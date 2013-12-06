Соляная пещера. Для кого и для чего?

Ни для кого не секрет, что ежедневно мы подвергаемся мощному отрицательному воздействию окружающей среды: табачный дым, производственные и автомобильные выхлопные газы, вирусы, бактерии, пыльца, консерванты и так далее. В результате у нас появляются всевозможные болезни, которые нарастают, как «снежный ком». А чтобы справиться с ними, мы бежим к доктору за рецептом на то или иное лекарство. И, в общем-то, это правильно. Поскольку существуют недуги, с которыми без тяжелой медикаментозной «артиллерии» просто не справиться, особенно в остром их периоде. Но, к сожалению, наступает момент, когда наш организм истощается, а аптечные пилюли уже не помогают. Поэтому нередко мы задумываемся об альтернативных способах лечения, которые помогут активизировать внутренние резервы организма.

Один из таких методов — спелеотерапия (использование микроклимата подземных соляных пещер в лечебных целях). Конечно, этот способ — не панацея от всех недугов. Но с его помощью можно бороться со многими распространенными заболеваниями (особенно органов дыхания). Однако давайте обо всём по порядку…

Немного истории

Еще жрецы-врачеватели Древней Греции использовали соляные пещеры в лечебных целях — мы встречаем первые упоминания о подобной терапии в истории Древней Греции. В России о соляных пещерах заговорили в начале XIX века. Описано лечение больных в Пятигорске: здесь людей размещали в специальных корзинах для купания и опускали в теплые целебные воды подземного озера, находящегося на глубине 41 метр. Немного позднее, в 1858 году, к подземному озеру провели тоннель, а также построили деревянную плавучую купальню.

Предположение о лечебном эффекте воздуха соляных пещер впервые выдвинул польский врач Ф. Бочковский в 1843 году. Он отметил, что работники соляных шахт более устойчивы к заболеваниям органов дыхания.

Однако целебное свойство соляных пещер с научной точки начали обосновывать лишь в 40-е годы XX столетия. Дело в том, что во время второй мировой войны соляная пещера Клютерт в Германии использовалась в качестве бомбоубежища. И было замечено, что у находящихся в ней больных с бронхиальной астмой прекращались приступы удушья и кашель, облегчалось дыхание.Поэтому было принято решение организовать в этой пещере стационарное отделение. Цель — климатологические и медицинские наблюдения за больными для подтверждения лечебного воздействия соляных пещер на организм человека.

С этого момента спелеотерапия стала развиваться «семимильными шагами». В последующие десятилетия открываются спелеотерапевтические лечебницы во многих странах мира и проводятся научные исследования, доказывающие эффективность этого восстановительного метода лечения.

В бывшем СССР первая спелеотерапевтическая лечебница была открыта в 1968 в Солотвине (ныне территория Украины). А в 1984 году в Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург), под руководством профессора П.П. Горбенко впервые в мире был искусственно воссоздан микроклимат соляных пещер («Галокамера»).

С тех пор во всем мире пользуются открытием советских ученых — спелеокамеры (соляной комнаты). Согласитесь, что это хорошая альтернатива оздоровлению, если финансовые средства или другие обстоятельства не позволяют отправиться в чудесное подземное путешествие.

Как воздействует на организм спелеотерапия?

Конечно, многое зависит от состава природной каменной соли в соляной пещере или искусственной соляной комнате (смотря, в каком месторождении была добыта соль).

Однако основные положительные моменты воздействия на организм спелеотерапии всё же можно выделить:

* Умеренно пониженная температура воздуха и повышенное содержание в нём углекислого газа, средняя относительная влажность. Приводит к тому, что улучшается способность организма регулировать процессы теплообмена. В результате увеличивается потребление кислорода клетками, улучшается кровообращение, функция внешнего дыхания, обмен веществ в тканях (совокупность химических реакций, возникающих в организме для поддержания жизни).

*Присутствие радона и продуктов его распада в воздухе. Благодаря их действию нормализуется работа сердца и сосудов (стабилизируется артериальное давление, улучшается сердечная деятельность), уменьшается интенсивность воспалительных процессов, восстанавливается работа иммунной системы.

* В состав воздуха соляной пещеры или комнаты входит хлорид натрия (сухой высокодисперсный аэрозоль природной каменной соли). Размер частиц хлорида натрия — от 1 до 5 микрометра, что обеспечивает его глубокое проникновение в бронхиальное дерево вместе с вдыхаемым воздухом. Он восстанавливает проходимость бронхиального дерева, улучшает работу мерцательного эпителия дыхательных путей (клеток, выстилающих слизистую оболочку), газообмен в легких и кровообращение в них. В результате повышается сократительная способность сердечной мышцы (миокарда), нормализуется артериальное давление, улучшается функция внешнего дыхания. Все эти моменты при курсовом лечении усиливают выработку гормонов и стимулируют способность организма адаптироваться к условиям внешней среды.

* Низкое содержание аллергенов и болезнетворных микроорганизмов. Это приводит к:

- понижению уровня циркулирующих иммунных комплексов (содержат часть стенки клетки «чужака» и белок иммунной системы), которые повреждают нормальные клетки в организме, вызывая иммунное воспаление;

- нормализации содержания иммуноглобулинов А, G, E (белков клеток иммунной системы, которые борются с болезнетворными микроорганизмами);

- усилению фагоцитоза (процесса, во время которого специальные клетки крови и тканей захватывают болезнетворные микроорганизмы, переваривая их);

- повышению количества Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы, которые отвечают за распознавание и уничтожение «чужаков», попавших в организм).

В результате уменьшаются аллергические реакции, а работа иммунной системы постепенно нормализуется.

* Повышенное содержание отрицательных аэроионов (отрицательно заряженных частиц атмосферного воздуха). Действуют они следующим образом: достигнув поверхности кожи и слизистых оболочек, передают им свой электрический заряд. Далее образуются высокоактивные молекулы, которые вступают во взаимодействие с мембранами клеток тканей.

В результате этого:

формируются биологически активные вещества

улучшается обмен белков, жиров и углеводов

активируются восстановительные процессы в тканях

повышается местный иммунитет, уровень гемоглобина крови и эритроцитов

нормализуется работа иммунной системы

на коже и слизистых оболочках погибают болезнетворные микроорганизмы

улучшается работа дыхательной и нервной системы, сердца и сосудов

Все эти изменения, происходящие в организме в условиях целебного микроклимата, ведут к тому, что выздоровление наступает в разы быстрее. Одновременно с этим устойчивость организма к отрицательному воздействию факторов внешней среды повышается.

К тому же, время ремиссии (утихания симптомов заболевания) увеличивается и улучается качество жизни больных. Поэтому лечащий врач назначает уже не так много лекарственных препаратов, а иногда и вовсе их отменят.

Согласитесь, что такое комплексное воздействие на человеческий организм поистине уникально.

Целебный микроклимат: дышим здоровьем

Теперь, зная о чудесном воздействии на организм целебного микроклимата, наверняка вы хотите отправиться в путешествие в этот удивительный подземный мир или посетить искусственные соляные комнаты. Однако не спешите. Ведь любой метод, как бы хорош он ни был, может привести к ухудшению общего состояния, если применять его неправильно.

Поэтому лучше придерживайтесь медицинских рекомендаций для лечения в соляных пещерах или комнатах, которые одинаковы как для взрослых, так и детей.

При каких заболеваниях и состояниях показана спелеотерапия?

* Бронхиальная астма вне обострения или в периоде слабого обострения. Причем течение заболевания должно быть легким или средней тяжести.

* Поллинозы (аллергические заболевания, которые в основном поражают слизистую оболочку глаз и носа).

* Хронический бронхит (обструктиный и необструктивный) вне обострения или в периоде незначительного обострения. Обязательное условие: пациент не должен во время кашля отделять гнойную мокроту.

* Бронхит «курильщика».

* Хронические заболевания верхних дыхательных путей (ринит, синусит, аденоидит, тонзиллит, ангина, ларингит и фарингит). Однако гнойное отделяемое также должно отсутствовать.

* Во время специфического лечения иммунологическими препаратами, направленного на понижение аллергических реакций при респираторных аллергозах (аллергический фарингит, ринит, ларингит и так далее).

* Атопический дерматит, экзема, псориаз вне обострения или в периоде выздоровления.

* В качестве иммунотерапии, а также профилактики простудных и вирусных заболеваний у часто и длительно болеющих.

* Восстановительный период после проведения операций на диафрагме, легких, верхних и нижних дыхательных путях.

* Нарушения в работе вегетативной нервной системы, последствия стрессовых ситуаций, синдром хронической усталости, нарушения сна.

* Гипертоническая болезнь I и II А степени.

* Пищевая и медикаментозная аллергия.

* Некоторые заболевания щитовидной железы.

«Солевое» лечение помогает и всем здоровым людям, которые просто хотят поддержать свой организм и получить массу положительных эмоций.

Состояния и заболевания, при которых рекомендуется воздержаться от спелеотерапии

* Тяжелая форма бронхиальной астмы с частыми приступами.

* Любые острые инфекционные заболевания в периоде заразности (промежуток времени, во время которого больной может заразить другого человека): ОРВИ, ангина и так далее. А также, если они сопровождаются повышенной температурой тела и нарушением общего состояния.

* Хронические заболевания в остром периоде, а также наличие гнойных очагов любой локализации.

* Боязнь замкнутого пространства (клаустрофобия) и психические заболевания (эпилепсия, истероневроз).

* Наркомания и токсикомания.

* Все заболевания крови в остром периоде.

* Любые часто повторяющиеся кровотечения. Кровохаркание (наличие прожилок крови в мокроте).

* Злокачественные опухоли.

* Любые формы туберкулеза в острой стадии.

* Гипертоническая болезнь III-IV степени, дыхательная или сердечная недостаточность III степени.

* Хронические заболевания почек, которые сопровождаются почечной недостаточностью III степени.

* Эмфизема легких, пневмосклероз.

Конечно, это далеко не весь список показаний и противопоказаний к лечению целебным микроклиматом соляных пещер или комнат. Более того, некоторые противопоказания условны. И при улучшении общего состояния спелеотерапию можно применять как восстановительный метод лечения. Поэтому, прежде чем воспользоваться им, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Спелеотерапия для детей

Маленькие пациенты — особая категория больных, поэтому к каждому из них нужен индивидуальный подход. Ведь необходимо учитывать не только основное и сопутствующее заболевание, но еще и возраст.

Обычно детям можно посещать соляные пещеры или комнаты, начиная с двухлетнего возраста. Однако иногда спелеотерапия разрешается с одного года, но в этом случае сеансы несколько короче (от 10 до 20 минут).

До пяти лет во время процедуры рядом с малышом должен находиться взрослый.

Какова частота и продолжительность сеансов?

Очень многое зависит от исходного общего состояния и самого заболевания. К тому же, помните, что в первые дни лечения возможно обострение некоторых симптомов недуга, поскольку организм получает дополнительную нагрузку.

Поэтому лучший советчик — ваш лечащий доктор. Более того, во многих спелеолечебницах имеется свой врач, который подскажет подходящий именно вам курс лечения.

Однако общие рекомендации таковы:

два-три курса в год

по 10-20 сеансов за один курс

непрерывность сеансов спелеотерапии

Пожалуй, это всё, что можно было рассказать об этом чудесном и приятном методе исцеления. Однако помните, что не существует универсального метода лечения или оздоровления, который подходит абсолютно всем. Поэтому прежде чем отправиться дышать здоровьем полной грудью, посетите своего доктора.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения