеженным грудным молоком.

Малыша, находящегося на искусственном вскармливании, а также ребенка 2-3 лет и старше, в первые сутки болезни можно кормить такими продуктами питания, как кефир, творог, адаптированные детские смеси, каши на половинном молоке и т.д. Однако предпочтение следует отдавать лечебно-профилактическим продуктам питания, обогащенным бифидо- или лактобактериями (детский кефир «Бифидок», кисломолочная смесь «Агуша», ацидофильная смесь «Малютка», «Крошечка» и т.д.). При выраженном бродильном процессе в кишечнике – повышенное газообразование, вздутие и урчание в животе, пенистый стул, - на несколько дней питание ребенка лучше заменить на адаптированные низколактозные или безлактозные смеси, имеющиеся в продаже. В рацион питания можно вводить также каши на воде или овощных отварах.

Детям более старшего возраста в острый период инфекции необходимо полностью исключить из питания продукты, вызывающие в кишечнике брожение и усиленное газообразование, содержащие грубую клетчатку: цельное молоко и каши на цельном молоке, ряженку, сливки; черный хлеб; мясные, куриные и рыбные бульоны; блюда из фасоли, гороха, свеклы, капусты; виноград и цитрусовые; а также все жирное, жареное, консервированное (кроме консервов для детского питания). Необходимо ограничить сладости. Запрещенными также являются газированные напитки.

Если лечение не действует

После промывания желудка, приеме энтеросорбента и «выпаивании» рвота при кишечных инфекциях, как правило, прекращается. Если же этого не происходит, то рвота и понос, особенно у детей грудного возраста, могут быть одним из проявлений других заболеваний, например, воспаления легких (пневмония), воспаления оболочек мозга (менингит).

Поэтому при появлении у малышей рвоты, жидкого стула, повышении температуры всегда следует вызвать врача или «скорую помощь» на дом для решения вопроса о предварительном диагнозе; дальнейшей тактике – госпитализировать ребенка или нет (острые кишечные инфекции, за исключением тяжелых форм, можно лечить на дому); и назначении лечения.

Если же ребенка госпитализируют, то основные направлениями лечения будут: рациональная диета, «выпаивание», при тяжелом обезвоживании назначается капельное введение лекарственных средств. Также важно посимптомное лечение: борьба с повышенной температурой, назначение противорвотных препаратов и т.д.

И всегда помните: чем раньше начато лечение – тем оно эффективнее.

Алексей Новокшонов

Профессор кафедры детских инфекций Российского Государственного Медицинского Университета.

Журнал "Мама и малыш", №7 2004 г.