Как влияют на здоровье ребенка телесные наказания

Царь Соломон говорил: «Кто пренебрегает розгой, тот враг своему сыну». Вероятно, царь, который славился своей мудростью, полагал, что правильное воспитание ребенка невозможно без экзекуций. А так ли это? Давайте попробуем в этом разобраться.

Однако вначале расскажу одну небольшую историю…

Несколько лет тому назад к нам в отделение был доставлен пятилетний мальчик в бессознательном состоянии. Причина была неизвестна. Дедушка ребенка утверждал, что, придя с работы, обнаружил малыша на полу без сознания и вызвал скорую помощь.

После осмотра и проведенного обследования выяснилось, что у ребенка черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в головной мозг. Поэтому его перевели в отделение нейрохирургии и прооперировали.

Казалось бы, ничего необычного: просто рабочий момент.

Однако было кое-что еще, что насторожило: непонятные давнишние шрамы на икрах малыша. Правдами и неправдами выяснилось, что это шрамы от ремня, которым родители и дедушка «воспитывали» кроху, если он не слушался. По-видимому, икры были выбраны не случайно, просто они менее заметны. Я и мои коллеги были в шоке от увиденного и услышанного…

Кстати, позднее выяснилось, что черепно-мозговая травма — результат «воспитательного процесса» дедушки.

Пока малыш находился в больнице, его осмотрел судмедэксперт. На основании его заключения возбудили уголовное дело. В результате родители были лишены родительских прав, а дедушке дали условный срок (хотя, по-моему, лучше бы его посадили).

До сих пор с содроганием вспоминаю эту историю.

Кстати, говоря об истории, с неё и начнем…

История детских телесных наказаний

На самом деле — это целая поэма…У греков было принято «воспитывать» своих отпрысков линейками, у американцев — палочными ударами по пяткам и спине, у европейцев — розгами, палками и плетьми.

На Руси родители называли своих отпрысков «отроками». Это слово означает буквально «служитель» или «раб». Вероятно, именно поэтому и отношение к ним было соответствующее: за непослушание, а иногда и для того, чтобы просто развить чувство субординации, их поколачивали розгами или ставили коленями на горох (кукурузу).

Сейчас отношение к применению телесных наказаний у детей неоднозначное: некоторые родители не гнушаются взять в руки ремень или ратуют за легализацию телесных наказаний, а другие выступают против такого метода воспитания.

Однако мы не будем рассматривать все «за» и « против» этого вопроса. На данную тему велись и будут вестись горячие дискуссии — будь то телевидение или печатное издание. Мы поговорим о том, что представляют собой телесные наказания и как они влияют на детское здоровье.

Что такое телесное наказание детей?

Взрослые, чтобы не чувствовать себя неудобно, наказывая своих чад, используют особые словечки: отшлепать, всыпать, надавать по попе, таскать за вихры и так далее. Однако от этого для ребенка суровая действительность не меняется: все сводится к насилию над ним.

Поэтому давайте приведем определение телесного наказания.

Телесное наказание — это любое действие по отношению к ребенку, которое, будучи предпринято в отношении взрослого человека, рассматривается как противоправное действие или нападение.

Другими словами, если вас кто-нибудь (даже очень близкий человек) шлепнет по мягкому месту, даст пощечину или, не дай бог, ударит ремнем, то вы будете расценивать такое действие, как насилие над собой. А теперь задумайтесь: почему же по отношению к детям (по сути, бесправным существам) должны применяться столь жесткие методы воспитания? Тем более, такие действия действительно вредят их здоровью и мешают становлению как личности.

Как влияют телесные наказания на детское здоровье?

Большинство психологов и педагогов считают, что телесные наказания недопустимы ни в какой форме. Поскольку отрицательно влияют на ещё неокрепшую психику ребенка и взращивают в нем первые ростки агрессии, которые во взрослой жизни оборачиваются большими проблемами.

Кроме того, у детей, в отношении которых применялись систематические физические методы воспитания, нарушается интеллектуальное развитие, а также появляются проблемы со здоровьем в будущем.

Всё это доказано многочисленными исследованиями ученных, а также выяснено в результате проведенных опросов.

Физическое воздействие

Из бесед с родителями, которые были привлечены к уголовной ответственности за насилие над своими детьми, выяснилось, что около 75% случаев начинались, как акты телесного наказания с целью исправления неправильного поведения. Однако по мере возрастания ожесточения у взрослого наказание переходило в насилие, в результате которого ребенку наносилась физическая травма или увечье, требующая оказания медицинской помощи. Рассказанная мной история — ярчайший тому пример.

Интеллектуальное развитие

Мюррей Страус (профессор Гемпширского университета) совместно с Мери Паршалл (сотрудница неправительственного Тихоокеанского института исследований и аналитики в США) провели исследование: тестирование по специальным методикам определения коэффициента интеллекта (IQ). В нем принимало участие 704 ребенка от 5 до 9 лет и 806 детей от 2 до 4 лет. Спустя 4 года тестирование провели повторно. В результате выяснилось, что в группе детей, по отношению к которым телесные наказания не применялись, показатели IQ возросли от 2,8 до 5 балов.

Конечно, это немного парадоксально. Ведь родители наиболее часто шлепают и дают подзатыльники своему чаду, если он плохо учится или не может запомнить какие-то вещи. Однако, как выяснилось, телесные наказания приведут только к тому, что он, скорее всего, будет учиться еще хуже.

Поведение детей

Тот же Мюррей Страус с соавторами провел исследование, которое заключалось в следующем:

Сначала были опрошены 807 матерей детей от 6 до 9 лет — и выяснилось, что 44% из них шлепали своих чад примерно два раза в неделю.

Два года спустя опросили тех же матерей — и выяснилось, что дети, к которым применяли телесные наказания, вели себя асоциально гораздо чаще, нежели дети, по отношению к которым их не применяли.

То есть шлепками или подзатыльниками родители хотели призвать своих чад к порядку в момент совершения шалости, а долгосрочный результат получился обратным.

Кроме того, психологи (Simons, Wurtele) в 2010 году опросили 54 мальчика и 48 девочек об их отношении к телесным наказаниям. В результате выяснилось, что дети, которые одобряли их, применяли силовую тактику в разрешении конфликтах ситуаций со сверстниками. И тут дело даже не в том, что побитый ребенок вымещает свою агрессию на других, а в том, что он считает битье приемлемым средством для разрешения конфликтов. То есть, повзрослев, ребенок, по отношению к которому применялись физические методы воспитания, будет стремиться решать свои любые проблемы при помощи силы.

Психическое развитие

По данным ВОЗ у детей, которые подвергались телесным наказаниям, чаще встречаются депрессивные и тревожные состояния. Причем такая тенденция наблюдается не только в том возрасте, когда по отношению к ним применяли физические методы воспитания, но и гораздо позднее: спустя многие годы.

Объяснение этому явлению очень простое: телесное наказание создает у ребенка стресс на короткое время. Однако если подобная ситуация повторяется на протяжении длительного времени, то отрицательные переживания накапливаются, приводя к проблемам с психическим здоровьем.

Подростки, описывая свои чувства по поводу применяемых к ним телесных наказаний, упоминают физическую боль. Кроме того, они говорят, что испытывают чувство унижения, а также появление враждебности по отношению к родителям.

Здоровье ребенка

Если по отношению к ребенку применяются систематические телесные наказания, то у него нарушается работа иммунной системы и выработка гормона стресса — кортизола. А, вырабатываясь в больших количествах, кортизол накапливается в органах и тканях, постепенно разрушая их.

Кроме того, в надпочечниках начинает выделяться в больших количествах адреналин, который повышает уровень сахара в крови, частоту сердечных сокращений и дыхание, артериальное давление, а также сужает сосуды.

Все эти механизмы компенсаторные и помогают организму крохи справляться со стрессовыми ситуациями, однако если они повторяются часто, то могут привести к развитию многих недугов. Это доказано Трэйси Афифи из Университета Манитобы специально проведенным исследованием. Согласно его результатам, у детей, в отношении которых применялись силовые методы воспитания, чаще встречаются артриты (25%), сердечно-сосудистые заболевания (28%), ожирение (31%).

Что делать?

Конечно, без наказаний совсем обойтись невозможно. Однако какое конкретное наказание применить, чтобы донести до ребенка то, что он не прав, сказать сложно. Дело в том, что всё зависит от возраста, сложившихся отношений в семье и характера малыша.

Однако общие советы психологов таковы:

Вы можете запретить ребенку заниматься тем, чем ему нравится: поход в кино, прогулка с друзьями, игра на компьютере и так далее.

Перед тем, как применить ту или иную меру ограничения обязательно объясните ребенку, за что вы его наказываете, а также чем именно он вас огорчил.

Постарайтесь, чтобы наказания были нечастыми. Ведь чем их будет больше, тем меньше у вас шансов построить доверительные отношения со свом ребенком.

Если наказываете за какой-то проступок, то сами не совершайте его. Например, если наказали за систематическую еду перед телевизором или компьютером, то сами не грызите орешки, просматривая телепередачи.

Старайтесь, как можно раньше восстановить мир. И ничего страшного, если вы сами сделаете первый шаг.

Не напоминайте своему чаду проступок, за который он уже понес заслуженное наказание.

Постарайтесь не воспитывать ребенка в излишней строгости, поскольку, повзрослев, он будет просто не способен принимать самостоятельные решения.

Если ребенок провинился, наказывайте его сразу, не откладывая на потом.

Старайтесь не создавать заведомых ситуаций, после которых вам придется обязательно наказать малыша. Например, если оставили кроху в вашей комнате одного и разрешили поиграть, тогда уж не ругайте его за беспорядок, который он в ней устроил.

Однако самое главное: несмотря ни на что всегда демонстрируйте любовь к своему ребенку и старайтесь понять его. Тогда вы достигните взаимопонимания со своим чадом и вам не понадобятся более действенные меры.

P.S. Для меня в детстве самым страшным наказанием была «доверительная беседа» с отцом на кухне «с глазу на глаз», во время которой он мне доходчиво объяснял, чем я так огорчила его и маму. А когда мы с сестрой что-то никак не могли поделить (те еще были «бои без правил»), нас ставили в угол, а потом заставляли просить прощения друг у друга. После этого в сестре я уже видела не врага, а товарища и близкого мне человека.

Дорогие мамы, а как вы доносите до своих чад, что они не правы?

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

