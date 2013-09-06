Как влияют на здоровье ребенка телесные наказания
Как влияют на здоровье ребенка телесные наказания
Царь Соломон говорил: «Кто пренебрегает розгой, тот враг своему сыну». Вероятно, царь, который славился своей мудростью, полагал, что правильное воспитание ребенка невозможно без экзекуций. А так ли это? Давайте попробуем в этом разобраться.
Однако вначале расскажу одну небольшую историю…
Несколько лет тому назад к нам в отделение был доставлен пятилетний мальчик в бессознательном состоянии. Причина была неизвестна. Дедушка ребенка утверждал, что, придя с работы, обнаружил малыша на полу без сознания и вызвал скорую помощь.
После осмотра и проведенного обследования выяснилось, что у ребенка черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в головной мозг. Поэтому его перевели в отделение нейрохирургии и прооперировали.
Казалось бы, ничего необычного: просто рабочий момент.
Однако было кое-что еще, что насторожило: непонятные давнишние шрамы на икрах малыша. Правдами и неправдами выяснилось, что это шрамы от ремня, которым родители и дедушка «воспитывали» кроху, если он не слушался. По-видимому, икры были выбраны не случайно, просто они менее заметны. Я и мои коллеги были в шоке от увиденного и услышанного…
Кстати, позднее выяснилось, что черепно-мозговая травма — результат «воспитательного процесса» дедушки.
Пока малыш находился в больнице, его осмотрел судмедэксперт. На основании его заключения возбудили уголовное дело. В результате родители были лишены родительских прав, а дедушке дали условный срок (хотя, по-моему, лучше бы его посадили).
До сих пор с содроганием вспоминаю эту историю.
Кстати, говоря об истории, с неё и начнем…
История детских телесных наказаний
На самом деле — это целая поэма…У греков было принято «воспитывать» своих отпрысков линейками, у американцев — палочными ударами по пяткам и спине, у европейцев — розгами, палками и плетьми.
На Руси родители называли своих отпрысков «отроками». Это слово означает буквально «служитель» или «раб». Вероятно, именно поэтому и отношение к ним было соответствующее: за непослушание, а иногда и для того, чтобы просто развить чувство субординации, их поколачивали розгами или ставили коленями на горох (кукурузу).
Сейчас отношение к применению телесных наказаний у детей неоднозначное: некоторые родители не гнушаются взять в руки ремень или ратуют за легализацию телесных наказаний, а другие выступают против такого метода воспитания.
Однако мы не будем рассматривать все «за» и « против» этого вопроса. На данную тему велись и будут вестись горячие дискуссии — будь то телевидение или печатное издание. Мы поговорим о том, что представляют собой телесные наказания и как они влияют на детское здоровье.
Что такое телесное наказание детей?
Взрослые, чтобы не чувствовать себя неудобно, наказывая своих чад, используют особые словечки: отшлепать, всыпать, надавать по попе, таскать за вихры и так далее. Однако от этого для ребенка суровая действительность не меняется: все сводится к насилию над ним.
Поэтому давайте приведем определение телесного наказания.
Телесное наказание — это любое действие по отношению к ребенку, которое, будучи предпринято в отношении взрослого человека, рассматривается как противоправное действие или нападение.
Другими словами, если вас кто-нибудь (даже очень близкий человек) шлепнет по мягкому месту, даст пощечину или, не дай бог, ударит ремнем, то вы будете расценивать такое действие, как насилие над собой. А теперь задумайтесь: почему же по отношению к детям (по сути, бесправным существам) должны применяться столь жесткие методы воспитания? Тем более, такие действия действительно вредят их здоровью и мешают становлению как личности.
Как влияют телесные наказания на детское здоровье?
Большинство психологов и педагогов считают, что телесные наказания недопустимы ни в какой форме. Поскольку отрицательно влияют на ещё неокрепшую психику ребенка и взращивают в нем первые ростки агрессии, которые во взрослой жизни оборачиваются большими проблемами.
Кроме того, у детей, в отношении которых применялись систематические физические методы воспитания, нарушается интеллектуальное развитие, а также появляются проблемы со здоровьем в будущем.
Всё это доказано многочисленными исследованиями ученных, а также выяснено в результате проведенных опросов.
Физическое воздействие
Из бесед с родителями, которые были привлечены к уголовной ответственности за насилие над своими детьми, выяснилось, что около 75% случаев начинались, как акты телесного наказания с целью исправления неправильного поведения. Однако по мере возрастания ожесточения у взрослого наказание переходило в насилие, в результате которого ребенку наносилась физическая травма или увечье, требующая оказания медицинской помощи. Рассказанная мной история — ярчайший тому пример.
Интеллектуальное развитие
Мюррей Страус (профессор Гемпширского университета) совместно с Мери Паршалл (сотрудница неправительственного Тихоокеанского института исследований и аналитики в США) провели исследование: тестирование по специальным методикам определения коэффициента интеллекта (IQ). В нем принимало участие 704 ребенка от 5 до 9 лет и 806 детей от 2 до 4 лет. Спустя 4 года тестирование провели повторно. В результате выяснилось, что в группе детей, по отношению к которым телесные наказания не применялись, показатели IQ возросли от 2,8 до 5 балов.
Конечно, это немного парадоксально. Ведь родители наиболее часто шлепают и дают подзатыльники своему чаду, если он плохо учится или не может запомнить какие-то вещи. Однако, как выяснилось, телесные наказания приведут только к тому, что он, скорее всего, будет учиться еще хуже.
Поведение детей
Тот же Мюррей Страус с соавторами провел исследование, которое заключалось в следующем:
- Сначала были опрошены 807 матерей детей от 6 до 9 лет — и выяснилось, что 44% из них шлепали своих чад примерно два раза в неделю.
- Два года спустя опросили тех же матерей — и выяснилось, что дети, к которым применяли телесные наказания, вели себя асоциально гораздо чаще, нежели дети, по отношению к которым их не применяли.
То есть шлепками или подзатыльниками родители хотели призвать своих чад к порядку в момент совершения шалости, а долгосрочный результат получился обратным.
Кроме того, психологи (Simons, Wurtele) в 2010 году опросили 54 мальчика и 48 девочек об их отношении к телесным наказаниям. В результате выяснилось, что дети, которые одобряли их, применяли силовую тактику в разрешении конфликтах ситуаций со сверстниками. И тут дело даже не в том, что побитый ребенок вымещает свою агрессию на других, а в том, что он считает битье приемлемым средством для разрешения конфликтов. То есть, повзрослев, ребенок, по отношению к которому применялись физические методы воспитания, будет стремиться решать свои любые проблемы при помощи силы.
Психическое развитие
По данным ВОЗ у детей, которые подвергались телесным наказаниям, чаще встречаются депрессивные и тревожные состояния. Причем такая тенденция наблюдается не только в том возрасте, когда по отношению к ним применяли физические методы воспитания, но и гораздо позднее: спустя многие годы.
Объяснение этому явлению очень простое: телесное наказание создает у ребенка стресс на короткое время. Однако если подобная ситуация повторяется на протяжении длительного времени, то отрицательные переживания накапливаются, приводя к проблемам с психическим здоровьем.
Подростки, описывая свои чувства по поводу применяемых к ним телесных наказаний, упоминают физическую боль. Кроме того, они говорят, что испытывают чувство унижения, а также появление враждебности по отношению к родителям.
Здоровье ребенка
Если по отношению к ребенку применяются систематические телесные наказания, то у него нарушается работа иммунной системы и выработка гормона стресса — кортизола. А, вырабатываясь в больших количествах, кортизол накапливается в органах и тканях, постепенно разрушая их.
Кроме того, в надпочечниках начинает выделяться в больших количествах адреналин, который повышает уровень сахара в крови, частоту сердечных сокращений и дыхание, артериальное давление, а также сужает сосуды.
Все эти механизмы компенсаторные и помогают организму крохи справляться со стрессовыми ситуациями, однако если они повторяются часто, то могут привести к развитию многих недугов. Это доказано Трэйси Афифи из Университета Манитобы специально проведенным исследованием. Согласно его результатам, у детей, в отношении которых применялись силовые методы воспитания, чаще встречаются артриты (25%), сердечно-сосудистые заболевания (28%), ожирение (31%).
Что делать?
Конечно, без наказаний совсем обойтись невозможно. Однако какое конкретное наказание применить, чтобы донести до ребенка то, что он не прав, сказать сложно. Дело в том, что всё зависит от возраста, сложившихся отношений в семье и характера малыша.
Однако общие советы психологов таковы:
- Вы можете запретить ребенку заниматься тем, чем ему нравится: поход в кино, прогулка с друзьями, игра на компьютере и так далее.
- Перед тем, как применить ту или иную меру ограничения обязательно объясните ребенку, за что вы его наказываете, а также чем именно он вас огорчил.
- Постарайтесь, чтобы наказания были нечастыми. Ведь чем их будет больше, тем меньше у вас шансов построить доверительные отношения со свом ребенком.
- Если наказываете за какой-то проступок, то сами не совершайте его. Например, если наказали за систематическую еду перед телевизором или компьютером, то сами не грызите орешки, просматривая телепередачи.
- Старайтесь, как можно раньше восстановить мир. И ничего страшного, если вы сами сделаете первый шаг.
- Не напоминайте своему чаду проступок, за который он уже понес заслуженное наказание.
- Постарайтесь не воспитывать ребенка в излишней строгости, поскольку, повзрослев, он будет просто не способен принимать самостоятельные решения.
- Если ребенок провинился, наказывайте его сразу, не откладывая на потом.
- Старайтесь не создавать заведомых ситуаций, после которых вам придется обязательно наказать малыша. Например, если оставили кроху в вашей комнате одного и разрешили поиграть, тогда уж не ругайте его за беспорядок, который он в ней устроил.
Однако самое главное: несмотря ни на что всегда демонстрируйте любовь к своему ребенку и старайтесь понять его. Тогда вы достигните взаимопонимания со своим чадом и вам не понадобятся более действенные меры.
P.S. Для меня в детстве самым страшным наказанием была «доверительная беседа» с отцом на кухне «с глазу на глаз», во время которой он мне доходчиво объяснял, чем я так огорчила его и маму. А когда мы с сестрой что-то никак не могли поделить (те еще были «бои без правил»), нас ставили в угол, а потом заставляли просить прощения друг у друга. После этого в сестре я уже видела не врага, а товарища и близкого мне человека.
Дорогие мамы, а как вы доносите до своих чад, что они не правы?
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения