Короткие уздечки в полости рта. Подрезать? Корректировать?

Как влияет уздечка в полости рта ребенка на формирование прикуса? Нужно ли ее подрезать? ответим на эти и другие вопросы.

Уздечки в полости рта

Когда родители говорят об уздечке в полости рта ребенка, чаще всего они имеют в виду уздечку языка малыша, что вполне закономерно. Проблемы возникают чаще именно из-за этой уздечки полости рта: от неправильного прикладывания к груди в первые дни жизни и до нарушения речи в будущем.

Даже стоматологи главенствующую роль и значение отдают именно этой уздечке, но это не говорит о том, что остальные уздечки не имеют значения и не могут спровоцировать какую-либо патологию.

Во рту ребенка расположено три уздечки. Уздечка в полости рта – это ни что иное, как тяж слизистой оболочки, небольшого размера. Но, несмотря на это, уздечки в полости рта имеют огромное значение в жизни ребенка, от их состояния зависит питание ребенка, правильное произношение звуков, состояние слизистых оболочек, не говоря уже о прикусе ребенка и об эстетике лица.

Стоматологи различают уздечку верхней и нижней губы и уздечку языка. Каждая из них имеет свое расположение, и выполняет ряд функций. Уздечка нижней губы связывает между собой тело нижней челюсти и нижнюю губу, в норме, уздечка вплетается в десну нижней челюсти ниже уровня центральных резцов.

Уздечка верхней челюсти располагается по тому же принципу, что и уздечка на нижней губе. Этот слизистый тяж также вызывает множество вопросов и нареканий у родителей, так как в первую очередь она связана с образованием эстетического дефекта в полости рта – промежутка между зубами. И последняя уздечка во рту малыша – уздечка языка, которая вплетается в язык и подъязычное пространство.

Чем опасны короткие уздечки?

Короткие уздечки во рту могут стать причиной множества неприятных последствий. Первая из них: кроха не может правильно приложиться к груди, поэтому во время кормления затрачивает большое количество сил, но при этом получает меньший объем молока, и его просто недостаточно для насыщения. Именно в этом иногда кроется причина плохого набора веса, но довольно часто мамочки и врачи ошибочно ищут причину в мифическом недостатке молока, или каких-либо болезнях, хотя, прежде всего, необходимо заглянуть в полость рта и оценить состояние уздечки.

Родителям очень важно знать и помнить о данной проблеме, ведь согласно статистическим данным у каждого 14-го ребенка регистрируются короткие уздечки в полости рта. Если вовремя заметить такую особенность, то в дальнейшем можно избежать множества проблем и неприятных последствий – нарушение питания, речи, прикуса и соответственно, эстетики лица.

Впервые медики могут заметить короткую уздечку в полости рта малыша на первом осмотре, сразу после рождения, и если факт подтверждается, коррекция проводится на месте. Это правило относится к короткой уздечке языка, но если уздечка не мешает полноценному естественному вскармливанию, подрезать уздечку в родильном доме не будут. Симптомы короткой уздечки могут проявиться позже – ребенок может плохо произносить некоторые звуки, в этом случае «лечение» будет проводиться позже, и, как правило, в тандеме с логопедом.

Уздечка верхней губы

Даже при простой улыбке можно увидеть уздечку верхней губы, но мало кто обращает на нее внимание. На профилактическом осмотре доктор оценивает ее длину, для того чтобы оценить размер уздечки в домашних условиях, родителям достаточно всего лишь отвести верхнюю губу малыша, и станет заметно, где именно вплетается уздечка. В том случае, если уздечка вплетается между двумя передними резцами выше на 5 –8 мм – вариант нормы. Если уздечка вплетается ниже этого уровня - это очевидные симптомы укороченной уздечки, но конечное слово всегда остается за доктором.

Короткая уздечка на верхней губе может спровоцировать нарушение эстетики улыбки, когда между центральными резцами формируется промежуток – трема, диастема. Стоит помнить, что тремы могут быть физиологическими, этот период наблюдается в период молочного прикуса, когда челюсти ребенка готовятся к смене зубов молочных на постоянные. Кроме того, тремы могут быть патологическими, которые формируются в результате какой-либо патологии. Лечение такой проблемы чаще всего осуществляется в тандеме хирурга и ортодонта.

Короткая уздечка во рту ребенка может спровоцировать неправильный прикус, который формируется из-за постоянного натяжения слизистой оболочки на верхней челюсти и костной ткани. В результате передние резцы выдвигаются вперед. Кроме того, такое давление на слизистую оболочку провоцирует воспалительные слизистой оболочки – гингивиты. Происходит убыль десны, в результате чего оголяются шейки зуба и у ребенка формируется гиперчувствительность зубов, и создаются все условия для формирования пришеечного кариеса.

Как происходит коррекция?

Лечение проблемы исключительно хирургическое, но с одним большим «НО». Уздечка на верхней губе может корректироваться только после прорезывания постоянных центральных резцов, не раньше!!! В некоторых случаях доктор порекомендует корректировать уздечку полости рта в момент прорезывания постоянных боковых резцов – для того чтобы закрыть промежутки между зубами, такая коррекция может избавить от ортодонтического лечения.

Причина такого запрета очень проста. Дело в том, что во время роста челюстей уздечка на верхней губе может самостоятельно корректироваться. Именно поэтому нет смысла корректировать уздечку в более раннем возрасте. Сама коррекция проводится в условиях хирургического кабинета, под местной анестезией. В самом слизистом тяже нервных окончаний нет, и поэтому операция безболезненна, обезболивание необходимо при наложении швов. Операция длится не более получаса и заканчивается наложением швов. Благодаря использованию лазера необходимость в швах отпадает. Но есть некоторое условие, которое необходимо соблюдать после иссечения уздечки: карапуза сразу же нужно приложить к груди.

Уздечка нижней губы

Стоматологи утверждают, что не у всех малышей есть уздечка на нижней губе, она может вообще отсутствовать или же быть раздвоенной. Для исследования длины уздечки используется та же методика, что и при исследовании уздечки верхней губы. В норме, уздечка должна быть тонкой и прикрепляться посередине тела челюсти. Важное условие – уздечка нижней губы должна совпадать с центральной линией между резцами. Если эти условия не соблюдаются – уздечка короткая.

Короткая уздечка полости рта нарушает прикладывание к груди, так как ребенок не может правильно захватить сосок матери. К счастью, такая ситуация встречается довольно редко, самым типичным проявлением короткой уздечки в полости рта является наличие воспалительных заболеваний десен в области нижних резцов и нарушение прикуса по тому же принципу что и на верхней челюсти.

При иссечении уздечки нижней челюсти нет возрастных ограничений, обычно уздечка нижней челюсти диагностируется и корректируется примерно в одно и то же время. Принцип операции схож с коррекцией на верхней челюсти.

Уздечка языка

Самая сложная и коварная уздечка во рту ребенка. Именно эта уздечка способна регулировать движение языка в полости рта. В норме, уздечка вплетается примерно посередине языка, и длина ее составляет примерно 8 мм. В случае, если уздечка прикрепляется практически к кончику языка – прямое показание к коррекции.

После рождения в обязательном порядке доктор осматривает полость рта ребенка, что и позволяет диагностировать патологию. Если уздечка короткая, это грозит сложностями в кормлении, и коррекция проводится еще в родильном отделении.

В некоторых случаях доктор может не заметить короткую уздечку, но при кормлении у ребенка могут возникать симптомы, которые косвенно указывают на патологию.

При кормлении кроха издает «чмокающие» звуки, часто бросает грудь и пытается отдохнуть – меняется график кормления, и количество кормлений увеличивается. Малыши могут капризничать у груди или даже отказываться, в итоге ребенок плохо набирает вес. Часто мамочки жалуются на то, что малыши прикусывают грудь, так как не могу проложить язык между деснами и соском матери.

Короткая уздечка в полости рта может быть диагностирована на всем протяжении жизни. Для того, чтобы раз и навсегда удостовериться в том, что во рту у ребенка все в порядке, необходимо провести ряд тестов. Это могут сделать и родители, хотя наиболее корректно проведет тесты доктор.

Ребенка нужно попросить открыть ротик и дотянуться языком до неба. В случае, если малыш проделывает эту операцию без каких-либо трудностей, опасаться нечего. Но, если у ребенка возникают неприятные или болевые ощущения, или малыш не способен дотянуться до неба – показание к быстрому обращению к стоматологу. Родители должны помнить, что проведение такого теста информативно только у малышей двух-трех лет.

Подтвердить укорочение уздечки языка у детей школьного и дошкольного возраста могут только стоматолог или логопед. Обычно на обследование наталкивает нарушение речи у малыша, когда ребенок не может произнести определенный набор звуков – «р», «ш», «щ», «ж», «ч» и т.д.

Как происходит коррекция?

Существуют особенности коррекции в зависимости от возраста ребенка. В случае коррекции уздечки у новорожденных, которая происходит еще в родильном отделении и при обязательном присутствии матери, уздечка рассекается при помощи специальных ножниц или лазера, последнему отдается предпочтение. В самой уздечке нет нервных волокон, но есть множество кровеносных сосудов. При использовании лазера все кровеносные капилляры закрываются – отсутствует кровотечение, и нет необходимости накладывать швы. Обязательным условием является присутствие матери во время процедуры, так как сразу после иссечения уздечки малыша нужно приложить к груди. Именно в это время уздечка приходит в норму и останавливается возможное кровотечение.

В случае коррекции уздечки языка у ребят старшего возраста может использоваться как хирургическое, так и логопедическое лечение. Все будет зависеть от ее длины и возраста ребенка, и от тех последствий, которые спровоцировала эта патология. Родители должны четко помнить о том, что окончательный вердикт остается именно за стоматологом, а не за логопедом, который иногда может давать ложные надежды на вытягивание уздечки полости рта при помощи различных упражнений.

Именно стоматолог может оценить урон и четко спрогнозировать, подходит ли логопедическое лечение в каждом конкретном случае. Довольно часто стоматологи советуют использовать комплексное лечение: хирургическое рассечение уздечки полости рта и использование логопедических упражнений - именно эта комбинация дает отличные результаты.

Логопедические упражнения

Логопеды предлагают широкий ассортимент упражнений, которые направлены на вытягивание уздечки языка. Все упражнения проводятся в игровой форме, что только усиливает интерес малыша к упражнениям.

* Первое и довольно распространенное упражнение – «лошадка». Для этого малышу необходимо совершать цокающие движения, имитируя цокот лошадки.

* Для маленьких детишек можно предложить упражнение «котенок» – дать крохе блюдце и попросить его вылизывать. Вместо блюдца ребенку можно предложить любой другой предмет, например, ложку.

* Для ребят старшего возраста можно использовать более сознательные игры, например, попросить малыша представить, что полость рта – это помещение, в котором необходимо покрасить потолок, в качестве валика с краской используется язык, потолок – небо.

Растягивание уздечки может происходить не только при упражнениях, которые направленны на натягивание уздечки в длину, отличный результат дают упражнения, которые направлены на растягивание уздечки в боковую сторону. Например, попросить ребенка посчитать зубки в полости рта, или «покрасить» краской щеки с внутренней стороны.

В основе всех упражнений, так или иначе, лежит вытягивание уздечки в буквальном смысле этого слова. Количество упражнений будет зависеть от клинической картины, длины уздечки в полости и конечно, от возраста ребенка.

